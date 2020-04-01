100 лучших мест любования сакурой в Японии: руины замка Ока (Ойта)
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Замок Ока с прекрасными каменными стенами был построен в конце XII века и считался неприступным. Вокруг него растёт множество деревьев сакуры сортов сомэи-ёсино, ямадзакура и яэдзакура. В начале апреля, во время праздника сакуры, они создают прекрасный фон для красочного шествия, воссоздающего процессию феодалов-даймё.
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Замок Ока входит в список 100 знаменитых замков Японии. На протяжении столетий он принадлежал многим феодалам, а после Реставрации Мэйдзи (1868) был заброшен. Говорят, что его судьба послужила темой известной песни «Луна над заброшенным замком» (Кодзё-но цуки), которую сочинил Таки Рэнтаро.
Руины замка Ока (Ойта)
- Сорта: сомэи-ёсино
- Количество деревьев: 1500
- Период цветения: с 1 по 10 апреля
- Часы работы: с 9:00 до 17:00
- Вход: 300 йен (ученики старших классов и старше)
- Адрес: 2889 Taketa, Taketa-shi, Ōita
- Вебсайт: Discover Oita (Oka Castle Ruins) (на англ. яз)
Фотография к заголовку: © Совет по образованию г. Такэта