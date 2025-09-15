Дети-иностранцы за бортом японской системы образования

Обучение иностранцев японскому языку

Речь – это незаменимый элемент развития ребёнка. Число живущих в Японии иностранцев ежегодно увеличивается на 10%, однако условия для обучения детей-иностранцев японскому языку далеки от совершенства. В государственных школах насчитывается 70 000 детей, не владеющих японским языком на уровне, необходимом для усвоения учебной программы.

Миграция семьями

По данным Иммиграционной службы, на конец 2024 года в Японии проживало 3 769 000 иностранцев. Это на 358 000 больше прошлогоднего показателя и в 1,8 раза больше, чем 10 лет назад. Особенно заметный рост наблюдается среди обладателей визы «инженер/специалист в области гуманитарных наук/международных связей» (гидзинкоку), охватывающей широкий спектр профессий, включая инженеров, переводчиков, дизайнеров и преподавателей иностранных языков. По статистике Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, за период с 2014 по 2024 год число иностранцев с данным визовым статусом увеличилось в 3,9 раза, достигнув 411 000 человек.

Обладатели визы «Гидзинкоку» наравне с профессорами университетов, специалистами в сфере законодательства и бухгалтерии, имеют право вызывать в Японию членов семьи. Неудивительно, что число живущих в Японии детей-иностранцев неуклонно растёт. Изменение структуры мигрантов повышает актуальность проблемы организации обучения японскому языку детей-иностранцев.

По статистике Министерства образования, в 2024 году число иностранных детей, посещающих государственные школы, составило 129 000 человек, что на 9% больше показателя предыдущего года.

Нехватка преподавателей японского языка как иностранного приводит к тому, что всё больше детей-иностранцев вырастают, так и не овладев японским языком в полной мере. Язык является основой коммуникации, поэтому невозможность общаться на языке страны проживания негативно сказывается на получении высшего образования, трудоустройстве, приводит к изоляции в местном сообществе.

Потребность в преподавании японского языка как иностранного

По данным Министерства образования, в 2023 году в государственных школах насчитывалось более 70 000 детей-иностранцев, нуждающихся в специальных уроках для повышения уровня японского языка. Это в два раза больше, чем 10 лет назад.

Население города Мацудо, расположенного в соседней с Токио префектуре Тиба, составляет около полумиллиона человек, 23 тысячи из которых являются иностранцами (данные на конец 2024 года). С 2010 года в начальных школах, где есть как минимум 18 учеников, не являющихся носителями японского языка, городской Комитет образования организует специальные уроки японского языка. В 2025 учебном году такие уроки проводятся в 15 из 45 начальных школ. В 2024 году в Мацудо появился Центр, предоставляющий детям-иностранцам 20-дневные интенсивные курсы для подготовки к школе. На курсах будущие первоклассники изучают приветствия, фразы, позволяющие объяснить своё самочувствие и прочий лексический минимум, необходимый в начальной школе. Городской Комитет образования выделяет Центру 33 сотрудников, преподающих японский язык, и 37 волонтёров.

Меры, принимаемые городом Мацудо, можно назвать прогрессивными. Дети, для которых японский язык не является родным, сконцентрированы в Токио, его окрестностях, а также в других крупных городах. Наличие определённого числа таких детей даёт школам основание для принятия соответствующих мер.

Ситуация в регионах

Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в регионах, где незначительное число детей-иностранцев распределено по большой территории. Наиболее высокий прирост числа таких детей за период с 2021 по 2023 годы наблюдается в следующих префектурах: 1) Тоттори: в 2,4 раза (с 18 до 44 человек), 2) Ойта: в 2,3 раза (с 50 до 114 человек), 3) Коти: в 2,3 раза (с 12 до 27 человек), 4) Кагосима: в 1,9 раза (с 28 до 53 человек), 5) Сага: в 1,9 раза (с 40 до 74 человек). Это намного меньше, чем в крупных городах, поэтому у школ нет возможности выделять преподавателей для проведения уроков японского языка, а местные власти не стремятся принимать радикальных мер для решения проблемы.

В 2023 году в Японии насчитывалось 9 241 школа, где были дети, нуждающиеся в преподавании японского языка как иностранного. Это 30% от общего количества школ в стране. По данным Вакабаяси Хидэки, приглашённого адъюнкт-профессора международного факультета университета Уцуномия, занимающегося проблемой школьного образования иностранцев, в 70% таких школ было не более 4 детей-иностранцев. Это говорит о том, что они разбросаны по всей стране.

При систематизации статистики по родному языку оказалось, что среди детей-иностранцев преобладают говорящие на португальском языке потомки японцев из Бразилии и других стран. В последнее время стремительно растёт число детей, говорящих на китайском, филиппинском и вьетнамском языках, в отдельных регионах распространены носители непальского и бирманского языков.

«Если в школе мало таких детей, проблема не считается острой, местные власти не имеют возможности выделять в достаточной мере бюджетные средства и персонал. Все проблемы ложатся на плечи классных руководителей. Если немногочисленные дети-иностранцы являются к тому же носителями нескольких языков, это усугубляет проблему», – отмечает Вакабаяси.

Многие дети-иностранцы не усваивают преподаваемый на японском языке материал. Для решения этой проблемы в крупных городах всё чаще появляются кружки японского языка, организовываемые вне школ органами местной власти, НКО и частными компаниями. Однако в большинстве регионов подобные кружки отсутствуют.

Министерство образования разработало «Руководство по обучению в школах детей-иностранцев» и с 2018 года включило преподавание японского как иностранного в официальную учебную программу. Кроме того, Министерство определило критерии выделения преподавателей, однако на практике организация уроков японского языка возложена на органы местной власти, а государство выполняет вспомогательную роль.

Необходимость реформы системы образования

Не следует забывать о ещё одной проблеме – наличии детей-иностранцев, которые не посещают школу. В 2023 году число детей-иностранцев, которые по возрасту должны посещать учреждения обязательного образования, однако не ходят в школу, достигло максимального показателя в 970 человек, что на 24,6% больше, чем год назад. С учётом детей, данные по которым у Министерства отсутствуют, потенциальное число детей-иностранцев, которые не посещают учреждения обязательного образования, оценивается в 8601 человек.

Конституция Японии гарантирует детям право на получение образования и обязывает родителей обеспечивать образование своим детям. Однако действие Конституции распространяется только на детей, имеющих японское гражданство. Детям-иностранцам в соответствии с Международным биллем о правах человека и Конвенцией о правах ребёнка гарантируется возможность получения такого же образования, что и японцам, если они желают посещать школу.

По оценке Национального НИИ демографических проблем и социальных гарантий, опубликованной в 2023 году, в 2070 году в Японии будет проживать 9,39 миллиона иностранцев, что составит 10% от общей численности населения. Однако фактический прирост числа иностранцев опережает прогнозы, поэтому 10-процентный показатель может быть достигнут уже в 2050 году.

«Япония не занимается развитием социальной инфраструктуры, способствующей укоренению иностранцев, поэтому создание условий для обучения детей-иностранцев возложено на местные власти и школы. Это способствует усугублению регионального неравенства. Чтобы дети-иностранцы могли получать образование на одном уровне с японцами и превращаться в полезные для Японии кадры, государство должно разработать чёткую политику и перестроить систему образования», – отмечает Мэндзю Тосихиро, приглашённый профессор Кансайского Университета международных исследований, исследующий вопросы приёма иностранцев в Японии.

