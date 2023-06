[Фото] Тоска по японскому волку: родина поверий о звере глазами фотографа Хаяси Митико

Последний экземпляр японского волка был добыт более сотни лет назад, в 1905 году, и с тех пор научных подтверждений его существования нет. Животное считается полностью истребленным. Вызывает удивление то, что в горном регионе от Окутитибу до Окутамы, в старину изобиловавшем волками, и сегодня имеется немало свидетельств очевидцев о встречах со зверями, напоминающими волков. Если волки – звери, символизирующие силу дикой природы, – быть может, еще существуют в местах, непосредственно граничащих с западной стороной огромного Токио, то не дает ли это нам шанс заметить что-то очень важное – то, что все больше утрачивают обитатели современных мегаполисов? Задаваясь этим вопросом, фотограф Хаяси Митико всматривается во взаимоотношения человека и волка.

В Японии тоже когда-то жили волки. Японский архипелаг лишен обширных равнин, но изобилует гористой местностью с многочислеными подъемами и склонами. Жители горных селений, побаиваясь волков, временами нападавших на пеших и даже конных путников, вместе с тем поклонялись им, считая волка зверем, наделенным сверхъестественными способностями, который истребляет оленей и кабанов, уничтожающих сельскохозяйственные культуры, и даже оборотнем, близким к горным божествам.

С тех пор как последний экземпляр такого японского волка был добыт 23 января 1905 года в деревне Хигасиёсино префектуры Нара, ввиду отсутствия научных подтверждений существования данное животное считается полностью истребленным. Между тем и в наши дни не иссякают рассказы людей, утверждающих, что они либо видели зверя собственными глазами, либо слышали в горных уголках волчий вой, а есть и такие, кто верит в существование японских волков и занимается их поисками.

Я очень удивилась, когда узнала, что множество сообщений о встречах с волками поступает с территории от Окутитибу до Окутамы – горной местности, расположенной непосредственно с западной стороны от Токио, где издревле бытовало множество поверий, связанных с волками. Не станет ли для нас, обитателей мегаполиса, вероятность того, что волки, символизирующие живую силу дикой природы, все еще существуют, поводом обратить внимание на что-то очень важное, постепенно утрачиваемое обитателями больших городов, и возродить эту связь?

Желание, чтобы волки и сейчас жили в горных уголках Японии, стало для меня – человека которому в жизни не довелось воочию повстречаться с волком, сродни молитве, и я не прекращаю поисков этого «незримо присутствующего» зверя.

Легенды о «провожающих волках», которые сохранились во многих местах Японии, доносят до нас смешанное чувство признательности к волку как животному, которое охраняет запоздалых путников от ночной нечисти, и вместе с тем страха к хищнику, который бросится и съест того, кто оступится и упадет. Так каким был в действительности этот зверь – японский волк? И как японцы ладили с волками в стародавние времена?

Мне доставляет большую радость возможность донести до людей частицу знания о душе древних японцев, сосуществовавших с загадочными японскими волками – зверями, вызывавшими у человека чувства почтения и страха.

Поскольку волки, захватив добычу, пожирают ее вместе со шкурой и костями, случается так, что кость застревает в волчьей глотке, причиняя боль, и тогда в поисках помощи волк идет на поклон к человеку. И если деревенский житель, сжалившись, засовывает руку в волчью пасть и вынимает кость, то волк благодарно склонят пред ним голову, а в последующие дни с благодарностью приносит ему часть своей добычи – пойманную в горах птицу, оленью ногу и т. п. (народное поверье).



Тропа к дальнему павильону святилища Мицуминэ. Сообщают, что где-то поблизости люди слышали волчий вой



Каменная статуя волка в синтоистском святилище Сироминэ

Часто случалось, что с наступлением темноты волки шли по пятам за человеком, пришедшим по своим делам в горы и замешкавшимся с возвращением до темноты. Люди верили, что волк бросится на тебя, если оступишься и упадешь, и спешили поскорее вернуться, ни в коем случае не оступившись. При благополучном возвращении к дому или родной деревне, они считали, что присутствие волка защитило их на обратном пути от ночной нечисти, и со словами «Спасибо, дальше можно не провожать» люди оставляли в благодарность пожертвование – немного соли или каши из красной фасоли (народное поверье)

Волчий череп использовался как амулет для защиты от злых духов и средство для исцеления

Череп волка хранится в качестве семейной реликвии в одном фамильном доме в районе Синадзава города Титибу префектуры Сайтама. Этого волка застрелил из ружья в эпоху Эдо предок семейства за пять поколений до нынешнего. Череп передается по наследству вместе с наказом о том, что в знак раскаяния за убийство волка с использованием ружья с тех самых пор всем наследникам настрого запрещено охотиться на волков.

Сколы на черепе объясняются тем, что с эпохи Тайсё и вплоть до начала эпохи Сёва череп давали на время другим семьям в качестве амулета, изгоняющего оборотней-лисиц и прочую нечисть, а кроме того, использовали в качестве жаропонижающего средства при болезнях, изготавливая из соскобленной кости целительный питьевой отвар.



Лет 60 назад двое отправились летом на ночную рыбалку на реке Такигава в горах Окутитибу, а возвращаясь по лесной тропе увидели, как 6-7 волков один за другим перебежали тропу совсем рядом от них

Рассказ Хироси Яги

Дело было в одну из ночей лета 1969 года, когда стояла полная луна. Яги, которому в то время было 19 лет, работал смотрителем горной хижины в Наэба префектуры Ниигата. Однажды он направлялся с 30-килограммовым мешком риса из дома на горном склоне в хижину, расположенную на вершине. Вдруг он услышал вой животного, похожий на волчий, и в страхе поспешил вернуться в дом на склоне, где просидел до самого утра.

Наутро он вновь отправился с провиантом к хижине на вершине, но из-за задержки опоздал на автобус, которым должен был ехать обратно к подножию горы. Именно в этот день по пути с горы автобус попал в аварию и упал с обрыва. Узнав об этом, Яги почувствовал, что волчий вой оказался для него спасительным предупреждением. С того случая летней ночью он на протяжении почти 55 лет верит в существование и продолжает исследовать и искать японского волка.

Четырнадцатого октября 1996 года около 4 часов пополудни в горах Титибу Яги наконец довелось столкнуться со зверем, которого он так долго искал, и даже сделать удачную фотографию. Снимок оценил авторитет в области исследований японского волка – ныне покойный Имаидзуми Ёсинори, определив наличие 12 признаков сходства с особью японского волка в голландском Лейдене, и животному на снимке было присвоено наименование «дикая собака Титибу».

После того, как Яги опубликовал собственноручно сделанный снимок, он получил более 200 сообщений от очевидцев и рассказов о встречах с волками. В 2010 году Яги основал некоммерческую организацию «Общество поисков японского волка» и вместе с товарищами по этому объединению до сих пор еженедельно отправляется в горы на продолжение поисков, в которых используются 80-90 камер, установленных в горах Окутитибу.



Фрагмент верхней челюсти молодого японского волка, по утверждениям, добытого рядом с горой Мицуминэ в горах Окутитибу. Покрыт лаком. Хранится в качестве семейной реликвии в фамильном доме в районе Касивара города Саяма префектуры Сайтама. По семейному преданию, челюсть принесла в дом в своем приданном бабушка, получившая ее от предков, которым челюсть досталась в дар от местного правителя



Вид на полную луну с вершины горы Минояма в городе Титибу. На этой горе есть место, именуемое «собачьей падью». Утверждают, что там было логово, в котором волки выводили потомство

По мотивам святилища, в котором хранился череп волка, был изготовлен фотоальбом из двух частей в шкатулке

В мае 2016 года я приняла участие в мастер-классе фотоальбомов ручного изготовления Photobook as Object, который проводился в токийской фотогалерее Reminders Photography Stronghold, после чего продолжила поиск путей передачи читателю визуального образа истории поклонения незримо присутствующему зверю. В январе 2017 года, я приступила к продаже по предварительным заказам художественной книги «Японский волк: страж тропы» (Hodophylax: The gurardian of the path). При работе над этим сборником фотографий, подсчитав, что со времени, когда в январе 1905 года был добыт последний японский волк, прошло 111 лет, я решила выпустить данную книгу ограниченным тиражом ровно в 111 экземпляров.

В прошлом году были опубликованы новые результаты исследований, в ходе которых за последние годы с использованием технологии расшифровки генетического кода древних образцов ученые установили происхождение японского волка. А в ходе деятельности Яги и его единомышленников по поиску волков осенью 2018 года было установлено, что микрофон одной из камер, установленных в горах, записал вой. Сравнительный анализ в Японском НИИ звука показал, что записанные звуки чрезвычайно схожи с воем лесного волка, и специалисты пришли к выводу о том, что эти звуки с большой вероятностью издавал небольшой волк. Остается с нетерпением ждать дальнейшего развития событий.

Мой сборник фотографий уже полностью продан, и теперь я мечтаю когда-нибудь выпустить его массовым тиражом.

Фотография к заголовку: фрагмент верхней челюсти волка, бережно хранимый в качестве семейной реликвии в фамильном доме в районе Касивара города Саяма префектуры Сайтама (© Michiko HAYASHI)