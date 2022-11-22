Как подготовить Японию к непосредственной угрозе кризиса при чрезвычайной ситуации с Тайванем?

Третий срок Си Цзиньпина на посту председателя КНР и Тайвань

Руководство Коммунистической партии Китая сосредоточило все полномочия в руках одного человека – генерального секретаря КПК Си Цзиньпина. Автор статьи приходит к выводу, что сценарий с чрезвычайными событиями вокруг Тайваня становится все более реальным, поскольку войти в историю тем, кто воссоединил Тайвань с Китаем – заветная мечта Си Цзиньпина. По мнению автора, масштаб ущерба, который понесет в случае вторжения Китая на Тайвань Япония, будет зависеть от степени ее готовности, и отмечает необходимость радикального укрепления национальной обороны.

Завершился XX съезд Коммунистической партии Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин, как и рассчитывал, добился беспрецедентного третьего срока на посту высшего руководителя, порвав с заветами Дэн Сяопина о ликвидации культа личности и установлении коллегиальной системы руководства. Власть Си Цзиньпина явила миру свой пугающий лик. Политические тяжеловесы из так называемого молодого крыла руководства КПК, такие как Ли Кэцян, Ван Ян и Ху Чуньхуа, были полностью устранены. Наступление сумеречных времен для младокоммунистов символизировал вывод Ху Цзиньтао под руки прямо с почетного места в зале, где проходил съезд. С другой стороны, возвысились такие фигуры как глава Шанхайского горкома КПК Ли Цян, мэр Пекина Цай Ци и др. Таков итог подковерной борьбы в политической элите без участия народа страны.

Подбор состава руководства на третий срок исходя исключительно из личной преданности Си Цзиньпину свидетельствует о закреплении сильного идеологического уклона и веры в силовую политику. Это «клика Си Цзиньпина».

Воссоединение с Тайванем – мечта Си Цзиньпина

Си Цзиньпин – особый лидер. Его отцом был Си Чжунсюнь, который стоял у истоков основания государства, но затем был отстранен от власти, и в годы Культурной революции сам Си Цзиньпин был разлучен с семьей и лишен возможности получить образование, а издевательства, которым он подвергался, не раз грозили ему гибелью. Для того, чтобы выжить, ему пришлось спрятать клыки и когти и стать примерным крестьянином, восхищенно почитающим Мао Цзэдуна. Ему позволили вернуться в Пекин после получения прощения одновременно с реабилитацией отца.

Затем он получил назначение в провинцию Фуцзянь, где дистанцировался от погрязшего в коррупции и запятнавшего себя контрабандой чиновничестве. Он мудро решил, что коррупция в какой-то момент обернется слабостью, а чистота рук и цельность послужат оружием. После избрания генеральным секретарем КПК Си Цзиньпин воспользовался искоренением коррупции как предлогом для ликвидации собственных политических противников. Многотрудная жизнь высекла в характере этого человека твердую веру в силу, привычку доверять только узкому кругу своих товарищей, сильную идеологическую убежденность.

Обычные лидеры не помышляют о войне. Войны происходят тогда, когда лидер поддается глупому заблуждению: «Если обстряпать все как следует, то удастся победить в короткие сроки». Наглядным примером является вторжение в Украину в феврале 2022 года, которое осуществил российский президент Владимир Путин. Экономические санкции, пагубное воздействие на бизнес и нищенская жизнь населения страны на какое-то время выводятся из поля зрения. В странах с диктатурой с течением времени исчезают те, кто критикует лидера, который удерживает власть в течение долгих лет. Поэтому такие лидеры совершают ошибки. Диктаторы пугают не своим превосходством. Страх внушают их посредственность и глупые поступки.

Воссоединение с Тайванем – заветная мечта Си Цзиньпина. Лишенный возможности получить образование неспособен понимать ни любви, ни Бога, ни свободы, ни демократии, ни верховенства закона. Пожирание слабого сильным, выживание самого приспособленного, классовая борьба, культ личности и коммунистическая диктатура. Мир, который рисует в своих мыслях Си Цзиньпин, все еще пребывает в XIX веке. Либеральный международный порядок, к которому человеческое сообщество пришло на протяжении XX столетия, для него не более чем ересь, угрожающая диктатуре Коммунистической партии. От Си Цзиньпина не исходит иного посыла, кроме узких амбиций – остаться в истории исполнив дело, завещанное Мао Цзэдуном.

При чрезвычайной ситуации Япония окажется «страной на передовой»

В администрации Соединенных Штатов стали высказывать мнение, согласно которому планы Си Цзиньпина по вторжению на Тайвань становятся все более близкими. Япония лишь проснулась наконец от своей 75-летней спячки. Соединенные Штаты тоже слишком заняты войной, которую Путин развязал в Украине, и не поспевают с подготовкой на Индо-Тихоокеанском направлении. Что же касается Китая, то из-за падения рождаемости и старения населения, застоя в сфере недвижимости, вызванного чрезмерным вмешательством правительства, пагубных экономических последствий коронавирусных локдаунов, а также ограничений, введенных Соединенными Штатами на экспорт в Китай высокотехнологичной продукции, перспективы этой страны решительно невозможно назвать светлыми. У Си Цзиньпина остается мало времени. Если предположить, что ему осталось еще два срока пребывания у власти – то всего у него 10 лет. Самому ему будет больше 75 лет. Подступает старость. Нельзя исключать, что он считает: «Если действовать – то прямо сейчас». Вероятность чрезвычайных событий вокруг Тайваня представляется все более реальной возможностью.

Скорее всего, Китай начнет действовать с так называемой «серой зоны». Посредством кибератак, а также повреждения подводных кабелей отрежет Тайваню коммуникации и электроэнергию. В возникшем хаосе будут ликвидированы глава администрации и другие ключевые фигуры, а к власти будет приведено марионеточное правительство, которое обратится к Китаю за помощью. Вторгаться извне, разрушая изнутри – традиционный метод экспорта коммунистических революций. После этого начнется полномасштабная высадка и вторжение. Япония моментально окажется вовлечена в эти события.

Утверждают, что в настоящее время китайская армия способна осуществить высадку силами около 20 тыс. солдат. Даже если предположить, что половину из них удастся потопить в Тайваньском проливе, оставшиеся 10 тыс. вступят на территорию Тайваня. Исход событий будет зависеть от того, удастся ли перерезать линии снабжения и уничтожить эти вторгшиеся силы. Если вмешаются Соединенные Штаты, то Китай, по всей вероятности, потерпит поражение, но вопрос состоит в том, какой ущерб окажется нанесен до этого Японии как стране, находящейся на самом переднем крае событий. Масштаб ущерба, который понесет Япония, будет зависеть от того, насколько страна к ним подготовлена.

Необходимость «надлежащего бремени» оборонных расходов

Работа с целью подготовить к концу года Стратегию национальной безопасности, Основы политики национальной обороны и Среднесрочный план национальной обороны ведется срочными темпами. Поступают сообщения о том, что готовится увеличение оборонных расходов, пополнение запаса боеприпасов, обеспечение материально-технических средств для нанесения контрударов, учреждение объединенного командования. Поскольку обсуждения требует очень многое, хотелось бы выделить и предложить несколько основополагающих позиций.

Во-первых, увеличение суммы военных расходов. Во времена пребывания на посту бывшего премьер-министра Абэ Синдзо были реализованы повышения ставок налога на потребление. Хотя конечная сумма и зависит от фактических расходов потребителей, в общем и целом повышение ставки данного налога на 1% соответствует поступлению в бюджет приблизительно 2 трлн йен. Правительство Абэ повысило ставку потребительского налога сначала с пяти до восьми процентов, а затем с восьми до десяти процентов. Таким образом, ежегодные поступления увеличились на сумму около 10 трлн йен. Если мы хотим снизить огромное долговое бремя, которое возлагаем на плечи наших детей, то повышение потребительского налога – прямейший путь в данном направлении. Друзья из Министерства финансов говорят, что Абэ был премьер-министром, который уделял большое внимание сбалансированности государственных финансов. Сумму расходов на оборону также необходимо обсуждать не отдельно от прочего, а с учетом сбалансированности государственных финансов в целом, принимая во внимание прочие расходы. За восемь лет второго периода пребывания Абэ на посту премьер-министра с учетом дополнительных бюджетов расходы на оборону выросли приблизительно на 1 трлн йен.

Но даже с учетом этого увеличения японские оборонные расходы не идут ни в какое сравнение ни с американскими в 80 трлн йен, ни с китайскими, которые составляют 25 трлн йен. К тому же, они не достигают ни принятой в странах НАТО доли в 2% ВВП, ни южнокорейских 2,7% ВВП. К счастью для Японии, ей нет необходимости гнаться за колоссальными вооруженными расходами США или Китая в том случае, если Китай удастся сдерживать силами японо-американского альянса. Но и в этом случае Япония должна нести надлежащее бремя как партнер по альянсу. Соединенные Штаты Америки считают справедливой долю оборонных расходов в 2% ВВП, то есть сумму в 10 трлн йен.

Устаревшим является сам сценарий эпохи Холодной войны, предусматривавший расходы на оборону на уровне 1% ВВП. Стратегия времен Холодной войны предусматривала, что Морские силы самообороны вместе с Седьмым флотом США обеспечат возвращение американских войск и морской пехоты в Японию прежде, чем Сухопутные и Воздушные силы самообороны будут уничтожены войсками Советского Союза на Хоккайдо. После этого данная безответственная доктрина предполагала полностью положиться в обороне на Соединенные Штаты. Если же представить чрезвычайные события вокруг Тайваня, о которых идет речь сегодня, то если мы хотим свести ущерб для Японии к минимуму, то и десяти триллионов йен будет недостаточно. В частности, безобразная ситуация с нехваткой боеприпасов в ее нынешнем виде просто не позволит вести боевые действия. Для того, чтобы в срочном порядке преодолеть слабые стороны в логистике и тыловом обеспечении, бюджет необходимо увеличивать в несколько раз.

Во-вторых, потенциал нанесения контрударов. В условиях затянувшейся Холодной войны Япония утратила способность мыслить стратегически. Мы заявляли об исключительно оборонительной направленности, не обсуждая с народом вопрос о том, как и от кого нам себя защищать. Мы спохватились, когда Китай уже обладает ядерными и неядерными ракетами средней и малой дальности, которые позволяют ему уничтожить Японию. С ликвидацией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия также начинает обзаводиться ракетами средней дальности.

Более того, баллистическими ракетами средней дальности, в пределах досягаемости которых оказывается Япония, обладает вооружившаяся ядерным оружием Северная Корея. Ракеты, в которых используется российская технология движения по непредсказуемой траектории, а также ракеты с высотной траекторией запуска оказываются не по зубам для японской противоракетной обороны. Как Южная Корея, так и Тайвань уже обладают баллистическими и крылатыми ракетами средней дальности. Не располагала ракетами средней дальности только Япония.

Правительство Абэ решилось на приобретение ракет класса «воздух-поверхность» с дальностью 1 тыс. км (JASSM), однако правительство до сих пор придерживается ошибочной позиции, не допускающей ударов по вражеской территории. Даже ученику начальных классов ясно, что позиция, согласно которой контрудары нельзя наносить, пока враг не высадится на территорию Японии, пусть даже вражеские ракеты будут сыпаться дождем, неся смерть жителей страны, – абсурдна. Это решительно не является сдерживанием. Нельзя отстаивать пацифизм, принося в жертву свой народ. Такой пацифизм не является истинным. Без решимости ответить ударом на удар невозможно ни сдерживание, ни защита собственного народа. Обретение потенциала для нанесения контрудара, способного достигать вражеских баз, является неотложной необходимостью. Более того, обзаведение ракетами средней дальности, в частности, приобретение ракет «Томагавк», увеличение дальности ракет «Тип 12» и другие подобные задачи следует выполнить как можно скорее.

Изъяны действующего «кибер-законодательства»

В-третьих, необходимо повысить оборонный потенциал в киберпространстве. Поскольку в Японии действие Закона о предотвращении несанкционированного доступа, а также ответственность за незаконную регистрацию электромагнитных команд в мирное время распространяются и на Силы самообороны, нынешняя законодательная база не позволяет кибер-подразделениям Сил самообороны действовать в мирное время. Можно утверждать, что это самый серьезный недостаток послевоенной юридической системы Японии.

Оборона в киберпространстве – это активная оборона. Идентификация источников и обратное вторжение является основой предупреждения, а работа по дешифровке – будничный труд для военных. Необходимо пересмотреть Закон о предотвращении незаконного доступа, уполномочив Силы самообороны действовать и в мирное время. Кроме того, кибероборона не должна ограничиваться Силами самообороны – защите должны подлежать важная гражданская инфраструктура, а также правительство в целом. У японского правительства нет единого центра управления этой деятельностью. В секретариате кабинета министров следует создать бюро кибербезопасности, под началом которого необходимо сформировать центр кибер-информации со штатным персоналом численностью в 10 тыс. человек, который будет по совместительству подразделением Сил самообороны. В Японии силен аргумент о том, что это нарушает гарантируемую Конституцией конфиденциальность связи, но данный аргумент является устаревшим. Содержание связи остается конфиденциальным. Речь идет о том, что оборона в киберпространстве – это защита в киберпространстве безопасности и стабильности связи.

В-четвертых, крайне неотложной необходимостью является укрепление наших баз. За 75 послевоенных лет мы забыли, как ведутся сражения, и Силы самообороны, с энтузиазмом занимаясь модернизацией своей техники, не слишком задумывались о том, что будет происходить в случае настоящих боевых действий. Аэродромы могут быть уничтожены ракетными ударами, как в одной из сцен кинофильма «Топ Ган: Мэверик». И если взлетно-посадочные полосы еще возможно восстановить, то дорогостоящие боевые самолеты, аккуратно стоящие в ряд под открытым небом, будут потеряны безвозвратно.

Подобно тому, как это произошло с японскими авианосцами при Битве за Мидуэй на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны, множество истребителей может быть потеряно прежде, чем они успеют подняться в воздух. Это объясняется отсутствием укрытий, способных защитить боевые самолеты на земле. Кроме того, необходимо укрыть под землю базы с командными пунктами и узлами связи.

Фотография к заголовку: министр обороны Японии Хамада Сэйити отдает распоряжения на базе Ёнагуни Сухопутных сил самообороны, 21 сентября 2022 года, префектура Окинава, остров Ёнагуни («Кёдо цусин»)