Мунаката тайся: у истоков японских религиозных обрядов

Остров Окиносима – это уникальное место, где сохранились древние религиозные обряды, с помощью которых правители княжества Ямато просили у богов мира и спокойствия. Предлагаем познакомиться с коллекцией чёрно-белых фотографий острова Окиносима и храмов комплекса Мунаката, получившего статус Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году.

Однажды утром в начале января 2016 года мне позвонил живущий на Кюсю приятель – владелец event-агентства. Он хотел заказать фотоснимки синтоистского храма Мунаката тайся в городе Мунаката (префектура Фукуока). Я был занят подготовкой к двум весенним выставкам, к тому же не так давно завершил восьмилетний цикл съёмок процесса реконструкции синтоистских святилищ Исэ дзингу и Идзумо тайся, поэтому собирался некоторое время отдохнуть от религиозной тематики.

Однако мне было неудобно отказывать другу, и я решил сначала узнать, что это за святилище – Мунаката тайся. Чем больше я знакомился с его историей, тем больше очаровывался островом Окиносима – одним из трёх островов, на которых расположен комплекс святилища. Остров избежал влияния цивилизации, поэтому традиции синтоистского культа сохранились на нём в первозданном виде. Я ощутил, как незнакомый мир острова манит меня. Не в силах противиться этому притяжению, я сел в первый самолёт до Фукуоки.

Остров, закрытый для туристов

Я прибыл на Окиносиму 19 февраля на чартерном рейсе небольшого парохода. Сначала мне предстояло пройти ритуал очищения, погрузившись обнажённым в море. Ледяная вода залива Гэнкай-Нада пронзила меня до мозга костей. Теперь я мог приступить к фотосъёмкам на острове. Мысль о возможности ощутить присутствие богов ками заставляла моё сердце биться быстрее.

Я направился к святилищу Окицумия на вершине холма. К нему вела крутая каменная лестница, пролегавшая через густой лес. Забравшись на холм, я увидел здание святилища, притаившееся между двумя огромными скалами. Единственный служитель храма рассказал, что они работают посменно, живя на острове по 10 дней, чтобы возносить молитвы богам и присматривать за помещением святилища.



Один из 12 священников, дежурящих на острове по 10 дней. Каждый день перед посещением святилища он погружается в море, совершая обряд очищения. Если в день пересменки штормит, служитель остаётся на острове до приезда сменщика (© Масуура Юкихито)



Густой лес по дороге к святилищу Окицумия (© Масуура Юкихито)

Чем дальше проникаешь в глубину острова, тем сильнее чувствуется его мистическая атмосфера. Места, где с середины IV до конца IX века проводились ритуальные церемонии, сохранились практически нетронутыми. Здесь нет храмовых строений – церемонии проводились на вершине или у подножия скал, либо просто на земле. Окрестности усыпаны осколками бусин магатама, зеркал и других ритуальных принадлежностей, некоторые из которых сохранились почти в первозданном виде. Увозить с острова любые предметы, будь то травинка, камень или осколок, строго запрещено, поэтому все реликвии остаются на своих местах.



Вид на огромные скалы и девственный лес из окна главного строения святилища сядэн (© Масуура Юкихито)



Главное строение святилища притаилось между скал (© Масуура Юкихито)



Древние ритуальные принадлежности (© Масуура Юкихито)



Бронзовые головы дракона, найденные на месте проведения ритуалов. Все находящиеся на острове ритуальные принадлежности (более 80 000) являются национальным достоянием, а сам остров получил название «Сёсоин посреди моря» по аналогии со зданием сокровищницы Сёсоин при храме Тодайдзи (VIII век) в Наре (© Масуура Юкихито)

После знакомства с островом я ощутил, что именно на Окицусиме с её суровой простой красотой зародилась исконно японская религия, обожествляющая природу. Древние японцы чувствовали присутствие богов повсеместно. Я решил, что должен как можно точнее передать атмосферу острова, бережно хранимую на протяжении множества веков, с помощью фотографий.



Священный остров Окиносима на границе бескрайнего моря и неба (© Масуура Юкихито)

Мунаката тайся: ритуалы в первозданном виде

В 2000 году я приступил к работе над проектом фотосъёмки всех работ Микеланджело, однако через некоторое время по ряду причин проект оказался на грани закрытия. В феврале 2001 года я фотографировал статую Христа в одной из римских церквей. Внезапно луч солнца проник через разбитое потолочное окно в форме розы и осветил фигуру Христа, и я ощутил присутствие невидимой силы. Именно этот опыт привёл меня впоследствии в синтоистские святилища Исэ и Идзумо и воодушевил на поездку в Окиносиму.

Во второй половине VII века ритуалы острова Окиносима стали проводиться в святилище Накацумия на острове Осима, расположенном в 40 километрах от Кюсю, а также в святилище Хэцумия на Кюсю, в 60 километрах от Окиносимы. Впоследствии эти три святилища сформировали храмовый комплекс Мунаката тайся. В 2017 году остров Окиносима и связанные с ним реликвии удостоились статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО – их огромная культурная ценность получила мировое признание. Мне, как фотографу, предстояло максимально точно запечатлеть родину веры и ритуалов японцев, сохранившуюся в первозданном виде по прошествии более тысячи лет.



Молельный зал в северной части острова Осима выходит на Окиносиму. Он используется для вознесения молитв святыням закрытого для посещений храма Окицумия. (© Масуура Юкихито)



Молельный зал святилища Накацумия на острове Осима. В хорошую погоду отсюда виднеется Окиносима (© Масуура Юкихито)



Территория святилища Хэцумия на острове Кюсю. Здесь собраны 108 богов ками из 75 отделений святилища (© Масуура Юкихито)



Священный дуб рядом с главным зданием святилища Хэцумия был посажен около 550 лет назад. Его мощный ствол – свидетельство канувших в лету веков (© Масуура Юкихито)



Во время весеннего праздника в святилище Хэцумия исполняется местный танец в стиле суки (© Масуура Юкихито)



Вид на молельный зал хайдэн из входа в святилище Хэцумия. На заднем плане – главное здание святилища хондэн, где почитают богиню Итикисимахимэ-но ками. Герб на воротах в виде хризантемы – символ святилища Мунаката тайся (© Масуура Юкихито)



Арочный мост через пруд Синдзи в окружении цветущей сакуры. Каменные фонари перед воротами тории – подарок Идэмицу Садзо, основателя компании-производителя нефтепродуктов «Идэмицу косан» (© Масуура Юкихито)



Место для проведения церемонии Такамия в глубине святилища Хэцумия – образец древнего культового объекта без храмового здания. По легенде, здесь сошла с небес богиня Итикихимасимэ-но ками (© Масуура Юкихито)

Фотография к заголовку: остров Окиносима; вся территория острова (около 4 кв. км) с древних времён считается священным местом

Фотографии: © Масуура Юкихито