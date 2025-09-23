Проект обучения детей иностранцев японскому языку Власа Кобары: «Когда тебя понимают – это такое счастье!»

Обучение иностранцев японскому языку

Россиянин Влас Кобара – известная в Японии медиаперсона и руководитель Ассоциации, предоставляющей бесплатное обучение японскому языку живущим в Японии детям-иностранцам. В Японии насчитывается 70 тысяч детей, нуждающихся в обучении японскому языку. «Японский язык – это мост, соединяющий японцев и иностранцев», – подчёркивает Влас. Поводом для создания Ассоциации послужила судьбоносная встреча со стариком в парке, случившаяся вскоре после переезда в Японию.

Медиаперсона, колумнист. Родился в 1992 году в Хабаровске, гражданин России. С 6 лет живёт в городе Химэдзи (префектура Хёго). Образ «русского, говорящего на кансайском диалекте» и оригинальное мировоззрение позволяют ему комментировать широкий круг тем, от актуальных событий до политических и социальных проблем. В качестве главы Ассоциации, предоставляющей бесплатное обучение японскому языку детям-иностранцам, Влас уделяет много внимания этой проблеме. Автор книги «От проблемного русского к японцу» (Мэндокусай росиадзин кара нихондзин э, издательство «Фусося»).

Судьбоносная встреча

Я родился в российском Хабаровске в 1992 году, после распада Советского Союза. В пятилетнем возрасте по семейным обстоятельствам переехал в Японию. Сначала мы жили в городе Химэдзи (префектура Хёго). Говорят, что в детский сад я надевал аксессуары и солнцезащитные очки. Возможно, это объясняется тем, что я не понимал, как вписаться в японское общество.

В моей памяти навсегда осталась встреча с одним человеком. Это был старик в городском парке. Он подзывал меня к себе, давал конфеты, разговаривал со мной. Когда я, подражая сверстникам, говорил о себе в третьем лице, прибавляя к имени «кун», старик объяснял, что мне не следует этого делать. Он сообщал мне названия окружающих предметов: «Вот это скамейка», или, показывая на площадку, объяснял «Эти дети играют в бейсбол. Когда прилетает мяч, его нужно отбивать». С одной стороны, он напоминал типичного для региона Кансай назойливого старикашку. Но сейчас мне кажется, что он пытался включить меня в местное сообщество с помощью общения на простом японском языке. Это была судьбоносная встреча.

100-часовой курс обучения японскому языку

Ассоциация помощи детям-иностранцам в изучении японского языка (SFCS), которую я возглавляю, предоставляет детям, не владеющим японским языком, бесплатную 100-часовую онлайн-программу обучения японскому языку. Цель программы – овладение минимальным уровнем японского языка, необходимым для обучения в начальной школе. Ассоциация финансируется за счёт краудфандинга, в качестве преподавателей выступают студенты университета Рэйтаку.



Онлайн-урок Ассоциации (фото предоставлено SFCS)

Сначала некоторые дети даже не знают, как представиться на японском языке, и могут расплакаться во время урока. Но дети быстро учат языки, и уже через 30 часов обучения они уже рассказывают о любимых аниме или радостно сообщают, что получили высшую отметку в школе. Через 100 часов обучения некоторые делятся с нами своей мечтой, например «Я хочу стать врачом».

Освоить японский язык всего за 100 часов невозможно. Но это помогает детям войти в круг одноклассников, обрести уверенность в своих силах и найти своё место. Деятельность Ассоциации началась именно с нашего стремления увеличить число таких детей.

Взрослые приезжают в Японию с определённой целью, решение погрузиться в японскую культуру является осознанным. Они готовы к стрессу и поэтому легче его переносят. Однако дети, приехавшие в Японию вместе с семьёй, внезапно оказываются в мире, который говорит на непонятном языке. Представьте себе, что вы единственный человек в классе, который ничего не понимает. Неудивительно, что дети испытывают огромный стресс. Именно поэтому так важно обеспечивать им место, где они могут говорить и быть услышанными, чтобы они не оказывались изолированы от общества.

Ассоциация существует с 2021 года, в январе 2022 года я стал её руководителем. Моя роль – рассказывать обществу о значимости обучения японскому языку детей-иностранцев, а также общаться с детьми, играть с ними на выпускном празднике и других мероприятиях. В обучении детей обязательно должен присутствовать элемент игры. Сейчас в Японии острый дефицит преподавателей японского языка как иностранного, поэтому наша Ассоциация занимается в том числе их подготовкой.



Благодарственное письмо, украшенное оригами, аппликациями и надписью «Спасибо!» от ребёнка, прошедшего обучение в Ассоциации (фото предоставлено SFCS)

Незнание языка как один из источников проблемы мигрантов

По мере роста числа живущих в Японии иностранцев всё чаще появляются сообщества по национальному признаку, члены которого снимают стресс, жалуясь на японское общество или ругая его. Общение в таких сообществах способствует усилению представления о японском обществе как о «холодном» и «не способном меня понять».

Если в сообществе иностранцев отсутствует информация об образе мышления японцев и причинах их поведения, оно постепенно склоняется в сторону радикальных идей. С другой стороны, понимание поведения иностранцев может сделать отношение японцев более сбалансированным. Однако для этого необходим связующий мост – японский язык.

По данным Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий, количество детей школьного возраста, не посещающих японские учреждения обязательного образования, может достигать 8 600 человек. Дети, не обучающиеся в школе и не владеющие японским языком, вряд ли смогут обзавестись японскими друзьями и испытывать любовь к Японии. Мне кажется, что это может привести к расслоению общества. В одной статье говорилось, что проблема мигрантов, существующая в странах Европы и Америке, обусловлена тем, что дети мигрантов, не посещавшие местные школы, собирались в группы, которые постепенно превращались в криминальные банды. Неудивительно, что коренное население отрицательно относится к иностранцам и стремится от них избавиться.

Основная цель обучения японскому языку живущих в Японии иностранцев – это разрушение барьеров между людьми. «Когда я заговариваю с людьми, мне отвечают», «Меня понимают», «Я дружу с японцами». Я верю, что подобный опыт помогает найти ключик к душам детей и формирует общество, комфортное как для иностранцев, так и для японцев.



Влас Кобара во время записи подкаста. «Объективный взгляд на вещи помогает понять, что нужно делать», – говорит Влас (фото предоставлено Almost Japanese)

У нас нет другого выбора

В последнее время в странах Европы, Америке и во всём мире усиливается негативное отношение к мигрантам. Но если бы коренные жители стран, где живёт много мигрантов, с помощью машины времени отправились в прошлое, они наверняка приняли бы решение о допуске мигрантов, невзирая на современные последствия.

Приём мигрантов – это экономическая необходимость. В японском обществе, страдающем от депопуляции, иностранцы работают, платят налоги и взносы в систему пенсионного обеспечения. У нас уже нет другого выбора.

По мере роста числа иностранцев термин «мультикультурное сосуществование» становится в Японии всё более популярным. Мультикультуризм, безусловно, важен, но это не значит, что мы должны безусловно принимать все иностранные культуры. Добиваться идеального понимания представителей других стран и народов нет необходимости. Нам следует тесно взаимодействовать в точках взаимопонимания, и сохранять некоторую дистанцию по вопросам, где это невозможно. Я думаю, что это вполне здоровый баланс.

Я хочу предупредить иностранцев, приезжающих в Японию: «Япония не всегда добра ко всем». Представление о японцах как об «открытых, добродушных и всегда улыбающихся людях», – это мнение человека, смотрящего на мир сквозь розовые очки. Япония – прекрасная страна, в которой есть много замечательных людей, но есть и те, кто относится к иностранцам с недоверием, предвзято или не желает их понимать. Именно поэтому я считаю, что нужно строить общение с японцами на основе объективного представления о реальности.

Инициативы частного сектора

Я не знаю, в чём заключается стратегия правительства Японии в отношении иностранцев и чем она отличается от политики, существующей в других странах. Но многие представители частного сектора уже готовы принимать меры для решения сложившихся проблем. Когда мы просим помочь нашей Ассоциации, то часто слышим в ответ «Я готов помочь», «Что нужно делать?». Многие помогают через краудфандинг.

Не стоит сокрушаться о том, что ситуация не меняется, потому что государство не берёт на себя роль лидера. Мне кажется, что нынешнее положение вещей, когда люди действуют самостоятельно, исходя из потребностей на местах, является одним из идеальных сценариев. Однако с учётом малоизвестности подобных инициатив их следует делать более заметными.

Я хочу помочь накопить детям-иностранцам опыт успешной коммуникации и развить у них мышление, позволяющее им не бояться взаимодействовать с Японией и японцами. Я хочу увеличить число иностранцев, способных самовыражаться – говорить, чем они хотят заниматься, выражать своё мнение. Я хочу создать среду, в которой иностранцы смогут изучать Японию, привыкнут к японским школам и японскому обществу, обзаведутся друзьями из других культур. Когда тебя понимают – это такое счастье!



Дневник ученицы Ассоциации (фото предоставлено SFCS)

Общество, в котором каждый ребёнок чувствует себя его членом, комфортно как для японцев, так и для иностранцев.

Просветительская деятельность тоже имеет большое значение. Нужно говорить не только о детях, которые не могут адаптироваться в Японии, но и о детях, которые сумели адаптироваться и нашли своё место в жизни. Я верю, что, увеличивая количество успешных примеров и рассказывая о них людям, мы сможем постепенно изменить общество.

Репортаж Мацумото Соити, редакция nippon.com

Фотография к заголовку: «Чтобы устранять барьеры между японцами и иностранцами, нужно расширять возможности для изучения японского языка», – говорит Влас Кобара (фото Оти Такао)