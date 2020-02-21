Агатовая керамика нэрикоми с двухсторонним узором популярна во всём мире!

Путеводительпо Японии

Телепередача «Сэкай! Ниппон икитай хито оэндан» занимается поиском иностранцев, любящих Японию и мечтающих в ней побывать. Каждый выпуск передачи – это впечатляющая история о страстной любви к Японии. Сегодня мы познакомим вас с 39-летней Александрой.

Александра живёт в Санкт-Петербурге с мужем и сыном Василием. Она обожает нэрикоми (нэриагэ) – японскую агатовую керамику, производимую по специальным технологиям, создававшимся на протяжении 1300 лет. Обычно керамические изделия сначала формуют, а потом раскрашивают, однако использование техники нэрикоми позволяет создавать узорную заготовку из разноцветной глины, которой затем придают нужную форму. Таким образом можно получить сложнейшие узоры в любом стиле – от футуристического до поп-арта.

В последнее время техника нэрикоми приобретает популярность за рубежом. «В России очень мало информации о нэрикоми, поэтому я решила пойти своим путём», – рассказывает Александра.

Эта тарелка сделана руками Александры. «Моя техника не соответствует традиционным канонам, и до последнего момента я не знаю, какой получится узор, однако исходная технология нэрикоми задумана как раз для получения задуманного узора. Я бы хотела научиться этой технике у японских мастеров». Услышав эти слова, мы пригласили Александру в Японию!



Тарелка Александры

Сначала Александра направилась в город Касама в префектуре Ибараки. «Приехав в Японию, я прежде всего хотела бы увидеть изделия мастера Мацуи Косэй», – говорит Александра. Мацуи Косэй – настоятель буддийского храма Гэссодзи, мастер по производству керамики, обладатель звания нингэн-кокухо – живое национальное достояние. Чтобы познакомиться с его изделиями, Александра посетила выставку в Музее керамики префектуры Ибараки.



Экспонат в префектуральном музее керамики

«Это великолепно! Я поражена! Как у него это получается?», – восторженно восклицает Александра. После музея она направляется в город Сэто префектуры Айти, на родину уникальной японской керамики, которая существует в Японии более 1000 лет, чтобы овладеть настоящей техникой нэрикоми. Ведущий мастер по технике нэрикоми, 69-летний Мидзуно Норио, узнав о любви Александры к этой керамике, согласился преподать ей несколько уроков.

Мидзуно – обладатель статуса «нематериальное культурное наследие города Сэто». Он занимается керамикой на протяжении полувека. Его работы более 40 раз отбирались на выставку «The Japan Fine Arst Еxibition», а самобытный стиль и совершенные технологии неизменно получают высокую оценку.

Техника нэрикоми позволяет создавать узор с помощью оттенков глины, подчёркивая красоту исходного материала. Аналогов керамики с тончайшим узором, выполненным без применения кисти, не существует во всём мире. Отличительная особенность нэрикоми – одинаковый узор на внутренней и внешней поверхности. «Я пыталась получить мелкий узор, но ничего не вышло. Я просто не представляю, как это можно сделать», – удивляется Александра. «Не волнуйся! Я хочу, чтобы ты увидела в Японии как можно больше и научилась делать всё сама», – с доброй улыбкой отвечает мастер Мидзуно.



Мидзуно Норио, выдающийся мастер техники нэрикоми

Несовершенная красота

Наконец-то настал момент, когда Александра сможет увидеть работу Мидзуно в мастерской. Сначала мастер достал добываемую в Сэто глину. С помощью специальной техники разминания кикунэри он устранил из глины пузырьки воздуха. Если размять глину недостаточно тщательно, во время обжига пузырьки раздуются и изделие может растрескаться. Затем мастер раскатал глину в плоский лист и дал потрогать Александре, чтобы она запомнила уровень твёрдости глины наощупь. Александра впитывает каждое слово мастера: «Я обязательно запомню это ощущение». Мидзуно достаёт множество тонких дощечек: «У нас в Сэто их называют татара.



Дощечки татара

Затем Мидзуно нарезает глину на тонкие пластины, пользуясь дощечками татара и инструментом для резки сиппики.



Нарезка глины, лежащей между дощечками татара

Снимая по одной дощечке, можно нарезать глину на одинаковые пластины толщиной 3 миллиметра.

Александра впервые в жизни увидела татара и очень удивилась. Она тщательно конспектирует урок. «Пользоваться татара очень удобно. Вернусь в Россию – обязательно сделаю себе татара». А мастер Мидзуно уже достал глину 3 сортов, изменяющую при обжиге цвет на белый, коричневый и бежевый оттенок. Затем он слепил из другой глины круглую палку-основу, обмазал её водой с помощью кисти и завернул в три сорта глины.

Когда основа была обмотана множеством слоёв глины, мастер раскатал её и разрезал. На срезе мы увидели узор.



Узор на срезе заготовки

Полученную заготовку мастер разрезал продольно с помощью сиппики, слепил углы полукругов пальцами, разделил на 5 частей, смочил водой тонкую глину и...



Цветочный узор

Прекрасный цветочный узор готов! Мастер лепит треугольные детали для заполнения пространства между лепестками и приклеивает их водой. «Вода обеспечивает прочное сцепление. Там, где не было воды, при обжиге появляются трещины», – делится Мидзуно с Александрой секретами мастерства. «Это и есть одна из причин моих неудач», – с пониманием кивает Александра. Разрезав обёрнутый глиной узор, мы увидели...



Шедевр мастера!

«Очень красиво!», – восклицает Александра, и не переставая фотографирует.

«Очертания лепестков угловатые, но в этом и есть изюминка изделия», – восхищается Александра восточной несовершенной красотой, так непохожей на западную. «Ровный круг легко нарисовать руками. Я предпочитаю неровные узоры, поэтому и занимаюсь нэрикоми», – поясняет Мидзуно. Александра окончательно проникается новой для неё концепцией восточной красоты.

Следующий этап – спрессовка цветков для последующего создания узора. Только опытный мастер может избежать смещения узора. Каждая из сторон 9-сантиметровой заготовки равномерно сдавливается и сжимается до 1,5-сантиметрового размера. Заготовка стала тонкой, однако цветочный узор на срезе не деформировался. Потрясающее мастерство!

Затем Мидзуно делает одинаковое количество брусков другого цвета, где оболочкой для цветочного узора служит коричневая глина, и наслаивая белые и коричневые детали, создаёт заготовку в форме полумесяца с шахматным узором. Скругляет углы, разрезает с помощью сиппики полумесяц пополам и соединяет детали. На поверхности круглой заготовки – безупречный шахматный узор.

Увидев прекрасный узор, появившийся как по волшебству, восхищённая Александра восклицает по-японски «Сугой!» (Здорово!). Каждый узор неповторим и уникален, – это особенность ручной работы.

Далее из полученной заготовки формируют чашку. Чтобы Александра смогла повторить процесс сама, вернувшись домой, мастер Мидзуно научил её пользоваться специальной формой. Заготовку нарезают на пластины толщиной 7,5 мм, накрывают поверхность марлей, чтобы она не запачкалась, помещают на форму и, вращая гончарный круг, лепят изделие. Чтобы швы не разошлись, во время работы нужно осторожно придерживать их руками.



Затем изделие сушится в течение 2 дней, после чего подвергается шлифовке

На дне чашки формируют ножку, и на этом сегодняшняя работа закончена. В течение 2 дней изделие будет сушиться, а затем пройдет последний этап обработки. «У меня было множество вопросов, но сегодня они все разрешились», – говорит Александра.

Вечером мастер Мидзуно пригласил её в гости и познакомил со старшей дочерью Кономи, которая показала сделанные своими руками великолепные изделия в стиле тодзитай-сиппо.



Утраченная техника

Тодзитай-сиппо – это разновидность перегородчатой эмали, производившаяся в Японии в эпоху Эдо и в начале эпохи Мэйдзи. При создании узора использовали нить из чистого серебра шириной 1 мм, которую сгибали пинцетом, а затем заливали цветной эмалью. Точная техника производства утрачена, поэтому изделия дочери Кономи прозвали «призрачными».

На накрытом столе было множество угощений, приготовленных супругой мастера Мицуэ. Хозяйка позаботилась даже о журналистах, и разложенной в посуду нэрикоми еды было так много, что она не помещалась на столе.

Услышав слова Александры «Какое счастье пробовать еду из посуды нэрикоми», мастер с улыбкой ответил: «В нашем доме другой посуды нет». Даже пиво подали в бокалах из нэрикоми. Попробовав рис гомоку гохан, считавшийся основной пищей гончаров, Александра радосто прокомментировала на японском «Тотэмо оисий» (Очень вкусно).

Через несколько дней мастер Мидзуно приступает к отделке и шлифовке высохших изделий. Вращая гончарный круг, он обрабатывает неровный край изделия специальным инструментом магари. Для шлифовки внутренней поверхности чашки используется лопаточка какибэра, а дно и внешняя сторона обрабатываются магари. Теперь посуда будет удобной и красивой!

После недельной сушки чашка шлифуется наждаком снаружи и изнутри, обмазывается прозрачной эмалью и обжигается в печи. Цвет глины меняется... смотрите, что получилось!

Жаль, что фотография не способна передать всю красоту нэрикоми!

Александра решает изготовить изделие по всем правилам техники нэрикоми. Мидзуно рекомендует для начала освоить узор удзурадэ (перепелиные крылья) - традиционный старинный узор, служащий базой для множества других узоров.



Узор «перепелиные крылья»

Получится ли у Александры сделать узор с соблюдением всех канонов традиционной техники?

В отличие от мелкого цветочного узора, для изготовления удзурадэ делают многослойную заготовку из тонких глиняных пластин. Затем её нарезают на длинные тонкие детали с помощью сиппики и осторожно сгибают двумя руками. Полученные детали в количестве 24 штук раскладывают в форме луча, укрепляют глиной промежутки и контур. Разрезав заготовку, мы увидели прекрасный узор, похожий на перепелиные крылья!



Первая попытка – грандиозный успех!

Далее заготовку превращают в плоскую тарелку и чашку, используя, как и в прошлый раз, специальную форму. На обработку и обжиг потребуется две недели, однако Александре до отъезда осталось всего два дня, поэтому мастер Мидзуно обещает доделать посуду и отправить готовые изделия в Россию. «Я счастлива, что мои заготовки будут обработаны вашими руками», – благодарит мастера Александра.

Пришло время прощаться с Мидзуно, с которым Александра провела три дня. «Я счастлива, что моя мечта приехать в Японию сбылась и мне представилась возможность познакомиться с японским мастером и его семьей. Я всю жизнь буду помнить вашу доброту», – говорит Александра.

«Я буду с нетерпением ждать известий об изделиях, которые ты сделаешь, вернувшись в Россию. Желаю удачи!», – отвечает Мидзуно.

В знак благодарности Александра дарит мастеру матрёшку из Санкт-Петербурга. Мидзуно подарил ей на память крошечную посуду с цветочным узором, инструмент сиппики, а также бусы в виде русского национального цветка – подсолнуха, сделанные его дочерью в технике тодзитай-сиппо. Поражённая неожиданными подарками Александра со словами «Можно вас обнять?» обнимает мастера и на прощание обещает приехать ещё раз.

Через 2 недели вернувшаяся в Россию Александра получает доработанные мастером изделия нэрикоми.



Содержимое посылки

«Не верится, что это сделала я сама. Я буду продолжать заниматься нэрикоми, используя все те знания, которые передал мне мастер», – восхищается доставленной посудой Александра.

Статья по материалам программы «Сэкай! Ниппон икитай хито оэндан» компании «Тэрэби токё», оригинал статьи размещён на сайте «Тэрэто пурасу» 9 декабря 2019 г.

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