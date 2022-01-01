Традиционные пейзажи горных деревень сатояма – наследие для будущих поколений

Горные деревни сатояма – это синтез природы с деятельностью человека, – рисовые поля, пруды, горы, растущий на склонах горы лес и бескрайние луга. Фотограф Нагахата Ёсиюки на протяжении трёх десятилетий изучает биосферу и явление «сатояма» в префектуре Ямагата.

Сокровищница жизненной силы человека и природы

Существует два вида окружающей среды – естественная и искусственная. Естественная среда – это лес и другие участки дикой природы. Искусственная среда – это тесно застроенные зданиями города и прочие зоны человеческой деятельности. Сатояма – это промежуточная зона, сочетающая оба вида окружающей среды. Например, заливные поля, на которых выращивается главный продукт питания японцев, – рис, – это искусственная среда, созданная руками человека. Весной рисовые поля заливают водой. В этой воде вырастают личинки стрекоз – элемент дикой природы. В лесу, предназначенном на заготовку лесоматериалов, живёт множество насекомых, а на покосах цветут полевые цветы. Разнообразная флора и фауна, или как сейчас принято говорить, многообразие видов, – тоже часть понятия «сатояма». Для японцев «сатояма» – это ещё и традиционные пейзажи, вызывающие ностальгию по малой родине.



Осенью урожай риса сушится на поле на специальных подставках



Спаривание стрекоз на сушащемся рисе



Дикая лилия у старой железнодорожной ветки



Японский кандык в каштановом лесу ранней весной

Я с детства любил изучать жизнь насекомых и растений, и занимаюсь этим всю жизнь. Мне довелось повстречаться с множеством прекрасных и привлекательных живых существ, которые живут тихо, не привлекая внимания человека.



Жук-рогач на дереве в летнюю пору



Цикада вылупляется из куколки в пригородном лесу летней ночью



Пятнистая многоглазка живёт рядом с рисовыми полями



В болотах сатояма водится редкая стрекоза Nannophya pygmaea

Рассмотрим взаимоотношения человека и природы в сатояма на примере светлячков. Светлячки водятся во многих странах мира. Они встречаются в лиственных лесах, тропических лесах, мангровых лесах и других уголках природы вдали от человека. Однако в Японии типичный представитель вида светлячков – Luciola cruciata, обитает в каналах, по которым вода поступает на рисовые поля. В последнее время популяция светлячков сократилась, но раньше после захода солнца в окрестностях сёл пейзаж расцвечивался летающими светлыми точками светляков. До автоматизации сельского хозяйства фермеры рыли каналы вручную, поэтому среда обитания светлячков была максимально приближена к естественным условиям. К тому же в канавах водилось множество пресноводных моллюсков, которые служат хозяевами, носящими личинки светлячков. Сейчас каналы бетонируют, и светлячки не смогли приспособиться к искусственной среде.



Светящийся светлячок



Светлячки гэндзиботару над рисовым полем в летнюю ночь

Многообразие видов сатояма – это результат землепользования. Живущие в посёлках люди использовали землю для самообеспечения продуктами питания. Покос травы и заготовка дров не истощали ресурсы, а контроль за надлежащим использованием ресурсов осуществлялся на уровне посёлка. Сжигание сухой травы весной и прочие работы, непосильные для одного фермера, выполнялись коллективно. В последнее время на фоне энергетического кризиса в нашем лексиконе появился термин «устойчивое развитие», однако в эпоху самообеспечения каждый посёлок имел собственный план долгосрочного развития.



Сжигание сухой травы в начале весны

Кризис биосферы

За последние полвека японская сатояма претерпела значительные изменения. В период интенсивного экономического роста по сельской местности были проложены автотрассы и сейчас сеть автодорог позволяет попасть в любую точку Японии. Дороги создали базу для логистической цепочки, и необходимость жить в режиме самообеспечения отпала. Благодаря распространению газовых плит люди перестали рубить лес на дрова и заготовлять уголь. Появление тракторов и других полевых механизмов значительно сократило время на пахоту рисовых полей и избавило фермеров от необходимости держать тягловых коров. Все эти изменения произошли за счёт широкого применения нефти, газа и других видов ископаемого топлива.



Из-за многократного спиливания ветки букового дерева приняли причудливую форму

Однако отказ от самообеспечения продовольствием сказался на многообразии видов сатоямы. Например, исчезли многие виды полевых цветов.

В наши дни для создания межи на рисовых полях фермеры используют сельскохозяйственные механизмы, а пастбища засевают европейскими сортами трав. Патринии и колокольчики, неизменно украшавшие летние поляны, постепенно исчезли. Бабочка Мelitaea protomedia, куколка которой питается патринией, встречается только в одном районе и находится на грани вымирания.



Бабочка Мelitaea protomedia

Полевые цветы исчезают не только с полян сатояма, но и из сердец людей. Когда японцы жили рядом с сатояма, полевые цветы помогали ощущать красоту времён года и вдохновляли на воспевание красот природы. Многие виды растений сатояма являются главными героями стихотворений антологии «Собрание десяти тысяч листьев» (Манъёсю), сложенной более тысячи лет назад, однако в современной литературе они не встречаются. В августе в Японии проходит традиционный праздник О-Бон, когда люди готовятся к встрече с душами усопших предков, и раньше в каждом доме перед буддийским алтарём ставили букеты из патриний и колокольчиков, собранных детьми, живущими в сатояма. В наши дни на смену полевым цветам пришли садовые цветы, покупаемые в магазине.



Патриния на летней поляне



Фермеры собрали в полях патринию и колокольчики, чтобы поставить букет перед алтарём

Сокращение природопользования в сатояма увеличивает число находящихся на грани вымирания видов насекомых и растений, причём уровень риска исчезновения живых существ неуклонно повышается. Эта тенденция особенно заметна в последние полвека, когда быт людей претерпел значительные изменения в результате распространения нефти и газа. Это касается не только полян, но и рисовых полей и лесов. Сейчас всеобщее внимание приковано к глобальной проблеме потепления климата, вызванного увеличением выбросов газа с парниковым эффектом, однако используемые для решения этой проблемы методы лишены долгосрочной перспективы. Например, для установки ветряных электростанций и солнечных панелей вырубают леса, которые представляют собой воспроизводимый природный ресурс.



Пятнистые олени съели весь подлесок в обезлюдевшем лесу



Заброшенные пахотные земли. Всего 30 лет назад здесь были рисовые поля и посёлки



Солнечная электростанция, установленная на месте сатояма

Результаты исследования флоры и фауны сатояма свидетельствуют, что сатояма постепенно разрушается и уже находится в терминальной стадии. Однако люди относятся к сатояме как к пасторальной картинке. На 10-й сессии Конвенции по биологическому разнообразию в Нагое (2010) был провозглашён лозунг по реализации устойчивого развития природных ресурсов «Инициатива САТОЯМА», и сатояма была представлена в качестве предмета гордости Японии. В наши дни воспевание сатояма продолжается, однако выражение стремлений в поэтической форме отвлекает население от требующих неотложного решения проблем.

Возрождение по крупицам

С учётом масштаба изменений жизни человека вернуть природу сатояма в устойчивое состояние полувековой давности невозможно. Однако применение технологий на благо флоры и фауны может возродить сатояма до того, как она исчезнет с лица земли.

На уровне регионов уже принимаются меры по охране находящихся под угрозой вымирания живых существ сатояма, и я тоже участвую в деятельности по восстановлению многообразия видов. Современное общество стремится разрабатывать высокоэффективные технологии для защиты окружающей среды. Однако я считаю, что мы должны обратить внимание на изучение устойчивых технологий, применявшихся в эпоху активного природопользования. Это позволит восстановить жизненный цикл сатояма. Сжигание сухой травы ранней весной, выкашивание травы, вывоз сена летом и повторная косьба осенью – один из таких циклов. Нынешнее 70-летнее поколение ещё помнит народную мудрость, использовавшуюся при традиционных методах землепользования, однако эта мудрость будет утрачена со сменой поколений.



Выкашивание травы как способ восстановления полей сатояма



Фермер обучает молодёжь методам управления водными ресурсами на рисовых полях

Я хочу, чтобы меня услышало молодое поколение. Знания можно получить из книг, однако технологии передаются мастерами только в процессе непосредственного обучения. Изучение народной мудрости фермеров поможет нам успеть спасти сатояма во всей стране. Для решения глобальной экологической проблемы следует не разрабатывать новые технологии, а пересмотреть взаимоотношения человека и природы.



Большая белая цапля на залитом водой рисовом поле

Фотографии и текст: Нагахата Ёсиюки

Фотография к заголовку: весна в сатояма в регионе Тохоку – цветущая вишня Саржента и бук с набухающими почками