Почему ассоциация губернаторов призывает совершенствовать миграционную политику: интервью с губернатором префектуры Сидзуока Судзуки Ясутомо

Всеяпонская ассоциация губернаторов представила правительству рекомендации по приёму иностранцев и построению многокультурного общества. Почему, когда на выборах в Палату советников и на выборах председателя ЛДП идут дискуссии об ужесточении миграционного контроля, ассоциация потребовала от правительства поддержки изучения японского языка, обучения детей и создания условий для приёма иностранцев? Мы поговорили с губернатором префектуры Сидзуока Судзуки Ясутомо, который возглавил работу над этими рекомендациями.

Губернатор префектуры Сидзуока. Родился в 1957 году в городе Хамамацу. Окончив юридический факультет университета Кэйо, работал в Институте Мацусита, руководил консалтинговой компанией и политической организацией. В 2000 году впервые избран в Палату представителей от 8-го избирательного округа Сидзуока. Отработав два срока в Палате представителей, в 2007 году был избран мэром Хамамацу и занимал этот пост четыре срока. На губернаторских выборах 2024 года одержал победу над кандидатом от ЛДП.

Базовый закон и координирующая структура

— Рекомендации ассоциации губернаторов указывают, что правительство должно взять на себя ответственность за совершенствование миграционной политики. Что конкретно предлагается?

— Рекомендации призывают правительство определить проживающих в Японии иностранцев как «местных жителей» и следовать системному подходу, охватывающему весь спектр вопросов – от приёма иностранцев до обеспечения регионов рабочей силой и интеграции новоприбывших в японское общество. Также указывается на необходимость принятия базового закона, закрепляющего принципы приёма иностранцев, и создания координирующей структуры для управления межведомственными программами. Этот орган должен централизованно заниматься вопросами обучения японскому языку, трудоустройства и благоустройства среды проживания. В документах также подчёркивается, что государство должно активно взять на себя ведущую роль в формировании этих механизмов. В отношении вводимой системы подготовки и трудоустройства иностранных работников рекомендуется рассмотреть расширение профессиональных сфер с учётом региональной специфики. На фоне роста числа иностранцев при дефиците рабочей силы из-за сокращения населения, когда сосуществование с иностранцами стало общенациональной проблемой, ассоциация выступила с этими рекомендациями.

— Почему в рекомендациях иностранцы определяются как «местные жители»?

— Потому что правительственные дискуссии слишком однобоко рассматривают иностранцев лишь как рабочую силу. Безусловно, Япония принимает иностранцев в качестве работников, но они не роботы. В регионах иностранцы живут как обычные люди – с теми же заботами и проблемами, что и японцы, – и сотрудники местных администраций ежедневно работают с ними. В парламентских и правительственных обсуждениях об этом часто забывают.

Ключевые пункты рекомендаций ассоциации губернаторов по миграционной политике Иностранцы – люди, ведущие повседневную жизнь, – полноправные жители.

Правительство должно нести ответственность, не перекладывая её на местные власти.

Нужны постоянные финансовые меры для создания условий приёма, включая языковое обучение.

Расширение профессиональных сфер подготовки и трудоустройства с учётом региональной специфики.

Принятие базового закона и создание координирующей структуры.

Причина перекосов – двойные стандарты государства

— Вы также были членом Палаты представителей. Почему правительство не рассматривало иностранцев как обычных жителей?

— Я считаю, что за этим стоят двойные стандарты. На словах правительство заявляет, что «не проводит миграционную политику», но на деле принимает иностранцев для восполнения дефицита рабочей силы. В итоге соответствующие системы и источники финансирования остаются размытыми, и на практике именно местные власти вынуждены справляться с возникающими проблемами.

— С какими конкретно проблемами сталкиваются регионы?

— Например, такие задачи, как обучение иностранцев языку и консультирование по бытовым вопросам, в значительной степени финансируются из общих бюджетов муниципалитетов, причём чем меньше муниципалитет, тем тяжелее это бремя. Число иностранных работников будет расти с расширением системы «специальных навыков» и введением системы подготовки и трудоустройства. Иностранным специалистам станет доступна смена места работы, что может привести либо к чрезмерной концентрации в городах, либо, наоборот, к нехватке кадров в регионах. Вопросы, связанные с иностранцами, превратились из проблем отдельных территорий в общенациональную задачу. Правительство должно смотреть правде в глаза, создать координирующую структуру и принять базовый закон, а также взять на себя ответственность за устойчивую финансовую поддержку.

— Какие конкретно программы необходимы местным органам власти?

— В префектуре Сидзуока на конец 2024 года проживает свыше 120 тысяч иностранцев из более чем 120 стран, преимущественно в районах компактного проживания – таких, как город Хамамацу на западе префектуры. Они работают во многих отраслях – от производства до ухода за пожилыми и туризма. В регионах требуется работа с иностранцами практически во всех сферах – от образования и медицины до обслуживания в офисах, налогообложения и социального обеспечения. Префектура Сидзуока открыла многоязычные консультационные пункты и реализует программы языкового обучения: кампанию по полному охвату всех детей школьным образованием, поддержку поступления в вузы и построения карьеры, разработку специальных учебных программ в школах, а также программу координаторов языкового обучения.

Обучение детей языку – тяжёлое бремя для небольших муниципалитетов

— Рекомендации затрагивают и расширение языкового обучения для иностранных работников и их семей.

— В миграционной политике в первую очередь необходимо обеспечить обучение языку, поскольку язык – это основа и труда, и повседневной жизни. Во время кризиса, вызванного крахом Lehman Brothers, бывали случаи, когда иностранцы, потерявшие работу, не могли найти новую из-за недостаточного владения японским языком. При уплате налогов и в других ситуациях непонимание незнакомых, отличных от принятых на родине систем ведёт к задержкам платежей – дефицит информации дестабилизирует жизнь. Желательно начинать обучение ещё до въезда, но есть страны, такие как Германия, которые выделяют определённое время уже после въезда для освоения языка и адаптации к местным условиям. Языковое обучение нужно не только самим иностранцам, но и японскому обществу.

— Как вы оцениваете важность обучения детей?

— Для детей японский – это не просто предмет, а способ не оказаться на обочине общества. Если оставить без внимания детей, не владеющих языком, это может привести к социальным проблемам, тогда как при должной поддержке живущие в Японии иностранцы становятся силой региона. За четыре срока на посту мэра Хамамацу я продвигал кампанию по ликвидации непосещения школ детьми иностранного происхождения и создал Центр поддержки обучения иностранцев, использовав старое здание мэрии как базу для изучения японского языка. Ребёнок, приехавший в Японию в десять лет, совершенно не зная языка, получив поддержку и выучив японский, теперь работает на международном поприще, свободно владея японским, английским и португальским. Государство должно создать систему языкового обучения, распределить в ней роли между центром, регионами и частным сектором и обеспечить стабильную финансовую базу для её работы. Небольшие муниципалитеты хотели бы заниматься языковым обучением, но не имеют для этого ресурсов, поэтому государство должно оказывать финансовую поддержку.

— В каком состоянии находится государственное финансирование мер по сосуществованию с иностранцами в регионах?

— Правительственные программы субсидий для регионов по вопросам, связанным с иностранцами, хронически недофинансированы, и объёмы выплат местным властям сокращаются. В рекомендациях ассоциации содержится требование расширить и сделать постоянной государственную систему субсидий. В текущем финансовом году префектура Сидзуока оказала финансовую поддержку программам языкового обучения в 16 муниципалитетах префектуры, где не хватило государственных субсидий. Поскольку иностранных работников принимают на государственном уровне, именно государство должно чётко определить меры и источники финансирования.

Раз приняли – несите ответственность

— Рекомендации были опубликованы сразу после июльских выборов в Палату советников, где миграционная политика стала одной из ключевых тем.

— Содержание рекомендаций обсуждалось в ассоциации губернаторов с ноября прошлого года. Документ был принят на общенациональном собрании губернаторов в конце июля и направлен в профильные министерства – так совпало, что миграционная повестка оказалась в центре внимания выборов.



Губернатор префектуры Сидзуока Судзуки Ясутомо (слева) передаёт рекомендации по миграционной политике заместителю главного секретаря кабинета министров Аоки Кадзухико – 20 июля 2025 г., Токио, Нагататё (Jiji)

— Поскольку тема была центральной, на рекомендации поступило немало критики в духе: «Не льготы ли это для иностранцев?»

— Критических отзывов действительно было много. Однако главная цель документа – призвать государство взять на себя ответственность за миграционную политику, а не перекладывать её целиком на муниципалитеты. Я придерживаюсь позиции, что приём иностранцев должен осуществляться по строгим правилам и при контроле численности. При этом я подчёркиваю: если мы принимаем иностранцев, государство обязано взять на себя ответственность и обеспечить условия для их сосуществования с местным населением.

— В регионах есть опасения по поводу общественной безопасности.

— Важно обсуждать проблемы, связанные с иностранцами, не опираясь на стереотипы, а исходя из достоверных данных и трезвого анализа. Япония и сегодня остаётся одной из самых строгих стран по части приёма иностранцев. Если идут разговоры о том, что в сферах социальной помощи и медицинского обслуживания иностранцы пользуются льготами, следует конкретно проверять, в чём это выражается. Преступность среди иностранцев в средне- и долгосрочной перспективе значительно снизилась. Не стоит воспринимать инциденты в отдельных местах как доказательство общего ухудшения ситуации с безопасностью.

— На недавних выборах председателя ЛДП обсуждалось ужесточение контроля. Как вы к этому относитесь?

— Строгое применение законов и правил – вещь само собой разумеющаяся. Но если начинать с лозунгов «сначала усилить контроль», это может быть воспринято как ксенофобия. Прежде следует законодательно закрепить базовую позицию государства по приёму иностранцев и создать единый координирующий орган, а уже затем осуществлять контроль и применять санкции к тем, кто не соблюдает правила. Те, кто занимал жёсткую позицию на выборах председателя ЛДП, оказавшись у руля правительства, неизбежно будут вынуждены перейти к реалистичной политике. В июльской резолюции ассоциации губернаторов была выражена позиция противодействия ксенофобии. Это также отражает обеспокоенность внезапным всплеском ксенофобских настроений при том, что приём иностранцев всё это время расширялся.

По международным стандартам пребывание свыше 12 месяцев – это миграция

— При правительстве Исиба Сигэру начались дискуссии о политике интеграции иностранцев и установлении квот на въезд.

— Нехватка рабочих рук в сферах ухода, туризма и производства стоит остро. Если прекратить приём иностранцев, пострадают региональная экономика и повседневная жизнь. Разумеется, необходимо, чтобы правительство надёжно контролировало численность принимаемых и совершенствовало меры интеграционной поддержки – обучение японскому языку и знакомство с обычаями японского общества. Именно последовательные шаги снижают трения между иностранцами и японцами и обеспечивают спокойствие в регионах.

— У власти новое правительство. Чего вы ждёте от миграционной политики?

— Нужно покончить с двойными стандартами. Международная организация по миграции определяет как «мигрантов» иностранцев, которым разрешено пребывание сроком свыше 12 месяцев; по этому критерию большинство иностранных работников в Японии фактически являются мигрантами. Поскольку приём продолжается, а зависимость японского общества от иностранцев растёт, цепляться за формулу «мы не принимаем мигрантов» и игнорировать политику, касающуюся жизни иностранцев, – значит ввергать общество в хаос. Повторю ещё раз: мы настойчиво требуем создать систему, при которой государство несёт ответственность за миграционную политику, не перекладывая её на регионы.

Беседу вёл Мацумото Соити, редакция nippon.com

Фотография к заголовку: губернатор префектуры Сидзуока Судзуки Ясутомо, возглавивший подготовку рекомендаций по миграционной политике в ассоциации губернаторов (фото редакции nippon.com)