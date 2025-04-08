Политическое использование исторической памяти Россией: манипуляции с восприятием Японии

80-летие окончания Второй мировой войны: подходы к интерпретации истории

Воспользовавшись вторжением в Украину, режим Путина в России активно использует историческую память для усиления «патриотических» настроений. В этом году исполняется 80 лет со дня окончания войны, и не будет удивительно, если вскоре Россия совместно с Китаем и Северной Кореей начнёт антияпонскую пропагандистскую кампанию.

Усилия администрации Путина по контролю над исторической памятью

В период перестройки в Советском Союзе и в России при администрации Ельцина особое внимание уделялось историческому образованию, в ходе которого учащимся разъясняли, что существуют различные интерпретации одного и того же исторического факта, и что следует учиться самостоятельно анализировать историю на основе исторических источников. Однако с приходом Путина к власти спектр различных исторических интерпретаций постепенно сузился.

Столкнувшись с различными проблемами, включая распад Советского Союза, экономические потрясения, в поисках российской идентичности Путин обратился к пропаганде патриотизма и политизации исторической памяти как к средству объединения народа. В странах бывшего Советского Союза произошла серия «цветных революций», когда протесты, в которых важную роль играла молодёжь, привели к смене правительства в таких странах, как Грузия и Украина. Они продемонстрировали приверженность к западным ценностям свободы и демократии и могли рассматриваться как фактор, который в будущем может поколебать политические основы России. В результате Путин начал проводить политику, направленную на развитие патриотизма и ориентированную на молодёжь, определяя «правильное» содержание учебников истории и стремясь создать единый взгляд на историю.

Усилились консерватизм в области истории и политизация исторической памяти, что стало ещё более очевидным с началом военного вторжения в Украину. Прежде всего, 4 марта 2022 года был принят новый закон, который предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет для тех, кто распространяет «ложную информацию» о действиях российских вооруженных сил в «специальных военных операциях». Закон гласит, что оспаривание объявленных результатов войны или выражение сомнений в них является преступлением.

20 июня 2023 года Государственная Дума Российской Федерации изменила название памятного Дня окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября, на День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В \том усматривали ответную реакцию на присоединение Японии к экономическим санкциям против России и поддержку Украины правительством Японии.

Кроме того, 1 сентября 2011 года был представлен первый в России единый утверждённый государством учебник по отечественной истории для молодёжи в возрасте от 16 до 18 лет. В предисловии к нему говорится: «Главным результатом изучения курса должно стать формирование у учащихся патриотизма и российской гражданской идентичности», что ясно указывает на цель создания официального учебника.

Кроме того, хотя об этом мало известно в других странах, 2 ноября 2023 года Путин подписал соглашение о создании учреждения под названием «Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации». Помимо оправдания действий России в ходе «специальных военных операций», организация также обнародовала исторические документы, демонстрирующие агрессивное поведение Японии и Германии по отношению к Советскому Союзу во время Второй мировой войны, сыграв определённую роль в формировании «правильного понимания истории» при администрации Путина и использовании исторической памяти в политических целях.

Особенности исторического восприятия в России: Европа

В Японии и других западных странах началом Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года, когда Германия начала военное вторжение в Польшу на основании германо-советского пакта о ненападении и секретного протокола, заключённого 23 августа 1939 года, в котором устанавливались «сферы влияния» Германии и Советского Союза друг для друга.

В России, с другой стороны, его истоки усматривают в Мюнхенском соглашении, подписанном 30 сентября 1938 года. На этой встрече Великобритания и Франция заняли примирительную позицию по отношению к Гитлеру и стремились остановить дальнейшую германскую экспансию, уступив населённую преимущественно немцами Судетскую область тогдашней Чехословакии. Однако с советской точки зрения политика умиротворения Великобритании и Франции была направлена ​​на то, чтобы перенаправить немецкую агрессию против Советского Союза. Такая трактовка истории также чётко изложена в первом официальном учебнике истории России.

Характерной чертой отношений с Европой является также то, что заключение германо-советского пакта о ненападении считалось дипломатической победой. Этот момент необходимо тщательно оценить. Оглядываясь назад, можно сказать, что Советский Союз, обеспокоенный дальнейшей экспансией Германии на восток, 17 апреля 1939 года обратился к Великобритании и Франции с предложением заключить военный союз против Германии, однако обе страны отреагировали неохотно. Считается, что Великобритания особенно не хотела сближаться с Советским Союзом из-за своей неприязни к коммунизму. 10 августа того же года в Москву с опозданием прибыли британская и французская военные миссии, однако выяснилось, что у британской делегации не было даже аккредитационных грамот от правительства своей страны, и она не имела никаких полномочий.

После подписания Мюнхенского соглашения Сталин становился все более недоверчивым как к Великобритании, так и к Франции, а также был обеспокоен тем, что пограничный конфликт между Маньчжоу-Го и Монгольской Народной Республикой (Номонханский инцидент, бои на Халхин-Голе), который происходил в то время, может обостриться. Чтобы избежать угрозы войны на два фронта, чего меньше всего хотел Советский Союз, он решил заключить пакт о ненападении с Германией, и считается, что это позволило ему сосредоточиться на битве на Халхин-Голе после обеспечения безопасности в Европе.

Учитывая международную обстановку и положение, в котором находился Советский Союз, решение Сталина было основано на холодном реализме и может рассматриваться как исключительно практичный выбор. На это также указывали исследователи из других стран, и верно, что оценку Россией германо-советского пакта о ненападении нельзя легко отвергнуть как «правильное понимание истории» или «пропаганду» в политических целях.

Проблема в том, что книга закрывает глаза на зверства, совершённые против народов стран, которые она в одностороннем порядке включила в сферу своего влияния на основе секретных протоколов пакта о ненападении, при этом по-прежнему рассматривая Советскую армию как «освободительницу». Этот факт игнорируется в официальных учебниках, в которых утверждается, что в трёх прибалтийских государствах до ввода в страну советской армии были проведены демократические выборы, что коммунистические правительства были созданы в результате честных выборов и что республики присоединились к Советскому Союзу по собственной воле, что совершенно не соответствует действительности.

Особенности исторического восприятия в России: Япония

Наиболее характерным историческим описанием поведения Японии со времён Советского Союза и до сегодняшних дней в России является утверждение, что Япония проводила политику агрессии против континента на основе документа, известного как «Меморандум Танаки». Этот документ, как утверждается, был представлен самим премьер-министром Танакой Гиити императору Сёва 25 июля 1927 года после «Восточной конференции», проведенной кабинетом Танаки Гиити с 27 июня по 7 июля для обсуждения политики в отношении Китая.

В документе говорится, что Японии после Маньчжурии и Монголии необходимо завоевать Китай, а для того, чтобы завоевать мир, ей нужно сначала завоевать Китай, и что конфликт с Советским Союзом на севере Маньчжурии был неизбежен.

Однако в японских исторических исследованиях принято считать, что Меморандум Танаки является подделкой, поскольку оригинального японского документа не существует, а текст изобилует очевидными фактическими ошибками. Тем не менее, в сегодняшней России внешняя политика Японии довоенного и военного времени по-прежнему трактуется как основанная на грандиозной программе континентального вторжения, изложенной в Меморандуме Танаки.

Меморандум Танаки также рассматривается как реальный документ в «Очерке истории российской внешней разведки», составленном Службой внешней разведки России (СВР), «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.», составленном Министерством обороны России, и в национальном учебнике «Всемирная история 1914-1945 гг.», представленном в сентябре 2023 года. Взгляд на историю, поддерживаемый администрацией Путина, изображает Японию как страну-заговорщик с ужасающими агрессивными тенденциями.

Следующая примечательная особенность заключается в преувеличении значения отношений между Японией и Германией во время войны. Другими словами, существует мнение, что Япония ждала возможности напасть на Советский Союз, помогая Германии. Действительно, после начала германо-советской войны министр иностранных дел Германии Риббентроп потребовал, чтобы Япония вступила в войну против Советского Союза, но Гитлер хотел, чтобы Япония служила сдерживающим фактором для Великобритании и Соединённых Штатов. Верно также, что Япония и Германия обменивались информацией о Советском Союзе в соответствии с Антикоминтерновским пактом, но военные двух стран никогда совместно не планировали военных операций против Советского Союза. Однако этот момент также игнорируется в современных российских исторических исследованиях.

Возможность сотрудничества Китая и России в «исторической войне»

16 мая прошлого (2024) года в совместном российско-китайском заявлении, посвящённом 75-летию установления дипломатических отношений, лидеры Путин и Си Цзиньпин заявили, что две страны не допустят осквернения или уничтожения истинной исторической памяти и памяти о борьбе с фашизмом во время Второй мировой войны. Более того, 31 января этого года официальный представитель МИД России Захарова заявила, что они «хотели бы вновь обратиться к теме раскрытия исторических преступлений японского милитаризма», дав понять, что Россия будет более активна, чем когда-либо, в своей исторической войне против других стран, включая Японию.

Стратегическое партнёрство России с Китаем и Северной Кореей теперь распространяется и на сферу истории, и нетрудно представить, что в сотрудничестве с этими двумя странами Россия будет широко распространять то, что она считает «правильным пониманием истории». В отношении Японии ожидается публикация исследовательских работ и сборников исторических документов, освещающих агрессивность Японии по отношению к Советскому Союзу как в самой России, так и на международном уровне, а также проведение мероприятий с приглашением экспертов из стран, разделяющих российское понимание истории. Японии необходимо занять твёрдую позицию, не допуская политического использования истории и отклонения от фактов.

Фотография к заголовку: Президент России Путин выступает на военном параде в честь Дня Победы в Москве 9 мая 2024 г. (© Sputnik/Kyodo News)