100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк замка Наго (Окинава)
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Вишнёвые деревья вокруг руин замка Наго являются одними из самых ранних цветущих сакур в Японии. Яркие розовые зимние вишневые цветы Рюкю, как видно со смотровой башни парка, создают поразительный контраст с изумрудно-зелеными морями Окинавы.
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Парк замка Наго (Окинава)
- Вид: Рюкю канхидзакура
- Количество деревьев: 3800
- Период цветения: с конца января до начала февраля
- Часы работы: открыт 24 часа.
- Можно проводить пикники
- Вход: бесплатный
- Адрес: 5511 Nago, Nago-shi, Okinawa
Парк замка Наго довольно большой, в нём есть не только зона для любования сакурой и другими цветами, но и зона природной истории, пешеходные тропы, пруды и игровые площадки. Это прекрасное место для общения с природой и занятий различными видами спорта. Город также известен своим праздником сакуры, который проводится, когда расцветает Рюкю канхидзакура, символизирующая начало весны в Японии.
Фотография предоставлена Nago Castle Park