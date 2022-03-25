Поторопиться укрепить японско-американский альянс при администрации Байдена: на вопросы отвечает министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса (окончание)

Премьер-министр Кисида Фумио: уроки прошлого и насущные проблемы

Предлагаем вашему вниманию окончание интервью с министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасой. Министр комментирует вопросы дипломатии на китайском направлении, в частности, задачи по обеспечению безопасности в Тайваньском проливе, у островов Сэнкаку, а также в Южно-Китайском море.

Министр иностранных дел Японии, депутат Палаты представителей Парламента Японии (член Либерально-демократической партии, избран от 3-го избирательного округа префектуры Ямагути). Родился в 1961 году. Окончил Юридический факультет Токийского университета. Получил степень магистра государственного управления в Гарвардской школе управления им. Джона Ф. Кеннеди. Работал в корпорации «Мицуи буссан», секретарем у отца – бывшего министра финансов Хаяси Ёсиро, впервые избран депутатом Палаты советников в 1995 году. Пять раз избирался депутатом Палаты советников, один раз - депутатом Палаты представителей (в ноябре 2021 г.). Занимал посты министра обороны, министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, министра образования, культуры, спорта, науки и технологий. В нынешней должности с ноября 2021 года.

Повысить региональную взаимосвязанность через создание инфраструктуры высокого качества

Такэнака: Реализация инициативы «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», вероятно, служит хорошим примером работы по уходу от положения «младшего партнера» в японо-американском альянсе. В политическом плане двумя ее опорами выступают экономика и обеспечение безопасности, при этом Япония постоянно говорила и говорит о важности «усиления взаимосвязанности» и продвигает такие проекты как экономический коридор восток-запад, южный экономический коридор, суперскоростное железнодорожное сообщение «синкансэн» в Индии, промышленный коридор Дели-Мумбаи и т. д. Будет ли продолжаться эта работа?

Хаяси: Что касается реализации инициативы свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, наряду с помощью в таких областях как усиление возможности обеспечивать соблюдение морских законов, мы намерены и впредь активно продолжать заниматься такой работой по усилению взаимосвязанности как помощь в создании инфраструктуры. Особенно большое внимание уделяется созданию инфраструктуры высокого качества, сочетающей в себе такие характеристики как «надежность», «инклюзивность» и «устойчивость». Полагаю, что эту работу высоко ценят в международном сообществе, а прежде всего, в странах, где она ведется.

В 2020 году в Юго-Восточной Азии была объявлена «Инициатива взаимосвязанности Японии и АСЕАН», усиливающая связанность АСЕАН путем увязывания в единый пакет не только создания самой инфраструктуры, но и подготовки административно-управленческих кадров. Что касается Океании, в декабре прошлого года было образовано партнерство Японии с США и Австралией, принято решение об оказании финансовой помощи прокладке Восточно-микронезийского подводного кабеля связи между Федеральными Штатами Микронезии, Кирибати и Науру. Мы хотим реализовать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион путем предложения инфраструктуры высокого качества, раз за разом занимаясь подобными проектами.

Такэнака: Позвольте задать вопрос об усилении способности обеспечивать соблюдение морского права в увязке с отношениями сотрудничества в обеспечении безопасности. Япония заключила с Австралией новое соглашение (Японо-австралийское соглашение о фасилитации). Каким образом предполагается углублять отношения помимо японо-американских, в частности, с Индией или Австралией?

Хаяси: И с Индией, и с Австралией мы разделямем общие стратегические интересы и основополагающие ценности, такие как либерал-демократия и верховенство закона. Я считаю эти страны важными партнерами в инициативе свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Мы поддерживаем тесное сотрудничество на высшем уровне, а также на уровне министров иностранных дел. В том, что касается обеспечения безопасности, с Индией неоднократно проводились переговоры в формате «два плюс два» (встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств). Проводятся также совместные учения кораблей. С Австралией переговоры в формате «два плюс два» состоялись уже девять раз. Подписанное 6 января Соглашение о фасилитации призвано облегчить взаимодействие Сил самообороны Японии и Вооруженных сил Австралии при проведении совместных учений, а также в ходе деятельности по оказанию помощи в случае стихийных бедствий – это первое, эпохальное событие такого рода между нашими странами. Помимо этого, с Австралией мы хотим углубить взаимодействие и в обеспечении экономической безопасности, и в так называемых «новых» областях – в космосе и киберпространстве. Полагаю, что сотрудничество Японии и Австралии в обеспечении безопасности в дальнейшем послужит моделью для взаимодействия с другими странами.

Такэнака: Насколько я понимаю, одной из платформ для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона является Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad) между Японией, США, Австралией и Индией. В прошлом году состоялись непосредственные переговоры участников на высшем уровне. Как будет продвигаться Quad?

Хаяси: Мы хотим активно продвигать взаимодействие Японии, США, Австралии и Индии. Премьер-министр Кисида сразу же после вступления в должность провел по телефону переговоры с Соединенными Штатами, Австралией и Индией. В ходе этих бесед было подтверждено дальнейшее укрепление партнерства четырех стран и достигнута договоренность о ежегодной организации саммитов, а также о проведении встреч министров иностранных дел. Мы хотим продвигаться к началу практического сотрудничества в таких областях как вакцины, создание инфраструктуры, важные новые технологии.

Обстоятельства и смысл упоминания о Тайваньском проливе

Такэнака: Что касается отношений Японии с Китаем, в прошлом году на японо-американском саммите и переговорах министров иностранных дел отмечалась «важность мира и стабильности в Тайваньском проливе». Не могли бы вы объяснить причины, по которым поднимается этот вопрос?

Хаяси: Между сторонами пролива (Китаем и Тайванем) существуют глубоко укоренившиеся связи, главным образом, в области экономики. Наряду с этим определенно происходит изменение военного баланса. Мы со своей стороны тоже следим за обстановкой, в том числе за тенденциями последнего времени, поскольку являемся сильно заинтересованной стороной. Осознание «важности мира и стабильности в Тайваньском проливе» усиливается и в международном сообществе. В ноябре прошлого года состоялись переговоры по телефону министров иностранных дел Японии и Китая, вопрос поднимался непосредственно перед членом Государственного совета Ваном И. Внимательно следя за отношениями между сторонами пролива, мы решительно апеллируем к международному сообществу, включая соответствующих официальных представителей обеих сторон пролива.

Такэнака: Что касается Восточно- и Южно-Китайского морей, как вы относитесь к положению, когда навигация китайских государственных судов в водах у островов Сэнкаку становится постоянной, и вызывают опасения их вторжения в наши территориальные воды? Что вы думаете о ситуации, когда в Южно-Китайском море Китай завершил строительство трех аэродромов, для которых создал насыпные территории на атоллах?

Хаяси: То, что суда китайской службы морской охраны раз за разом вторгаются в японские территориальные воды у островов Сэнкаку и демонстрируют попытки сближения с японскими рыболовными судами – решительно неприемлемо. Такие действия судов китайской службы морской охраны, будучи самовольными притязаниями в территориальных водах Японии у островов Сэнкаку, являются нарушением международного права. На упомянутых переговорах глав японского и китайского внешнеполитических ведомств я передал наши опасения по этому поводу Вану И, члену Госсовета КНР. Руководствуясь твердой решимостью делать все для защиты своей территории, территориальных вод и воздушного пространства, нам необходимо заявлять то, что мы должны заявлять, и впредь продолжая реагировать спокойно и уверенно.

Что касается Южно-Китайского моря, мы внимательно и с тревогой наблюдаем за происходящими событиями, в том числе милитаризацией. Проблемы в Южно-Китайском море, которые имеют непосредственное отношение к миру и стабильности региона, являются предметом законного интереса для международного сообщества, в том числе нашей страны. Мы решительно выступаем против любых действий, усиливающих напряженность. Мы неизменно поддерживаем принцип верховенства закона на море. Хочу подчеркнуть важность сотрудничества всех заинтересованных стран в вопросах Южно-Китайского моря в целях мирного разрешения споров на основе международного права.



Премьер-министр Кисида Фумио (справа) и министр иностранных дел Хаяси: Ёсимаса в ходе выступлений перед Палатой представителей Парламента Японии, 6 декабря 2021 г., Парламент Японии (© Jiji Press)

Отношение к ТПП и его перспективы

Такэнака: Что касается проблем Всеобъемлющего и прогрессивного Транстихоокеанского партнерства (TPP11), сначала в сентябре прошлого года заявку на вступление подал Китай, а затем аналогичную заявку подал Тайвань. Как решается данный вопрос? Каковы перспективы присоединения Великобритании? Имеются также сообщения о том, что к подготовке заявки на вступление приступила Южная Корея. Как вы считаете, пополнят ли состав участников другие страны ОЭСР, например, Израиль, Колумбия и другие?

Хаяси: Если говорить о Китае и Тайване, то правила TPP11 задают довольно высокий уровень в том, что касается, прежде всего, доступа на рынки, а также электронной коммерции, интеллектуальной собственности, государственных закупок, санитарии и фитоконтроля и т. д. В отношении внешнеторговых практик Китая имеются самые разные мнения, и необходимо прежде всего пронаблюдать, готов ли Китай полностью соответствовать правилам такого высокого уровня. Это же относится и к Тайваню, но вместе с тем Тайвань является для нас крайне важным партнером, с которым у нашей страны тесные экономические отношения и общие основополагающие ценности. Там открыто вели и ведут самую разную работу, связанную с подачей заявки, и в этом смысле мы приветствуем подачу заявки Тайванем. Необходимо как следует посоветоваться и с другими странами-учатницами. Помимо всего этого, я считаю, что, принимая свое решение, мы должны учитывать стратегическую точку зрения и понимание со стороны народа.

Великобритания в июне прошлого года решила начать процедуру присоединения. Обсуждения этого вопроса продолжаются в оперативной группе по вступлению. Япония председательствует в этой группе, и, я полагаю, она исполнит свою роль, поддерживая высокие стандарты, задаваемые соглашением. В привлечении новых участников мы намерены заинтересованно наблюдать за экономикой тех, кто проявляет интерес к вступлению в число участников. Имеются процедуры по Великобритании, которая идет впереди, и для начала усилия будут сосредоточены именно на них.

Мы неизменно следуем «дипломатии уважения к правам человека»

Такэнака: В заключение мне хотелось бы задать вопрос о «дипломатии уважения к правам человека». Это то, что особо подчеркивается с прихода к власти правительства Кисиды, и полагаю, что другие страны обращают внимание на эту тенденцию. Озабоченность по поводу ситуации с соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая уже высказывалась в ходе встреч на высшем уровне, а также диалога на уровне министров иностранных дел. Кроме того, Накатани Гэн назначен помощником премьер-министра по правам человека. МИД также сообщает об учреждении новой должности ответственного по правам человека. Каким образом предполагается выводить права человека и либерализм на авансцену в сравнении с японской дипломатией, проводившейся до сих пор? Происходят ли какие-то изменения в отношении стран Азии, где силен авторитаризм, в частности, Мьянмы?

Хаяси: Кабинет премьер-министра Кисиды провозгласил в качестве одной из трех решимостей стремление «отстаивать универсальные ценности». Права человека безусловно входят в эти непреходящие ценности. Назначение помощника премьер-министра по правам человека – это часть работы на данном направлении. Но это отнюдь не означает, что мы продвигаем дипломатию уважения к правам человека только в последнее время в связи с усилением в мире интереса к соблюдению этих прав. Мы издавна считаем, что защита прав человека является основным долгом всех стран. Хочу отметить, что мы отнюдь не начинаем заниматься данным вопросом сейчас.

Исходя из этого, мы твердо заявляем и будем заявлять о серьезных нарушениях прав человека со своей позиции как в двусторонних, так и многосторонних международных отношениях. Вместе с тем, опираясь на диалог и сотрудничество, мы будем инициативно продвигать работу посредством двусторонних контактов и постоянного содействия с теми странами, которые предпринимают усилия на пути к демократизации и защите прав человека. Такую дипломатию в области прав человека, характерную для Японии, я намерен продвигать и впредь.

(19 января 2022 г.)

Подготовка материала: Исии Масато, редакция nippon.com

Фотография к заголовку Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса (справа) и председатель комиссии по редакционному планированию nippon.com Такэнака Харуката, 19 января, Токио, район Касумигасэки (Съемка: Ханаи Томоко)