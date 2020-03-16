Международные СМИ Ирана и Северной Кореи: как «закрытые» страны подают информацию о себе окружающему миру?

Размышления о том, как Япония рассказывает о себе остальному миру

Так называемые «закрытые» страны, такие как Иран или Северная Корея, уделяют особое внимание контролируемому распространению информации о самих себе за рубежом как важному инструменту дипломатии. Автор отмечает, что с точки зрения реализации дипломатического курса правительства Японии представляется совершенно естественным и необходимым тоже заниматься распространением на многих языках сведений, ориентированных на политическую элиту и профессионалов тех стран, с которыми она имеет дело.

Информирование других стран как инструмент международных отношений

Страны, которые считаются «закрытыми» в плане международных отношений, такие как Иран или Северная Корея, уделяют на государственном уровне большое внимание деятельности по распространению сведений за рубежом, постоянно занимаясь ею на основе конкретной стратегии. Цель предельно ясна: уведомлять, о своих мыслях и мнениях другие государства. При этом распространяемые сведения предназначаются государственным деятелям, политической элите, представителям масс-медиа и другим лицам, профессионально заинтересованным в такой информации.

У Ирана имеется для этого вебсайт «Парс тудэй» (Pars Today) государственного Международного вещания Исламской республики Иран (IRIB). Помимо «родного» персидского, он публикует информацию более чем на 20 языках – английском, китайском, арабском, хинди и т. д. Разумеется, есть у сайта и версия на японском языке. Содержание публикуемой информации не ограничивается новостями о том, что происходит в Иране. Помимо подробных материалов о ситуации в отношениях с США и Израилем, а также новостей всего Ближневосточного региона, они распространяют новости обо всем мире, постоянно следя для этого за западными СМИ и ссылаясь на них.

У Северной Кореи есть вебсайт под названием «Нэнара» (Naenara), что в переводе с корейского означает «Наша страна». Он предлагает информацию на девяти языках, в том числе корейском и японском. Как и в случае с Ираном, к обеспечению работы на таком большом числе языков, конечно, причастны правительственные структуры.

При сравнении содержания вебсайта «Нэнара» на разных языках становятся вполне понятны некоторые различия. Переводы новостей с корейского языка делаются выборочно: в версии на японском языке предпочтение отдаётся переводу и публикации статей, темы которых связаны с северокорейско-японскими отношениями, толкованием исторических проблем этих отношений, их критическому обзору и т. п.; в центре внимания русскоязычной версии, конечно, находятся вопросы двусторонних отношений Северной Кореи с Россией. При этом важнее всего то, что функции редактирования выполняются исходя из определённых политических замыслов и намерений.

Помимо этого, важная цель работы упомянутых сайтов состоит в публикации без сокращений политических выступлений лидеров собственной страны. К примеру, в случае с Северной Кореей полностью публикуются заявления лидера Ким Чен Ына (председателя Трудовой партии Кореи) на таких международных встречах как саммиты США и Северной Кореи, а равно и его важнейшие выступления в собственной стране. Рядовому читателю они совершенно ни к чему, но для дипломатов, которые желают следить за намерениями северокорейской стороны, а также других лиц, имеющих профессиональный интерес, эта информация необычайно ценна.

Рассмотрим один конкретный пример. В июне 2019 года премьер-министр Абэ Синдзо нанёс визит в Иран, где состоялись его переговоры с верховным лидером этой страны, аятоллой Али Хаменеи. «Парс тудэй» осветил это событие гораздо быстрее японских СМИ; более того, это делалось необычайно подробно. При этом совершенно очевиден политический замысел: безошибочно донести политические обращения Хаменеи до всех заинтересованных представителей политических ведомств любой страны.

В случае Ирана дело этим не ограничивается – ему необходимо ещё и заботиться о религиозной составляющей. Многие материалы ставят целью распространить идеи ислама, поэтому особое время отводится и чтению Корана. Тем не менее, что касается новостей, связанных с политикой, несомненно то, что практически всё содержание «Парс тудэй» редактируется так, чтобы донести желаемое до лиц, принимающих решения в тех странах, которым предназначается тот или иной материал.

В прошлом, во времена Советского Союза, на «Московском радио» готовили по большей части материалы пропагандистского характера, целью которых было заручиться пониманием позиции СССР путём непосредственного обращения к массовой аудитории. В нынешних же северокорейских и иранских СМИ в большой мере чувствуется, что их цель – доносить послания, которые являются своего рода «дипломатическим инструментом». Чем сильнее у страны ограничены официальные дипломатические каналы, тем более серьёзно в ней относятся к возможности направлять за рубеж послания такого рода.

Донести свои обращения до местных элит, не принадлежащих к «международникам»

Вероятно, некоторые считают, что поскольку цель дипломатического инструмента состоит в том, чтобы предоставить информацию в стране-адресате тем, кто в ней профессионально заинтересован, иначе говоря, профессионалам работы с информацией, вполне хватило бы и одного лишь английского. Но это отнюдь не так. Тому, что и Иран, и Северная Корея занимаются распространением информации на многих иностранных языках, на мой взгляд, есть вполне рациональное обоснование.

В любой стране прослойка, владеющая английским языком, думает в той или иной степени односторонне, с определённым уклоном. Есть необычайно много примеров, и не только в Японии, когда в стране исключительно сильным влиянием обладают не те, кого именуют «международниками», а лидеры, ориентированные на внутреннюю политику и говорящие только на языках собственной страны. Так же дело обстоит и в мире журналистики. Поэтому при желании донести информацию в той или иной стране не только до журналистов международного отдела или департамента внешних сношений, но и до тех, кто работает в отделе внутренней политики, более весомыми становятся преимущества подачи информации на местных языках.

Более того, людям, для которых английский не является родным, всё-таки проще воспринимать информацию на своём языке. Поэтому та сторона, которая действительно хочет донести свою информацию, не жалеет времени и усилий для того, чтобы её перевести и распространить.

Ясно выражать позицию правительства

То, что наша страна не является «закрытой», как Иран или Северная Корея, отнюдь не даёт оснований пренебрегать распространением информации как инструментом дипломатии. Быть может для того, чтобы продвигать стратегическую линию в дипломатии, прямо глядя в глаза международной политической реальности, правительству Японии следовало бы систематически обеспечивать и усиливать возможность прямо сообщать, что оно думает?

Чем же занимается нынешнее правительство? Оно распространяет информацию, пользуясь официальными вебсайтами – офиса премьер-министра, Министерства иностранных дел или Министерства обороны. По большей части информация дублируется на английском. Но всё это ограничивается несогласованными между собой публикациями каждого ведомства в отдельности, в то время как в информации, ориентированной не на внутреннюю, а на зарубежную аудиторию, очень важен систематический подход, обеспечивающий демонстрацию единой и цельной позиции правительства.

Для того, чтобы выяснить позицию правительства Китая, по большей части достаточно почитать «Жэньминь жибао». Позиция России становится в целом ясна при чтении «Спутника». У Ирана и Северной Кореи имеются уже упомянутые «Парс тудэй» и «Нэнара». Полагаю, что Японии тоже неплохо было бы иметь в интернете такой ресурс, чётко излагающий позицию правительства и вместе с тем распространяющий сведения в самых разных областях. Обеспечить работу такого многоязычного ресурса на коммерческой основе, конечно, не удастся – для этого потребуется использовать средства из бюджета.

Судя по тому, что происходит на сцене международной политики, вероятно, всё более важным становится распространять за рубежом сведения, ориентированные на тех, кто принимает решения или связан с масс-медиа. Японии тоже было бы лучше более уверенно распространять излагающие официальную позицию послания на правительственном уровне. А в дополнение к этому, в том, что касается информирования более широких масс, не пора ли продумать новые, сегодняшние каналы и подходы, такие как работа в социальных сетях?

Фотография к заголовку: Заглавные страницы вебсайтов «Парс тудэй» и «Нэнара»