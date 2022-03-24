Поторопиться укрепить японско-американский альянс при администрации Байдена: на вопросы отвечает министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса (начало)

Премьер-министр Кисида Фумио: уроки прошлого и насущные проблемы

Начальник редакционного комитета nippon.com по планированию Такэнака Харуката (профессор аспирантуры Института политических исследований) взял интервью у министра иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасы об основах политического курса правительства под руководством премьер-министра Кисиды Фумио. Предлагаем вашему вниманию начало интервью, посвященное общим вопросам союзнических отношений Японии и Соединенных Штатов Америки.

Министр иностранных дел Японии, депутат Палаты представителей Парламента Японии (член Либерально-демократической партии, избран от 3-го избирательного округа префектуры Ямагути). Родился в 1961 году. Окончил Юридический факультет Токийского университета. Получил степень магистра государственного управления в Гарвардской школе управления им. Джона Ф. Кеннеди. Работал в корпорации «Мицуи буссан», секретарем у отца – бывшего министра финансов Хаяси Ёсиро, впервые избран депутатом Палаты советников в 1995 году. Пять раз избирался депутатом Палаты советников, один раз - депутатом Палаты представителей (в ноябре 2021 г.). Занимал посты министра обороны, министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, министра образования, культуры, спорта, науки и технологий. В нынешней должности с ноября 2021 года.

Отвечать большим и быстрым переменам в мире

Такэнака: Премьер-министр Кисида провозгласил основой внешнеполитического курса «Дипломатию реализма новой эпохи», а вы как министр иностранных дел в своем выступлении по вопросам внешней политики по случаю начала работы очередной парламентской сессии охарактеризовали ее такими ключевыми словами как «позиция с низким центром тяжести» и «три решимости». Разъясните, пожалуйста, в чем конкретный смысл этих слов.

Хаяси: Главной предпосылкой служит то, что реальные изменения (в мире) огромны, и происходят они быстро. Их можно назвать «определяющими эпоху». После окончания Холодной войны на какое-то время возникло чересчур оптимистичное отношение к происходящему в международной политике, но в реальности все было иначе, и вызовы, бросаемые международному порядку и универсальным ценностям, поддерживавшим мир и стабильность до настоящего времени, становятся все жестче.

При этом обеспечение безопасности стало сильно зависеть от экономических факторов. На этом фоне и исходя из такого понимания действительности, основываясь на дипломатическом наследии, которое неустанным кропотливым трудом создавали наши предшественники, имя которому – доверие по отношению к Японии, кабинет министров Кисиды осуществляет внешнюю политику реализма, которую характеризуют так называемые «три решимости» (решимость упорно отстаивать универсальные ценности, решимость упорно защищать мир и стабильность Японии, решимость вносить свой вклад в дело гуманизма и вести за собой международное сообщество). Исходя из этого я как министр иностранных дел, занимая «позицию с низким центром тяжести», открываю путь к новым рубежам.

Такэнака: Какой смысл несет, по вашему мнению, слово «реализм»?

Хаяси: Это слово премьер-министра Кисиды, и я не знаю, следует ли мне его толковать, но давайте обратимся к тому, что говорили и писали по этому поводу премьер-министры Охира Масаёси или Икэда Хаято. Премьер-министр Охира говорил о «принципе вечного постепенного развития», и провозгласив идеалы, вместе с тем неизменно задавался вопросом: «Что возможно сделать в данный момент?» Это, должно быть, не ограничивается внешней политикой, но относится и ко внутренней: слово «реализм», помимо прочего, очевидно, подразумевает необходимость «принимать реалистичные решения».

Что же касается «позиции с низким центром тяжести», то это ассоциация с позой теннисиста. Для того, чтобы взять быструю подачу, спортсмен готовится: приседает, понижая положение корпуса. За счет этого создается напряжение, позволяющее моментально высвобождать силу. И напротив, когда центр тяжести оказывается высоко, неминуемо рискуешь запнуться. Так что это выражение готовности реагировать на быстрые изменения в мире и открывать путь к новым рубежам.

Альянс Японии и США: «то, что можем, делать самим»

Такэнака: Делая упор на «укреплении альянса Японии и США», вы отмечаете, что он «служит основой мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе». В каких конкретных формах будет вестись это укрепление?

Хаяси: Мы намерены «делать самостоятельно то, что мы можем сделать сами» с учетом текущего международного положения. Иначе говоря, со времени смены поколений в политике, произошедшей при правительстве под руководством Абэ Синдзо, уже создана юридическая основа обеспечения безопасности. Мы занимаемся обеспечением не только законодательной базы, но и необходимых сумм на оборонные расходы. Наряду со всей этой работой осуществляется и коммуникация на всех уровнях, начиная с высшего и министерского.

Подход «делай сам то, что можешь сделать самостоятельно» относится не только к расширению и укреплению оборонного потенциала, но и к дипломатии. Раньше – примерно в то время, когда меня выбрали в парламент, Японию называли «младшим партнером» в японо-американском альянсе. С эпохи, когда Соединенные Штаты были супердержавой и обладали подавляющей мощью, относительный потенциал США снижается. Необходимо осмысливать, куда движется эпоха. Администрация президента Джо Байдена говорит, что ее внешнеполитическая позиция – «особое внимание к союзническим отношениям». Нужно воспользоваться этой возможностью укрепить японо-американский альянс.



Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса и государственный секретарь США Энтони Блинкен приветствуют друг друга 11 ноября 2021 года на двусторонних переговорах во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» в Великобритании в городе Ливерпуль [снимок предоставлен МИДом Японии] (© Jiji Press)

Дальнейший курс политики обеспечения экономической безопасности

Такэнака: Одним из важных направлений политики, выработанной правительством Кисиды, является особое внимание к обеспечению экономической безопасности. Какие переговоры ведутся, к примеру, с Соединенными Штатами для выработки механизмов и рамок взаимодействия при сотрудничестве со странами-союзниками и единомышленниками в том, что касается стратегических технологий и материальных поставок?

Хаяси: Либерально-демократическая партия занялась этим три года назад (учредив Стратегическое управление по вопросам создания нового международного порядка), при этом я был заместителем при председателе Амари Акире. Господин Ямагива (Ямагива Дайсиро, министр по делам экономического и финансового восстановления) был генеральным секретарем, а господин Кобаяси (Кобаяси Такаюки, министр по обеспечению экономической безопасности – руководителем секретариата. В мае прошлого года мы подвели «предварительные итоги» работы (подготовив рекомендации для «Основных направлений экономического и финансового управления и реформ – 2021»). Эти предварительные итоги – документ исключительно высокой степени завершенности, близкий к окончательному. В нем отмечается необходимость обеспечения базиса поддержания «стратегической самостоятельности и стратегической незаменимости», и мы находимся на стадии вынесения законопроекта на рассмотрение текущей сессии парламента.

Порядок работы предполагает в первую очередь создать законодательный режим – подготовить основной закон, как рекомендуется и в «Основных направлениях экономического и финансового управления и реформ – 2021», а затем на этой основе повышать надежность цепочек поставок, укреплять ключевую инфраструктуру и т. д. На данный момент до конкретного разговора с Соединенными Штатами по каким-то отдельным предметам дело еще не дошло. Но в том, что касается «стратегической незаменимости», могу сказать, что необходимо поддерживать научно-технический потенциал и конкурентоспособность промышленности с тем, чтобы другие страны считали: «С Японией необходимо ладить как следует». Я считаю, что необходимо не просто заниматься обеспечением экономической безопасности, а усиливать потенциал государства. Даже если мы создадим средства и инструменты защиты, нельзя допустить, чтобы постепенно сходило на нет то, что мы должны защищать.

В первую очередь следует исходить из важнейшей предпосылки – наращивания исследований по передовым и высоким технологиям, а уж затем защищать их плоды системой засекреченных патентов и прочими средствами. Далее, по моему мнению, желательно гармонизировать стандарты системы между странами-союзниками и единомышленниками. К примеру, что касается японо-американских отношений, в прошлом году в ходе встречи на высшем уровне было создано «Партнерство Японии и США в укреплении конкурентоспособности». Это соглашение о работе по усилению конкурентоспособности в цифровых и других важных технологиях, продвижении инноваций, а также повышении надежности цепочек поставок. Руководствуясь новым базовым законом, в координации с подобными механизмами, которыми мы уже располагаем, мы хотим развивать партнерские отношения и с другими странами-единомышленниками: с Австралией, Европой и т. д.

Партнерство Японии и Соединенных Штатов в создании рамочных механизмов в экономике

Такэнака: Представитель США по торговым вопросам Кэтрин Тай проявляет намерение выстроить новый рамочный экономический механизм с союзными и дружественными странами Индо-Тихоокеанского региона. Каким представляет себе этот механизм правительство Японии? Связано ли это с обеспечением экономической безопасности? И еще, побуждает ли Япония Соединенные Штаты вернуться в ряды участников Транстихоокеанского партнерства?

Хаяси: С представителем по торговым вопросам Кэтрин Тай мы встречались в ноябре прошлого года. В ходе дискуссий на этой встрече тоже была продемонстрирована приверженность Соединенных Штатов стремлению активно поддерживать и развивать экономический порядок в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы приветствуем такую позицию. В качестве направлений работы этого рамочного механизма называются цифровая отрасль и инфраструктура, повышение надежности цепочек поставок и так далее, но пока все это находится на этапе обсуждений в духе «к примеру», и я воспринимаю это так, что в дальнейшем последуют более конкретные предложения. Полагаю, что с точки зрения обеспечения экономической безопасности предложения будут сделаны и с нашей стороны.

Что же касается побуждения к возвращению США в число участников Транстихоокеанского партнерства, мы согласовано занимаемся этим на самых разных уровнях. Вот и на переговорах с госпожой Тай мы говорили весьма о многом, начиная с того, сколько трудов я положил в бытность министром сельского, лесного и рыбного хозяйства (смеется). Я поднимал эту тему и с министром торговли США Джиной Раймондо, и с госсекретарем Энтони Блинкеном. Продолжать побуждать к этому необходимо и впредь.

19 января 2022 г.

Подготовка материала: Исии Масато, редакция nippon.com

Фотография к заголовку: Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса отвечает на вопросы интервью, 19 января 2022 г., Токио, район Касумигасэки (Съемка: Ханаи Томоко)