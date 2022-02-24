Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Мотио (преф. Миядзаки)

Путеводительпо Японии

В парке Мотио насчитывается около 2600 деревьев сакуры у дороги к святилищу Мотио и в прилегающих районах. Можно получить незабываемые впечатления, если прогуляться по красивому «тоннелю сакуры» и подняться по 290 каменным ступеням к святилищу на вершине холма.

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