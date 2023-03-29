Пенсии поколения «ледникового периода трудоустройства» – очередной повод для тревоги

Размышления о поколении «ледникового периода» трудоустройства

Поколению ледникового периода трудоустройства, которое заканчивало учебу в период экономической рецессии после того, как лопнул «мыльный пузырь» в экономике, пришлось столкнуться с трудностями в поступлении на работу и обеспечении нормальной жизни. Примерно через десять лет это поколение станет входить в пенсионный возраст. Не пора ли задуматься о том, как обеспечить этим людям доход и средства к существованию в старости?

Будет ли у поколения «ледникового периода трудоустройства» благополучная старость?

«Поколением ледникового периода трудоустройства» называют возрастную группу японцев, которые вступали в трудовую деятельность в 1990-х и 2000-х годах, когда положение с наймом было особенно тяжелым. В момент написания данной статьи возраст этих людей составляет примерно от 40 до 55 лет. Утверждают, что в этой возрастной группе много тех, кому не удалось удачно трудоустроиться и как следствие пришлось перебиваться временными работами и жить на относительно низкие заработки. Между тем пройдет еще около 10 лет – и это поколение начнет жить на пенсии. Вызывает тревогу вопрос, окажется ли нынешняя общественная пенсионная система адекватной для обеспечения финансового благополучия старости этого поколения.

Пенсионная система в Японии двухступенчатая. Первая ступень – это государственные пенсионные выплаты фиксированной величины (базовая пенсия), которые получают все граждане вне зависимости от рода занятий по достижении 65-летнего возраста. Одинаковые взносы на эту пенсию в принципе платят все в течение периода трудовой деятельности. Вместе с тем вторая ступень – это выплаты соответственно уровню вознаграждения за труд. Эту часть пенсионных выплат бывшие трудящиеся по найму – служащие компаний, госслужащие и другие работники получают пропорционально их уровню вознаграждения за период трудовой деятельности.

Как правило, лица, которые нанимаются на работу, вступают в пенсионную систему соцобеспечения, отчисления в которую взимаются автоматически из заработной платы, а их величина пропорциональна размеру выплачиваемого вознаграждения за труд. Однако при частичной трудовой занятости и других нерегулярных и краткосрочных формах трудоустройства человек зачастую не вступает в пенсионную систему соцобеспечения, и его участие ограничивается лишь государственной пенсией. При этом делать взносы на государственную пенсию человек должен сам, причем даже при наличии системы сокращения взносов соответственно доходу существует проблема обратной зависимости: бремя взносов оказывается для человека тем тяжелее, чем ниже доход. Поэтому зачастую и возникает широко известная проблема невступления в государственную пенсионную систему или невнесения пенсионных отчислений.

Чем меньше платишь взносов, тем меньше оказывается пенсия в старости. При этом у лиц с нештатным трудоустройством величина оплаты труда, как правило, невелика, и даже при участии в пенсионной системе социального страхования взносы таких лиц невелики – соответственно, низкой будет и величина пенсионных выплат пропорционально уровню вознаграждения за труд.

Японская общественная пенсионная система вполне благополучно функционирует как механизм обеспечения дохода в старости до тех пор, пока речь идет о работниках, которые в период трудовой деятельности работали на условиях полной штатной занятости. Совсем иначе дело обстоит в том случае, если человек работал только на условиях непостоянной и неполной трудовой занятости. Поколению ледникового периода трудоустройства предстоит непосредственно узнать пределы возможностей японской пенсионной системы.

При всем при том до настоящего времени при реформировании пенсионной системы работа по выявлению латентных проблем, связанных с поколением ледникового периода, не велась. Во многом это объясняется тем, что до выхода этого поколения на пенсию еще оставалось время, и данный вопрос не осознавался в качестве неотложной задачи государственной политики. Но еще более важная причина состояла в том, что данная проблема не слишком сильно затрагивает состояние финансов пенсионной системы. С одной стороны, данное поколение зачастую работало на условиях неполной и нерегулярной занятости за низкие зарплаты, и его совокупные пенсионные отчисления оказываются невелики. Но с другой стороны столь же невелики будут и пенсионные выплаты в будущем, определяемые этими совокупными пенсионными отчислениями. Как следствие, реформирование пенсионной системы не слишком увязывали с вопросом о пенсиях для поколения ледникового периода трудоустройства, не оказывающим особого давления на состояние пенсионных финансов.

Приход осознания проблем

Исходя из широкой точки зрения, не следует забывать о том, что общественная пенсионная система – это не более чем «членский» механизм, именуемой социальным страхованием. Лица, которые не являются членами данной системы, или же, будучи ее членами, не платили соответствующих страховых взносов либо не вносили их в достаточной мере, вовсе не должны рассчитывать на то, что система будет протягивать им руку помощи точно так же, как всем прочим ее участникам. В этом состоит холодный (эксклюзивный) принцип членской системы социального страхования. Он вполне справедлив и оправдан, если исходить из роли социального страхования как средства оказания взаимной помощи. Но при этом возникает отрыв от сути ожиданий, которые мы возлагаем на пенсионную систему общества – надежд на то, что общественная пенсионная система обеспечит людям минимальные жизненные стандарты даже в преклонном возрасте.

Социальный эксперт определяет эту проблему, отделяя «защиту от бедности» от «помощи по бедности». При таком делении общественная пенсия, будучи социальной страховкой, выступает механизмом «защиты от бедности», позволяющим заблаговременно предохраниться от бедности на склоне лет. А «помощь по бедности» становится механизмом, отдельным от общественной пенсии, или, если говорить более конкретно, функцией, выполняемой в рамках социальной защиты (по-японски именуемой «защитой жизни»). При таком отношении к вопросу действительно трудно прийти к самой идее о том, что проблему пенсий поколения ледникового периода трудоустройства следует решать в рамках задач реформирования пенсионной системы.

Конечно, это отнюдь не значит, что идея решить проблему угрозы впадания в нищету к старости в рамках механизмов общественного пенсионного обеспечения до настоящего момента даже не рассматривалась. Вскоре после начала 2000-х годов какое-то время оценивали идею расширить первый уровень пенсионной системы – базовых пенсий – и перейти к новым «гарантированным минимальным пенсиям» как механизму, обеспечивающему минимальный уровень дохода всем гражданам страны. Этот замысел возник на фоне обострения проблемы неплатежей и невступлений в систему государственных пенсий. Но от него отказались, поскольку такой переход порождал несправедливость по отношению к тем, кто аккуратно выплачивал пенсионные отчисления, в сравнении с теми, кто этого не делал, не говоря уже о том, что реализация еще и неизбежно вынуждала серьезно повысить ставку налога на потребление. Так что преобладающей осталась идея о том, что обеспечение средств в старости людям с низким уровнем доходов – дело не общественной пенсионной системы, а системы социальной защиты.

Между тем не стоит не замечать и еще одну проблему с точки зрения обеспечения средств в старости для лиц с низким уровнем доходов. Речь идет о внедренном в ходе реформы пенсионной системы в 2004 году механизме «макроэкономической коррекции». Для того, чтобы обеспечить устойчивость общественной пенсионной системы в условиях прогрессирующего падения рождаемости и старения населения, этот механизм устанавливает верхний предел процента отчислений, выплачиваемых работающей частью населения, которыми поддерживается общественная пенсионная система, и автоматически корректирует совокупный объем пенсионных выплат с тем, чтобы он оказывался в пределах поступающих пенсионных взносов (а также поддержки из общественных фондов). С точки зрения повышения стабильности и устойчивости пенсионной системы считается, что введение макроэкономической коррекции сыграет крайне важную роль.

Но у всего имеется две стороны. В то время как бремя пенсионных отчислений для трудящейся части населения ограничивается, в условиях, когда население сокращается, а экономический рост замедляется, макроэкономическая коррекция неизбежно ведет к снижению уровня выплат в рамках общественной пенсионной системы. Причем больше эта финансовая корректировка затрагивает первую ступень – базовую часть пенсий. А страта с низкими доходами, у которой невелика та часть, которая относится ко второй ступени – выплатам пропорционально заработку – оказывается относительно более остро подвержена ограничению базовых пенсионных выплат. Поколению ледникового периода трудоустройства это не сулит ничего хорошего.

Проблемы, связанные с разделением функций общественной пенсионной системы и системы социальной защиты, а также с неравномерным воздействием макроэкономической коррекции на получателей пенсий, следовало бы осознавать и разделять как ответственным чиновникам в правительстве, так и экспертам. Однако, как мне кажется, ни тот, ни другой вопрос не осознан как повод для реформирования системы. Тем не менее, по мере того как поколение ледникового периода трудоустройства, составляющее часть общего населения страны, которую невозможно игнорировать, вступает в возраст за 50, и на горизонте встает выход этих людей на пенсию, важность означенных проблем постепенно начинают осознавать.

Еще большая зависимость от социальной защиты?

Ситуация дает основания беспокоиться не только за общественную пенсионную систему, но и за систему социальной защиты (защиты жизни). Последняя является по своей принципиальной сути механизмом предоставления неотложной помощи и поддержки самостоятельности тех, кто по различным причинам оказался неспособен обеспечивать себе минимальный уровень средств к существованию. Но при рассмотрении возрастного состава получателей данного вида социальной помощи, становится очевидно, что более половины реципиентов – это пожилые люди в возрасте 65 лет и старше, причем рост их количества сильно превышает рост получателей среди трудоспособной части населения.

В отличие от общественной пенсионной системы, социальная защита финансируется полностью из бюджетных средств (налогов), и ее финансовое положение изначально шаткое. Вдобавок, ее фактическая роль все более смещается в направлении обеспечения средствами к существованию людей преклонного возраста. Более того, социальная защита выступает при такой ситуации системой постоянного обеспечения средств к существованию пожилым людям, в отношении которых нет никакой надежды на восстановление материальной самостоятельности, а это уже не слишком отличается от роли, которую по сути следовало бы исполнять пенсионной системе. Вызывает сомнения, сможет ли и без того находящаяся в весьма жалком состоянии система социальной защиты продолжить функционировать в условиях старения поколения ледникового периода трудоустройства, у которых нестабильны заработок и трудоустройство при относительно низком уровне вклада в систему социального обеспечения.

Безусловно, нельзя утверждать, что подвижек к реформированию системы совсем нет. На самом деле, в рамках обсуждений, которые ведутся сейчас в правительстве по реформированию пенсионной системы, поднимаются следующие вопросы. Во-первых, ставится цель расширить охват социальных пенсий с тем, чтобы, насколько возможно, вовлечь в нее тех, кто до сих пор в ней не участвовал – трудящихся с непостоянной занятостью и низким количеством рабочего времени. Во-вторых, пересматривается нагрузка взносов в систему государственной пенсии, от которой сильно зависят люди, работающие вне рамок штатной трудовой занятости. В настоящее время страховые взносы взимаются до 60 лет, а рассматривается вопрос о повышении совокупных поступлений за счет повышения этого возраста до 65-ти. В-третьих, хотя это более технический вопрос, изучается возможность перехода к более общему методу макроэкономической коррекции между базовой и пропорциональной заработку составляющими пенсий, и пересмотра нынешнего механизма, при котором базовые выплаты оказываются довольно весомы.

Реформирование по всем трем направлениям, безусловно, желательно. Но крайне сомнительно, что только этих реформ окажется достаточно для того, чтобы преодолеть латентное давление на общественную пенсионную систему при старении стороны поколения ледникового периода трудоустройства. Более вероятен сценарий, при котором одна лишь общественная пенсионная система окажется не в состоянии обеспечить в старости средства к существованию для представителей данного поколения, и степень зависимости от системы социальной защиты сильно возрастет. Более того, хотя расходы на социальную защиту покрываются только за счет бюджетных средств, власти, по всей вероятности, будут и дальше придерживаться пассивной позиции по вопросу повышения налогов, и в первую очередь, потребительского налога. В конечном итоге, обеспечение средств к существованию в старости для поколения ледникового периода трудоустройства с большой вероятностью усилит зависимость от социальной помощи, а покрываться оно при этом будет за счет общественного достояния, которое следовало бы оставить грядущим поколениям.

Фотография к заголовку: Стойка для помощи представителям поколения «ледникового периода» в Сайтамском центре трудоустройства, снимок сделан в октябре 2022 года (© «Кёдо цусин»)