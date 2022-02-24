Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Мотио (преф. Миядзаки)

Культура Туризм

В парке Мотио насчитывается около 2600 деревьев сакуры у дороги к святилищу Мотио и в прилегающих районах. Можно получить незабываемые впечатления, если прогуляться по красивому «тоннелю сакуры» и подняться по 290 каменным ступеням к святилищу на вершине холма.
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Праздник цветения сакуры Мияконодзё Мотио проводится каждый год в сезон цветения. Ночная подсветка сакуры и ряды праздничных лавок с едой привлекают как местных жителей, так и туристов. Популярным местом у влюблённых пар является монумент посадки деревьев у «дороги любви», где можно позвонить в колокол, что, говорят, приносит счастье.

Парк Мотио (Кагосима)

Фотография к заголовку: © г. Мияконодзё

туризм сакура Миядзаки