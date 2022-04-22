50 лет после возвращения основной территории Японии и будущее Окинавы: стабильности и процветанию АТР – долгосрочную концепцию

50 лет после возвращения Окинавы

За свою долгую историю Окинава неоднократно пережила крутые перемены вслед за сменой русла международной политики. Пятнадцатого мая исполняется ровно 50 лет со дня возвращения префектуры под управление Японии. Вспоминая основные вехи пройденного пути, автор отмечает необходимость политических и дипломатических усилий для того, чтобы Окинава жила в мире и процветании.

Исторический путь Окинавы и Япония

Путь, которым прошла за своею историю Окинава, определяло влияние нескольких сил, таких как Япония, Китай и Соединенные Штаты, однако особенно большому воздействию в этой исторической ретроспективе она подверглась тогда, когда в Японии произошло внутреннее объединение и началась внешнеполитическая экспансия. Началом стало вторжение Сацумского княжества в королевство Рюкю (1609 г.). Когда Тоётоми Хидэёси решил задачу по объединению Японии, он дважды направлял войска в Корею, имея виды и на Империю Мин, и примерно в то же самое время Королевство Рюкю подверглось военному вторжению Сацумского княжества и попало под его власть.

С наступлением Реставрации Мэйдзи, когда с упразднением княжеств пришла централизованная система управления, а в отношении Корейского полуострова велось формирование сферы влияния, частью этих процессов стало упразднение Королевства Рюкю, которое и стало префектурой Окинава.

Затем была Война на Тихом океане, в завершающий период которой префектура стала местом «решающего сражения на основной территории», в те времена поименованное «10 миллионами славных смертей»: в конце марта 1945 года американские войска для создания плацдарма вторжения на основную территорию Японии начали высадку в префектуре Окинава, и в ходе ожесточенных сухопутных сражений, в которые было вовлечено местное население, погиб каждый четвертый житель префектуры. Это стало трагическим итогом тотальной войны.

Окинава после возвращения основной территории

Когда война закончилась, даже после восстановления суверенитета Японии Окинава осталась под американским управлением, служа военным форпостом США на Дальнем Востоке. Ее возвращение Японии состоялось только в 1972 году. На нынешний год приходится важная веха – пятидесятилетие этого события.

В лексиконе жителей Окинавы есть словечко «фуккикко». Им называют детей, которые родились в год возвращения префектуры под управление Японии. В этом году все они тоже отметят свой полувековой юбилей. Автор этих строк немного старше фуккикко – он родился в 1968 году. Его отец и мать родом из Окинавы, хотя сам он появился на свет в Токио. Еще до того, как состоялось возвращение префектуры, отец уехал из Окинавы учиться на большую землю, после чего поступил на работу в учреждение центрального правительства. Когда я учился в начальной школе, отца перевели по службе в префектуру Окинава.

Из тех времен на Окинаве мне особенно запомнились плакаты с надписью «730», расклеенные по всей ее территории. Эти цифры означали дату – 30 июля – день, в который шесть лет спустя после возвращения под управление Японии, в 1978 году, автомобильное движение сменилось с правостороннего, введенного под властью американских военных, на левостороннее – такое же, как на основной территории Японии. Было очень важно не допустить ошибок со стороной движения, чреватых авариями, и поэтому кампания по информированию велась с большим размахом с использованием самых разнообразных средств.

В начальной школе в Токио, где я учился до переезда, мне то и дело говорили: «Переедешь в Окинаву – сможешь каждый день в море плавать». На самом же деле, в том числе и из-за того, что в окинавской школе не было бассейна, из учеников плавать умели очень немногие, а морское побережье в городе Урасоэ, куда мы переехали, и вовсе занимала американская военная база. Когда я учился уже в шестом классе, и в нашей начальной школе наконец появился бассейн, большой переполох наделала ядовитая змея хабу, которая заползла в него из канавы по соседству, и все мы, находясь поодаль, с опаской наблюдали, как взрослые занимались ее поимкой.

Это было время, когда еще продолжалась реализация различных мер, связанных с возвратом основной территории, таких, как кампания «730». Частью этих усилий было и налаживание инфраструктуры, чтобы «сделать так, как на большой земле», поскольку развитие под управлением американских военных отстало.

Замок Сюри: восстановление на 20-летие возвращения

Впоследствии меня вновь перевели учиться в школу в Токио, а после окончания университета я устроился работать журналистом в общественную вещательную корпорацию NHK. Первым назначением меня отправили на работу в окинавское бюро. Это было в 1992 году – как раз на 20-летие возвращения Окинавы. Тогда NHK снимала исторический телесериал «Ветер Рюкю», действие которого происходит на фоне вторжения Сацумского княжества в Рюкю. Частью замысла этих съемок было сделать вещание NHK, которое местные жители воспринимали как «передачи с большой земли», ближе к местному населению, поскольку в те дни они еще не восприняли в достаточной мере необходимость внесения абонентской платы за вещание этого общественного канала – необходимость, возникшую с возвращением префектуры под управление Японии.

Центральным событием в связи с 20-летием возвращения стало восстановление замка Сюри, уничтоженного пламенем во время Битвы за Окинаву. На первом году моей работы журналистом меня назначили «ответственным за замок Сюри», и я много ходил по его окрестностям в поисках «местной фактуры», связанной с ним. Под управлением американских вооруженных сил на руинах замка Сюри построили Университет Рюкю. Он создавался по образцу вузов, какие возводят по всем Соединенным Штатам, а после открытия поддержку оказывал Университет штата Мичиган. Таким образом США пытались завоевать сердца жителей Окинавы в рамках своей стратегии в эпоху Холодной войны.

Замок Рюкю восстановили после того, как Университет Рюкю перенесли в другое место. Там, где прежде располагался университет, появившийся в связи с американской стратегией Холодной войны, теперь усилиями правительства Японии был восстановлен замок Сюри, служивший символом Королевства Рюкю (Общественный парк «Замок Сюри» создавался в качестве парка национального подчинения). Так в истории холма Сюри нашли отражение крутые повороты в судьбе Окинавы.



Главный павильон замка Сюри, восстановленный по случаю 20-летия возвращения Окинавы, представлен публике на памятной церемонии, 15 мая 1992 года, преф. Окинава, город Наха, территория парка «Замок Сюри» (© Jiji Press)

Поворотный момент 1995 года

Я погрузился во все эти воспоминания об Окинаве после ее возвращения в связи с острым ощущением удивительной разницы атмосферы, окружавшей эту префектуру до и после 1995 года. Осенью 1995 года гнев жителей Окинавы вызвал инцидент с тремя связанными с ВС США лицами, которые, возвращаясь после похода за покупками, похитили и изнасиловали местную девочку.

Такого рода инциденты не раз случались и до возвращения Окинавы, но под властью американской военной администрации, которую интересовали в первую очередь дела военные, окинавцам по большей части приходилось, образно говоря, смиряться, поплакав в подушку. Разница в степени потрясения, произведенным этим инцидентом на Окинаву с одной стороны и правительство Японии с другой, бросалась в глаза. «Японское и американское правительства отнеслись к этим событиям как к «несчастному инциденту из-за отдельных неблаговидных американских солдат», в то время как население префектуры Окинавы восприняло его как «одну из трагедий, которые повторяются 50 послевоенных лет и будут продолжаться до тех пор, пока есть военные базы». Налицо как разница градуса эмоций, так и раскол восприятия», – констатировала 29 сентября 1995 года газета «Рюкю симпо».

На собрании протеста жителей префектуры в связи с данным инцидентом, которое состоялось 21 октября, организаторы рассчитывали собрать 50 тыс. участников, фактически же (по данным организаторов) пришло 85 тыс. человек, то есть в протестном митинге участвовал каждый пятнадцатый житель префектуры. Мероприятие стало самой масштабной акцией такого рода со времени возвращения Окинавы под управление Японии.



«Всеобщее собрание протеста жителей Окинавы», состоявшееся в связи с изнасилованием девочки американскими военными, 21 октября 1995 г., преф. Окинава, город Гинован, Приморский парк (© Jiji Press)

Опасения по поводу «закрепления баз»

Этот инцидент с изнасилованием послужил поводом для резкого превращения проблемы баз на Окинаве в важную задачу для японского правительства. Вдобавок к этому инциденту, большую роль сыграло и то, что губернатор префектуры Окинава Ота Масахидэ решился отказаться от практики прокси-подписи соглашений из опасений по поводу того, что даже после окончания Холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом обширные базы США закрепятся на Окинаве навсегда.

Многие базы в префектуре построены на консолидированных смежных земельных участках, принадлежащих частным владельцам. На случай, если владелец участка отказывается предоставлять свою землю, был предусмотрен механизм принудительного использования земли – губернатор имел право скрепить соответствующие документы собственной подписью вместо владельца (впоследствии это полномочие было ликвидировано путем внесения поправок в законодательство), в случае же отказа губернатора подписывать договор вместо владельца возникала возможность ликвидации американской военной базы как незаконно занимающей территорию.

Все это требовало неотложной реакции от японского и американского правительств, однако события разворачивались на фоне того, что с возвращением основной части территории Окинавы интерес к проблемам, связанным с префектурой, ослаб, и усилий по реорганизации и сжатию американских баз и облегчению бремени, связанного с их пребыванием, предпринималось недостаточно. Именно это и обернулось против властей.

От соглашения о возвращении территории базы Футэмма к противостоянию с правительством

В сложившейся ситуации Хасимото Рютаро, бывший в то время премьер-министром Японии, в апреле 1996 года выступил с важным сообщением: с американской стороной было достигнуто соглашение о возврате территории американской военной базы Футэмма. Это соглашение с удивлением восприняли даже окинавцы: до сих пор она возврату не подлежала, и теперь казалось, что японское и американское правительства, возможно наконец занялись вплотную работой по сокращению баз на Окинаве.

Но поскольку соглашением не оговаривались конкретные перспективы создания объектов на замену этой базе, в конце концов вместо подразумевавшегося изначально создания вертолетных площадок на уже существующих окинавских базах был взят курс на реализацию плана строительства новой крупномасштабной постоянной базы на специально созданной для нее насыпной территории на побережье Хэноко в северной части главного острова Окинавы.

Вполне естественно, что в префектуре Окинава вызвало резкий протест то, что «возвращение» земель базы Футэмма на деле обернулось строительством в префектуре новой крупномасштабной военной базы. В 2009 году, с приходом к власти в стране Демократической партии, представлявший ее премьер-министр Хатояма Юкио выступал с лозунгом о новом плане альтернативного объекта «как минимум, за пределами префектуры». А когда к власти вновь пришел кабинет под руководством премьер-министра Абэ Синдзо, правительство начало проведение насыпных работ, преодолев мощное сопротивление на Окинаве, причем последнюю за неприятие курса центрального правительства стали даже обвинять в «антияпонской позиции».

«Зеркало» Азиатско-Тихоокеанского региона

Если окинуть взглядом эпоху после окончания Холодной войны, становится очевидным усиление нестабильности международной обстановки, в которой находится Япония: помимо северокорейского ядерного кризиса, это и напряженность с Китаем по поводу островов Сэнкаку, а в последние годы – и вероятность чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня.

В какой-то мере естественно, что Япония выстраивает собственную позицию, реагируя на эту ситуацию. Однако вызывает беспокойство то, что в политических кругах раздаются по большей части смелые заявления о том, что «чрезвычайная ситуация с Тайванем – это чрезвычайная ситуация Японии», и как мало при этом слышно голосов о необходимости усилий, направленных на диалог для смягчения напряженности и другой дипломатической работы, которая в принципе должна быть основной функцией политической власти.

Если предположить, что Япония, оказавшись во власти одной лишь «логики обеспечения безопасности», зайдет под этим флагом в ситуацию, требующую решительного единства, несомненно то, что наиболее сильно все это будет затрагивать именно Окинаву. Если действительно возникнут какие-то «чрезвычайные обстоятельства», то местом развития событий неминуемо окажется не Токио, где находятся те, кто принимает политические решения, а расположенная ближе прочих к Тайваню и Китаю Окинава, где сосредоточены американские военные базы.

В северо-восточной части Азии недостаточность отношений взаимного доверия неизбежно ведет к напряженности и гонке вооружений. Вместе с тем данный регион ждет быстрое старение населения и сокращение его производительной составляющей, так что центр роста, по всей вероятности, будет смещаться в Юго-Восточную и Южную Азию – так называемую «молодую Азию». Очень не хотелось бы, чтобы будущим историкам пришлось писать о Восточной Азии как о регионе, где страны потратили рост своих возможностей на взаимное противостояние и разбухание военных расходов.

Окинава – это зеркало, в котором отражается Азиатско-Тихоокеанский региональный порядок. В прошлом ей уже довелось повидать противостояние больших держав и пережить ужасы войны. Сегодня, в эпоху мира и процветания, она привлекает множество людей, чаруя своей культурой и колоритом. Пятьдесят лет спустя после возвращения Японии, на пути к середине 21-го столетия, хочется, чтобы блестящей индивидуальности и уникальности Окинавы были подобны концепция и перспективы регионального будущего. В зеркале Окинавы должны отразиться будущие мир и процветание всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фотография к заголовку: Люди на обзорной площадке авиабазы США Кадэна (преф. Окинава), 24 октября 2021 г. (© Reuters)