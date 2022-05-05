Заблуждение в «вопросе окинавских баз»: перенос авиабазы не избавит от полетов военной авиации США над главным островом

50 лет после возвращения Окинавы

С изменением обстановки в области обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе не остается неизменной и стратегия американских вооруженных сил, находящихся в Японии. «Даже если перенос авиапоста Футэмма в пределах префектуры будет реализован, американская военная авиация продолжит изо дня в день летать над центральной и южной частями основного острова префектуры Окинава», – отмечает автор статьи, вместе с тем указывая, что ситуацию с шумом можно решать, заставляя американские вооруженные силы строго соблюдать уже достигнутые японско-американские договоренности.

Тупик в вопросе возврата Футэмма и раскол общественного мнения

Примерно за последние четверть века обсуждать «проблему окинавских баз» стало крайне сложно. Основная причина состоит в том, что политические переговоры вокруг возврата авиапоста корпуса морской пехоты США Футэмма (город Гинован), ставшего своего рода символом данной проблемы – возврата, условием которого предполагался перенос этого аэродрома в пределах префектуры в район на побережье Кэмп-Шваб (побережье Хэноко города Наго), затянулись, а разгоревшиеся вокруг споры привели к укоренению стереотипов как у одной, так и у другой стороны.

С тех пор, как в 1995 году трое американских солдат в префектуре Окинава изнасиловали школьницу, переговоры по поводу возврата Футэммы проводились между японским и американским правительствами, а также между правительством Японии и администрацией префектуры Окинава велись множество раз. В 1996 году Япония и США пришли к соглашению о возвращении территории базы при условии ее переноса, не определив конкретное место, куда она будет перемещена, а в конце 1998 года было достигнуто соглашение с местными властями Окинавы при условии переноса этой базы на побережье Хэноко. С наступлением 2006 года, когда японское и американское правительства практически согласовали план переноса на берег у Кэмп-Шваб, местные власти, единожды давшие свое согласие, в одностороннем порядке отвергли условия переноса. К тому же, сформированный в 2009 году пришедшей к власти Демократической партией кабинет министров под руководством премьера Хатоямы Юкио провозгласил изменение политики, которая теперь подразумевала перенос базы «как минимум, за пределы префектуры», но уже на следующий год правительство вернулось к соглашению, достигнутому в 2006 году.

В условиях, когда менялась политическая власть в стране и в префектуре, а Северная Корея и Китай наращивали свой военный потенциал и действовали все активнее, правительства Японии и Соединенных Штатов то и дело в одностороннем порядке изменяли условия, связанные с возвращением Футэммы, и, с одной стороны, усиливалось недоверие и неприятие со стороны Окинавы, а с другой стороны у правительств в то же время оставалось все меньше и меньше пространства для маневрирования при ведении переговоров с властями в префектуре.

Правительство Японии и власти Окинавы следовали курсом взаимного политического противостояния и неоднократно обменивались критикой, следствием чего стало то, что проблема баз превратилась в вопрос идеологии и самоопределения. Движение навстречу друг другу и компромиссному решению затрудняют как позиция правительства, считающего, что «Окинава противится, потому что хочет денег» и полагающего, что «за движением по борьбе с базами стоит Китай», так и позиция окинавских властей, видящих в действиях правительства «дискриминацию Окинавы со стороны основной части Японии».

В этой статье автору хотелось бы попытаться отказаться от рассуждений о том, следует ли возвращать Футэмму, и вернуться к рассмотрению проблемы из отправной точки, или, говоря конкретнее, указать на широко распространившееся заблуждение об «устранении опасности», которое служит целью усилий по возвращению территории данной базы, и предложить задуматься о том, в чем же, наконец, состоит суть вопроса, именуемого «проблемой окинавских баз».

Станет ли тише после переноса базы?

Это произошло в 2021 году во время симпозиума, который организовало вашингтонское отделение независимого исследовательского «Центра восток-запад» на американских Гавайях. На этом мероприятии мне как члену созданного в префектуре Окинава международного экспертного совета «Банкоку синрё кайги» (*1) выпало изложить содержание рекомендаций, которые совет дал губернатору префектуры Окинава Тамаки Дэнни. В связи с мерами по борьбе с коронавирусом симпозиум проходил в формате онлайн, а из-за разницы во времени начало приходилось на 10 часов вечера по японскому времени. Я ожидала, когда подойдет время моего выступления, и, хотя на часах было уже 11 вечера, над жилым домом в городе Гинован летало несколько американских военных вертолетов. Дело в том, что авиапост Футэмма находится от моего дома всего в десяти минутах ходьбы.

Когда я отметила, что это – повседневность для Окинавы и перешла к разъяснению предложений по поводу японо-американского соглашения о статусе вооруженных сил США в Японии, директор по японской политике в офисе министра обороны США Пол Вости, также принимавший участие в симпозиуме, сказал в ответ: «Возвращение авиапоста Футэмма и других баз в центральной и южной части Окинавы требует времени, и у жителей Окинавы это вызывает разочарование, поскольку шума не становится меньше, и тем не менее, строительство базы в Хэноко и перенос тренировок за пределы префектуры продолжается. Если мы будем двигаться дальше по пути совместного использования баз Вооруженными силами США и Силами самообороны Японии и на основной японской территории, то мы решим таким образом проблему американо-японского соглашения о статусе вооруженных сил США в Японии».

В чем проблема этого заявления? Она состоит в заблуждении о том, что перенос базы и тренировок американских войск из густонаселенной зоны в более уединенные места решит проблему шумового ущерба. Может быть, в 1996 году это бы так и было. Тогда Футэмма принимала дополнительные подразделения, направленные с основной территории США в связи с событиями на Корейском полуострове, и ей отводилось важное значение как опорному пункту материального снабжения и техобслуживания.

Однако транспортные конвертопланы MV-22 (именуемые Osprey), которые были размещены на базе Футэмма в 2012 году, в своих ежедневных тренировочных полетах используют 69 взлетно-посадочных зон в префектуре Окинава, летая по всему острову. К примеру, вылетая из расположенной в центральной части острова базы Футэмма в северном направлении, они используют Кэмп-Хансэн, Кэмп-Шваб (зону планируемого переноса базы), учебный полигон Кин Блу Бич, вспомогательный аэродром Иэдзима. Они выполняют полеты между всеми этими базами, совершая помногу раз тренировочные взлеты и посадки. Более того, в южном направлении они летают над территориями городов Наха, Урасоэ и другими местами, изо дня в день отрабатывая и возвращение на базу Футэмма. Иначе говоря, даже если перенос базы Футэмма на побережье близ Кэмп-Шваб состоится, неизменным останется то, что американская авиация, переведенная с базы Футэмма, будет тем не менее изо дня в день летать над центральной и южной частями главного острова Окинавы.

Более того, с 2017 года на основании новой стратегической концепции сдерживания Китая EABO (Операции передовых экспедиционных баз) в ответ на повышение китайского ракетного потенциала корпус морской пехоты США стремится отказываться от зависимости от крупных баз в пользу использования рассеянных малых подразделений. Концепция EABO подразумевает выдвижение малых рассеянных подразделений на отдаленные острова, занимающие важное положение, создание временных рактных и авиационных баз и препятствование выдвижению враждебных государств в океан, обеспечивая таким образом господство в морях и океанах. Для реализации этой концепции осуществляется создание тренировочных объектов по всей Окинаве и по всей Японии, иначе говоря, их подготовка расширяется как по объему, так и по территориальному охвату.

Аналогичным образом военная авиация, дислоцированная на американской авиабазе Кадэна (расположена на территории города Кадэна и соседних населенных пунктов префектуры Окинава), в рамках концепции операций по противодействию Китаю ACE использует для своих тренировок и авиапост Футэмма, что служит фактором увеличения числа взлетов и посадок воздушных судов, прибывающих на эту базу извне. В отдельных случаях самолеты MC-130 сил особых операций американских ВВС совершают полеты на малой высоте в районе островов Кэрама и мыса Хэдо – самой северной точки главного острова Окинавы, вызывая беспокойство у местного населения.

С изменением ситуации в обеспечении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе соответственно меняется стратегия американских вооруженных сил, и американские военные занимаются подготовкой на Окинаве вне зависимости от места расположения той или иной американской базы – тренировки проходят по всей территории префектуры, и в связи с этим перенос какой-то базы в пределах префектуры никак не сможет послужить решению проблемы ущерба, причиняемого шумом.

Несоблюдаемое соглашение японско-американской совместной комиссии

Для улучшения ситуации с ущербом от шума есть более действенный путь, способный сразу же принести результаты: необходимо заставить американские вооруженные силы соблюдать договоренности совместной японо-американской комиссии (*2) по обсуждению использования американских баз в Японии.

В соглашении о статусе ВС США в Японии отсутствуют положения о тренировках находящихся в Японии американских войск за пределами их баз. ВС США оправдывают тренировки в порядке «перемещений» с базы на базу содержанием Пункта 2 Статьи 5, где определяется, что американские воздушные суда могут «входить и покидать объекты и районы, а также перемещаться между ними».

Для таких американских баз как Ёкота, Ацуги, Футэмма и Кадэна ограничения взлетов и посадок в ночные и ранние утренние часы осуществляются через решения о мерах по ограничению шума, согласованные совместной комиссией Японии и США. Но эти меры по ограничению шума выступают не более чем целью усилий, которые должны предпринимать вооруженные силы США, поскольку документально обозначено, что при решении о необходимости или неотложном характере ситуации деятельность размещенных в Японии американских войск не ограничивается этими правилами.

Мерами по ограничению шума авиапоста Футэмма, договоренность о которых была достигнута в 1996 году, определяется: «Маршруты следования авиации, включая пути взлета и посадки, должны по возможности избегать территорий с высокой плотностью населения, в том числе школ и больниц». Результатом несоблюдения данного положения стало то, что в 2004 году приписанный к Футэмме вертолет упал и загорелся на примыкающей к базе территории Международного университета Окинавы. В 2007 году правительства Японии и США вновь подтвердили пути следования авиации при взлете и посадке, избегающие воздушного пространства над школами. Результатом несоблюдения данного положния стало то, что в конце 2017 года произошло падение деталей приписанного к Футэмме вертолета прямо на территорию расположенных поблизости детского сада Мидоригаока и Второй начальной школы Футэмма.

В Университете Рюкю, где я работаю (расположен в Нисихаратё) примерно в 3 километрах от авиапоста Футэмма грохот американской авиации – вертолетов и истребителей, пролетающих над территорией – ежедневно заглушает голоса преподавателей на занятиях. Случалось, что американские военные самолеты пролетали прямо над учебными зданиями, где проходили тесты на аудирование английского языка в рамках единых общенациональных вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. В настоящее время в рамках мер по борьбе с коронавирусом окна в классах требуется держать открытыми, и от шума нет никакой защиты. Во время уроков зачастую ничего не остается, кроме как прерываться и ждать, пока не пролетят несколько, а временами и более дюжины самолетов.

В рамках политики, реализуемой для решения данной проблемы, власти префектуры Окинава с 1990-х годов добиваются через Совместную японо-американскую комиссию не улучшения соблюдения соглашения о статусе американских войск, а пересмотра положений этого соглашения. Но даже если удастся добиться их пересмотра, ничего не изменится, если положения не будут соблюдаться. Правительство Японии до настоящего времени решительно отказывалось обсуждать вопрос о пересмотре соглашения, но разве невозможно побудить американскую сторону соблюдать договоренности, уже достигнутые совместной комиссией? Ведь фактически и улучшение ситуации, которое состоит в возможности задерживать до выяснения обстоятельств американский личный состав и персонал при совершении аварий и правонарушений во время, свободное от исполнения служебных обязанностей, реализованно именно через две договоренности, достигнутые совместной комиссией.

Фотография к заголовку: Военно-транспортные конвертопланы MV-22 Osprey на авиапосту корпуса морской пехоты США Футэмма (префектура Окинава, город Гинован), 24 октября 2021 г. (© Reuters)