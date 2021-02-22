[Фото] Японский лес биосферного заповедника Ая – реликт доисторических времён

Самый большой в Японии лавровый лес находится в префектуре Миядзаки, на юго-востоке острова Кюсю. Лес сохраняет свой первозданный вид, здесь можно найти множество видов вечнозелёных деревьев. Фотограф, который много лет увлечён этими местами, предоставил нам великолепные снимки.

Изумрудное сияние леса

Этот девственный лавровый лес, самый большой в Японии, занимает территорию в 2000 гектаров. В 2012 году он был включён в список биосферных заповедников ЮНЕСКО. Я впервые побывал там в 1986 году и обнаружил тёмно-зелёные леса, покрывающие пологие склоны гор. Тогда было трудно поверить, что там такое множество разных видов – лесной горный пейзаж казался однообразным, как будто состоящим из одинаковых деревьев. Это было поздней осенью, и различия цвета листьев были почти незаметны. Лес выглядел мрачно, даже подавляюще.

Однако когда я вернулся туда следующей весной, меня поразил пейзаж, какого я не ожидал. Тёмно-зелёный лес, выглядевший так однообразно, преобразился – на каждом побеге, на каждой ветке распустилась молодая листва. На фоне старых тёмно-зелёных листьев она как будто светилась. У многих лавровых деревьев поверхность листьев покрывает кутикула – верхний блестящий слой. По-японски лавровые леса называются «леса сияющих листьев» (сёё дзюрин), и я собственными глазами это увидел. Контраст, создаваемый этим разнообразием зелени, является одной из главных достопримечательностей таких лесов, и за много лет посещений этих мест я уверился в этом.



Лавровый лес, окутанный туманом

Богатство красок вечнозелёных лесов

Лавровый лес состоит в основном из широколиственных деревьев, таких как Castanopsis (вечнозелёное дерево, одновременно напоминающее дуб и каштан), Cyclobalanopsis (разновидность дуба) и Machilus thunbergii (подрод Machilus, принадлежащий к семейству лавровых, Lauraceae). Он когда-то распространялся на всю западную половину Японского архипелага. Говорят, что в период Дзёмон (между 11000 г. до н. э. и 400 г. до н. э.) он простирался до побережья северной оконечности главного острова Хонсю. Если бы в то время можно было увидеть Японский архипелаг с неба, он был бы равномерно покрыт тёмно-зелёными лесами. Но с годами деятельность человека изменила пейзаж – люди вырубили леса в низинах, чтобы превратить их в пахотные земли и поселиться там, девственные леса пришли в упадок, а в горных районах их заменила криптомерия суги и кипарисовик хиноки. Сегодня девственный лавровый лес сохранился только в некоторых местах. Однако мало где в мире можно увидеть такое разнообразие видов и такое количество типов лесов, от субтропических до субарктических, и очень мало примеров вечнозелёных лесов на таких высоких широтах.

Хорошо известно, что разнообразие живых видов богаче в более южных широтах, это же справедливо и для лавровых лесов Японии, и нам не следует забывать, что природное разнообразие лесов принесло людям огромную пользу в самых разных сферах, богатство вечнозелёных лесов лежит в самой основе сохранившейся в западной части Японии культуры.



Prunus (или Cerasus) jamasakura (по-японски ямадзакура), горная вишня, цветы которой знаменуют приход весны



Дикие рододендроны (азалии), вечнозелёная азалия японская. Их можно найти по всей Японии



Castanopsis sieboldii цветёт среди молодой листвы



Castanopsis цветёт с апреля по май, когда появляются новые листья



Цветы Castanopsis sieboldii



Цветы Castanopsis



Цветы глицинии



Орхидея Phaius flavus. Это растение почти вымерло из-за сбора людьми и поедания оленями



Итиигаси, разновидность Cyclobalanopsis. В период появления новых листьев они ярко сверкают на этом дереве при определённом освещении



Молодые красные листья Quercus salicina



Цветы и новые листья Quercus salicina



Новые листья Machilus thunbergii. Они бывают разных цветов, от красного до бледно-зелёного



Большой итиигаси из рода Cyclobalanopsis, подрода Quercus. Это дерево – лучший представитель крупных лавровых деревьев. От ствола отходит мало ветвей, в высоту он может достигать 20 метров



Distylium racemosum, дерево семейства Hamamelidaceae, корни которого как будто намерены поглотить скалу



При изменении погодных условий лавровые леса иногда погружаются в туман



Woodwardia orientalis, или хатидзё-кагума, типичный вид больших японских папоротников



Большой Castanopsis sieboldii



Лиана Uncaria rhynchophyllia

Фотография к заголовку: хатидзёкагума, известный местный представитель больших папоротников