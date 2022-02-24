100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Мотио (преф. Миядзаки)
Путеводительпо ЯпонииКультура Туризм
В парке Мотио насчитывается около 2600 деревьев сакуры у дороги к святилищу Мотио и в прилегающих районах. Можно получить незабываемые впечатления, если прогуляться по красивому «тоннелю сакуры» и подняться по 290 каменным ступеням к святилищу на вершине холма.
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Праздник цветения сакуры Мияконодзё Мотио проводится каждый год в сезон цветения. Ночная подсветка сакуры и ряды праздничных лавок с едой привлекают как местных жителей, так и туристов. Популярным местом у влюблённых пар является монумент посадки деревьев у «дороги любви», где можно позвонить в колокол, что, говорят, приносит счастье.
Парк Мотио (Кагосима)
- Сорт: сомэй-ёсино, яэдзакура
- Количество деревьев: 2600
- Период цветения: с конца марта до начала апреля
- Часы работы: открыто постоянно, можно проводить пикники
- Вход: бесплатно
- Адрес: 6633 Yokoichi-chō, Miyakonojō-shi, Miyazaki
- Вебсайт Туристической ассоциации г. Мияконодзё (парк Мотио, на англ. яз.)
Фотография к заголовку: © г. Мияконодзё