Итоги «весенних наступлений» профсоюзов и изменения оплаты труда в Японии: повышение зарплат докатилось до малых предприятий, но чтобы рост стал ощутимым, усилия следует продолжать

Переосмысливая японские механизмы трудоустройства и оплаты труда

Хотя общий уровень роста зарплат оказывается несколько более сдержанным в сравнении с тем, что был согласован на переговорах профсоюзов с руководством предприятий весной текущего года в ходе так называемых «весенних наступлений», свежая макроэкономическая статистика позволяет уверенно подтвердить, что в целом в Японии сформировалась тенденция к повышению зарплат. Рассматривая фон, на котором она возникла, и сравнивая ситуацию с положением дел в других странах, автор приходит к выводу о необходимости ускорить процесс повышения оплаты труда в ходе «весенних наступлений» в будущем году.

Высокий уровень прибавок к зарплатам на крупных предприятиях по итогам «весенних наступлений» профсоюзов: импульс, достигший даже малых предприятий

Ознакомиться с окончательными итогами весенних переговоров труда и капитала позволяет исследование по итогам опроса, опубликованное Всеяпонской федерацией профессиональных объединений (Рэнго). У профсоюзов численностью 1 тыс. и более, которые вели переговоры по формуле средней заработной платы, уровень повышения с учетом плановых надбавок составил 3.69%, уровень повышения базовой ставки достиг 2.16%. При этом профсоюзы численностью не более 99 человек, которые вели переговоры по формуле средней зарплаты, договорились о повышении с учетом плановых надбавок на 2.94%, а базовой ставки на 1.87%. У профсоюзов численностью не более 99 человек показатели весьма ограниченные, и тем не менее, результаты указывают на то, что импульс к повышению оплаты труда распространился вплоть до малых предприятий.

Отметим, что повышение базовой ставки представляет собой повышение уровня оплаты труда за счет изменений всей тарифной сетки, а под повышением с учетом плановых надбавок подразумевается периодическое повышение оплаты труда на основании действующей системы коллективного трудового договора, правил трудоустройства и других актов, обеспечивающее рост заработка сотрудников на основании действующей тарифной сетки и приведение его уровня к заработкам более старших коллег.

Если же обратить внимание на ситуацию с единовременными выплатами (в течение года) штатным сотрудникам с полной занятостью в том же опросе, то профсоюзы, которые договаривались об увеличении конкретных сумм таких выплат, добились повышения относительно прошлогоднего показателя на 28 350 йен (+1.82%), а профсоюзы, договаривавшиеся о повышении, исчисляемом в месячных окладах, добились в сравнении с предыдущим годом увеличения в +0,01 месячного оклада. Тем самым итоги проведенного Рэнго опроса дают понять, что если ранее в качестве способа повышения оплаты труда в Японии по большей части прибегали к увеличению величины единовременных выплат (бонусов), которое сложно зафиксировать в качестве постоянных расходов на оплату труда, то теперь, по всей вероятности, в стране происходит переход к повышению базовой оплаты труда. Вместе с тем следует отметить, что поскольку итоги опроса Рэнго учитывают бонусы, исчисляемые в месячных окладах, вычислить процентные показатели увеличения выплат затруднительно, и необходимо проанализировать статистику, позволяющую уяснить положение с изменением оплаты труда в целом по стране на монетарной основе, о чем пойдет речь ниже.

В целом по Японии рост зарплат, пусть и дошедший до малых предприятий, скромнее итогов «весенних наступлений»

Данные проводимого Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения «Ежемесячного статистического обследования труда» свидетельствуют о том, что по состоянию на июль 2023 года (совокупная) оплата труда в реальном выражении снизилась в сравнении с июлем 2019 года на 5,3%. Если рассмотреть воздействие отдельных факторов, обуславливающих этот результат, то совокупная (номинальная) величина фактических выплат трудящимся с нормальной занятостью составляет +2,0%, а этот же показатель для трудящихся с неполной занятостью составляет +0,3%. С другой стороны, воздействие потребительских цен составляет минус 7,0%, а воздействие увеличения доли трудящихся с неполной занятостью, у которых относительно более низкая средняя заработная плата, составило минус 0,8%. То есть, хотя номинальная оплата труда повышается как у полностью, так и частично занятых трудящихся, из-за стремительного роста потребительских цен их реальный заработок сокращается.

Для более подробного анализа рассмотрим совокупные наличные выплаты (номинальные) работникам с нормальной занятостью, разделив при этом предприятия с численностью персонала более и менее 100 человек.

Для начала обратим внимание на изменения, происходящие на предприятиях с численностью персонала от 100 человек и выше. В июне и июле 2023 года величина прибавки относительно тех же месяцев 2019 года была довольно велика, но поскольку в сравнении с маем величина прироста, напротив, несколько уменьшилась, если сравнить величину прироста в марте и мае 2023 года, то разница составляет 0.83 процентного пункта (см. Схему 1). Если сравнить с итогами «весенних наступлений» в текущем году, то поскольку среди профсоюзов предприятий с численностью более 100 человек, которые вели переговоры по формуле средней оплаты труда, повышение базовой оплаты (средневзвешенное) составило +2.13%, оказывается, что величина фиксируемого повышения оплаты труда в целом по Японии оказывается более сдержанной, чем итоги «весенних наступлений». При этом в июле 2023 года был значителен положительный вклад особых вознаграждений, составивший +2,78%, что позволяет полагать, что увеличения бонусов также реагируют на повышение оплаты труда.

Следует понимать, что к изменениям соответствующей величины приводят так же ежемесячные сдвиги вследствие трудовой миграции, о которой говорится ниже, и ряда других факторов, и тем не менее в том, что касается «доходов за финансовый год», если предположить, что разница в +0,83 процентного пункта при сравнении величины прибавки в марте и мае 2023 года сохранится на протяжении 12 месяцев, и при этом зимние бонусы внесут вклад аналогичный упомянутым выше +2,78%, то совокупный вклад ежемесячных повышений в рост оплаты труда составит около 10 процентных пунктов, а совокупный вклад двух ежегодных бонусов – около 5 процентных пунктов. То есть, анализ совокупных выплат дает основание предположить, что за счет перехода от увеличения бонусов к повышению базовых зарплат ситуация развивается в направлении устойчивого роста оплаты труда.

А теперь рассмотрим аналогичным образом изменения у предприятий с численностью персонала не более 99 человек. Если сравнивать величину прироста в марте и мае 2023 года, то разница составляет +1.09 процентного пункта (Схема 2). Если рассмотреть итоги «весенних наступлений» в текущем году, то поскольку у профсоюзов с численностью 99 человек и менее, которые вели переговоры по формуле средней величины оплаты труда, повышение базовой оплаты составило +1,87%, оно не столь велико, как у предприятий масштабом от 100 человек и выше, и в целом по Японии уровень повышения установленных зарплат оказывается более сдержанным, нежели итоги «весенних наступлений». С другой стороны, поскольку в июле 2023 года особые выплаты внесли отрицательный вклад, это указывает на наличие вероятности того, что компании реагируют на тенденцию к повышению оплаты труда, перенаправляя на увеличение стандартных зарплат средства, обеспечиваемые за счет сокращения бонусов (Схема 2).

Результаты «весенних наступлений» текущего года и изменения оплаты труда в целом по стране можно подытожить следующим образом:

и то, и другое указывает на тенденцию к распространению повышений оплаты труда вплоть до малых предприятий, однако в сравнении с повышением оплаты труда (базовой) по итогам «весенних наступлений» в целом по Японии величина прибавок к зарплатам более ограниченна.

и то и другое указывает на возможную смену способа повышения оплаты труда – от увеличения бонусов к повышению базовой оплаты, однако в то время как на предприятиях с численностью персонала не более 99 человек для повышения базовой оплаты прибегают к сокращению бонусов, есть основания полагать, что на предприятиях с численностью 100 человек и более увеличение величины бонусов сопровождается повышением базовой оплаты.

Рост валовой прибыли, дающий возможность повышать расходы на персонал, происходит и у малых предприятий

А теперь давайте задумаемся о факторах, на фоне которых тенденция к повышению заработной платы докатилась до малых предприятий.

Стремительное повышение стоимости энергии и расходов на сырьевые материалы сильно сказывается на управлении предприятиями. Согласно итогам проведенного исследовательской фирмой Teikoku Databank опроса «Реальной ситуации с перекладыванием роста цен (июль 2023 года)», доля предприятий, сообщивших, что они «более-менее смогли переложить на покупателей возросшие издержки путем повышения цен» составила 74,5%, из них 4,5% сообщили, что «полностью переложили весь 10-процентный рост издержек». Вместе с тем 12.9% предприятий признались, что не имеют возможности переложить возросшие издержки и находятся в очень тяжелом положении.

С другой стороны, из итогов проведенного Министерством финансов «Статистического опроса предприятий-юридических лиц» следует, что показатель валовой прибыли, которую предприятия в принципе могут направить на оплату труда ((валовая выручка минус валовые издержки на продажу)/количество предприятий в учетной группе), начиная с четвертого квартала 2022 года увеличивается, в числе прочих, и среди малых и средних предприятий с величиной капитала менее 100 млн йен (см. Схему 3). Даже в условиях, когда валовой объем продаж увеличивается за счет стремительно растущей стоимости энергии и сырья, предприятия, в том числе малые и средние, по всей видимости, оказываются способны улучшать показатели за счет перекладывания издержек в цены, а также корректировки товарных объемов и других мер. Конечно, необходимо принимать во внимание и то, что некоторые предприятия сталкиваются со сжатием валовой прибыли ввиду невозможности перекладывания издержек на потребителей, и тем не менее, если рассматривать положение в стране в целом, даже у малых и средних предприятиях появляется больше возможности направлять средства на оплату труда, что можно считать одним из факторов, на фоне которых повышение зарплат докатывается вплоть до предприятий малой и средней величины.

При всем при том, если говорить, насколько необходимо прибегать к повышению зарплат малым и средним предприятиям, то следует отметить, что, согласно проводимому Банком Японии «Опросу оценки краткосрочных перспектив экономической конъюнктуры национальными предприятиями» (т. н. ежеквартальный опрос «Танкан»), по данным самого свежего сентябрьского опроса дифференцированный индекс оценки ситуации с достатком рабочих рук малыми и средними предприятиями составил минус 36 пунктов, что говорит об усилившемся ощущении нехватки людей даже по сравнению с итогом опроса в сентябре 2019 года – до пандемии коронавируса, когда показатель находился на уровне минус 34 пунктов. Согласно прогнозам, по итогам декабрьского опроса ощущение нехватки рабочих рук еще более усилится – индекс составит минус 40 пунктов, из чего следует предположить, что необходимость обеспечивать наличие персонала путем повышения зарплат станет еще более сильной.

Фон, определяющий расхождение между базовым повышением зарплат по итогам «весенних наступлений» текущего года и величиной изменения регулярных выплат в целом по стране

А теперь задумаемся о воздействии факторов, точное влияние которых трудноопределимо, но тем не менее может быть рассмотрено упорядоченным образом как вероятное.

Во-первых, охват опроса, проведенного Рэнго. Согласно итогам проведенного Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения «Опроса о реальном положении с повышением оплаты труда», в 2022 году доля предприятий, где организованы и действуют профсоюзы, составила 21,2%, то есть на большинстве предприятий страны профсоюзов нет. Более того, по результатам этого опроса, и среди тех предприятий, где есть профсоюзы, доля «предприятий, где переговоры с требованием повысить зарплату не проводились», составила в 2022 году 26,0%, причем определенная часть предприятий и вовсе пошла на понижение базовых ставок и другие сокращения зарплаты. Аналогичные показатели за 2023 год пока не опубликованы, но в отсутствие серьезных структурных изменений количество предприятий, не охваченных опросом Рэнго, является приблизительно соответственным, к тому же, положение на предприятиях, принявших вышеотмеченные решения, которые сдерживают средние показатели, отражается в помесячной статистике.

Вдобавок, даже в случае, если профсоюз добился большого повышения базовой ставки, решения о том, применять ли аналогичные шаги в отношении персонала, не входящего в профсоюз, а также для работников административных служб и т. п. – прерогатива менеджмента предприятия, и если число предприятий, где повышения не распространяются на тех, кто не входит в профсоюз, а также на административно-хозяйственные отделы, велико, то это тоже выступает фактором еще более сдержанного роста регулярных выплат в сравнении с итогами опроса Рэнго.

Во-вторых, воздействие трудовой миграции в связи с серьезными изменениями в отдельных компаниях. Если обратиться к помесячным показателям, то с июля 2023 года прирост числа работающих в сравнении с величиной на конец предыдущего месяца составил 460 915 человек, а сокращение числа работающих 489 405 человек, то есть возникла миграция рабочих в 950 тыс. человек в месяц (обычные работники, общее количество). К тому же, если рассмотреть долгосрочные изменения доли мигрировавших работников ((увеличение числа работников плюс сокращение числа работников)/число работников на конец предыдущего месяца), то во время конъюнктурного шока эта доля снижается, а затем она проявляет тенденцию к увеличению (смотри Схему 4). С начала 2021 года по конец 2022-го также имеет место активизация миграции персонала, и порожденные этим процессом структурные изменения трудоустройства, а также миграция работников, составляющая около 950 тыс. человек в месяц, отражена в помесячных показателях наряду с изменением зарплат.

В анализе для данной статьи я попытался исключить воздействие структурных изменений, вызванных миграцией работников между стандартными отраслями японской промышленности, а также между предприятиями разных масштабов. Если рассмотреть влияние трудовой миграции (обычных работников) в июле 2023 года, которой сопровождались серьезные изменения в характере отдельных предприятий, то из-за разницы данных до и после их обработки на предприятиях с числом персонала не менее 100 человек регулярные выплаты снизились на 0,2 процентного пункта, в то время как на предприятиях с числом персонала до 100 человек регулярные выплаты увеличились на 0,1 процентного пункта. Иначе говоря, на предприятиях с числом работников не менее 100 человек воздействие трудовой миграции, которой сопровождаются серьезные изменения в характере деятельности предприятий, выступают фактором, дополнительно сдерживающим ежемесячные показатели регулярных выплат в сравнении с итогами опроса Рэнго. В дополнение к миграции работников между стандартными японскими отраслями, которую мы на этот раз не контролируем, хотя этого и невозможно отследить в данных, на изменение регулярных выплат влияние оказывают и миграции работников между предприятиями одной отрасли, а также между видами деятельности, и это тоже является одним из факторов, порождающих расхождения ежемесячных показателей с итогами опроса Рэнго.

В общем и целом трудовая миграция, приводящая к потерям человеческого капитала, как правило сопровождается сокращением зарплаты. Необходимо также помнить и о том, что иногда трудовая миграция обусловлена целями, не связанными со стремлением к повышению зарплаты, такими, как, к примеру, желание сбалансировать рабочую жизнь с личной, и тем не менее, важной задачей является оказание поддержки такой трудовой миграции, которая ведет к приумножению человеческого капитала и, соответственно, сопровождается скорее повышением заработной платы, нежели понижением.

С другой стороны, возникает и еще один любопытный вопрос трудовой миграции. По данным «Обследования трудовых ресурсов (детальная консолидация)» Министерства по общенациональным делам, местной автономии и связи, с первого квартала 2023 года и на протяжении второго квартала в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года изменение числа работников, сменяющих штатную занятость, составило плюс 60 тыс. в возрастной группе от 25 до 34 лет, плюс 30 тыс. в группе от 35 до 44 лет, продемонстрировав тенденцию к увеличению в обеих этих возрастных категориях. Если обратиться к итогам «Исследования тенденций найма» Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения и других опросов, то миграции молодых работников свойственно сопровождаться скорее увеличением зарплаты. Поэтому при рассмотрении ее воздействия на общую трудовую миграцию существует вероятность, что она оказывает на заработную плату в целом, в том числе на регулярные выплаты, повышающий эффект.

Рассмотрим вопрос с еще одной точки зрения. Если мы исключим общее влияние трудовой миграции для того, чтобы более пристально рассмотреть рабочих, которые продолжают трудиться на одном и том же предприятии в расчете на то, что итоги «весенних наступлений» окажут свое воздействие на их заработки, то величина прироста регулярных выплат довольно сдержанная, и есть вероятность еще большего расхождения с итогами опроса Рэнго. То есть, в зависимости от характера трудовой миграции влияние на ежемесячные показатели и величину расхождения с итогами опроса Рэнго может быть как повышающим, так и понижающим.

Вдобавок, помимо трудовой миграции, свое воздействие оказывают поступления на работу и уход на пенсию. К примеру, увеличение притока новичков или увеличение числа выходящих на пенсию либо переходящих на временные контракты с достижением пенсионного возраста вносят свои коррективы в ежемесячные показатели средних регулярных выплат. Существует вероятность того, что изменение структурного состава персонала вследствие поступления новичков, смены условий трудоустройства или выхода на пенсию приводит к расхождениям с итогами опроса Рэнго, поскольку последний исходит из постоянного характера трудовой занятости.

Не прекращать усилий, чтобы повышения оплаты труда по итогам «весенних наступлений» в будущем году стали реально ощутимы

В заключение давайте оценим достигнутое в результате «весенних наступлений» текущего года повышение оплаты труда, сравнив Японию с другими странами.

Схема 5 представляет сравнение почасовой оплаты труда (номинальной и реальной) в странах G7 и в среднем по странам ОЭСР. Точки представляют изменение показателей в номинальном, а полосы – в реальном выражении. При этом схема отражает сравнение вторых кварталов 2023 и 2022 года и сравнение 2 квартала 2023 года и второго квартала 2019 года, предшествовавшего пандемии коронавируса.

Если рассмотреть сравнение с тем же кварталом предшествовавшего года, то изменение реальных показателей в Канаде, США и Великобритании положительно, а в среднем по ОЭСР (34 странам), а также во Франции, Японии, Германии и Италии показатели отрицательные, то есть, в большинстве стран в реальном выражении показатели оплаты труда продолжают снижаться. При всем при том, хотя в сравнении с другими странами величина повышения номинального показателя в Японии невелика, отличительная особенность состоит в том, что влияние стремительного роста потребительских цен (изменение при переходе от номинальных величин к реальным) также сравнительно невелико, и в конечном итоге снижение реальной величины оказывается меньше, чем в Германии или Италии.

Если рассмотреть сравнение с периодом, предшествовавшим пандемии коронавируса, то вышеозначенная особенность Японии выступает еще отчетливее. В Японии прирост в номинальном выражении невелик, но поскольку влияние взлета потребительских цен тоже сравнительно невелико, изменение реальной величины, хоть и небольшое, но все-таки положительное. Положительная динамика величины в реальном выражении только у Великобритании и Японии, в то время как в Канаде, среднем по странам ОЭСР и во Франции она практически нулевая, а в США, Германии и Италии имеет отрицательное значение.

Суммируя изложенное, во оплата труда в пересчете на час продолжает снижаться в реальном выражении во многих странах, однако в Японии из-за небольшой величины прироста номинального показателя и сравнительно небольшого влияния скачка потребительских цен (величина разницы между номинальными и реальными величинами), в сравнении с другими странами трудно ощутимо как реальное повышение заработной платы, так и воздействие подорожания потребительских цен.

При сравнении с периодом, предшествовавшим пандемии коронавируса, в Японии реальный показатель величины оплаты труда в пересчете на час оказался положительным, но для того, чтобы появилась возможность реально ощутить рост оплаты труда и реализовать благотворный экономический цикл через стимулирование потребительских расходов, очень важно предпринимать усилия для дальнейшего повышения зарплат. В «Перспективах ситуации с трудоустройством 2023 года» Организации экономического сотрудничества и развития указывается, что во многих странах, в том числе Японии, уровень роста доходности на единицу продукции (операционный излишек/реальный ВВП) превышает уровень роста издержек на оплату труда на единицу продукции (вознаграждение персоналу/реальный ВВП), и имеется место для дальнейшего увеличения оплаты труда за счет увеличения доходности предприятий. Как уже было отмечено выше, возросшая прибыльность предприятий создает возможность отразить ее в расходах на оплату персонала, а во втором квартале 2023 года (с учетом поправки на сезон) прибыльность обычных операций японских предприятий обновила рекордно высокий уровень за всю историю. Хотя не следует забывать о том, что не все предприятия могут позволить себе переложить возросшие издержки на покупателей их продукции, для тех предприятий, которые уже переложили издержки, очень важно отнестись к ситуации с позиции необходимости реализовать благотворный экономический цикл за счет распределения прироста прибыли среди трудящихся, что позволит рассчитывать на дальнейшее усиление тенденции к повышению заработной платы в ходе «весенних наступлений» 2024 года.

※ Настоящая статья является изложением личных взглядов автора и не представляет официальную позицию организации, в которой он работает. При этом исходный текст для перевода на другие языки подготовлен путем сокращения оригинала на японском языке.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Японии Кисида Фумио дает пояснения по поводу «столпов» новой экономической политики. Второй опорой провозглашается «устойчивое повышение оплаты труда». 25 сентября 2023 г., резиденция премьер-министра (© Jiji Press)