100 лучших мест любования сакурой в Японии: руины замка Ока (Ойта)

Сакура в Японии

Путеводительпо Японии

Замок Ока с прекрасными каменными стенами был построен в конце XII века и считался неприступным. Вокруг него растёт множество деревьев сакуры сортов сомэи-ёсино, ямадзакура и яэдзакура. В начале апреля, во время праздника сакуры, они создают прекрасный фон для красочного шествия, воссоздающего процессию феодалов-даймё.

Замок Ока входит в список 100 знаменитых замков Японии. На протяжении столетий он принадлежал многим феодалам, а после Реставрации Мэйдзи (1868) был заброшен. Говорят, что его судьба послужила темой известной песни «Луна над заброшенным замком» (Кодзё-но цуки), которую сочинил Таки Рэнтаро.

Руины замка Ока (Ойта)

Сорта: сомэи-ёсино

Количество деревьев: 1500

Период цветения: с 1 по 10 апреля

Часы работы: с 9:00 до 17:00

Вход: 300 йен (ученики старших классов и старше)

Адрес: 2889 Taketa, Taketa-shi, Ōita

Вебсайт: Discover Oita (Oka Castle Ruins) (на англ. яз)

Фотография к заголовку: © Совет по образованию г. Такэта