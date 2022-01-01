Традиционные пейзажи горных деревень сатояма – наследие для будущих поколений

Традиционные пейзажи горных деревень сатояма – наследие для будущих поколенийОбщество Культура Экология
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Сокровищница жизненной силы человека и природы
Существует два вида окружающей среды – естественная и искусственная. Естественная среда – это лес и другие участки дикой природы. Искусственная среда – это тесно застроенные зданиями города и прочие зоны человеческой деятельности. Сатояма – это промежуточная зона, сочетающая оба вида окружающей среды. Например, заливные поля, на которых выращивается главный продукт питания японцев, – рис, – это искусственная среда, созданная руками человека. Весной рисовые поля заливают водой. В этой воде вырастают личинки стрекоз – элемент дикой природы. В лесу, предназначенном на заготовку лесоматериалов, живёт множество насекомых, а на покосах цветут полевые цветы. Разнообразная флора и фауна, или как сейчас принято говорить, многообразие видов, – тоже часть понятия «сатояма». Для японцев «сатояма» – это ещё и традиционные пейзажи, вызывающие ностальгию по малой родине.
Я с детства любил изучать жизнь насекомых и растений, и занимаюсь этим всю жизнь. Мне довелось повстречаться с множеством прекрасных и привлекательных живых существ, которые живут тихо, не привлекая внимания человека.
Рассмотрим взаимоотношения человека и природы в сатояма на примере светлячков. Светлячки водятся во многих странах мира. Они встречаются в лиственных лесах, тропических лесах, мангровых лесах и других уголках природы вдали от человека. Однако в Японии типичный представитель вида светлячков – Luciola cruciata, обитает в каналах, по которым вода поступает на рисовые поля. В последнее время популяция светлячков сократилась, но раньше после захода солнца в окрестностях сёл пейзаж расцвечивался летающими светлыми точками светляков. До автоматизации сельского хозяйства фермеры рыли каналы вручную, поэтому среда обитания светлячков была максимально приближена к естественным условиям. К тому же в канавах водилось множество пресноводных моллюсков, которые служат хозяевами, носящими личинки светлячков. Сейчас каналы бетонируют, и светлячки не смогли приспособиться к искусственной среде.
Многообразие видов сатояма – это результат землепользования. Живущие в посёлках люди использовали землю для самообеспечения продуктами питания. Покос травы и заготовка дров не истощали ресурсы, а контроль за надлежащим использованием ресурсов осуществлялся на уровне посёлка. Сжигание сухой травы весной и прочие работы, непосильные для одного фермера, выполнялись коллективно. В последнее время на фоне энергетического кризиса в нашем лексиконе появился термин «устойчивое развитие», однако в эпоху самообеспечения каждый посёлок имел собственный план долгосрочного развития.
Кризис биосферы
За последние полвека японская сатояма претерпела значительные изменения. В период интенсивного экономического роста по сельской местности были проложены автотрассы и сейчас сеть автодорог позволяет попасть в любую точку Японии. Дороги создали базу для логистической цепочки, и необходимость жить в режиме самообеспечения отпала. Благодаря распространению газовых плит люди перестали рубить лес на дрова и заготовлять уголь. Появление тракторов и других полевых механизмов значительно сократило время на пахоту рисовых полей и избавило фермеров от необходимости держать тягловых коров. Все эти изменения произошли за счёт широкого применения нефти, газа и других видов ископаемого топлива.
Однако отказ от самообеспечения продовольствием сказался на многообразии видов сатоямы. Например, исчезли многие виды полевых цветов.
В наши дни для создания межи на рисовых полях фермеры используют сельскохозяйственные механизмы, а пастбища засевают европейскими сортами трав. Патринии и колокольчики, неизменно украшавшие летние поляны, постепенно исчезли. Бабочка Мelitaea protomedia, куколка которой питается патринией, встречается только в одном районе и находится на грани вымирания.
Полевые цветы исчезают не только с полян сатояма, но и из сердец людей. Когда японцы жили рядом с сатояма, полевые цветы помогали ощущать красоту времён года и вдохновляли на воспевание красот природы. Многие виды растений сатояма являются главными героями стихотворений антологии «Собрание десяти тысяч листьев» (Манъёсю), сложенной более тысячи лет назад, однако в современной литературе они не встречаются. В августе в Японии проходит традиционный праздник О-Бон, когда люди готовятся к встрече с душами усопших предков, и раньше в каждом доме перед буддийским алтарём ставили букеты из патриний и колокольчиков, собранных детьми, живущими в сатояма. В наши дни на смену полевым цветам пришли садовые цветы, покупаемые в магазине.
Сокращение природопользования в сатояма увеличивает число находящихся на грани вымирания видов насекомых и растений, причём уровень риска исчезновения живых существ неуклонно повышается. Эта тенденция особенно заметна в последние полвека, когда быт людей претерпел значительные изменения в результате распространения нефти и газа. Это касается не только полян, но и рисовых полей и лесов. Сейчас всеобщее внимание приковано к глобальной проблеме потепления климата, вызванного увеличением выбросов газа с парниковым эффектом, однако используемые для решения этой проблемы методы лишены долгосрочной перспективы. Например, для установки ветряных электростанций и солнечных панелей вырубают леса, которые представляют собой воспроизводимый природный ресурс.
Результаты исследования флоры и фауны сатояма свидетельствуют, что сатояма постепенно разрушается и уже находится в терминальной стадии. Однако люди относятся к сатояме как к пасторальной картинке. На 10-й сессии Конвенции по биологическому разнообразию в Нагое (2010) был провозглашён лозунг по реализации устойчивого развития природных ресурсов «Инициатива САТОЯМА», и сатояма была представлена в качестве предмета гордости Японии. В наши дни воспевание сатояма продолжается, однако выражение стремлений в поэтической форме отвлекает население от требующих неотложного решения проблем.
Возрождение по крупицам
С учётом масштаба изменений жизни человека вернуть природу сатояма в устойчивое состояние полувековой давности невозможно. Однако применение технологий на благо флоры и фауны может возродить сатояма до того, как она исчезнет с лица земли.
На уровне регионов уже принимаются меры по охране находящихся под угрозой вымирания живых существ сатояма, и я тоже участвую в деятельности по восстановлению многообразия видов. Современное общество стремится разрабатывать высокоэффективные технологии для защиты окружающей среды. Однако я считаю, что мы должны обратить внимание на изучение устойчивых технологий, применявшихся в эпоху активного природопользования. Это позволит восстановить жизненный цикл сатояма. Сжигание сухой травы ранней весной, выкашивание травы, вывоз сена летом и повторная косьба осенью – один из таких циклов. Нынешнее 70-летнее поколение ещё помнит народную мудрость, использовавшуюся при традиционных методах землепользования, однако эта мудрость будет утрачена со сменой поколений.
Я хочу, чтобы меня услышало молодое поколение. Знания можно получить из книг, однако технологии передаются мастерами только в процессе непосредственного обучения. Изучение народной мудрости фермеров поможет нам успеть спасти сатояма во всей стране. Для решения глобальной экологической проблемы следует не разрабатывать новые технологии, а пересмотреть взаимоотношения человека и природы.
Фотографии и текст: Нагахата Ёсиюки
Фотография к заголовку: весна в сатояма в регионе Тохоку – цветущая вишня Саржента и бук с набухающими почками