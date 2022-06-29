Япония и экономика климатического нейтралитета: инновации плюс электрификация дают в сумме чистый ноль

Задачи Японии на пути к обществу без эмиссий двуокиси углерода

Исследовательница с опытом работы в энергетическом секторе настаивает, что для достижения углеродной нейтральности к 2050 году Японии необходима малоуглеродная электрификация на основе инновационных энергетических и коммерческих решений.

Я прекрасно помню всеобщее волнение и атмосферу оптимизма, царившую в конференц-центре 12 декабря 2015 года. В этот день Международной конференцией стран-участниц Конвенции ООН по проблемам изменения климата было принято Парижское соглашение. Молодежь была в восторге: «Планета спасена!» Находясь в эпицентре этого радостного возбуждения, я тогда подумала про себя: «Спустя годы мы будем вспоминать этот день как момент, когда мир изменился». Разумеется, в новом соглашении отсутствуют целевые показатели, имеющие юридическую силу, однако оно все еще ощущается как триумф, учитывая провал предыдущих попыток выработать рамочный документ по сокращению выбросов, предназначенный заменить Киотский протокол. Учитывая степень доверия к приводящимся под эгидой ООН переговорам по вопросам климата, принятие всеобъемлющей рамочной программы с активным участием всех сторон имело поистине беспрецедентный характер.

Что произошло шесть с половиной лет спустя?

По состоянию на ноябрь 2021 года целевые показатели углеродной нейтральности установили более 150 стран; Япония, как и многие другие развитые страны, обязалась достичь этих показателей к 2050 году. Финансовая отрасль, придерживающаяся принципов инвестирования ОСОК (окружающая среда, общественная деятельность, корпоративное управление), объединилась, чтобы сократить финансирование ископаемых видов топлива и поддержать развитие устойчивой энергетики. Изменения климата вызывают самую серьезную озабоченность во всем мире и являются предметом обсуждения дальнейших действий.

Тем не менее, перспектива достижения климатической нейтральности остается такой же отдаленной, как и прежде. В 2020 году выбросы углекислого газа в мире снизились из-за замедления экономической активности во время пандемии, однако резко возросли, когда страны начали предпринимать меры по восстановлению своей экономики. По предварительным оценкам, в 2021 году выбросы уже достигли допандемийного уровня. Почему декарбонизация настолько труднодостижима?

Вопрос основ экономики

Со времен промышленной революции экономический рост и развитие человечества напрямую зависели от сжигания энергоемких видов ископаемого топлива - нефти, угля и природного газа. В ходе этого процесса высвобождается постоянно увеличивающееся количество углекислого газа, что является главной причиной глобального потепления. Выбросы CO2 снижались на некоторое время лишь во время коротких интервалов экономического застоя - Великой депрессии, эмбарго на нефть 1970-х годов, мирового финансового кризиса 2008–2009 годов и рецессии, вызванной пандемией COVID-19. Каждый из этих периодов сокращения выбросов является результатом экономического спада, а не инвестиций в низкоуглеродные или энергосберегающие технологии. Соответственно, за каждым спадом следовало резкое оживление экономики.

Эмпирические исследования подтвердили наличие тесной взаимосвязи между углеродосодержащими выбросами и ростом валового внутреннего продукта. Можно привести несколько отдельных примеров роста ВВП на фоне сокращения выбросов CO2, но все они - итог особых обстоятельств и неприменимы к Японии или большинству других стран. Корни проблемы изменения климата кроются в использовании энергии, на которой построена наша экономика. Эту проблему невозможно решить одной только просьбой ко всем стараться немного усерднее.

Единственный реальный путь к экологически устойчивому экономическому росту лежит в использовании надежных низкоуглеродных технологий, имеющих возможность конкурировать с ископаемыми видами топлива, от которых в настоящее время зависит наша экономика и общество. До тех пор, пока альтернативные источники энергии остаются более дорогими, чем ископаемые виды топлива, правительствам придется субсидировать переходный период, и необходимость дополнительных затрат будет препятствовать общему экономическому росту (даже если отдельные отрасли будут процветать). Таково реальное положение вещей, которому нам нужно противостоять.

Три фактора декарбонизации

Есть три основные движущие силы, которые можно использовать для сокращения углеродных выбросов: государственное регулирование, фондовые рынки и технологии.

Государственное регулирование напоминает сильнодействующее лекарство: оно действует быстро и напрямую, но побочные эффекты могут оказаться хуже, чем болезнь. Плохо продуманное госрегулирование может привести к неэффективному распределению ресурсов. Соблюдение норм, которые слишком сосредоточены исключительно на парниковых газах, без учета общей картины, может иметь серьезные экономические и социальные последствия.

Примером регулятивного подхода является закон о климате, принятый парламентом Франции в июле 2021 года. Призывая к полной трансформации французского общества, парламент вводит новые ограничения и запреты во многих отраслях, включая запрет на внутренние авиарейсы для маршрутов, которые можно преодолеть на поезде менее чем за 2,5 часа, и требование для школьных кафетериев ввести ежедневное вегетарианское меню (на том основании, что мясомолочное скотоводство является источником повышенного количества парниковых газов). Конечно, можно у этой политики есть плюсы и минусы, но я считаю необоснованным принимать такие радикальные меры, основываясь исключительно на данных о выбросах ПГ.

Капитал, безусловно, может повлиять на бизнес-решения в сегодняшнем мире. Но капитал — это всего лишь средство достижения цели. Он не может стимулировать экономически обоснованные перемены в энергетике при отсутствии целевых инвестиций в конкурентоспособные инновационные решения. Согласно «Сценарию нулевых выбросов к 2050 году», опубликованному Международным энергетическим агентством, спрос на ископаемое топливо, согласно прогнозам, снизится, а затраты на энергию будут снижаться по мере продолжения перехода к солнечной и ветровой энергии. Но прямо сейчас происходит обратное. Спрос на ископаемое топливо остается высоким, а предложение ограниченным, из-за чего цены на топливо демонстрируют стремительный рост, в результате которого наблюдается серьезная инфляция. Япония, импортирующая большую часть ископаемого топлива, пострадала особенно сильно.

В конечном счете декарбонизация возможна только благодаря технологиям. Ключом к построению безуглеродного общества является стимулирование промышленных инноваций, направленных на развитие низкозатратных, низкоуглеродных процессов, продуктов и услуг. Госрегулирование и капитал должны быть ориентированы на поддержку и ускорение этого процесса.

Электрификация плюс декарбонизация

Когда я говорю о необходимости продвижения инноваций, меня иногда критикуют за то, что я возлагаю наши надежды на технологии, которых не существует. Это свидетельствует о неправильном понимании термина «инновация». Инновации не обязательно означают развитие новейших технологий. К числу наиболее важных нововведений относятся постепенные усовершенствования, снижающие стоимость или повышающие полезность существующих технологий.

Экономика электроэнергетики подсказывает, что наиболее реалистичной формулой сокращения выбросов СО2 является электрификация энергопотребления плюс декарбонизация электросетевой инфраструктуры. К сожалению, японское правительство переоценило второй компонент, не уделив достаточного внимания первому. Выработка электроэнергии в настоящее время составляет лишь 30% от конечного потребления энергии в Японии; остальные 70% — это непосредственное использование ископаемых видов топлива в автомобилях, зданиях и производственных процессах. Воздействие производства декарбонизированной электроэнергии неизбежно будет ограничено, если мы продолжим игнорировать остальные 70% спроса на энергию. Электрифицируя конечное потребление энергии, мы увеличиваем это воздействие. При таком подходе мы могли бы сократить выбросы углекислого газа на 70%, просто используя готовые современные проверенные технологии.

Для достижения полной углеродной нейтральности мы применяем ту же формулу, а также ищем новую водородную технологию - включая использование аммиака и других носителей водородной энергии - для обеспечения чистой энергии в районах, где электрификация нецелесообразна. Первоначально это, вероятно, будет “голубой водород”, получаемый из природного газа; при этом для ограничения выбросов ПГ СО2 будет улавливаться и сохраняться. Но ко второй половине нынешнего века большая часть водородного топлива, скорее всего, будет представлять собой «зеленый водород», произведенный с использованием климатически нейтрального электричества, полученного из возобновляемых источников энергии или с помощью ядерной энергии.

Без ядерной энергии не обойтись

Для того чтобы эта стратегия сработала, необходим потенциал для производства обширных, надежных поставок низкозатратной, углеродно-нейтральной электроэнергии. В глобальном масштабе стоимость солнечной и ветровой энергии стремительно падает, но в Японии возобновляемые источники энергии остаются довольно дорогостоящими. Устройства компании MegaSolar, например, стоят здесь в среднем в два раза дороже. Это объясняется целым рядом причин, однако одна из основных проблем заключается в том, что щедрые государственные субсидии и меры поощрения тормозят развитие конкурентоспособной на международном уровне отрасли. Япония уже занимает третье место в мире по мощности смонтированных солнечных установок производства электроэнергии. Однако бессистемное выделение субсидий вместо долгосрочных инвестиций в электроэнергетику лишь способствовало появлению спекулянтов и фирм-выскочек. В итоге возобновляемые источники энергии приобрели дурную славу в сельских регионах по всей Японии.

Еще одним важным фактором, повышающим стоимость возобновляемых источников энергии, является ограниченность земельных угодий. Поэтому необходимость декарбонизации производства электроэнергии в итоге заставляет нас вернуться к ядерной энергетике. За десятилетие, прошедшее после ядерной катастрофы 2011 года в Фукусиме, почти все японские атомные электростанции приостановили работу из-за жестких новых стандартов безопасности, которые станции должны соблюдать, прежде чем они смогут вновь открыться. Между тем, либерализация розничного рынка электроэнергии Японии также снизила ожидаемую отдачу от инвестиций, в результате чего атомная энергетика больше не может поддерживаться частным бизнесом. Однако очевидным фактом является то, что мы вряд ли добьемся декарбонизации производства электроэнергии, если будем одновременно настаивать на денуклеаризации.

Теперь давайте обратимся к другому важному компоненту нашей стратегии - электрификации конечного спроса на энергию во всей экономике. Первоочередной задачей должно быть содействие электрификации зданий и автотранспортных средств с учетом их длительного жизненного цикла. Для этого нам понадобится новая политика. Японское правительство должно изучить нормативные меры, принятые в других странах, включая местные постановления Калифорнии, запрещающие использование природного газа в новых зданиях, и предстоящий общеевропейский запрет на производство и продажу транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями. Однако действовать необходимо осторожно, основываясь на тщательных обсуждениях и совещаниях, поскольку этот сдвиг будет иметь последствия для домашних хозяйств, рабочих мест и всей нашей промышленной структуры.

Потребность в новых бизнес-моделях

Преследуя цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году, мы стремимся к более радикальным преобразованиям, чем дала промышленная революция, и в гораздо более короткие сроки. Промышленная революция заняла от 60 до 80 лет, а до 2050 года у Японии осталось менее трех десятилетий.

Промышленная революция была основана в основном на угле, который имеет гораздо более высокую энергоемкость по сравнению с деревом. Этот сдвиг привел к повышению эффективности и производительности, обогатив общество в целом. Напротив, переход на солнечную и ветровую энергию, обладающую гораздо более низкой энергоемкостью, не сулит значительных экономических выгод. По этой причине экономический импульс для грядущей революции должен в значительной степени исходить от разработки инновационных бизнес-моделей, создающих новую ценность. Например, предприятия, которые вынуждены переходить с бензина и дизельного топлива на электромобили, могут добавить услуги в свое бизнес-портфолио услуги каршеринга. Предстоящий переход к обществу с нулевым уровнем выбросов СО2 должен стимулировать массовое переосмысление бизнес-стратегии.

Для перехода нам понадобится реалистичная дорожная карта, основанная на понимании того, что углеродная нейтральность — это проблема энергетической экономики с последствиями для всего нашего образа жизни. Радикальные перемены всегда болезненны. Но без них будущее планеты видится мрачным. Хотя на этом пути предстоит преодолеть множество препятствий, наш основной курс очевиден. Сейчас вопрос заключается в том, есть ли у нас коллективная воля и политическое руководство, чтобы следовать этим курсом.

Фотография к заголовку: пример «совместного использования солнечной энергии» – новая солнечная электростанция «Токородзава Китаиваока» в префектуре Сайтама, размещённая на сельскохозяйственных угодьях, используется одновременно для выращивания сельскохозяйственных культур и производства электроэнергии (© Jiji)