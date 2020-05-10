[Фото] Времена года на Внутреннем море: безмятежная жизнь островитян Внутреннего Японского моря

Общество

Удивительные морские пейзажи Внутреннего Японского моря образованы множеством островов, разбросанных по его акватории. Лица живущих здесь людей несут отпечаток безмятежности, такой же приятной, как и здешний климат. «Фотограф островов» Куроива Масакадзу, посетивший более 350 островов Внутреннего моря, делится некоторыми снимками, сделанными им в разные сезоны.
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Море островов

Водная гладь между главными островами Японского архипелага Хонсю, Сикоку и Кюсю усеяна множеством островов – это Внутреннее Японское море, славящееся красотой своих морских пейзажей. С древних времён Внутреннее море, насчитывающее до 727 обжитых и необитаемых островов, представляло собой важную водную магистраль.

Филипп Франц фон Зибольд (1796-1866 гг.), немецкий врач, живший в Японии в период Эдо (1603–1868 гг.), так описывал Внутреннее море в своей книге «Путешествие ко двору сёгуна в 1826 году» (Reise nach dem Hofe des Sjogun im Jahre 1826): «С каждым поворотом штурвала корабля перед нами открываются всё новые и новые удивительные по своей красоте острова. Береговые ландшафты Японии [Хонсю] и Сикоку, то и дело возникающие между островами и скалами, никогда не переставали удивлять меня».

Пейзаж, который наблюдал Зибольд, сохранился до сегодняшних дней практически без изменений
Пейзаж, который наблюдал Зибольд, сохранился до сегодняшних дней практически без изменений

Ясное голубое небо встречается с чистейшей голубой водой – это визитная карточка Внутреннего Японского моря (вид из обсерватории Такамияма на Мукаисиме).

Жизнь с морем

Я вырос в горах префектуры Вакаяма, откуда открывается отличный вид на Внутреннее Японское море. Эти воды всегда были неотъемлемой частью моей жизни, занимая особое место в моем сердце. В 18 лет я начал странствовать по Юго-Восточной Азии. Однажды в перерыве между поездками я решил посетить острова Японского архипелага и первым делом отправился в родную префектуру. Затем я начал ездить на острова Внутреннего моря, так как до них было легко добраться из Киото, где я жил со времен учёбы в колледже. Так началась моя жизнь в качестве фотографа островов.

Я перебирался с острова на остров, и каждый раз поражался естественному образу жизни людей, с которыми я там встречался. Меня вдохновила их жизнь у моря, и я стал частым гостем на островах Внутреннего моря, которые эти люди называют домом.

Знакомство с островитянами

Снова и снова я возвращался на острова, где узнал, как жизнь островитян неразрывно связана со сменой времен года, как они чтят свою веру и хранят связь с предками и друг с другом. Жизнь на островах безмятежна, как и море вокруг них. Для того, кто проводит свои дни в городской суете, островная идиллия может показаться утопией.

Пожилая пара наслаждается покоем под цветущими вишневыми деревьями на Ибукидзиме
Пожилая пара наслаждается покоем под цветущими вишневыми деревьями на Ибукидзиме

Однако в дни ежегодных традиционных праздников острова меняются. Энергия бурлит здесь даже без ярких праздничных прилавков или фейерверков. Каждый остров гордится своим праздником, и каждый праздник обладает особым очарованием. Каждый день островитян наполнен благодарностью морю, и этот образ жизни начал привлекать меня всё больше и больше.

Накануне осеннего праздника в храме Эбису в Бозэдзиме проводится мероприятие под названием Ноборинэри, в котором толпы участников сражаются бамбуковыми шестами
Накануне осеннего праздника в храме Эбису в Бозэдзиме проводится мероприятие под названием Ноборинэри, в котором толпы участников сражаются бамбуковыми шестами

Я был практически на всех обитаемых островах, куда можно добраться паромом. Моим следующим шагом стало получение лицензии на лодку, с помощью которой я надеюсь посетить острова, где нет паромного сообщения. Я с нетерпением жду встреч с новыми людьми, живущими в акватории Внутреннего моря, и новых открытий. Если повезет, я буду продолжать фотографировать жизнь на островах и её меняющиеся и неизменные аспекты еще не один десяток лет.

Яркие краски заката на Внутреннем море знаменуют окончание дня (Какуидзима)
Яркие краски заката на Внутреннем море знаменуют окончание дня (Какуидзима)

Фотографии и текст: Куроива Масакадзу

Фотография к заголовку: Лодки-лихтеры тэммасэн медленно следуют по спокойным водам моря; контраст с синевой воды и неба очень живописен (Осакикамидзима)

(Статья на японском языке опубликована 1 мая 2018 г.)

Внутреннее Японское море острова Сэтонайкай