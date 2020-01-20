Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк замка Наго (Окинава)

Туризм

Вишнёвые деревья вокруг руин замка Наго являются одними из самых ранних цветущих сакур в Японии. Яркие розовые зимние вишневые цветы Рюкю, как видно со смотровой башни парка, создают поразительный контраст с изумрудно-зелеными морями Окинавы.
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Парк замка Наго (Окинава)

  • Вид: Рюкю канхидзакура
  • Количество деревьев: 3800
  • Период цветения: с конца января до начала февраля
  • Часы работы: открыт 24 часа.
  • Можно проводить пикники
  • Вход: бесплатный
  • Адрес: 5511 Nago, Nago-shi, Okinawa

Парк замка Наго довольно большой, в нём есть не только зона для любования сакурой и другими цветами, но и зона природной истории, пешеходные тропы, пруды и игровые площадки. Это прекрасное место для общения с природой и занятий различными видами спорта. Город также известен своим праздником сакуры, который проводится, когда расцветает Рюкю канхидзакура, символизирующая начало весны в Японии.

Фотография предоставлена Nago Castle Park

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