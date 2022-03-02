100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Омура (преф. Нагасаки)

Сакура в Японии

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В парке Омура находится замок Кусима, историческая резиденция рода Омура, и растёт около 2000 деревьев сакуры сомэй ёсино и 20 других сортов, в том числе омурадзакура, признанная национальным памятником природы. Посетителям нравится и ночная подсветка цветущих деревьев.

Омурадзакура – это открытая в 1941 году разновидность сорта яэдзакура с большим количеством лепестков, от 60 до 200 на каждом цветке. Цветёт она немного позже, чем сомэй ёсино, с начала до середины апреля. Парк также известен своими ирисами – примерно 300 000 японских ирисов цветут здесь с конца мая до середины июня.

Омура Сумитада владел замком Кусима в XVI веке, он стал первым даймё, принявшим крещение, а также отправил миссию в Европу. Хотя парк не входит в состав комплекса Всемирного наследия ЮНЕСКО «Памятники скрытых христиан в регионе Нагасаки», в нём можно увидеть много реликвий тех дней, когда в Нагасаки жили миссионеры-иезуиты.

Парк Омура (преф. Нагасаки)

Сорта: сомэй-ёсино, омурадзакура

Количество деревьев: 2000

Период цветения: с конца марта до начала апреля

Часы работы: открыто постоянно

Вход: бесплатно

Адрес: 1-43 Kushima, Ōmura-shi, Nagasaki

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Фотография к заголовку: © Ассоциация туризма и конвенций города Омура