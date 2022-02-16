Стратегия обеспечения экономической безопасности правительства Кисиды Фумио: прежде всего –инструментарий «защиты»?

Задачи обеспечения экономической безопасности

В общем и целом, содержание проекта Закона об обеспечении экономической безопасности, принятие которого ставит целью премьер-министр Кисида Фумио, вырисовывается все более отчетливо. Попробуем раскрыть важные положения для формирования законодательного обеспечения работы над такими задачами как повышение надежности цепочек поставок и обрисовать на этом фоне стратегию японского правительства.

Одна из важных задач для кабинета министров под руководством Кисиды Фумио на 2022 год состоит в том, чтобы вынести на рассмотрение законодателей проект Закона об обеспечении экономической безопасности. Со времени формирования правящего кабинета прошло уже более трех месяцев, и за это время постепенно проступили основные положения этого документа. В данной статье автор попытается, увязав воедино отдельные тезисы, составить общую картину стратегии обеспечения экономической безопасности, которое намерено представить политическое руководство страны под руководством Кисиды.

Догоняющая стратегия

Правительство Кисиды сосредотачивается на разработке закона об обеспечении экономической безопасности, отводя ему роль главного приоритета. Центральной фигурой в этой работе выступает министр по вопросам обеспечения экономической безопасности Кобаяси Такаюки. Подробности данного законопроекта пока неясны, но если свести воедино все сведения, о которых уже сообщалось, то, по всей видимости, новый законопроект призван создать законодательную базу в четырех областях. Это повышение надежности цепочек поставок, укрепление научно-технического базиса, создание системы не оглашаемых патентов, а также защита и поддержание ключевой инфраструктуры. Вероятно, направлением, где потребуется наиболее сильно затронуть другие области законодательства, является система не разглашаемых патентов.

Патенты – это официальные документы, которые обычно принято публиковать. Это система, при которой на основании открытой обществу информации о тех или иных технологиях предполагается, что лица, не обладающие исключительными авторскими правами, не используют такие же технологии, чтобы не нарушать прав обладателя, а в случае использования технологии выплачивают правообладателю патентные сборы. Поэтому до сих пор в общем и целом патенты подлежали публикации. Вместе с тем это означает, что оглашению подлежат и сведения о чувствительных технологиях, связанных с обеспечением безопасности. В частности, если до сих пор технологии искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники разрабатывались в частном порядке, то с учащением их использования в военных целях Китай продвигает так называемый «военно-гражданский синтез», и разделять технологии на военные и гражданские становится затруднительным.

В Японии, где тоже, пусть и в небольшом количестве, имеются патенты на такие новые технологии с высокой применимостью в военных целях, усиливаются опасения по поводу незащищенной публикации таких технологий. Именно по этой причине введение системы не разглашаемых патентов является приоритетной задачей. Но, помимо означенных опасений, причина, по которой Либерально-демократическая партия и Министерство экономики, торговли и промышленности отдают приоритет созданию системы не публикуемых патентов, состоит в том, что среди стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) такой системы нет только у Японии и Мексики, а поскольку Япония публикует все патенты, в случае их утечки и использования латентными стратегическими соперниками, такими как Китай, Россия, Северная Корея и другие, имеются опасения о том, что страна навлечет на себя критику со стороны государств Запада.

Иначе говоря, в стратегии обеспечения экономической безопасности правительства Кисиды особое внимание уделяется тому, чтобы в первую очередь изменить положение к лучшему там, где в японской системе имеются упущения, и заслужить, чтобы Японию признали в качестве ответственного участника международного сообщества другие страны, а также догнать их (страны Запада) в вопросе введения соответствующей системы.

Неотложная необходимость пересмотреть цепочки поставок

Следующий вопрос, которому уделяется большое внимание – повышение надежности цепочек поставок. Эта задача не является исключительно японской: Соединенные Штаты Америки занимаются пересмотром цепочек поставок после выхода в феврале 2020 года соответствующего президентского указа, в Европейском Союзе вопрос о резидентном характере цепочек поставок также является предметом обсуждений в Европарламенте. С повсеместным проникновением свободной торговли глобальные рынки стали единым целым, и в цепочки поставок оказывается глубоко вовлечен стратегический соперник – Китай. В отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, которые противостоят друг другу в вопросах идеологии, государственного устройства, концепции прав человека и даже в военной сфере, вместе с тем имеется глубокая экономическая взаимозависимость, и в случае усиления межгосударственного противостояния Китай с высокой долей вероятности введением экономических санкций и ограничений экспорта будет осуществлять экономическое давление на Японию или США. Фактически, для Китая оказание экономического давления на противостоящие ему страны является обычной практикой – он ограничил ввоз ананасов и другой продукции для оказания нажима на Тайвань, прекратил ввоз сельскохозяйственной продукции, каменного угля и железной руды из Австралии в ответ на то, что последняя потребовала от ВОЗ провести инспекцию научно-исследовательского института в Ухане и т. д.

Ответными мерами на такое давление может служить снижение зависимости от Китая, который является стратегическим соперником, диверсификация импорта сырья, материалов и комплектующих, а также увеличение материальных запасов, имеющих важное стратегическое значение. Пока неясно, в какой именно форме это будет сформулировано в проекте нового закона, но в первую очередь требуется еще раз рассмотреть наши цепочки поставок для того, чтобы точно знать, насколько велика зависимость от Китая.

Эта работа по повышению надежности цепочек поставок уже ведется в области производства полупроводников. Полупроводники используются в самой разной электронной продукции, и поэтому являются комплектующими крайне высокой стратегической важности, однако в том, что касается передовых логических интегральных схем, мы практически полностью полагаемся на импорт. К тому же глобальная пандемия коронавируса привела к повышению спроса на полупроводники, используемые в игровых устройствах и смартфонах, а поскольку наряду с этим холода и пожары на производственных предприятиях привели к прерываниям поставок, в мире возникла нехватка полупроводников.

В этих условиях стало ясно, что для обеспечения стабильных поставок полупроводников Японии необходимо укрепить их производство внутри страны. С этой целью правительство привлекло в Японию фабрику крупнейшего в мире тайваньского производителя логических микросхем компании TSMC, пообещав субсидировать половину стоимости строительства. В том, что касается стратегических материальных предметов, таких как полупроводники, стабилизация поставок, пусть и требующая больших затрат на субсидии, является для правительства направлением высокой приоритетности с точки зрения государственной политики.

Важность поддержания ключевой инфраструктуры

Еще одной приоритетной задачей государственной политики правительства Кисиды является так называемая «концепция цифрового города-сада». Она предусматривает выстраивание национальной цифровой инфраструктуры и так называемую «цифровую трансформацию» – переход системы государственного управления в цифровой формат. Поскольку в условиях борьбы с коронавирусом в Японии для передачи сведений о количестве заразившихся использовались факсимильные сообщения, при выплате пособий населению применялся бумажный документооборот, и, более того, учет вакцинации не велся в цифровой форме, результатом стало то, что консолидация сведений о вакцинации потребовала колоссального офисного труда. Правительство возглавляет усилия по цифровизации, стремясь сдвинуть с места эту ситуацию, требующую улучшения, рассчитывая, что они распространятся и на деятельность частных предприятий, а также на исполнение своих обязанностей органами местного самоуправления.

В этой ситуации особенно важное значение приобретает инфраструктура, поддерживающая цифровую трансформацию. Правительство уже занимается реализацией соответствующего курса, активно поощряя силами бюджета прокладку линий оптоволоконной связи в муниципалитетах и т. д., но теперь на передний план выступает задача создания центров обработки и хранения данных. В Японии такие центры сосредотачиваются в районе столицы, а также регионе Кансай вокруг Осаки, где высок спрос на облачные и другие услуги, что повышает риск поляризующей концентрации. С учетом этой ситуации необходимо определить меры для рассредоточения центров данных и обеспечения инфраструктуры, необходимой для их работы, обеспечения защиты центров от физических нападений и атак в киберпространстве, а также инфраструктуру для реализации таких мер, и установить, насколько во всем этом используется продукция из Китая, который является стратегическим соперником.

Хотя это еще не означает, что кабинет под руководством Кисиды уже делает достаточно в данном направлении, но обсуждения в правительстве начались, и можно предположить, что выводы найдут отражение в дальнейшей стратегии.

Откликаться на появление новых высоких технологий

Наука и технологии являются сферой ожесточенного международного соперничества, в особенности это касается новых перспективных технологий, поскольку обеспечение превосходства в таких технологиях определяет рост зависимости других стран. Поэтому необходимы дальнейшие инвестиции в науку и технологии, и это является задачей, требующей многолетних усилий, которую невозможно решить за день одним махом.

Однако новые передовые технологии, которые разрабатывает Япония, передаются за границу, где они неизбежно найдут использование в военных целях. В связи с этим, вероятно, у правительства возникает необходимость определять области новых технологий, которые могут быть использованы в военных целях, ограничивать изучение технологий в таких сферах стажерами из Китая, а также ограничивать экспорт в Китай товаров, заключающих в себе такие технологии. Следует предположить, что подход кабинета Кисиды состоит в том, что определение технологий, в которых Япония обладает превосходством и предотвращение их использования за рубежом в военных целях в конечном счете служат обеспечению безопасности Японии.

Выстраивать стратегию, идущую дальше простой «охраны»

В стратегии обеспечения экономической безопасности правительства Кисиды на данный момент главный приоритет отдается созданию юридической основы и инструментов административной власти по четырем направлениям, изложенным выше. При этом целью является в конечном счете обеспечение практического инструментария, и, сформулировав стратегию в целом, нельзя будет утверждать, что такой инструментарий уже создан.

Тем не менее, пусть пока и смутно, уже начинает просматриваться то, что позиция, занимаемая правительством Кисиды, состоит прежде всего в том, чтобы позаботиться о тщательных мерах «охранного» характера в обеспечении экономической безопасности. Система не разглашаемых патентов, повышение надежности цепочек поставок, создание и защита важной инфраструктуры нацелены на то, чтобы улучшить ситуацию с утечкой технологий за рубеж и зависимостью от заграницы, повысить стратегическую самостоятельность, а также избежать вмешательств и давления со стороны других стран. В усилении научно-технического базиса также со всей очевидностью просматривается «охранный» подход, состоящий в том, чтобы сохранить преимущественные позиции в тех областях, где у Японии имеется превосходство, и не допустить утекания за рубеж.

По всей видимости, следующей стратегической задачей станет решение вопроса о том, как обратить рыночную мощь Японии как третьей по величине экономической державы планеты, а также преимущественные позиции в новых технологиях, в геоэкономическую силу, и как добиться того, чтобы эта геоэкономическая сила играла свою роль в формировании международного порядка.

Фотография к заголовку: премьер-министр Японии Кисида Фумио (справа) и министр по вопросам обеспечения экономической безопасности Кобаяси Такаюки (слева) с вывеской «Секция подготовки законодательства об обеспечении экономической безопасности», 19 ноября 2021 г., Токио, район Минато (© Jiji Press)