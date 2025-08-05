Разработка СПГ на Аляске: плюсы и минусы бизнес-плана, который продолжают обсуждать Япония и США

Трамп-шок и Япония

Одним из козырей японской стороны на японо-американских переговорах о таможенной политике администрации президента США Дональда Трампа считался проект производства сжиженного природного газа (СПГ) в штате Аляска. Автор статьи описывает этот план и рассуждает о его достоинствах и недостатках.

Производство на новом газовом месторождении на арктическом побережье

Сразу после инаугурации в январе 2025 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп издал несколько президентских указов. Один из них носит название «О высвобождении необычайного ресурсного потенциала Аляски» (Unleashing Alaska’s extraordinary resource potential). В этом документе целями освоения реурсов названы обуздание инфляции и создание рабочих мест, выправление дисбаланса внешней торговли за счет экспорта ресурсов, усиление влиятельности Соединенных Штатов в мире, а также препятствование использованию другими странами энергоносителей в качестве оружия. В числе прочего, в этом указе одним из конкретных направлений политики освоения ресурсов названо развитие производства на Аляске сжиженного природного газа.

Разработка СПГ на Аляске имеет давнюю историю. Когда Япония впервые импортировала СПГ в 1969 году, он был отгружен именно с Аляски. Хотя проект аляскинского СПГ того времени и обсуждаемый сейчас проект аляскинского СПГ именуются одинаково, речь идет о совершенно разных проектах. Прошлый проект производства СПГ на Аляске заключался в сжижении и экспорте природного газа, добытого на полуострове Кинай в южной части штата. Это был мелкомасштабный проект годовой производственной мощностью 1,5 млн тонн, который после 2015 года утратил конкурентоспособность в связи с тем, что СПГ подешевел вследствие размягчения соотношения спроса и предложения, а в 2017 году проект был остановлен.

Новый проект эксплуатации аляскинского СПГ предполагает добычу природного газа на противоположном конце штата – северном склоне, обращенном к Арктике. Добытый там газ предполагается доставлять в южную часть штата по трубопроводу протяженностью около 1.300 км, а годовой объем производства СПГ составит до 20 млн тонн. Планирующая строительство трубопровода и базы по производству СПГ Государственная корпорация по разработке аляскинского газопровода ставит целью начало производства в рамках данного проекта примерно в 2030 году.

В самом штате Аляска газ используется и в промышленности, и для отопления, но его добыча на месторождении на полуострове Кенай продолжает снижаться, и в перспективе ко второй половине 2030-х годов оно практически иссякнет. Поэтому обеспечение нового источника поставок природного газа за счет освоения бассейна северного склона имеет смысл и с точки зрения закрытия спроса на самой Аляске.

Япония, Южная Корея и Тайвань: перспективы наличия определенного спроса

В феврале 2025 года правительство Японии приняло Седьмой основной энергетический план. Одна из его особенностей состоит в том, что в данном плане намечены перспективы на случай невыполнения целей по внедрению энергетики возобновляемых источников, водорода и т. п. Поскольку имеется вероятность того, что внедрение в целях декарбонизации энергетики возобновляемых источников и водорода может не пойти в соответствии с намеченными целями, большие надежды в таком случае связывают с природным газом, которому отводится важная роль стабильного источника энергии. При выполнении поставленных целей ожидается, что спрос на сжиженный природный газ в 2040-м финансовом году окажется даже ниже нынешней (на 2022 финансовый год) величины в 66 млн тонн в год и составит 54-60 млн тонн. Но если поставленную цель не удастся выполнить, как рассчитывали, то потребность в СПГ составит 74 млн тонн в год.

Таким образом, с одной стороны, определенный спрос на СПГ ожидается и в 2040 году, а с другой стороны, по мере наступления у японских предприятий сроков обновления долгосрочных контрактов на поставки СПГ, его объем станет снижаться, если только контракты не будут продлены и дополнены. Следовательно, для обеспечения стабильных поставок СПГ в перспективном плане имеется необходимость позаботиться о новых импортных контрактах, а СПГ с Аляски выступает одним из вариантов.

Это относится и к нашим соседям по Восточной Азии. Ситуация в Южной Корее весьма напоминает японскую: имеется неопределенность, связанная с процессами внедрения энергетики возобновляемых источников. А на Тайване в мае 2025 года остановится последняя действующая атомная электростанция, и власти ориентируются на переход к тепловой энергетике каменного угля и природного газа. Все это указывает на наличие спроса на СПГ, создающего благоприятные возможности для СПГ с Аляски.

Преимущество – короткое плечо доставки

Итак, каковы плюсы аляскинского СПГ, поддерживаемого администрацией Трампа? Для стран и территорий Восточной Азии, включая Японию, они проистекают из выгодного географического расположения Аляски. Во-первых, это близко. Япония уже импортирует СПГ из Соединенных Штатов, но он поставляется с побережья Мексиканского залива. Даже при использовании кратчайшего маршрута через Панамский канал, помимо того, что плечо доставки составляет около 17 тыс. км, загруженность Панамского канала осложняет проход газовозов с СПГ, а основной на данный момент маршрут доставки вокруг мыса Доброй надежды еще длиннее – он и вовсе составляет около 29 тыс. км. Расстояние же от Аляски до Японии, напротив, всего около 6 тыс. км. Импорт СПГ с Аляски, на доставку которого понадобятся считанные сутки, сулит такие преимущества как сокращение затрат на транспортировку и более высокая гибкость графика поставок.

В дополнение, путь с Аляски до Японии проходит по безопасным водам с низким уровнем рисков и угроз. К примеру, поставки СПГ из Катара осуществляются по маршруту через Ормузский и Малаккский проливы, а затем на север через Южно-Китайское море. Ормузский пролив вызывает опасения по поводу безопасности каждый раз, когда случается дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке. В Малаккском проливе издавна имеются риски, связанные с пиратством, а в Южно-Китайском море Китай активизирует действия, связанные с территориальными притязаниями. Дополнительное преимущество импорта с Аляски в том, что он позволяет избегать всех этих рисков.

Сложности – величина затрат и сроки реализации

С другой стороны, в качестве сложностей в отношении аляскинского СПГ следует выделить величину затрат и сроки реализации. Утверждают, что природный газ с нефтегазоносного бассейна северного склона Аляски дёшев. С другой стороны, возведение с нуля инфраструктуры добычи на самом месторождении, а также строительство газопровода через весь штат и создание мощностей для сжижения требуют колоссальных затрат. По опубликованным данным, сумма этих затрат составляет около 44 млрд долларов (из расчета 145 йен за доллар это 6 трлн 380 млрд йен). В последние годы прогрессирует инфляция строительных затрат, а некоторые к тому же отмечают сложность выполнения работ по прокладке трубопровода в зоне вечной мерзлоты. Невозможно исключить и то, что при более подробном изучении вопроса величина затрат может сильно сдвинуться в сторону увеличения.

В контраст этому, стоимость вложений, к примеру, в строящуюся базу производства СПГ Рио-Гранде в штате Техас составляет около 20 млрд долларов. Даже с учетом разницы в масштабах оборудования и затрат, это позволяет понять, насколько велики инвестиции в план аляскинского СПГ. Огромная величина первоначальных вложений серьезно усложняет задачу по привлечению инвестиций, более того, есть риск, что она окажет повышающее давление на отпускную стоимость СПГ.

Не меньшую сложность являют собой и сроки реализации бизнес-проекта. Во-первых, происходит конкуренция с другими планами производства СПГ. Помимо того, что такие планы реализуются в самих Соединенных Штатах, на азиатский рынок нацелены экспорт СПГ с тихоокеанского побережья Канады, который начался в мае 2025 года, а также имеющиеся планы увеличения его производства в Катаре. С точких зрения главных покупателей в Азии, для импорта СПГ имеется целый ряд альтернатив, а потому планы в отношении аляскинского СПГ требуется реализовать в такие сроки и на таких условиях, чтобы его предпочли главные покупатели. В особенности это относится к Японии, где закупщиками выступают частные предприятия. Вряд ли стоит рассчитывать на то, что они пренебрегут экономическими соображениями при заключении контрактов. Хотя в Южной Корее и на Тайване, где за импорт СПГ отвечают государственные предприятия, есть вероятность того, что политические соображения могут оказать определенное влияние, тем не менее неизбежно потребуется сбалансировать приобретаемые политические выгоды с дополнительными издержками.

Во-вторых, целью аляскинского проекта СПГ ставится начало работы в 2030 году, то есть уже после истечения полномочий администрации Трампа. Мы прекрасно знаем на собственном опыте, насколько сильные изменения направления свойственны американской политике в зависимости от того, какой президент и какая политическая партия приходят к власти. Если, предположим, следующая администрация, в противоположность администрации Трампа, станет уделять крайне важное внимание вопросам климата и охраны окружающей среды, то в паруса планов аляскинского СПГ может задуть сильный встречный ветер. В том, что касается вероятных политических перспектив, которые неизбежно подталкивают бизнес к тем или иным решениям, следует понимать, что Соединенные Штаты превратились в страну крайне высоких рисков.

В-третьих, сроки реализации соотносятся с целевыми сроками достижения углеродной нейтральности. В восточноазиатских странах-импортерах СПГ, включая Японию, по мере приближения года, на который ставится целью добиться углеродной нейтральности, спрос на СПГ будет сокращаться. При заключении 20-летних контрактов на закупку СПГ из источника, который начинает работу в 2030 году, срок окончания действия контрактов придется на 2049 год. Поскольку для привлечения финансирования не обойтись без заключения долгосрочных контрактов, будет тем лучше, чем быстрее заработает проект. Для аляскинского СПГ благоприятствующий период не слишком долог.

Практическая реализация: борьба со временем?

Указ президента Трампа «О высвобождении необычайного ресурсного потенциала Аляски» послужил беспрецедентным шансом для аляскинского СПГ. Несмотря на то, что планы по производству СПГ с использованием нефтегазового месторождения северного склона обсуждались очень долго, шаги в направлении практической реализации запоздали. С учетом срока полномочий администрации Трампа, а также целей по выходу на углеродную нейтральность, не исключено, что это последний шанс для реализации данного плана.

Для того, чтобы аляскинский СПГ обрел пути сбыта в Азию, очень важное значение имеют как затраты, так и скорость реализации. Весьма желательно, чтобы инвестиционные решения, начало работ и другие шаги по реализации были предприняты, пока не иссяк энтузиазм администрации Трампа. Ведь с течением времени импульс будет затухать, более того, рынок будут захватывать конкурирующие проекты СПГ.

Нет нужды говорить о том, как важна стоимость. Каким бы выгодным ни было географическое расположение Аляски, слишком полагаться на фактор близости опасно. И напротив, географическое преимущество станет мощным коммерческим фактором в пользу аляскинского СПГ и позволит рассчитывать на успешное открытие рынков для него в том случае, если удастся предложить цены, которые окажутся более привлекательными, чем у конкурирующих проектов.

Фотография к заголовку: судно-газовоз доставило СПГ на Тепловую электростанцию Фуццу, февраль 2023 г., город Фуццу, префектура Тиба (© Kyodo)