Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Тадамото (Кагосима)

Культура Туризм

Парк Тадамото известен аллеей деревьев сакуры, тянущейся на два километра. Посетители могут любоваться «туннелем сакуры» с конца марта до начала апреля, в том числе по вечерам, когда бледно-розовые цветы вдоль аллеи подсвечивают.
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В самый пик сезона любования здесь проводится праздник цветения сакуры, открывают вещевой рынок и лавки с местными продуктами и деликатесами. Здешние сакуры называют «Тадамото сакура» в честь Нииро Тадамото, вассала правившего здесь в XVI-XVII веках рода даймё Симадзу. Тадамото почитают в святилище Тадамото, расположенном на территории парка.

Парк Тадамото (Кагосима)

Фотография к заголовку: © Ассоциация туризма и специальной продукции г. Иса

туризм сакура Кагосима