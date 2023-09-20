Сохраняя память о жертвах резни в Канто 100 лет спустя

Столетие назад, после Великого землетрясения в Канто, в Токио началось массовое истребление корейцев. Это событие и по сей день остаётся причиной трений с Южной Кореей. Кимура Кан утверждает, что то, как складывается историческая память о событиях резни в Канто, демонстрирует неспособность справиться с прошлым.

Осталось ли прошлое в прошлом?

Хорошо известно, что проблемы понимания истории с трудом разрешимы. И это несмотря на то, что исторические события зачастую являются именно событиями прошлого, не оказывающими непосредственного влияния на нашу жизнь. Порой зацикливание на этих вопросах приносит мало конкретной пользы, а иногда и вовсе наносит ущерб международным отношениям и лишает обе стороны преимуществ, которые могли бы быть получены в результате исторического осмысления и примирения.

Конечно, воспоминания о прошлом не покидают тех, кто перенёс тяжёлую физическую и психическую травму. Боль прошлого продолжается и в настоящем, и её нелегко отделить от нашей сегодняшней жизни. Вполне естественно, что люди, непосредственно причастные к трагедиям прошлого, возмущаются событиями, лишившими их возможности жить более счастливо, и ищут возможности исправить своё положение.

В большинстве случаев это происходит только тогда, когда эти люди ещё живы и активно высказывают своё мнение. Время неумолимо движется вперёд, оставляя позади опыт и воспоминания людей, причастных к историческим событиям, пока в какой-то момент не исчезнут даже они. Тем не менее люди продолжают глубоко переживать прошлое, несмотря на свою непричастность к нему и на то, что это не приносит никакой ощутимой и значимой пользы.

Как настоящее формирует восприятие истории

Когда исторические воспоминания становятся заметны в общественном дискурсе? На рисунке ниже показана частота новостных сообщений по одному из этих вопросов - массовому убийству корейцев после Великого землетрясения в Канто в 1923 году.

На этом графике заметны несколько моментов. Во-первых, в юбилейные 1993, 2003 и 2013 годы наблюдается всплеск публикаций о событиях резни в Канто. В эти годы в различных частях Японии и Южной Кореи проводятся мемориальные мероприятия, отдающие дань памяти жертвам этих событий, и реагируя на это, средства массовой информации публикуют тематические статьи.

Политические изменения также стимулируют освещение событий в средствах массовой информации в дополнение к освещению запланированных мемориальных мероприятий. Например, в Южной Корее количество публикаций взлетело в 2013 не только из-за того, что в этом году отмечалась девяностая годовщина резни в Канто, но и в результате опасений, связанных с публикацией учебных материалов на японском языке, посвящённых этим событиям. Примечательно, что 2013 год также был временем повышенного интереса к другим спорным историческим вопросам. В декабре 2012 года в Токио была сформирована второй кабинет премьер-министра Абэ Синдзо, в то время как администрация Пак Кын Хе была сформирована в Сеуле в феврале 2013 года. В этот период на первый план вышли вопросы, касающиеся извинений и компенсации корейским женщинам для утех.

А вот в Японии пик публикаций пришёлся на 2017 год. Он последовал за внезапным решением губернатора Токио Коикэ Юрико не отправлять официальную адрес на ежегодную церемонию поминовения жертв резни, как это делали предыдущие губернаторы Токио. 2017 год также был политически значимым, поскольку обострился конфликт между японским правительством и недавно сформированной прогрессивной администрацией Мун Чжэ Ина в Сеуле. Эта политическая динамика и ухудшение японско–южнокорейских отношений явно усугубили глубинные различия в исторической памяти о резне в Канто.

Тем не менее, в 2018 и 2019 годах, когда японо-корейские отношений снова резко ухудшились, острота этого вопроса снизилась. Причина этого легко объяснима: в центре внимания японо-корейских отношений в этот период стала проблема принудительного труда, которая привлекла всеобщее внимание и на которую Верховный суд Кореи отреагировал специальным постановлением в октябре 2018 года, в свою очередь вызвав ответ со стороны Японии в июле 2019 года в виде применения специальных мер экспортного контроля в области полупроводниковой продукции. Другими словами, насущная значимость этих «современных» проблем привела к относительной потере интереса к жертвам резни в Канто, событию, произошедшему более 90 лет назад.

Нескончаемые дискуссии

Очевидно, что для корейцев и японцев события, произошедшие почти 100 лет назад и связанные с Великим землетрясением в Канто в 1923 году, трансформировались в проблему, отражающую современную политическую ситуацию. Не осталось участников, непосредственно вовлечённых в резню в Канто, и событиям уделяется значительное внимание только в том случае, если они связаны с «текущими» проблемами, такими как пересмотр содержания учебников истории или отмена мемориальных мероприятий.

Вне связи с этими современными противоречиями резня в Канто постепенно становится темой, к которой всё чаще относятся спокойно. В отличие от проблемы женщин для утех и принудительного труда, события резни произошли 100 лет назад, и больше нет лиц, имеющих право на возмещение ущерба в суде, или правопреемников, которые приобрели такое право в связи с предыдущими судебными решениями — по крайней мере, на момент написания этой статьи.

Для сравнения, проблемы женщин для утех и принудительного труда остаются актуальными из-за активности вовлечённых юридических лиц, включая семьи погибших. Однако даже эти люди в конечном счёте уйдут из жизни. Вполне вероятно, что изменение отношения к резне в Канто будет характерно и для развития дальнейших событий вокруг других спорных вопросов исторической памяти в ближайшем будущем.

Проблема в том, что, несмотря на это неизбежное развитие событий, вопросы, связанные с резнёй в Канто, всё ещё продолжают создавать трения между Японией и Южной Кореей из-за неизбежного влияния символических действий нынешних политиков и такими ситуациями, как публикации новых учебных материалов. Это ещё раз показывает, что то, что мы называем «проблемой исторической памяти», является не столько проблемой самого прошлого, сколько проблемой нашего настоящего, когда различные группы и отдельные лица используют прошлое для достижения текущих политических целей.

Неоспоримый исторический факт

Это также означает, что противоречия в исторической памяти, подобные этому, могут быть решены только путём изменения современной ситуации. Массовое убийство корейцев во время Великого землетрясения в Канто является неоспоримым историческим фактом — существует бесчисленное множество свидетельств и исторических документов, подтверждающих это. До сих пор продолжаются споры о степени вовлечённости и подотчётности японских государственных органов в эти события, но не о том, имела ли место сама резня.

Жестокий факт заключается в том, что люди, эмигрировавшие в Токио, столицу империи, которая колонизировала их родину, чтобы заработать себе на жизнь, были убиты мнительными местными жителями после беспрецедентного землетрясения и цунами. Этим событиям предшествовало возникновение всего четырьмя годами ранее движения за независимость Южной Кореи. Люди в Японии опасались, что недовольные своим положением корейцы могут воспользоваться хаосом во время землетрясения, чтобы напасть на японцев.

Тем не менее, независимо от степени причастности властей, убитые люди были невиновны, и расправа над ними, совершённая японцами, стала глубочайшей трагедией. Вот почему по сей день по всему региону Канто проводятся различные мемориальные мероприятия, посвящённые этому инциденту.

Важность скорби

В Вашингтоне, округ Колумбия, и Лондоне есть памятники погибшим солдатам, мобилизованным из бывших колоний, и жертвам, которые понесли колонизированные народы. Почтить их память приходят к мемориалам граждане этих стран. Однако у японского общества недостаточно подобных инструментов, помогающих осознать невзгоды, которые пришлось пережить народам, колонизированным Японией.

Таким образом, мемориалы корейским жертвам резни в Канто в Токио так же важны, как мемориалы корейцам, пережившим атомную бомбардировку в Хиросиме, а также павшим корейским и тайваньским солдатам в Парке Мира префектуры Окинава на холме Мабуни. Они представляют собой одну из немногих возможностей для жителей Токио открыто признать жертву народов, колонизированных японской империей, центром которой являлся их город. В конце концов, в период японского колониального господства над Кореей и Тайванем для японцев было нормальным явлением чтить как японцев, так и представителей колонизированных народов, мобилизованных для участия в японских войнах, и оплакивать жертв трагических событий по всей империи.

Процесс увековечения памяти корейских жертв резни в Канто — настоящая проверка того, как японцы смотрят в лицо своему прошлому и жертвам его событий. Никакое прямое дипломатическое вмешательства иностранного правительства и никакое спорное судебное решение не могут повлиять на то, как мы вспоминаем об этой трагедии. Поэтому мы несём полную ответственность за то, как мы сами решим сохранить память об этих событиях. Если наше решение вызывает непонимание, нам некого винить, кроме самих себя. Сможем ли мы действительно оставить прошлое в прошлом или нет, в конечном счёте зависит только от нас самих.

Фотография к заголовку: Люди возлагают цветы к мемориалу корейским жертвам резни в Канто в районе Сумида, Токио, утром 1 сентября 2020 г. (© Kyodo)