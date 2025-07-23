Приобретение японской компанией Nippon Steel американской US Steel: эффект «волны» для производственного сектора США как весомый аргумент на переговорах по тарифам

Трамп-шок и Япония

Пройдя через переговорный процесс продолжительностью целых полтора года, японская компания Nippon Steel добилась успеха в приобретении американской US Steel. Хотя правительство Соединенных Штатов обставило эту сделку рядом различных условий, она очень важна тем, что позволяет занять позицию на американском рынке. Профессор Университета Мэйсэй Хосокава Масахико подчеркивает, что возрождение US Steel благодаря этому приобретению благотворно скажется на других производственных отраслях в Соединенных Штатах.

Профессор факультета менеджмента Университета Мэйсэй, особый советник Японского экономического фонда. Родился в 1955 году, окончил юридический факультет Токийского университета, курс подготовки топ-менеджеров бизнес-школы Гарвардского университета. В 1977 году поступил в Министерство внешней торговли и промышленности, прежде чем стать руководителем Нью-Йоркского центра Японской ассоциации по развитию внешней торговли (JETRO). В нынешней должности с сентября 2020 года. Советник глобальных корпораций. Автор статей рубрики «Класс экономики» газеты «Нихон кэйдзай симбун»; в числе последних опубликованных работ: «Трамп 2.0: новая Холодная война США и Китая».

Рискованно, но альтернатив нет

Приобретение японской компанией Nippon Steel американской US Steel, осложненное сопротивлением со стороны американской администрации и Объединенного профсоюза сталелитейщиков Америки (USW), не стало для меня неожиданным, поскольку я еще раньше считал, что «проблеск надежды» на эту сделку появится в том случае, если на смену администрации Байдена придет администрация Трампа. Это объясняется тем, что президент Трамп – человек, склонный «ударить по рукам» в том случае, если сделка дает ему возможность громко заявлять об «успехах».

Данная покупка не является в полном смысле получением приобретаемой компании в собственность в качестве стопроцентно дочернего предприятия, поскольку за американской администрацией остается так называемая «золотая акция»(*1), наделяющая ее правом вето. Конечно, председатель правления Nippon Steel Хасимото Эйдзи настаивает на том, что это «не создает никаких проблем в плане свободы менеджмента», но поскольку в зависимости от деталей заключенной сделки, помимо прочего, это условие не может не влиять в той или иной мере на стоимость акций, без такого комментария вряд ли удалось бы заручиться пониманием со стороны собрания акционеров. Так что такое заявление со стороны управляющего вполне естественно.



Председатель правления Nippon Steel Хасимото Эйдзи на пресс-конференции по случаю завершения процедуры приобретения US Steel (© Jiji Press)

Для того, чтобы понять, в какой именно мере правительство Соединенных Штатов может вмешиваться в управление посредством своей «золотой акции», требуется очень внимательно ознакомиться с условиями контракта. Поскольку детали контракта не разглашаются, сложно оценить риск такого вмешательства.

Безусловно, «золотая акция» и ограничивает степень свободы руководства в отношении соблюдения обещанной суммы капиталовложений, и позволяет не допускать сокращения масштабов производства или закрытия заводов. В общем и целом, содержание сделки становится ясно, в частности, из постов в соцсетях министра торговли США Говарда Латника. Однако условия наверняка не ограничиваются приведенным выше.

Поскольку Nippon Steel вкладывает в сделку в общей сложности около 3,5 трлн йен – суммарно через приобретение акций и капиталовложения, полагаю, окупить такие затраты является крайне непростой задачей, но поскольку этот бизнес ведут высококлассные управляющие, они должны были в достаточной мере просчитать возвращаемость вкладываемых средств. Вероятно, они проанализировали способность американского рынка к росту, клиентуру US Steel, тщательно изучили других конкурентов, делая выводы о том, каким будет спрос и конкурентоспособность в автомобиле- и судостроении, а также в других отраслях, если вкладывается такая огромная сумма.

Основные подробности сделки по приобретению Nippon Steel делает US Steel своим полностью дочерним предприятием.

Стоимость приобретения составляет около 2 трлн йен (141 млрд долларов)».

Американское правительство получает «золотую акцию», наделяющую его правом вето.

В оборудование осуществляются капиталовложения на сумму около 1,5 трлн йен (110 млрд долларов).

С правительством Соединенных Штатов заключается соглашение об обеспечении национальной безопасности. Составлено редакцией nippon.com на основе сообщений ряда средств массовой информации

Причина, по которой Nippon Steel была столь привержена замыслу приобрести US Steel невзирая на все трудности, состоит в том, что для японской компании это было единственной возможностью роста. На внутреннем рынке она достигла предела роста, с китайского рынка ее полностью вытеснили, и из растущих рынков оставался только один – американский. При этом Соединенные Штаты защищаются от дешевой импортной продукции высокими таможенными пошлинами (50-процентным тарифом), а другого рынка, который был бы столь же привлекателен для корпоративных инвестиций, попросту нет. С точки зрения менеджмента это рациональное решение.

Будет ли US Steel после покупки благополучно развиваться так, как на это рассчитывали, станет ясно только по прошествии нескольких лет. Но у Nippon Steel не было иных, альтернативных стратегий роста, кроме покупки американской фирмы. Даже если, предположим, US Steel и не будет расти так, как на то рассчитывали, необходимо сравнивать, в каком положении была бы компания Nippon Steel, не соверши она эту покупку. Риск – это то, что прилагается к праву руководить. Идти на риск или нет, а если идти, то до каких пределов – в этом самая суть управления.

Соединенные Штаты не смогли сами обеспечить себя качественной и недорогой листовой сталью

Приобретение японской Nippon Steel американской US Steel, помимо прочего, ведет к возрождению американского производственного сектора. Сталелитейная отрасль является коренным производством – той отправной точкой, от которой зависит возрождение отраслей-пользователей ее продукции, в частности, автомобилестроения, судостроения и других. Одним из факторов упадка американского автомобиле- и судостроения стало ослабевание американской сталелитейной отрасли.

Возможность недорого закупаться сырьем хорошего качества, в частности, высококачественной листовой сталью для автомобилей и толстой листовой сталью для судов, была узким местом ведущих отраслей американской промышленности. Для автомобилестроительной отрасли доступность хорошей листовой стали – повод шире вкладываться в строительство заводов. Как бы громко президент Трамп ни призывал возродить автомобиле- и судостроение, без возможности закупать сталь на внутреннем рынке все эти призывы остались бы несбыточными планами.

В японско-американских переговорах по таможенным пошлинам тоже очень важно разъяснить все это должным образом, чтобы создать ясную картину вклада, который Япония вносит в американский промышленный сектор, верно вписав данную сделку в общий двусторонний контекст. В этом суть политической задачи. В разгар переговоров о приобретении увязка данной сделки с японо-американскими переговорами по тарифам стала бы для Nippon Steel явной помехой. Фактически МЭТП, по-видимому, стремилось этого избегать. Но поскольку на данный момент приобретение уже состоялось, теперь его можно постоянно подчеркивать. Латник является приверженцем жесткой линии. Кроме того, из рядов администрации США постоянно уходят чиновники. В таких условиях японскому правительству крайне сложно ясно доносить свою позицию до Соединенных Штатов. Тем не менее оно должно продолжать настойчиво этим заниматься.

Но даже если удастся благоприятно представить американской стороне вклад Nippon Steel в возрождение производственного сектора через восстановление сталелитейной отрасли, при всей важности такой аргументации было бы слишком наивно полагать, что дальнейшие переговоры по тарифам сразу пойдут на лад. К резким изменениям в короткие сроки на переговорах, которые ведет министр по ревитализации экономики Акадзава Рёсэй, это не приведет, так что эта задача требует отдельного осмысления.

В какой-то момент достижение широкой договоренности казалось близким

На японо-американских переговорах по тарифам главным ответственным с американской стороны по вопросу автомобилей, стоящему в центре внимания, является Латник, а не Бессент. В ходе пятого раунда этих переговоров в первой декаде июня Акадзава в первый день два часа беседовал с Трампом, а на следующий день в течение 45 минут разговаривал с Бессентом, после чего целых 2 часа вел переговоры с Латником. Из этого следует сделать вывод, что наиболее подробно обсуждался именно вопрос о пошлинах на автомобили.

Как Латник, так и Бессент ориентируются только на Трампа и постоянно думают о том, какой будет его реакция. Перед переговорами лидеров Японии и Соединенных Штатов на полях прошедшего в середине июня саммита «Большой семерки» в Канаде Акадзава какое-то время, по-видимому, рассчитывал на то, что договоренность в целом будет достигнута. Судя по его заявлениям, он видел определенную отдачу от Латника. Но о реакции Трампа, вероятно, можно судить по другому обстоятельству. Латник не принимал участия в саммите «Большой семерки». Переговоры – дело непростое.

Переговоры на уровне министерств и ведомств в дальнейшем предполагается еще более активизировать. Необходимо столь искусно апеллировать к вкладу в американское производство и трудовую занятость посредством инвестиций в Соединенные Штаты в области автомобилестроения, чтобы эти доводы нашли отражение в снижении пошлин на автомобили – вопросе, который является главным камнем преткновения. Ведь именно этот вклад имеет принципиальное, коренное значение для Соединенных Штатов, выступающих под знаменем возрождения своего производственного сектора.

Интервью провёл Мотида Дзёдзи, редакция nippon.com

Фотография к заголовку: Здание штаб-квартиры компании Nippon Steel (© AFP/Jiji Press)