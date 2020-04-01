Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: руины замка Ока (Ойта)

Туризм

Замок Ока с прекрасными каменными стенами был построен в конце XII века и считался неприступным. Вокруг него растёт множество деревьев сакуры сортов сомэи-ёсино, ямадзакура и яэдзакура. В начале апреля, во время праздника сакуры, они создают прекрасный фон для красочного шествия, воссоздающего процессию феодалов-даймё.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Замок Ока входит в список 100 знаменитых замков Японии. На протяжении столетий он принадлежал многим феодалам, а после Реставрации Мэйдзи (1868) был заброшен. Говорят, что его судьба послужила темой известной песни «Луна над заброшенным замком» (Кодзё-но цуки), которую сочинил Таки Рэнтаро.

Руины замка Ока (Ойта)

  • Сорта: сомэи-ёсино
  • Количество деревьев: 1500
  • Период цветения: с 1 по 10 апреля
  • Часы работы: с 9:00 до 17:00
  • Вход: 300 йен (ученики старших классов и старше)
  • Адрес: 2889 Taketa, Taketa-shi, Ōita
  • Вебсайт: Discover Oita (Oka Castle Ruins) (на англ. яз)

Фотография к заголовку: © Совет по образованию г. Такэта

сакура Ойта