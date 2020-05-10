[Фото] Времена года на Внутреннем море: безмятежная жизнь островитян Внутреннего Японского моря

Удивительные морские пейзажи Внутреннего Японского моря образованы множеством островов, разбросанных по его акватории. Лица живущих здесь людей несут отпечаток безмятежности, такой же приятной, как и здешний климат. «Фотограф островов» Куроива Масакадзу, посетивший более 350 островов Внутреннего моря, делится некоторыми снимками, сделанными им в разные сезоны.

Море островов

Водная гладь между главными островами Японского архипелага Хонсю, Сикоку и Кюсю усеяна множеством островов – это Внутреннее Японское море, славящееся красотой своих морских пейзажей. С древних времён Внутреннее море, насчитывающее до 727 обжитых и необитаемых островов, представляло собой важную водную магистраль.

Филипп Франц фон Зибольд (1796-1866 гг.), немецкий врач, живший в Японии в период Эдо (1603–1868 гг.), так описывал Внутреннее море в своей книге «Путешествие ко двору сёгуна в 1826 году» (Reise nach dem Hofe des Sjogun im Jahre 1826): «С каждым поворотом штурвала корабля перед нами открываются всё новые и новые удивительные по своей красоте острова. Береговые ландшафты Японии [Хонсю] и Сикоку, то и дело возникающие между островами и скалами, никогда не переставали удивлять меня».



Пейзаж, который наблюдал Зибольд, сохранился до сегодняшних дней практически без изменений

Ясное голубое небо встречается с чистейшей голубой водой – это визитная карточка Внутреннего Японского моря (вид из обсерватории Такамияма на Мукаисиме).

Жизнь с морем

Я вырос в горах префектуры Вакаяма, откуда открывается отличный вид на Внутреннее Японское море. Эти воды всегда были неотъемлемой частью моей жизни, занимая особое место в моем сердце. В 18 лет я начал странствовать по Юго-Восточной Азии. Однажды в перерыве между поездками я решил посетить острова Японского архипелага и первым делом отправился в родную префектуру. Затем я начал ездить на острова Внутреннего моря, так как до них было легко добраться из Киото, где я жил со времен учёбы в колледже. Так началась моя жизнь в качестве фотографа островов.

Я перебирался с острова на остров, и каждый раз поражался естественному образу жизни людей, с которыми я там встречался. Меня вдохновила их жизнь у моря, и я стал частым гостем на островах Внутреннего моря, которые эти люди называют домом.

Знакомство с островитянами

Снова и снова я возвращался на острова, где узнал, как жизнь островитян неразрывно связана со сменой времен года, как они чтят свою веру и хранят связь с предками и друг с другом. Жизнь на островах безмятежна, как и море вокруг них. Для того, кто проводит свои дни в городской суете, островная идиллия может показаться утопией.



Пожилая пара наслаждается покоем под цветущими вишневыми деревьями на Ибукидзиме

Однако в дни ежегодных традиционных праздников острова меняются. Энергия бурлит здесь даже без ярких праздничных прилавков или фейерверков. Каждый остров гордится своим праздником, и каждый праздник обладает особым очарованием. Каждый день островитян наполнен благодарностью морю, и этот образ жизни начал привлекать меня всё больше и больше.



Накануне осеннего праздника в храме Эбису в Бозэдзиме проводится мероприятие под названием Ноборинэри, в котором толпы участников сражаются бамбуковыми шестами

Я был практически на всех обитаемых островах, куда можно добраться паромом. Моим следующим шагом стало получение лицензии на лодку, с помощью которой я надеюсь посетить острова, где нет паромного сообщения. Я с нетерпением жду встреч с новыми людьми, живущими в акватории Внутреннего моря, и новых открытий. Если повезет, я буду продолжать фотографировать жизнь на островах и её меняющиеся и неизменные аспекты еще не один десяток лет.



Яркие краски заката на Внутреннем море знаменуют окончание дня (Какуидзима)

Фотографии и текст: Куроива Масакадзу

Фотография к заголовку: Лодки-лихтеры тэммасэн медленно следуют по спокойным водам моря; контраст с синевой воды и неба очень живописен (Осакикамидзима)

(Статья на японском языке опубликована 1 мая 2018 г.)