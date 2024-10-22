Мир в состоянии войны: Украина, сектор Газа и мировой порядок под руководством США

Война в Украине кажется бесконечной, а конфликт между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа не только продолжает усугублять внутренние и глобальные разногласия, но и как никогда усложняет задачу Соединенных Штатов утвердить себя в роли глобального лидера. Автор рассматривает эти две войны в контексте меняющегося баланса сил в мире.

Прошло уже более двух лет с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Первоначальные шок и возмущение, вызванные этим актом агрессии, постепенно сменились разочарованием, тревогой и ощущением неопределенности из-за затянувшейся войны, конца которой по-прежнему не видно. В то же время ожесточенные боевые действия продолжаются и на Ближнем Востоке: в ответ на вооруженное нападение боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, Израиль продолжает наносить ответные удары по сектору Газа. Несмотря на то, что эти два конфликта существенно различаются по своей природе, они воспринимаются в общественном сознании как символы разделенного мира, в котором мы живем.

Мы внезапно оказались в эпохе неопределенности и нестабильности, где будущее международного порядка находится под угрозой. Это чувство усиливается тем, что в этом году национальные выборы пройдут более чем в 50 странах, на территории которых проживает примерно половина населения мира. Особенно важными будут выборы президента США в ноябре и выборы в Конгресс, которые могут существенно повлиять на развитие обеих войн. Далее мы рассмотрим, как эти два конфликта взаимосвязаны в контексте изменяющегося мирового баланса сил.

Нарушение баланса

Президент Ричард Никсон изложил свою ключевую концепцию международных отношений в интервью, опубликованном в журнале Time 3 января 1972 года. «Мы должны помнить, – сказал он, – что единственные периоды продолжительного мира в истории человечества наступали тогда, когда существовал баланс сил. Поэтому я верю в мир, в котором Соединенные Штаты сильны». Похожую мысль я высказал в 2012 году в предисловии к своей книге «Kokusai chitsujo-18 seiki Yōroppa kara 21 seiki Ajia e» (Мировой порядок – от Европы XVIII века к Азии XXI века), подчеркнув, что история учит нас, что новые конфликты обычно возникают, когда баланс сил внезапно нарушается. Я отметил, что в современном мире крайне важно «быть предельно бдительными в отношении нестабильности и опасностей, связанных с изменением баланса сил из-за появления новых держав».

В феврале того же 2012 года Си Цзиньпин, занимавший тогда пост заместителя председателя Китайской Народной Республики, призвал к созданию «новой модели отношений между мировыми державами и Соединенными Штатами». После того как Си стал президентом, он продвигал эту идею в переговорах с президентом США Бараком Обамой в июне 2013 года на встрече в поместье Саннилендс в Калифорнии, отметив, что «Тихий океан велик, в нем достаточно места и для Китая, и для Соединенных Штатов». Это заявление отражало стремление разделить влияние в Тихоокеанском регионе между двумя мировыми державами, при котором одна контролировала бы восточную часть, а другая – западную.

В период президентства Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена Соединённые Штаты постепенно сокращали своё военное присутствие по всему миру, выведя в итоге все свои войска из таких горячих точек, как Ирак и Афганистан. Это решение основывалось на довольно оптимистичном предположении, что Западу удастся установить дружественные и взаимовыгодные отношения с авторитарными режимами, такими как Китай и Россия. Примером этого подхода можно назвать «Стратегическую концепцию 2010» НАТО, в которой подчёркивалось: «Мы стремимся к настоящему стратегическому партнёрству между НАТО и Россией и готовы действовать в соответствии с этим намерением, ожидая аналогичных шагов со стороны России».

Однако события середины десятилетия заставили Белый дом спуститься с облаков. В 2014 году Россия аннексировала Крым и установила контроль над частью территории Востока Украины. Китай, в свою очередь, продолжил наращивать своё военное присутствие в Южно-Китайском море и предпринял некоторые шаги по изменению территориального статус-кво в этом регионе. В «Стратегии национальной безопасности», опубликованной администрацией Трампа в декабре 2017 года, основной акцент был сделан на угрозах, исходящих от «государств-соперников», таких как Китай и Россия, а также на необходимости сохранять военное превосходство над этими конкурентами США.

Расширяющийся вакуум власти, возникший в результате ослабления роли США в континентальной Европе и на Ближнем Востоке, открыл окно возможностей России и Китаю, которые незамедлительно воспользовались им для реализации более агрессивной политики. Мир осознал ограниченность американского влияния в августе 2021 года, когда пал Кабул, американские войска в спешке покинули Афганистан, а к власти незамедлительно вернулись талибы. После короткого периода мира и равновесия, который последовал за окончанием холодной войны, международные отношения вступили в эпоху нестабильности и конфликтов. Войны в Украине и Газе не были первопричиной глобального хаоса, напротив, они стали следствием длительного процесса дестабилизации мирового порядка, вызванного усилением новых держав и изменением баланса сил в мире.

Политика США и две войны

В преддверии президентских выборов и выборов в Конгресс США ни у президента России Владимира Путина, ни у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нет особых причин спешить с прекращением огня. С точки зрения Путина, победа Трампа может создать новые возможности для России, так как Конгресс, вероятно, сократит военную помощь Украине. В свою очередь, победа Трампа может также усилить поддержку политики Нетаньяху со стороны республиканцев и одновременно ослабить симпатии к палестинцам со стороны прогрессивного крыла Демократической партии, что приведет к росту позитивного восприятия израильской военной кампании в мире. Внутренняя политика США и исход обоих конфликтов тесно переплетены.

Даже если Байден сможет переизбраться на второй срок, усиление позиций сторонников Трампа в Конгрессе может усложнить управление страной и выработку четкой политики по Украине и Газе больше, чем когда-либо прежде. Без сильного лидерства со стороны Соединённых Штатов остаётся неясным, насколько долго могут продолжаться эти войны.

Эта ситуация резко контрастирует с эпохой соглашений в Осло (1993 и 1995 гг.), когда Израиль и Организация освобождения Палестины заложили основу для мирного процесса при поддержке Белого дома президента Билла Клинтона. Хотя экономическая и военная мощь США по-прежнему имеет большой вес, американский народ гораздо меньше готов использовать эту мощь для вмешательства в конфликты за рубежом.

Эта ситуация резко контрастирует с эпохой Соглашений «Осло» (1993 и 1995 гг., известных также как «Соглашения о принципах»), когда Израиль и Организация освобождения Палестины при поддержке Белого дома под руководством президента Билла Клинтона заложили основу для мирного процесса. Несмотря на то, что экономическая и военная мощь США по-прежнему остаются значительными, американский народ теперь гораздо менее склонен поддерживать использование этой силы для вмешательства в конфликты за пределами своей страны.

Украина в невыгодном положении

Как бы иллюстрируя упадок лидерства США, законопроект о национальной безопасности, включающий экстренное финансирование для Украины, уже несколько недель находится на рассмотрении Палаты представителей под руководством республиканцев (здесь и далее описана ситуация на момент публикации статьи 18 марта 2024 г. – прим. перев.). В это время украинские войска продолжают сражаться на поле боя, ожидая столь необходимого оборудования. Нехватка боеприпасов и других ресурсов стала причиной решения от 17 февраля об отводе украинских сил из города Авдеевка на восточном фронте. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находясь в Токио, сообщил японским СМИ, что Россия получила значительное преимущество в воздухе и выпускает в десять раз больше снарядов, чем Украина. Пока помощь от США не поступит, Украине придется перейти к оборонительной тактике, полагаясь на беспилотники для сдерживания российского наступления.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента начала полномасштабного вторжения России два года назад погибло около 31 000 украинских солдат. По оценкам Пентагона, около 315 000 российских военнослужащих были убиты или ранены, а военные действия в Украине обошлись России в 211 миллиардов долларов. Очевидно, что конфликт нанёс колоссальный урон обеим странам. Однако перспективы мира сейчас кажутся более отдалёнными, чем когда-либо.

К середине лета Украина должна будет получить часть обещанных ей истребителей F-16. Стратеги страны возлагают надежды на то, что с их помощью удастся изменить ход войны и возобновить контрнаступление. Однако, согласно недавнему онлайн-опросу, проведённому в 12 странах Европейского союза, только 10 % респондентов считают победу Украины в войне вероятной. Хотя большинство европейцев признают необходимость продолжения помощи Украине, они также осознают, насколько сложно будет добиться этой победы.

Точка соприкосновения двух войн

Возможность Соединённых Штатов подтвердить своё глобальное лидерство посредством этих конфликтов ещё больше осложняется всё более явным использованием политики двойных стандартов. Вашингтон, яростно критикуя действия России в гуманитарной и правовой сферах, одновременно не спешит осуждать Тель-Авив за жертвы среди мирного населения и гуманитарные последствия военных операций в Газе. Таким образом, обе войны, несмотря на их различный характер, обнажили и усугубили внутренние разногласия как в самих Соединённых Штатах, так и в Европе.

Россия и Китай в полной мере воспользовались кризисом в Газе, чтобы дискредитировать Соединённые Штаты в глазах международного сообщества, особенно среди стран так называемого Глобального Юга. 10 октября прошлого года, в тот момент, когда Израиль наносил первые ответные удары по Газе, Владимир Путин заявил: «Думаю, многие согласятся, что это наглядный пример провала политики Соединённых Штатов на Ближнем Востоке». Одновременно Москва и Пекин стремились повысить свой моральный авторитет, противопоставляя безоговорочную поддержку Израиля со стороны Америки своей «благородной» гуманитарной помощи палестинцам.

С октября прошлого года, когда внимание мировых СМИ переключилось с Украины на конфликт на Ближнем Востоке, объём помощи Украине сократился, что еще больше усугубило и так непростое положение украинских войск на поле боя. Россия и Китай сблизились больше, чем когда-либо, а многие страны Глобального Юга отвернулись от западного блока, поддерживающего Украину. Более того, в некоторых странах Запада стали проявляться признаки так называемой «усталости доноров». В результате динамика войны начала меняться в пользу России. Тем временем изоляция Израиля на международной арене, как и его главного союзника Соединённых Штатов, становится всё более ощутимой. Взаимное переплетение двух войн ещё сильнее осложнило международные отношения.

В разгар этих потрясений японская дипломатия сосредоточила усилия на выработке единого мнения и укреплении консенсуса в международном сообществе, основываясь на таких фундаментальных принципах, как «человеческое достоинство» и «международный порядок, основанный на верховенстве права». Однако в условиях нынешней обстановки, характеризующейся высоким уровнем напряжённости и разногласий, дипломатические усилия Японии сталкиваются с серьёзными трудностями.

Более всего в Японии опасаются, что эти два конфликта могут каким-то образом спровоцировать эскалацию ситуации в Тайваньском проливе и привести к возникновению третьего конфликта. Хотя на данный момент такой сценарий представляется маловероятным, в условиях нарастающей неопределённости и непрозрачности как никогда важно подходить к международным делам с макроскопической точки зрения, чтобы видеть текущие события в их более широком глобальном и историческом контексте.

Фотография к заголовку: Ребенок, стоящий внутри поврежденного здания, смотрит на руины мечети Аль-Фарук, разрушенной в результате израильских бомбардировок, в городе Рафах на юге сектора Газа, 25 февраля 2024 г. (© Mohammed Abed / AFP)