Непростая ситуация с экономикой Китая: правительство Си Цзиньпина в «ловушке советизации»

По мере того, как экономика Китая замедляет темпы, наблюдатели отмечают общие черты с Японией в период перед и сразу после краха экономики «мыльного пузыря». Действительно ли Китай следует по пути, пройденному Японией? Китайская экономика скорее движется к «советизации», нежели «японизации», считает автор – старший директор-распорядитель Японского исследовательского института.

«Советизация» как препятствие росту китайской экономики

По мере того как усиливаются опасения по поводу перспектив китайской экономики, все громче высказываются предположения о том, что в экономике Китая, вероятно, происходит «японизация». Конечно, многие проблемы, с которыми сталкивается Китай, на первый взгляд очень напоминают те, с которыми Япония столкнулась в период краха «мыльного пузыря» в экономике – старение населения, ухудшение ситуации на рынке недвижимости, растущая обремененность долгами и т. д. Но политические системы двух стран все-таки очень разные, и у Китая совершенно отличается как структура экономики, так и этап ее развития, и вероятность его «японизации» практически отсутствует. Скорее следует опасаться «советизации» китайской экономики. Ведь Китай, с одной стороны, наращивает военную мощь, вступив в жесткое соперничество за доминирование с Соединенными Штатами, а с другой рискует столкнуться с острой стагфляцией (сочетание стагнации экономики с инфляцией) точно так же, как Советский Союз в брежневскую эпоху, когда в экономике страны произошел серьезный откат.

Если обратиться к истории Советского Союза, то вполне ясно, что при власти Хрущева, когда развернулась кампания критики Сталина и смягчение политического режима, эти события сопровождались улучшением экономической конъюнктуры. При этом если говорить о военной сфере, то был успешно запущен первый искусственный спутник Земли и произошел подъем энтузиазма по поводу того, что страна способна догнать и перегнать Америку. Но с наступлением эпохи Брежнева, в особенности, во второй ее половине, экономика СССР скатилась в острую стагфляцию. Реформы под названием «Перестройка» и «Гласность», предложенные правительством Горбачева в 1985 году, подразумевали поддержание экономической конъюнктуры за счет частичной приватизации, но и это не принесло желаемого эффекта, а в конечном итоге привело к распаду Советского Союза.

Конечно, сложно говорить о том, кончит ли Китай так же, как Советский Союз. Но совершенно ясно, что китайская экономика сильно напоминает советскую экономику брежневских времен. Если проведение реформ и политики открытых дверей и позволили на какое-то время уйти от «советизации», то теперь страна вновь движется в этом направлении, поскольку те проблемы, с которыми она сталкивалась перед началом реформ и открытия внешнему миру, вновь подняли голову и проявляют себя еще сильнее.

Экономика Китая после реформ и открытия внешнему миру

Если проследить за изменениями китайской экономической системы с тех пор, когда страна взяла курс на реформы и открытие внешнему миру, то можно выделить два периода, рубеж между которыми – конец 1990-х годов. В первый период проводились реформы по «разделению партии и правительства» (функциональное размежевание партии и правительства) и «разделению правительства и предприятий» (размежевание госаппарата и руководства предприятиями). Они сопровождались стремительным расширением негосударственного сектора экономики, главным образом, за счет так называемых «местечковых предприятий» (так в Китае называют предприятия в сельской части страны под управлением местных организаций и частных лиц), и экономика Китая за счет этого сильно продвинулась в направлении ухода от «советизации». Но эта тенденция продолжалась недолго, и со вступлением во второй период направление движения сменилось на обратное. Символом ухода от «советизации» является процесс «отхода государства и наступления частного сектора», то есть, сокращение принадлежащей государству доли экономики и расширение ее частного сектора, а смена тренда на противоположный – «наступление государства и отход частного сектора» примерно с 2001 года породила в обществе очень серьезные дискуссии.

Фоном для этого послужило развернувшееся с 1998 года реформирование государственных предприятий по принципу «Цепко удерживаем крупное, отпускаем малое». В рамках этих реформ был реализован уход государства из примерно более чем 500 тыс. малых и средних госпредприятий, и в количественном отношении это ознаменовало существенное продвижение в направлении «отхода государства и наступления частного сектора». Полученный результат высоко оценили с точки зрения продвижения к рыночным отношениям, и считалось, что он поспособствовал оживлению китайской экономики. На деле же Коммунистическая партия Китая решилась на реализацию идеи «цепко держаться за крупное, отпуская малое», поскольку была вынуждена реагировать на крайне тяжелое положение: более половины государственных предприятий скатывались в убыточность, в связи с чем и была произведена перестройка экономики, ведущую роль в которой играют госкомпании, путем сосредоточения ресурсов в крупных государственных предприятиях главных отраслей промышленности. Но это заставило китайскую экономику вновь двинуться в направлении «советизации». При этом проблема, именуемая «чересчур мягкими бюджетными ограничениями», от которой страдала дореформенная экономика Китая, вновь стала фактором, сдерживающим экономический рост. Между тем по мнению Яноша Корнаи – венгерского экономиста, а впоследствии профессора Гарвардского университета, чрезмерная мягкость бюджетных ограничений – это коренная патология социалистической экономики. Государственные предприятия, даже сталкиваясь с угрозой краха из-за провалов своих управленцев, имеют возможность продолжать функционировать за счет поддержки со стороны государства, при этом связывающие их бюджетные ограничения «размягчаются» а сила, принуждающая руководство предприятий управлять эффективно, сходит на нет.

Новое ускорение «советизации» из-за крупномасштабной поддержки конъюнктуры в связи с кризисом Lehman Brothers

Рост валового внутреннего продукта (ВВП), достигший пиковой величины в 14.2% в 2007 году, символично перешел к скольжению вниз, и даже несмотря на то, что Китаю удалось «оседлать волну» глобализации в связи со вступлением во Всемирную торговую организацию, по мере продвижения по пути «наступления государства и отхода частного сектора», экономический рост продолжал замедляться.

По стечению обстоятельств, в 2008 году разразился международный финансовый кризис, источник которого находился в Соединенных Штатах. В результате этого кризиса китайские власти спаслись из крайне сложной ситуации, в которой они оказались под давлением, вызываемым резким сжатием экономической конъюнктуры. Ситуация дала им возможность списать на финансовый кризис замедление темпов экономического роста, настоящей причиной которого было «наступление государства и отход частного сектора», и под предлогом реализации мер по поддержанию экономической конъюнктуры оправдать крупномасштабные расходы государственной казны, которые привели к расширению и усилению позиций государственных предприятий. Ирония состоит в том, что эта политика, развернувшая экономику в направлении, обратном рыночному, сорвала бурные аплодисменты международного сообщества, в том числе Соединенных Штатов, и вывела «китайской воздействие» на беспрецедентный уровень.

Хотя крупномасштабные меры финансового стимулирования на какое-то время позволили восстановить китайскую экономическую конъюнктуру, они совершенно закономерно привели к серьезному прогрессу «наступления государства и отхода частного сектора». При этом расширение роли госпредприятий не ограничивалось в основном производственным сектором, где она была традиционно велика: поскольку на авансцену финансового стимулировании фактически вышли государственные инвестиционные предприятия, выполнявшие функции привлечения средств и девелоперскую работу через сформированный механизм использования в качестве залога государственных земель (Local Government Financing Vehicle), проблема «чересчур мягких бюджетных ограничений» усугубилась и стала куда как более обширной. Стал разбухать рынок недвижимости, зароняя тем самым семена проблемы обремененности займами, а вместе с тем получил дальнейшее ускорение и процесс «советизации» экономики.

«Советизация» как сдерживающий фактор потребительского спроса

Проблема «советизации», тормозящей развитие, не ограничивается «чересчур мягкими бюджетными ограничениями» – она приводит и к угнетению потребительского спроса. После отказа от политики нулевой терпимости к коронавирусу экономика Китая, вопреки ожиданиям большинства, продолжает пребывать в стагнации. С другой стороны, усиливается критика в адрес Китая со стороны международного сообщества по поводу того, что страна пытается гасить избыток своих производственных мощностей за счет демпингового экспорта, в особенности, на рынки Европы и Соединенных Штатов.

Даже если оставить в стороне вопрос о том, занимается Китай демпингом или нет, совершенно очевидно то, что скорость расширения внутреннего спроса не поспевает за производственными мощностями. Почему возникла такая ситуация? Решительно невозможно объяснить это тем, что китайские власти не осознают важности потребительского спроса. В действительности переход от роста за счет капиталовложений и зарубежного спроса к формации, в которой ведущую роль играет потребление, был объявлено важнейшей задачей для правительства еще в конце 1990-х годов. То, что такой разворот до сих пор так и не произошел, во многом связано именно с «советизацией». При этом если за счет расширения негосударственного сектора в какой-то мере и удалось улучшить ситуацию с «чересчур мягкими бюджетными ограничениями», следствием перенятой у Советского Союза однопартийной системы власти стало то, что препятствующая расширению потребительского спроса «советизация» упорно продолжается.

Приоритет повестки коммунистов над благосостоянием общества

Нет необходимости напоминать, что лидеры Китая не избираются путем прямого голосования жителей страны. Поэтому для ее руководства реализация задач, стоящих на повестке государства и Коммунистической партии, очевидно важнее повышения благосостояния населения, что в свою очередь неизбежно оборачивается увеличением собирания денег в государственную казну. Кстати, со времени проведения реформ, за исключением особых периодов – 1980-х годов, когда удалось добиться прогресса в уходе от «советизации» экономики, и периода пандемии коронавируса, поступления в государственную казну Китая неизменно росли темпами, превосходящими показатели роста ВВП.

В то время как первичное перераспределение доходов через корректировку бюджетной политики оказывает подавляющее воздействие на потребительский спрос, принесенная коммунистической революцией по примеру Советского Союза общественная собственность на землю фактически подавляет спрос вторичным перераспределением. С конца 1990-х годов все более весомые поступления от продажи прав на использование земельных участков, с одной стороны, изрядно пополняя государственную казну, вызывали вместе с тем существенный рост цен на недвижимость. Это во многом поглотило доходы населения страны и обернулось слабым ростом потребительского спроса – за исключением того, что связан с недвижимостью.

Поскольку слабость потребительского спроса, как отмечают, идет вразрез с идеей общественного благосостояния председателя КНР Си Цзиньпина, предпринимаются попытки объяснить сложное положение, в котором оказалась экономика Китая, так называемой «ловушкой стран со средним уровнем доходов» и другими способами. Как и «японизация», это одно из понятий, используемых обычно при экономическом анализе стран Запада и Японии. Но использование привычного при анализе собственного общества понятия для анализа экономики Китая, пусть и безусловно упрощает понимание, тем не менее является подменой внешне похожих явлений, что зачастую приводит к совершенно ошибочным заключениям. Из приведенного выше обзора следует, что со времени реформ и открытия внешнему миру в экономике Китая, при всех успехах десоветизации временного характера, серьезные коренные перемены, и в первую очередь, политические, так и не произошли. Из-за этого наряду с усилением экономической мощи и роста многообразия в обществе произошел обратный разворот к «советизации». И если уж рассуждать о том, в какой ловушке оказался сегодняшний Китай, то хочется еще раз подчеркнуть, что ловушка эта не имеет отношения ни к уровню доходов, ни к сходству с Японией – это ловушка китайской системы.

Фотография к заголовку: встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, 16 мая 2024 г. (© Reuters)