[Фото] Японский лес биосферного заповедника Ая – реликт доисторических времён

[Фото] Японский лес биосферного заповедника Ая – реликт доисторических времёнТуризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Изумрудное сияние леса
Этот девственный лавровый лес, самый большой в Японии, занимает территорию в 2000 гектаров. В 2012 году он был включён в список биосферных заповедников ЮНЕСКО. Я впервые побывал там в 1986 году и обнаружил тёмно-зелёные леса, покрывающие пологие склоны гор. Тогда было трудно поверить, что там такое множество разных видов – лесной горный пейзаж казался однообразным, как будто состоящим из одинаковых деревьев. Это было поздней осенью, и различия цвета листьев были почти незаметны. Лес выглядел мрачно, даже подавляюще.
Однако когда я вернулся туда следующей весной, меня поразил пейзаж, какого я не ожидал. Тёмно-зелёный лес, выглядевший так однообразно, преобразился – на каждом побеге, на каждой ветке распустилась молодая листва. На фоне старых тёмно-зелёных листьев она как будто светилась. У многих лавровых деревьев поверхность листьев покрывает кутикула – верхний блестящий слой. По-японски лавровые леса называются «леса сияющих листьев» (сёё дзюрин), и я собственными глазами это увидел. Контраст, создаваемый этим разнообразием зелени, является одной из главных достопримечательностей таких лесов, и за много лет посещений этих мест я уверился в этом.
Богатство красок вечнозелёных лесов
Лавровый лес состоит в основном из широколиственных деревьев, таких как Castanopsis (вечнозелёное дерево, одновременно напоминающее дуб и каштан), Cyclobalanopsis (разновидность дуба) и Machilus thunbergii (подрод Machilus, принадлежащий к семейству лавровых, Lauraceae). Он когда-то распространялся на всю западную половину Японского архипелага. Говорят, что в период Дзёмон (между 11000 г. до н. э. и 400 г. до н. э.) он простирался до побережья северной оконечности главного острова Хонсю. Если бы в то время можно было увидеть Японский архипелаг с неба, он был бы равномерно покрыт тёмно-зелёными лесами. Но с годами деятельность человека изменила пейзаж – люди вырубили леса в низинах, чтобы превратить их в пахотные земли и поселиться там, девственные леса пришли в упадок, а в горных районах их заменила криптомерия суги и кипарисовик хиноки. Сегодня девственный лавровый лес сохранился только в некоторых местах. Однако мало где в мире можно увидеть такое разнообразие видов и такое количество типов лесов, от субтропических до субарктических, и очень мало примеров вечнозелёных лесов на таких высоких широтах.
Хорошо известно, что разнообразие живых видов богаче в более южных широтах, это же справедливо и для лавровых лесов Японии, и нам не следует забывать, что природное разнообразие лесов принесло людям огромную пользу в самых разных сферах, богатство вечнозелёных лесов лежит в самой основе сохранившейся в западной части Японии культуры.
Фотография к заголовку: хатидзёкагума, известный местный представитель больших папоротников