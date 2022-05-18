Тяжкая ноша на плечах окинавской экономики со времени возвращения Японии: когда же будет «как на Большой земле»?

50 лет после возвращения Окинавы

Со времени возвращения Окинавы в состав территории Японии минуло 50 лет. Пережив жестокие сухопутные сражения, проведя 27 лет под властью американского оккупационного командования, 15 мая 1972 года эти южные острова, которые стали наконец префектурой Окинава, задались целью добиться, чтобы все было «как на большой земле», в том числе и в экономике. Теперь, по прошествии полувека, в дополнение к непростой ситуации с трудовой занятостью и доходами, а также пребыванию американских военных баз, префектура сталкивается с распространением коронавируса. Достижение заветной цели откладывается на следующие полвека.

Нежданный инфляционный шок

В августе 1971 года высокопоставленные чиновники американского Белого дома, ведающие вопросами экономической политики, деловито рапортовали об объявленном президентом Ричардом Никсоном новом курсе, прозванном в миру «никсоновским шоком». Одним из этих людей был Пит Питерсон, который занимался в то время внешнеэкономическим курсом в должности начальника секретариата Комиссии по вопросам международной экономической политики.

Будучи близким сподвижником Никсона, Питерсон прекрасно понимал, как отказ от золотого обеспечения доллара скажется на Японии, и насколько усилятся тяготы Окинавы, ожидающей возвращения территории в состав Японии в следующем году. Двадцать четвертого августа 1971 года в конфиденциальной записке, адресованной одному из заинтересованных ведомств, он писал следующее:

Ревальвация йены в то время, когда Окинава продолжает оставаться в долларовой зоне, безусловно, будет непопулярна среди населения этого острова и осложнит отношения японской политической власти со своими будущими согражданами.

При переходе отношений доллара и йены от фиксированного курса к системе плавающих котировок стремительное удорожание йены не только снижало ценность долларов в кошельках окинавцев, но и увеличивало стоимость ввозимых товаров. То, что подметил Питерсон, действительно стало большой проблемой при возврате Окинавы.

Возвращение означало слияние большой экономики (которой выступала основная территория Японии) с маленькой (Окинавой). При этом стороны пользовались разной валютой: в Японии обращалась йена, а на Окинаве – доллар. Равнозначное экономическому поглощению «возвращение в состав» на фоне укрепления йены, которым сопровождался переход к системе плавающих обменных курсов, обернулось для присоединяемой стороны двойным и даже тройным бременем.

Предполагалось, что при возвращении территории правительство Японии компенсирует потери физических лиц от обмена валют в форме конвертации по гарантированному обменному курсу, но поскольку фактически происходило слияние совершенно несопоставимых по масштабу экономик, результатом стала корректировка в форме инфляции на окинавской стороне.

Если взять 1965 год за базу в 100 пунктов, то в июле, перед «никсоновским шоком», индекс потребительских цен в Нахе составлял 137,5, а в декабре он уже вырос до 144,8%. Более того, в июне 1972 года, после возвращения, в сравнении с маем продовольственные товары подорожали на 13,6%, а расходы на отопление и освещение – на 17,8%. В замечательной работе «Послевоенная экономическая история Окинавы», подготовленной (существовавшим в то время) Исследовательским отделом Банка Рюкю, сумятица после возвращения расценивается следующим образом:

«Валютный обмен (в паре йена-доллар), сопровождавшийся масштабным падением стоимости доллара, вызвал стремительный рост цен и оказал тем самым давление на рядовых потребителей, иначе говоря, его воздействие на окинавскую экономику было неизмеримым, порождающим множественные потрясения социальной и экономической жизни».

Стартом возвращения Окинавы, состоявшегося 50 лет назад, послужила экономическая коррекция в форме, обременившей окинавскую сторону при воссоединении.

Присутствие военных баз как фактор, препятствующий развитию

Численность населения префектуры Окинава, лежащей на самом юге Японии, превышающая 1 млн 400 тыс. человек, продолжала увеличиваться со времени возвращения. Территорию префектуры составляют 160 островов – как обжитых, так и необитаемых, а по площади в 2.200 квадратных километров она составляет лишь 0,6% всей территории страны.

С учетом, помимо аэродромов, в том числе Кадэна и Футэмма, северного тренировочного полигона, базы снабжения Макиминато и прочих баз, из всех объектов, которые используют размещенные в Японии американские войска, в префектуре Окинава сосредоточено 70%. Площадь, занимаемая американскими военными базами на главном острове Окинава, составляет чуть менее 15% его территории, а если ограничиваться только девятью населенными пунктами в центральной и южной его части, то там американские базы занимают 23% всех земель.

Исходя из этих реалий долгое время считалось, что «экономика Окинавы поддерживается базами». Конечно, в начальный послевоенный период Окинава действительно зависела от американских вооруженных сил. В книге Мияги Осаму «“Американский мирок” Окинавы в документах» (вышла в издательстве «Иванами синсё») подтверждается: «В 1955 году из всех внешних поступлений – экспорта, поступлений от баз и прочих – поступления от баз составляли 66,7%». В городе Кодза (ныне город Окинава), где под базы было реквизировано 75% городской территории, насчитывалось 500 заведений «развлечений для взрослых», ориентированных на американских военнослужащих, и 3 тыс. предприятий – сувенирных магазинов, ресторанов и прочих – клиентурой которым также служили американские солдаты.

Однако по мере того, как улегся послевоенный хаос и началось полномасштабное восстановление, происходили структурные изменения. Сейчас же идея о том, что «экономика Окинавы зиждется на американских базах» стала совершенно ошибочной. Это подтверждают цифровые показатели. По данным, подготовленным администрацией префектуры Окинава, доля связанных с военными базами поступлений в общих доходах населения префектуры в 1965 году составляла 30,6%, а в 1972 году, когда состоялось возвращение – уже 15,5%. Но и после возвращения эта доля продолжала сокращаться с каждым годом, и с 1990-х годов она колеблется на уровне около 5%.

«В дальнейшем будет эпоха новой экономики баз», – отмечает профессор Окинавского международного университета Маэдомари Хиромори:

В прошлом зависимостью от баз называли выплаты за наличие баз, выплаты за использование земель под базы, а также трудовую занятость, возникавшую благодаря присутствию американских войск. Теперь все совсем иначе. Ядром притяжения людей как в префектуре, так и из-за ее пределов становятся коммерческие, промышленные и другие объекты, обустроенные после возвращения американских военных баз.

Ярким примером служит шопинг-молл «Aeon Mall Окинава Райкаму», появившийся в 2015 году в деревне Китанакагусуку в центральной части главного острова. После возвращения стадиона для гольфа, которым пользовались только американские военные, обустройством территории занялся крупный оператор розничной торговли Aeon Group. Слово «Райкаму» в названии этого торгового центра происходит от RYUCOM – обозначения Командования американских вооруженных сил Рюкю (Ryukyu Command Office). Место сохранило данное название, поскольку командование раньше располагалось в этом районе. Теперь слово вошло в топонимику деревни Китанакагусуку. Шопинг-молл посещает множество приезжих – до пандемии коронавируса их количество превышало 10 млн в год.

Есть и другие подобные примеры. Так, в северной части города Наха после возвращения в 1987 году территории, где находилось жилье для американских военных, на его месте обустроили «Новый центральный район Нахи». Сейчас там рядами высятся многоэтажные жилые здания, крупные предприятия торговли, гостиницы, административные учреждения и другие большие сооружения. Теперь место известно под названием «Новая Наха».

Власти префектуры Окинава подсчитывают, насколько большой дальнейший экономический эффект принесет возврат баз. Если рассмотреть Новый центр Нахи, то во времена, когда там располагалось жилье для американских военных, прямой экономический эффект (суммарный показатель экономической деятельности с учетом трудоустройства, потребления, закупок и т. п.) составлял порядка 5.2 млрд йен в год, между тем как после обустройства нового городского центра вслед за возвращением показатель составляет 163.4 млрд йен. При этом число трудоустроенных на данной территории до ее возвращения – охранников и прочего персонала – составляло порядка 160, а в настоящее время в «Новом центре Нахи» трудятся более 15 тыс. человек.

Аналогичные расчеты власти префектуры публикуют и в отношении других баз, которые предполагается вернуть Японии. К примеру, предметом нынешних споров выступает аэродром Футэмма. Если возврат состоится, то годовой экономический эффект, как ожидается, составит почти 400 млрд йен, а число трудоустроенных превысит 30 тыс. Это наглядно показывает, насколько важен возврат территорий баз для развития окинавской экономики.

Зависимость экономики от баз становится делом все более глубокой старины, и, как верно заметил профессор Маэдомари, приходит «эпоха новой экономики баз», позволяющая обеспечивать экономический взлет за счет использования земель, где располагались базы. Но в отношении ключевых мест центральной части главного острова префектуры, таких, как гигантская территория базы Кадэна, отсутствуют даже намерения возврата. Присутствие американских войск стоит на пути реализации скрытого потенциала роста и по прошествии 50 лет после возврата Окинавы.

Коронавирус: прямой удар по туризму

На вопрос о том, какая отрасль важнее всего для Окинавы, большинство сведущих людей, конечно, назовут туризм. Однако с 2020 года эта отрасль, непосредственно пострадавшая от распространения коронавируса, ведет борьбу за выживание.

Рассмотрим, к примеру, число прибывающих на Окинаву. По подсчетам властей префектуры, количество туристов, которое во времена возвращения составляло 44 тыс. человек в год, в 2003 году превысило 5 млн. В 2019 году был преодолен важный рубеж: 10 млн туристов. На главной улице города Наха – Кокусай-дори – от туристов не было отбоя, только из ближнего зарубежья – Китая, Тайваня, Южной Кореи и т. п. их удавалось привлекать около 3 млн в год. После пандемии коронавируса число приезжих упало до одной трети, а приток туристов из-за рубежа стал практически нулевым. С учетом того, что связанные с туризмом доходы префектуры составляли на пике в 2019 году 734 млрд йен, удар, который пандемия нанесла туризму, причинил серьезный ущерб всей окинавской экономике.

«Если сдерживание людских потоков закончится, то, полагаю, произойдет еще небольшое увеличение, – говорит руководитель Исследовательского института Рюгин Такэда Томоо, – поток туристов после трехдневных мартовских выходных мало-помалу проявляет признаки восстановления, увеличивается и показатель загрузки гостиничных номеров». Теперь для окинавской экономики важная проблема состоит в том, удастся ли одолеть коронавирус по всему миру.

Еще одной опорой экономики наряду с туризмом в префектуре Окинава служат общественные работы. В промышленности префектуры велика доля строительной индустрии. Если рассмотреть долевую структуру по отраслям, то на производственный сектор в префектуре приходится лишь около 4%, а доля строительства превышает 13%. «В префектуре Окинава промышленное производство так и не укоренилось, и правительство уже спустило флаг привлечения промышленности. По существу, экономическая структура с ее зависимостью от общественных работ и туризма так и не изменяется с давних лет», – отмечает Такэда.

Перечень проблем окинавской экономики этим не ограничивается. Доход на душу населения у жителей префектуры составляет около 2.4 млн йен в год – по этому показателю Окинава находится на самом низком уровне среди всех 47 префектур страны. Не радует и ситуация с трудовой занятостью. Уровень безработицы на 1-2 пункта выше, чем на основной территории страны. Особенно бросается в глаза безработица среди молодежи: в 2020 году доля безработных в возрасте не старше 29 лет в составе полностью безработных составила в среднем по стране 26,7%, а в префектуре Окинава – 32,0%.

По мнению профессора Маэдомари из Окинавского международного университета, для улучшения ситуации неотложной задачей является «взращивание кадров».

«Призывов в духе “важно заниматься взращиванием кадров” уже произносилось немало, но на деле проблема стоит очень остро. Процент поступивших в ВУЗы в Окинаве самый низкий по стране – 39%. Молодежи, не поступившей в высшие учебные заведения, ничего не остается, кроме как заниматься низкооплачиваемой работой на условиях непостоянного найма. При этом, поступив в университеты, 80% студентов сводят концы с концами благодаря подработкам. Необходима конкретная политика, ориентированная на решение структурных проблем».

Неизменная суть проблем

Сразу после окончания Битвы за Окинаву выжившее население собрали в так называемые «лагеря». Их жизнь зависела в основном от того, что раздавали американские вооруженные силы, целый год они прожили вообще без денежного обращения. При этом в политике оккупационных властей, для которых приоритетом были дела военные, вопросам развития оставалось немного места. Между Окинавой и большой землей, наслаждавшейся высокими темпами экономического развития, сильно различались уровни как цен, так и зарплат. При слиянии сторон неизбежно возникла коррекция, частью которой стала инфляция, охватившая Окинаву в период перед возвращением и сразу после него.

С тех пор прошло полвека. Положение с американскими военными базами, то тут то там мертвым камнем препятствующими региональному развитию, по существу так и не изменилось до сих пор. Задумываясь об их присутствии, начинаешь сомневаться, будет ли реализован в экономике лозунг обустроить жизнь «как на большой земле», провозглашенный при возвращении Окинавы.

В предисловии к представленной выше «Истории послевоенной экономики Окинавы» Макино Хиротака, один из членов авторского коллектива, впоследствии работавший заместителем губернатора префектуры, написал об этом так:

Для того, чтобы должным образом разобраться в экономической политике в послевоенной Окинаве, обязательно необходимо уяснить вызывавшую ее политику управления Окинавой со стороны правительств Соединенных Штатов и Японии – в каких условиях и на какие результаты она была ориентирована.

Поскольку соображения, изложенные 40 лет назад, актуальны и ныне, полвека спустя после возвращения Окинавы, следует предположить, что они останутся таковыми и впредь, обозначая пределы возможностей для экономики Окинавы.

Фотография к заголовку: «Всеобщее собрание населения префектуры по защите жизни людей от долларового кризиса» стало выражением протеста против валютной политики центрального правительства (введения системы плавающего обменного курса), 1 сентября 1971 г., Окинава, город Наха, парк Ёёги (© Jiji Press)