Японо-американское тарифное соглашение: верно ли считать: «Слава богу, обошлось», когда впереди еще три с половиной года препирательств с администрацией Трампа?

Трамп-шок и Япония

В ходе непростых переговоров Японии с США по американским таможенным пошлинам неожиданным финалом стало заключение соглашения, снижающего ставку с 25% до 15%. Тем не менее, по мнению Като Идзуру – президента исследовательской компании The Totan Research Co., Ltd., с учетом тяжести бремени таможенных пошлин и наличия «неясностей» в самом соглашении, не исключено, что пока у власти администрация Трампа, с Японией будут и дальше обращаться в зависимости от его настроения.

Президент и главный экономист компании The Totan Research Co., Ltd. Родился в 1965 году. В 1988 году, окончив отделение международной экономики Экономического факультета Йокогамского государственного университета, начал работу в компании Tokyo Tanshi Co., Ltd. Совмещал работу брокера краткосрочного рынка (фин. фьючерсы, депозиты, векселя, опционы и т. п.) и экономиста. В нынешней должности с февраля 2013 года. Специализируется на анализе кредитно-финансовой политики разных стран с позиции участника финансового рынка. В числе основных публикаций: «Умер ли Банк Японии?» (Издательство газеты «Нихон кэйдзай симбун», 2001), «ФРС США при Бене Бернанке» (Изд-во «Даямондося», в соавторстве, 2006), «У Банка Японии отсутствует «выход»!» («Асахи синсё», 2014), «Цифровизация мира и финансы» («Киндзай», в соавторстве, 2020) и др.

Даже 15% – большая тяжесть

Внезапная развязка, которой стало заключение договоренности между Японией и США, случилась на фоне слухов о желании самого Трампа поскорее объявить о результате этих переговоров по тарифам, чтобы отвлечь внимание публики от скандала вокруг его собственной персоны. Поначалу для Японии была объявлена 25-процентная ставка, и поскольку взгляды были обращены к этой непомерно высокой планке, у многих, в особенности, на фондовом рынке, заключение сделки вызвало эмоции в духе «слава богу, всего 15%», но в реальности пятнадцатипроцентный тариф – это очень тяжело. В особенности болезненно восприняли все, кто имеет отношение к данному вопросу то, что теперь до 15% взлетает пошлина на автомобили, составлявшая прежде 2,5%.

В американском Йельском университете исследователи подсчитали, что исходя из соглашений, заключенных с различными странами к 31 июля, средняя фактическая ставка таможенных пошлин составляет 18,3%, что является самой высокой величиной с 1934 года. По подсчетам университета, ежегодное дополнительное бремя, которое предстоит нести из-за этого американскому потребителю, вероятно, составит 2.400 долларов (свыше 350 тыс. йен). Конечно, многое будет зависеть от того, в какой мере предприятия переложат бремя пошлин через цены на потребителей, и тем не менее, такой курс американской политики – очень плохая новость для всей мировой экономики, включая японскую. К тому же, низкая предсказуемость дальнейшего политического курса администрации Трампа осложняет предприятиям средне- и долгосрочное планирование, и они станут очень осторожно подходить к вопросу капиталовложений.

Вместе с тем, поскольку таможенная ставка для Японии находится на одном уровне с Европейским союзом или Южной Кореей, падения относительной конкурентоспособности японских компаний среди иностранных предприятий, работающих на американском рынке, не произойдет. К тому же, японская национальная валюта котируется в настоящее время на уровне чуть выше 140 йен за доллар, а с учетом ряда таких факторов, как паритет покупательной способности, для йены это исторически сверхдешевый уровень даже в сравнении с эпохой 1970-х, когда доллар стоил 360 йен. В какой-то мере это позволяет абсорбировать 15-процентную пошлину.

В такие времена, как нынешние, японским предприятиям свойственно включать «самоотверженный режим» и по возможности избегать чрезмерно перекладывать таможенные издержки на американских потребителей. Это порождает опасения о том, что такой подход, вероятно, пагубно скажется на японских субподрядчиках этих предприятий. С другой стороны, хотя западные предприятия тоже осторожно подходят к увеличению цен, из интересов акционеров они стремятся избежать продолжительного падения прибыли и все-таки начинают постепенно повышать цены.

Конечно, отпугивать потребителей резким повышением цен никуда не годится, и тем не менее я полагаю, что японским предприятиям необходимо, внимательно следя за ситуацией на потребительском рынке, постепенно продвигаться по пути перекладывания издержек в цены для того, чтобы американский народ тоже ощутил, что бремя таможенных пошлин – это то, что ложится на плечи потребителей.

Не вполне ясное соглашение

Само по себе нынешнее японо-американское соглашение представляет собой не более чем общие рамки, и не является сделкой, проработанной во всех деталях. Поскольку их еще только предстоит выработать, очень важно, насколько гладко будут проходить дальнейшие переговоры.

Основные положения японо-американского соглашения, объявленные американской стороной: ставка таможенной пошлины для импорта из Японии составит 15% (ранее объявлялось о 25%);

Япония инвестирует в Соединенные Штаты 550 млрд долларов (около 80 трлн йен);

90% прибыли от инвестиций получает американская сторона;

Япония увеличит импорт риса из США на 75%;

американские стандарты (допуска) автомобилей будут действовать в Японии;

Япония и США разработают производство СПГ на Аляске;

Япония приобретет 100 самолетов компании Boeing;

Япония будет ежегодно дополнительно закупать американское оборонное оборудование на несколько миллиардов долларов. Источник: Белый дом, подборка фактов (за 23 июля 2025 года)

Между тем уже всплывают расхождения между Японией и США в интерпретации достигнутых договоренностей. Министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Ситуация с выполнением соглашения будет проверяться каждый квартал, а если президент Трамп будет недоволен его реализацией – возможно возвращение к 25-процентным пошлинам». Япония заявляет, что ничего об этом не знает. Хотя полагают, что с приближением промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре следующего года, шаги по повышению таможенных пошлин, неминуемо ведущие к ускорению инфляции, маловероятны, чрезвычайная переменчивость настроений американского президента требует быть начеку.

Есть неясность и в отношении «инвестиций в США на общую сумму 550 млрд долларов (около 80 трлн йен)», которые Япония использовала как козырь на переговорах по тарифам. Контрастом к имеющимся в США, судя по заявлениям, ожиданиям того, что японские предприятия сразу же инвестируют эти средства, выступает то, что в Японии это обещание рассматривают как не более чем «механизм финансирования», предусматривающий поддержку со стороны государственных финансовых институтов. Решающим фактором здесь выступает то, насколько удастся продемонстрировать американской стороне, какие энергичные и масштабные предпринимаются усилия, в частности, насколько гладко получится «упаковать» в эти 550 млрд долларов те инвестиции, которые японские предприятия намереваются делать сугубо по собственной инициативе.

Поскольку Трамп желает выглядеть «хорошим» в глазах населения собственной страны, на внешнеполитическом направлении ему необходимо создать впечатление успешного переговорщика. Быть может, Японии удастся удачно этим воспользоваться, чтобы направить переговоры в выгодное для нее русло.

У Трампа остается еще три с половиной года президентских полномочий. Следует осознавать, что в принципе неизменной остается его основополагающая ориентация на реализацию политического курса с упором скорее на «угрозы» оппонентам, нежели на принятие рациональных решений. Если во время первого срока Трампа здравомыслящие «взрослые» помощники президента притормаживали экстремальные политические устремления своего руководителя, то на этот раз он окружил себя людьми, которые преданы ему лично, а способны остановить его безрассудства очень немногие.

Трамп как угроза независимости ФРС

Пусть безответственные политические устремления Трампа и не сместят доллар США с позиций главной мировой валюты, вполне вероятно относительное ослабление его надежности, в частности, сокращение отрыва от евро – ключевой валюты номер два. Со времени шока, вызванного крахом банка Lehman Brothers в 2008 году, американская экономика восстановилась за счет повышения продуктивности, главным образом, опирась на цифровую отрасль, что привело к существенному усилению позиций доллара. Но администрация Трампа в стремлении защитить тяжелые отрасли промышленности собственными действиями подрывает сильные стороны американской экономики, что, полагаю, будет оборачиваться постепенным относительным снижением статуса доллара.

Ситуация с государственными облигациями США тоже постепенно идет к тому, что их не будут скупать в любых количествах. В апреле опасения по поводу таможенных пошлин Трампа уже становились причиной кризисной ситуации – распродажи американских гособлигаций. А теперь вновь зазвучали чрезвычайно опасные заявления. Складывается впечатление, что Трамп покушается на независимость руководства Федеральной резервной системы США. Непосредственно в данный момент речь идет о давлении, оказываемом с целью вынудить снизить ключевую учетную ставку, но это может обернуться очень серьезными долгосрочными последствиями.

Если ФРС уступит требованиям политической власти о снижении ставки, то в случае, если ставка окажется ниже, чем того требует состояние экономики, доверие к доллару будет разрушено, а рост цен усилится до куда как более высоких темпов в сравнении с нынешними. Инвесторы станут распродавать гособлигации США, что приведет в свою очередь к росту долгосрочных ставок, и ситуация скатится к порочному кругу ухудшения экономической конъюнктуры.

Все шире распространяются опасения по поводу того, что при подобном развитии событий японский рынок гособлигаций тоже окажется под давлением, вынуждающим повышать ставки. Срок полномочий председателя ФРС Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года. Внимание приковано к тому, кто придет ему на смену.

Вряд ли стоит рассчитывать, что маятник качнется обратно в ближайшее время

Во время недавней командировки в Соединенные Штаты я везде пытался расспрашивать, каковы виды на выборы президента в 2028 году. В сегодняшней обстановке никто не берется утверждать, одержат ли победу республиканцы, или же верх возьмут демократы. При всем хаосе, который вызвал Трамп, возвращения былой популярности демократов не происходит. Если предположить, что через четыре года президентом вновь станет представитель республиканцев, даже если он, вероятно, будет склонен к проведению более общепринятой политики, нежели окажется под стать предшественнику, вряд ли это будет означать смену принципиальной позиции «Америка прежде всего», отвергающей свободную торговлю.

По словам одного из американских политологов-международников, если исходить из того, что после Первой мировой войны Соединенные Штаты склонились к политике «Америка прежде всего», а после Второй мировой Холодная война внушила им заинтересованность в обустройстве мирового порядка, то переход маятника к движению в обратном направлении происходит примерно раз в поколение (около 30 лет). Соответственно, для того чтобы осознать ошибочность курса «Америка прежде всего» на этот раз, американцам потребуется примерно такой же срок.

Проблема таможенных пошлин не оставляет странам выбора – им приходится в первую очередь заниматься поиском компромисса с Соединенными Штатами. Но если США не сдвинут сами в обратном направлении маятник, который они качнули, избрав политику «собственная страна прежде всего», то нынешнее положение, увы, придется воспринимать как «новую нормальность». Хотя Соединенные Штаты Америки будут и дальше важны для Японии в плане экономической политики и обеспечения безопасности, ей очевидно потребуется избегать чрезмерной зависимости и следовать двоякой стратегии, решительно наращивая сотрудничество с теми странами Европы и Азии, которые позволяют выстраивать отношения доверия.

Вместе с тем, при всем нежелании Трампа прислушиваться к оппонентам, я полагаю, что нам исключительно важно продолжать говорить правду о важности системы свободной торговли – хотя бы исходя из того, что такая позиция привлекательна для других стран, с которыми требуется выстраивать отношения сотрудничества.

Фоном для возникновения антиглобалистской администрации Трампа стало углубление острого экономического неравенства в самих Соединенных Штатах. В Японии экономическое неравенство тоже увеличивается, пусть и не настолько, как в Соединенных Штатах. Но, в отличие от Соединенных Штатов, в условиях отсутствия природных ресурсов, низкого уровня самообеспеченности продовольствием и стремительного сокращения численности населения наша страна не может позволить себе ни путь антиглобализма, ни политику «Япония прежде всего». Нам следует извлечь должный урок из перекоса политической обстановки, сложившейся в Соединенных Штатах.

(Интервью провел Мотида Дзёдзи из редакции nippon.com)

Фотография к заголовку: «На японо-американских переговорах по тарифам» – снимок из поста в соцсети X (бывший «Твиттер») помощника президента США Дэна Скавино (© Jiji Press)