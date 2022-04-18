Китай: нежелание выглядеть заодно с Россией при всем «сближении» и вероятная необходимость пересмотра стратегии по тайваньскому вопросу

Российское вторжение в Украину

На фоне продолжающегося противостояния с Соединенными Штатами Китай не может сбросить со счетов Россию. Но выглядеть тем, кто заодно с Россией в глазах окружающих – большая проблема. Китай извлекает множество уроков в отношении действий по решению проблемы Тайваня. Давайте попробуем определить самую суть украинской проблемы для Китая.

Нежелание «таскать каштаны из огня» перед партийным съездом

Позиция, которую Китай занимает в связи с украинской проблемой, вызывает многочисленные вопросы.

По мнению автора, в силу перечисленных ниже причин Китай не стремится чересчур активно «демонстрировать свой флаг» по украинской проблеме: выступая против антироссийских санкций, он в то же время хочет избежать того, чтобы выглядеть заодно с Россией в глазах окружающих, и хотя он демонстрирует стремление выступать в роли примирителя и дипломатического посредника, о решительной и непреклонной борьбе за мир говорить при этом не приходится.

Во-первых, поскольку у Китая имеются долгосрочные «вызовы» (наряду с «сотрудничеством») в отношениях с Соединенными Штатами и их союзниками, ему необходимо существование России. Во-вторых, хотя и можно утверждать, что для Китая с развитием диверсификации внешнеторговых отношений все большую важность приобретают члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и различные другие государства, отношения с передовыми странами Запада по-прежнему глубоки, и чрезмерное сближение с Россией чревато нежелательной враждебностью с их стороны.

В-третьих, при наличии долгосрочного противостояния с передовыми странами Запада в том, что касается ценностей и вопросов обеспечения безопасности, поскольку в Китае считают возможным привлечь на свою сторону и заручиться поддержкой большинства развивающихся стран, уже в свете «пяти принципов мирного сосуществования» времен Чжоу Эньлая для Китая невозможно «согласиться» с тем, что именуется «нарушением суверенитета», поскольку это очень важно для многих развивающихся стран. Исходя из этого Китаю приходится занимать позицию, уважающую суверенитет Украины, и призывать к прекращению военных действий.

В-четвертых, и это особенно важно, осенью 2022 года предстоит проведение 20-го Национального съезда Коммунистической партии Китая, и для Си Цзиньпина, целью которого является третий срок на посту генерального секретаря – высшего партийного руководителя – промахи, наряду с внутренними делами, недопустимы и во внешней политике. Именно по этой причине ему хотелось бы как избежать неудачи при инициативном участии в переговорах о мире, так и уклониться от экономического удара, которым чревато превращение во врага промышленно развитых государств.

Хотя считается, что третий срок на посту генсека КПК Си Цзиньпину уже обеспечен, на самом деле у Компартии Китая имеется правило, согласно которому продление срока пребывания на руководящих партийных должностях допускается лишь единожды (иначе говоря, не допускающее третьего срока). Поскольку имеется также, пусть и неписаное, но сложившееся в форме обычая правило о выходе в отставку по возрасту по достижении 68 лет, пока остается неясным, насколько они будут применены. Именно поэтому Си Цзиньпину необходимо вести себя осторожно на пути к грядущей осени.

Резонно полагать, что политический курс будет сдержанным, и фактически Китай при всей своей близости к России постепенно начинает занимать нейтральную позицию.

Противостояние США–Китай и роль России

При рассмотрении позиции Китая важно то, что в Китае осознают наличие принципиального китайско-американского конфликта вплоть до 2049 года. В этих отношениях противостояния с Соединенными Штатами Россия имеет для Китая стратегическую важность. Желание Китая состоит в том, чтобы, заручаясь поддержкой со стороны большинства развивающихся и быстрорастущих государств, превратить передовые страны, и в первую очередь США, в меньшинство из «ушедшей эпохи».

Именно поэтому для Китая нежелательно, чтобы Соединенные Штаты клеймили его за «деспотизм» и прочие прегрешения вместе с Россией. Он хочет избежать полномасштабного противостояния с передовыми странами по всем фронтам, а если в центре внимания предстает нарушение суверенитета, то это неминуемо влечет критику и со стороны многих развивающихся стран.

То, что осуждающая Россию резолюция, вынесенная Соединенными Штатами и другими инициаторами на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, была принята при поддержке 141 страны, скорее всего, в Китае также восприняли как угрозу, поскольку эта страна с большим вниманием относится к Организации Объединенных Наций. А если вопросом преткновения становится нарушение суверенитета, то и Соединенные Штаты, вовлекая в качестве соавторов другие страны, такие, как, к примеру, Камбоджа, способны заручаться большинством. Противостоять Соединенным Штатам, которым свойственно добиваться большинства в свою пользу на международной арене, Китаю предстоит и в дальнейшем. И с точки зрения Китая, по всей вероятности, стало крайне благоприятным то, что на голосовании по осуждающей резолюции выступили против, воздержались или уклонились от голосования страны широкого географического охвата – от Евразии до Африки.

Между Китаем и Россией нет союзнических отношений. С начала 1980-х годов Китай следует дипломатическим курсом на независимую самостоятельность и неимение союзников по альянсам. Более того, интересы не могут совпадать всегда. Если рассматривать их в долгосрочной перспективе, то одним из аспектов позиции Китая является то, что Россия – это вторая по военной мощи держава мира, которую ему необходимо будет превзойти.

Тем не менее, уже после российского вторжения в Украину министр иностранных дел Китая Ван И, говоря о китайско-российских отношениях, сделал ряд заявлений, в том числе сказал о том, что Китай и Россия, будучи странами-постоянными членами Совета Безопасности ООН и соседями, поддерживающими самые важные и тесные двусторонние отношения, являются стратегическими партнерами, а китайско-российские отношения являются наиболее важными двусторонними связями в мире, и, как бы ни омрачалась обстановка в международном сообществе, Китай и Россия, обладая стратегической силой, будут неуклонно развивать всесторонние отношения стратегического партнерства новой эпохи.

В первой декаде февраля 2022 года по случаю открытия зимних Олимпийских игр в Пекине президент Владимир Путин нанес визит в Китай, где российскому лидеру оказали исключительный государственный прием в то самое время, когда Россия как страна не могла участвовать в олимпийских состязаниях, а газета «Жэнминь жибао» широко освещала встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась без санитарных масок. Разница в приеме в сравнении с другими лидерами была явной. На фоне долгосрочно напряженных отношений с передовыми западными странами Си Цзиньпин подчеркнул гармоничность отношений с Россией, а также выступил заодно с нею против расширения НАТО на восток и договорился о закупках российского природного газа.

Невозможно с уверенностью утверждать, что на этом этапе Путин рассказал ему о вторжении, но если предположить, что Си Цзиньпин был поставлен в известность, то, по всей вероятности, он верил в объяснения о том, что российские войска подавят Украину за пару дней после начала вторжения во время паузы между закрытием Олимпиады и открытием Паралимпийских игр.

Тесные отношения с Украиной

Отношения Китая с Украиной нельзя назвать слабыми. Напротив, они были относительно близкими, если учесть, что Китай, помимо связей в других областях, приобретал у Украины оружие. Министр иностранных дел Ван И в своих заявлениях по украинскому вопросу ограничивался общими словами о «необходимости следовать принципам и нормам Устава ООН, уважать принцип суверенитета и территориальной целостности, а также неделимости безопасности каждого государства», между тем как между Китаем и Украиной накоплен относительно весомый багаж двусторонних отношений.

Китай и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году, и с тех пор они неоднократно выступали с совместными заявлениями. В совместном заявлении от 4 декабря 1994 года, помимо прочего, отмечалось: «Правительство Китая заявляет о том, что гарантирует безопасность по отношению к Украине и ни при каких условиях не будет угрожать применением ядерного оружия или использовать ядерное оружие против не обладающей ядерным оружием Украины. Правительство Китая предоставит Украине гарантии безопасности в случае, если Украина подвергнется нападению с использованием ядерного оружия или угрозе его применения».

Это заявление получило дополнительное подтверждение в Китайско-украинском договоре о дружбе и сотрудничестве 2013 года. Кроме того, в данном договоре указано, что Китай поддерживает политику Украины, направленную на единство государства и его территориальную целостность. Быть может, эти слова не дают Украине никаких особых гарантий, и тем не менее в них есть определенный смысл как в основополагающем принципе.

Надежды на ЕС и критика НАТО

В украинском вопросе Китай позитивно отнесся к заключению в 2015 году Россией, Украиной, Германией и Францией соглашений в Минске, и именно по этой причине после начала российского вторжения в Украину Китай пошел на такой шаг как проведение переговоров с лидерами Франции и Германии. При этом, в принципе будучи настроен позитивно по отношению к Европейскому Союзу, Китай усиливает свою критику в адрес Организации Североатлантического договора (НАТО).

Китай призывает Европейский Союз участвовать в решении украинской проблемы с позиций, отличных от занимаемой Соединенными Штатами, демонстрируя готовность оказать поддержку и со своей стороны в случае решения в рамках механизма Минских соглашений. Но фактически становится заметным сближение Европы с Соединенными Штатами, и, по всей видимости, такие идеи как «стратегическая автономия», о которой заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, отступают на второй план.

Является ли стремление к посредничеству «притворством»?

А может ли Китай выступить в роли посредника в решении проблемы? В качестве ответа следует предположить, что эта страна, не становясь активным посредником, будет вести себя таким образом, чтобы создать впечатление, что каждый раз, когда возникают международные проблемы, «Китай – этот тот, на кого весь мир может положиться». Аналогичным образом, американо-китайский диалог на высшем уровне, даже не принося решительно никаких результатов, ведется только исходя из того, что создается видимость проведения переговоров по обращению американской стороны.

При этом, как утверждают, фактически министр иностранных дел Китая Ван И уже начал выступать в роли посредника сразу после начала российского вторжения. К примеру, уже на следующий день после того, как началось российское вторжение, Си Цзиньпин в состоявшейся по телефону беседе с Владимиром Путиным призвал его к примирению с украинской стороной и получил положительный отклик. К тому же, как уже отмечалось, китайский лидер провел и переговоры на высшем уровне с Германией и Францией – памятуя о Минских соглашениях. При всем при этом Китай подчеркивает необходимость прекращения боевых действий и важность гуманизма, а также оказывает конкретную гуманитарную помощь.

С другой стороны, Китай усиливает работу со странами, окружающими Украину. Это предпринимается с целью защиты проживающих там китайцев. С эвакуацией китайских граждан, находящихся в Украине, возникают различные трудности, и Китай в первую очередь провел переговоры министров иностранных дел с Венгрией и другими странами. Защита проживающих китайских граждан является вопросом, которому уделяется большое внимание внутри Китая, что требует от администрации Си Цзиньпина осторожного подхода.

Уроки с точки зрения тайваньского вопроса

Китай извлек из украинской проблемы много уроков и теперь, по всей вероятности, осознает всю величину издержек, связанных с военным вторжением. Хотя в прошлом, в январе 2019 года, администрация Си Цзиньпина упоминала возможность военного вторжения на Тайвань, с тех пор она ни разу не затрагивала эту тему. Основополагающий курс Китая состоит в том, чтобы наращивать проникновение на Тайвань изнутри, воспитывать там силы, желающие объединения с Китаем, и, оказывая мощное военное давление, «объединиться без вооруженной борьбы». Этот путь тоже очень непрост.

Теперь непосредственно на глазах у Китая разворачивается следующая картина: Россия не подготовила достаточного количества коллаборантов в Украине, и все пошло совсем не так, как в Крыму в 2014 году – решившись на прямое военное вторжение, она столкнулась с относительно сильным сопротивлением. Даже если Китай и задумывается о военном вторжении на Тайвань, он наверняка осознал необходимость более всесторонней подготовки или пересмотра стратегии такого вторжения.

К тому же Китай, по всей вероятности, убедился еще и в том, насколько расширилось международное пространство для страны, подвергшейся вторжению – ознакомился с перечнем санкций, к которым прибегли страны Запада, а также увидел, насколько продвинулись переговоры о вступлении Украины в ЕС и т. д. В случае, если Китай вторгнется на Тайвань, вероятно признание Тайваня как государства со стороны западных стран, что представляется для Китая отнюдь не приемлемым. Можно полагать, что события в Украине и вокруг нее, являясь для Китая наглядным пособием, вместе с тем послужили для него поводом вновь осознать все трудности, с которыми сопряжено вторжение на Тайвань. В конечном итоге в случае, если Россия потерпит поражение, издержки, которые понесет Китай, вероятно, резко возрастут, но даже при «сером» решении вопроса ему, вероятно, придется их понести в достаточно большой степени.

В нынешней ситуации с Украиной Япония демонстрирует единство с Соединенными Штатами, а также согласованность действий с развитыми странами Запада. Подход этот, безусловно, верный, но при этом следует учитывать и то, как относится к данной проблеме весь остальной мир, в том числе развивающиеся страны, а также то, что и Китай, и Россия – соседи Японии.

Фотография к заголовку: Председатель КНР Си Цзиньпин (вверху), президент Франции Эммануэль Макрон (внизу слева) и канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах в формате онлайн, 3 марта 2022 г., снимок сделан в офисе президента Франции, Елисейский дворец, Париж (© AFP / Jiji Press)