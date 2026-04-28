Волонтёрская языковая поддержка детей-иностранцев в Кавагути, префектура Сайтама

Обучение иностранцев японскому языку

В городе Кавагути в префектуре Сайтама проживает множество самых разных иммигрантов. Уже более четверти века группа местных волонтёров помогает детям-иностранцам осваивать японский язык, без знания которого им было бы сложно найти своё место и добиться успеха в японском обществе.

Сорок лет помощи людям в Кавагути

У входа в общественный центр Cupola, расположенный прямо перед станцией JR Кавагути, висят яркие афиши, рекламирующие разнообразные курсы японского языка для тех, для кого он не является родным. Эти занятия проводит Волонтёрская вечерняя школа Кавагути, созданная 40 лет назад. В классах центра Cupola можно увидеть за партами учащихся-иностранцев, которым помогают волонтёры.

Один старшеклассник из Китая учил здесь японский язык, а затем сумел поступить в одну из лучших школ префектуры Сайтама. Сейчас он помогает своему младшему соотечественнику, и при этом продолжая при этом изучение японского языка. По его словам, именно атмосфера на занятиях позволила ему осваивать язык естественно и не стесняться задавать вопросы.



Учащихся-иностранцев, которые занимаются в школе, порой можно увидеть в роли наставников – они помогают младшим ученикам. (© Танака Кэйтаро)



Табличка у входа приветствует новых участников программ Волонтёрской вечерней школы Кавагути (© Танака Кэйтаро)

На плакате у входа в класс читаем: «Мы ждали вашего прихода. Обучение здесь бесплатное. Посещать занятия может любой независимо от возраста и национальности. Пожалуйста, заходите без стеснения. Мы также рады тем, кто готов преподавать: никакой квалификации не требуется».

Программу возглавляет бывший госслужащий Ногава Ёсиаки. Он вспоминает: «Сначала у нас было шесть учеников, и все они были японцами. В какой-то момент мы начали принимать большое количество ребят, которые не посещали обычную школу, а сейчас среди наших учащихся много иностранцев. Я часто слышу, что вечерние школы выявляют проблемы нашего общества». Из-за нехватки сотрудников программа сейчас принимает только учеников от 13 лет и старше. Остальным желающим приходится занимать очередь и ждать.

Организаторы Волонтёрской вечерней школы Кавагути также призывали местные власти создать вечерние программы обучения для жителей префектуры Сайтама. Богатый опыт школы помог убедить чиновников открыть филиал муниципальной младшей средней школы Сиба-Ниси под названием «Ёсюн». Эта государственная вечерняя школа заработала в апреле 2019 года. Она расположена неподалёку от Сибадзоно-данти – комплекса социального жилья, большинство обитателей которого составляют китайцы. Хотя обучение там рассчитано в первую очередь на носителей японского языка, вышедших из возраста обязательного школьного образования, школа принимает и иностранных учащихся.



Руководитель Волонтёрской вечерней школы Кавагути Ногава Ёсиаки (© Танака Кэйтаро)

«Мы хотим помочь им раскрыться»

Здесь также есть целый ряд программ для детей от 6 до 15 лет. Самая давняя из них – «Класс японского языка для детей в Кавагути». Среди учеников много китайских и вьетнамских ребят, и всё чаще к занятиям присоединяются малыши в возрасте 6–8 лет. Заместитель руководителя программы Сибуя Дзиро говорит: «Даже если иностранные дети изучают японский язык в школе, многим из них не хватает словарного запаса, чтобы полноценно усваивать такие предметы, как математика или обществознание».



В Классе японского языка для детей в Кавагути много учащихся из Вьетнама и Китая (© Танака Кэйтаро)

Сотрудники программы единодушны в одном: они хотят помочь детям реализовать свой потенциал и поддержать тех, кто стремится учиться. Их усилия движимы искренним желанием, чтобы иностранные дети, которым предстоит жить в Японии, смогли построить для себя светлое будущее.

Школьных уроков недостаточно

Согласно опросу, проведённому Советом по образованию города Кавагути, и его данным, собранным по май 2025 года включительно, в городских муниципальных начальных и средних школах учатся около 3000 детей, для которых японский язык не является родным. Из них 1600 нуждаются в дополнительном обучении японскому языку; около 60% из них — дети из Китая, ещё 20% – из Турции.

В распоряжении города есть более 90 преподавателей, которые проводят дополнительные занятия по японскому языку. Формально обеспечение кадрами выглядит неплохо, однако уровня базового японского языка, который дети получают в школе, часто недостаточно, чтобы уверенно участвовать в уроках. Сато Акинори из муниципального совета по образованию поясняет: «Даже если дети умеют общаться по-японски, им будет сложно понимать занятия, если, к примеру, они не знакомы с такими математическими терминами, как «вертикаль» и «горизонталь». Именно поэтому для детей, которые хотят выучить больше, занятия японским языком, организуемые общественными группами, становятся необходимым дополнением к школьному обучению.

Разнообразие ответов на местные вызовы

Профессор Цубоя Миоко из Городского университета Йокогамы, специалист по поддержке детей-иностранцев, отмечает, что волонтёрские программы языковой поддержки для взрослых начали возникать по всей стране ещё в 1970-х годах, когда Япония принимала беженцев из Вьетнама и соседних стран в период конфликта в Индокитае. Позднее в страну начали приезжать и другие взрослые иностранцы, среди которых были молодые японцы, оказавшиеся за рубежом в сумятице, последовавшей за окончанием Второй мировой войны, и выросшие в Китае, а также выходцы из Южной Америки японского происхождения. После Великого землетрясения Хансин-Авадзи 1995 года такие программы получили дальнейшее развитие, и появились новые инициативы, ориентированные уже на детей.

Сегодня среди проблем, с которыми сталкиваются эти программы, можно назвать старение волонтёров, которые много лет их поддерживали, нехватку преемников и нестабильное финансовое положение. Для волонтёров из Кавагути ситуация ничем не отличается.

Принятый в 2019 году Закон о продвижении образования на японском языке закрепил курс на расширение возможностей для иностранцев изучать японский язык. Этот общегосударственный закон определяет роль общественных групп в преподавании японского наряду с системой образования и показывает, что государство и дальше будет опираться на поддержку местных сообществ в деле обучения японскому языку.

Меняющаяся политическая обстановка

В Кавагути именно местные жители долгое время играли ведущую роль в продвижении идеи сосуществования с соседями-иностранцами. Показательный пример тому – жилой комплекс Сибадзоно-данти с его китайским населением. Однако в город прибывает всё больше людей разных национальностей, и конфликты из-за различий в бытовых привычках, например, вокруг вывоза мусора или создаваемого шума, стали возникать всё чаще. На июльских выборах в Палату советников некоторые кандидаты позволяли себе формулировки, которые можно было счесть ограничивающими по отношению к иностранцам. Оцу Цутому, кандидат-новичок от партии Сансэйто, выступающей с лозунгом «Япония прежде всего», получил мандат от префектуры Сайтама, набрав в Кавагути почти 42 000 голосов, а это 16% от общего числа проголосовавших и наибольшее число голосов в городе.

Ногава Ёсиаки из Волонтёрской вечерней школы Кавагути с тревогой говорит об этом результате: «В контексте предвыборной борьбы язык ненависти в адрес иностранцев стал восприниматься как нечто нормальное».

А Сибуя Дзиро: из Класса японского языка для детей в Кавагути добавляет: «Из-за сокращения местной рабочей силы стране нужны работники из-за рубежа. Проблемы, с которыми сталкивается Япония, не настолько просты, чтобы их можно было решить лишь ужесточением мер по регулированию притока иностранцев. Напротив, важно сосредоточиться на том, чтобы дети иностранных работников получали образование и могли добиться успеха в нашем обществе».

И всё же, несмотря на тревогу из-за языка ненависти, занятия японским языком для иностранцев в Кавагути продолжаются. Реальность проста: есть дети, которым нужна поддержка, и есть японцы, готовые её предоставить. Сейчас волонтёры ищут новые способы привлечь больше участников, как японцев, так и иностранцев.



Сибуя Дзиро преподаёт детям японский язык уже более 10 лет (© Танака Кэйтаро)

Помощь курдским детям в освоении японского языка

В новостях об иностранцах, проживающих в Кавагути, выделяется заметная община курдов, бежавших из Турции от угрозы этнических чисток. При этом японское правительство не предоставляет им статус беженцев, и многие находятся на временном освобождении из центров содержания под стражей иностранных граждан по гуманитарным основаниям. По оценкам, в городе проживает около 400 курдских детей. В классе японского языка, который ведёт Комуро Кэйко, обучается 50 таких детей в возрасте от 6 до 18 лет. Плата составляет 200 йен за урок, а разницу между поступлениями от занятий и расходами Комуро покрывает из собственных средств.



Комуро Кэйко ведёт уроки японского языка для курдов (© Мацумото Соити)

Последнее время ей кажется, что отношение горожан к резкому росту числа иностранцев в Кавагути меняется. По её оценке, примерно 10% горожан-японцев считают, что с соседями-иммигрантами нужно ладить, 20% воспринимают иностранцев скорее негативно, а большинство японцев полагает, что эта проблема их не касается.

Сама Комуро Кэйко замечает, что курдские дети становятся всё более неуправляемыми. «Некоторые дети сталкиваются с двойным ограничением, поскольку не владеют в достаточной мере ни родным языком, ни японским. Подросткам-учащимся младшей и старшей средней школы не хватает словарного запаса, им трудно выражать свои мысли, и из-за этого они теряют уверенность в себе», – говорит она.

Иностранцы со статусом условно-досрочного освобождения сильно ограничены в возможности работать, при этом доступ к системе социальной поддержки остаётся для них урезанным из-за чего часть семей оказывается в крайне тяжёлом положении. Комуро поддерживает детей, обучающихся в её классе, и объясняет это так: «Я хочу успеть сделать хоть что-то, прежде чем поведение этих детей начнёт представлять проблему. Эти дети оказались в Японии не по собственной воле, и я хочу, чтобы они жили счастливой жизнью».

Волонтёрам тоже нужна поддержка

Профессор Цубоя из Городского университета Йокогамы объясняет: «Местные курсы японского языка, которые волонтёры начинали по собственной инициативе, постепенно приобрели популярность и заметно помогли детям-иностранцам осваивать более высокие уровни образования. Между тем число иностранных детей в Японии растёт быстрыми темпами и прямо сейчас волонтёров уже не хватает. Чтобы такие занятия могли продолжаться на постоянной основе, властям следует поддерживать волонтёров, предоставлять финансирование и площадки для занятий, а также помогать волонтёрским группам создавать некоммерческие организации, укрепляющие их репутацию. Кроме того, важно вовлекать в проекты людей, связанных с другими странами, учащихся и других участников, чтобы взрастить новое поколение, которое возьмёт на себя задачу начальной поддержки обучения японскому языку».

Фотография к заголовку: Плакаты, рекламирующие курсы японского языка, на информационном стенде в одном из учреждений города Кавагути, префектура Сайтама (© Мацумото Соити)