Коренное реформирование начиная с предшкольных занятий для детей-иностранцев: разбираемся в новой политике правительства

Обучение иностранцев японскому языку

Двадцать третьего января правительство Японии утвердило в качестве новой политики в отношении иностранцев документ под названием «Комплексные меры по приему иностранцев и упорядоченному сосуществованию». Мы попросили оценить идею подготовительных занятий к началу школьной учебы Мэндзю Тосихиро – приглашенного профессора Кансайского международного университета, сведущего в вопросах политики по отношению к иностранцам.

Достойные внимания «механизмы интеграции в японское общество»

Утвержденная на этот раз политика содержит широкое ужесточение правил для проживающих в стране иностранцев, число которых приблизилось к четырем миллионам. Но оценивать ее только как «ужесточение» было бы несколько однобоко.

Основные меры в отношении иностранцев, выработанные правительством: ценз проживания в стране для получения гражданства в принципе повышается до более чем 10 лет;

для получения разрешения на постоянное проживание, в числе прочего, требуется владение японским языком;

рассматривается вопрос об учреждении программы обучения японскому языку и порядкам жизни в японском обществе;

усиливаются меры борьбы с неоплатой медицинских услуг, неуплатой налогов и социальных взносов;

принимаются меры по выправлению чрезмерного туризма;

вводится обязательный порядок уведомления о гражданстве при регистрации сделок с недвижимостью;

ужесточается подход к рассмотрению заявок на получение статуса, позволяющего пребывание в стране;

усиливаются меры борьбы с незаконным трудоустройством. Основные меры в отношении иностранцев, связанные с обучением детей японскому языку: рассмотреть вопрос об организации подготовительных занятий к школе;

распространять инструкции по активному использованию информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта;

расширить помощь органам местного самоуправления;

расширить помощь вспомогательным преподавателям японского языка.

Внимания заслуживает то, что и в отношении иностранцев в целом, и детей-иностранцев предлагается «комплексный» подход по интеграции в японское общество. В документе ясно обозначено: «Рассмотреть вопрос об учреждении программы для обучения японскому языку, а также правилам, порядкам и другим особенностям нашей страны пребывающих в ней иностранцев (включая пребывающих в стране родственников иностранца)».

Эта так называемая «комплексная программа» нацелена на адаптацию иностранцев к японскому обществу. Чтобы избегать между иностранцами и их соседями проблем, возникающих из-за незнания японского языка и японских порядков, предусматривается систематическая подготовка непосредственно перед приездом или сразу после прибытия в Японию, чтобы иностранец получил знания основ японского языка и норм поведения. В странах, принимающих большое число иммигрантов и беженцев, есть немало примеров внедрения таких программ, а в Германии она осуществляется уже более 20 лет.

В Японии такая практика вводится впервые, и вполне можно утверждать, что возникающие в связи с нею крайне серьезные вопросы будут определять будущее.



Мэндзю Тосихиро рассказывает о значимости программы интеграции иностранцев и предшкольной подготовки (снимок сделан редакцией nippon.com)

Подготовка к школе – «детская версия программы интеграции»

В отношении детей-иностранцев намечен курс на организацию в ряде мест «предшкольной подготовки», в ходе которой еще перед началом школьной учебы детям будут преподавать основы японского языка и объяснять правила школьной жизни. При этом отмечается и необходимость развертывания этой практики в будущем по всей стране.

Предшкольная подготовка выполняет важную роль – оказывает своевременную помощь, заранее адаптируя ребенка для благополучного перехода к школьной жизни с самого ее начала и давая ему необходимое обучение японскому языку. Если дети-иностранцы смогут вступать в школьную жизнь с меньшим стрессом, то это приведет и к снижению нагрузки на школу – на отвечающих за них преподавателей, товарищей по учебе и так далее. В районах, где насчитывается много детей-иностранцев, такая работа уже началась.

Предшкольная подготовка включена в политику правительства в качестве неотложной меры, и это позволяет рассчитывать на то, что ее реализация будет происходить в приоритетном порядке относительно «программы интеграции» взрослых. Все это заслуживает положительной оценки как механизм, сулящий пользу как иностранцам, так и японцам.

Вряд ли такая программа входила в изначальные намерения правительства Такаити, нацеленного на ужесточение системы приема иностранцев. В первую очередь власти, вероятно, стремились по возможности сдержать приток иностранцев. С другой стороны, поскольку в экономике неминуемо приходится полагаться на рабочую силу из-за рубежа, совет экспертов дал рекомендацию о неизбежной необходимости комплексных мер по интеграции иностранцев, и правительство, по-видимому, приняло ее, руководствуясь соображениями среднесрочной перспективы.

Остающиеся опасения о расширении межрегионального неравенства

Предшкольная подготовка и другие положения, включенные в нынешний курс, отнюдь не решают всех задач, связанных с образованием для детей-иностранцев. В частности, будет очень непросто сгладить разницу между регионами и школами, которая возникает в условиях быстрого роста числа детей-иностранцев по всей стране.

В принятом документе говорится об улучшении поддержки, оказываемой непосредственно в школах «советниками по образованию для школьников-иностранцев» и «помощниками в обучении японскому языку». Но это не означает, что изменится распределение подавателей по принципу один на восемнадцать детей-учеников. Количество пребывающих в стране иностранцев увеличивается примерно на 10% в год, и система преподавания японского языка детям-иностранцам за этим ростом не поспевает.

К тому же, в отличие от городов, в школах «регионов рассеянного наличия иностранцев», где иностранцев живет понемногу, в связи с малочисленностью учащихся детей-иностранцев закрепить за ними на постоянно основе специалиста-преподавателя оказывается затруднительно, и сохраняется ситуация, в которой приходится реагировать силами обычных классных преподавателей либо учителей, объезжающих по нескольку школ.

Для школ в регионах с рассеянным проживанием иностранцев намечен курс на активное использование материалов на основе ICT (информационно-коммуникационные технологии) и видеоизображений, однако для использования ICT-материалов необходимо провести подготовку преподавателей, для чего выделить соответствующие трудовые ресурсы, что представляется трудновыполнимым без осознания серьезного характера данной проблемы со стороны школ.

До сих пор правительство оказывало поддержку органам местного самоуправления, выступающим моделью в обучению детей-иностранцев японскому языку. На этот раз в предлагаемых мерах намечен курс на расширение помощи таким органам.

Поскольку бюджетных средств у правительства не хватает на всех, многие органы местного самоуправления не имеют возможности быть избранными в качестве получателей помощи, но, сам по себе курс на расширение поддержки заслуживает высокой оценки. Но если будет продолжаться помощь только моделям-образцам, то это приведет скорее к расширению разрыва между теми местными властями, которые получат помощь, и теми, у кого ее не будет. В условиях, когда продолжаются сокращения штатов работников органов местного самоуправления наряду с увеличением объема исполняемых работниками муниципалитетов служебных обязанностей, у немалого числа муниципалитетов просто не будут доходить руки до работы по адаптации иностранцев. Требуется более широкая система оказания поддержки.

Школа это место, где дети-иностранцы и дети-японцы имеют возможность общаться самым естественным образом. Дети-иностранцы, принятые в японскую систему образования, склонны бессознательно усваивать японские обычаи и образ мышления, и вполне возможно, что в будущем они станут играть роль межкультурных мостов. Если система образования будет хорошо отлажена, то это послужит стимулом, побуждающим работать в Японии высококвалифицированных кадров с хорошим профессиональным потенциалом, а использование способностей детей-иностранцев, выросших в Японии, позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие.

Если же, напротив, пренебрегать обучением японскому языку в школах, то вполне вероятно, что изолированность детей-иностранцев будет усиливаться. В 2024 году количество детей-иностранцев, не учащихся в школах, превысило 8 тысяч, среди них остаются низкими также показатели трудоустройства и продолжения учебы. Эти дети склонны замыкаться в общине со своим языком и культурой, что зароняет семена фрагментации японского общества.

Политика школьного образования с учетом национального минимума

Вне зависимости от места проживания и семейных обстоятельств, каждый ребенок имеет право получать образование единого установленного уровня. Япония в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими соглашениями гарантирует детям право на образование независимо от национальности, поэтому, с точки зрения необходимости устранить неравенство, для детей-иностранцев обязательно требуется установить минимальный общенациональный уровень образования.

Есть множество стран, таких как Канада, Австралия и т. д., в которых иммигранты во втором-третьем поколении становятся деятельной и энергичной частью общества. Для Японии тоже важно исходить из того, каким образом принимаемые иностранцы в будущем станут вносить вклад в японское общество – страна должна продвигать всестороннюю реформу образования детей-иностранцев.

Чтобы дети иностранцев в будущем вносили вклад в японское общество, необходимо не просто позаботиться о том, чтобы они овладели японским языком – следует приблизить их способность учиться к той, которой обладают школьники-японцы. При нынешнем положении в школьном образовании возникает масса случаев, когда учащийся не поспевает за школьной программой. Реализация помощи в учебе и поддержка в продвижении в учебе требуется и из соображений обеспечения минимального общенационального уровня образования.

От политики в отношении иностранцев зависит будущее Японии

В подготовленные кабинетом министров Такаити меры входит широкое ужесточение политики в отношении иностранцев, в частности, получения иностранцами японского гражданства, выплат социальных пособий, повышение требований для получения визы бизнесмена и т. д. Это создает впечатление, что правительство Такаити пытается парировать удар со стороны партии Сансэй и других политических сил, занимающих жесткую позицию по отношению к иностранцам.



Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору (слева) выступает на заседании руководителей министерств и ведомств по вопросу о пересмотре политики в отношении иностранцев, 23 января 2025 года, офис премьер-министра (Jiji Press)

Какая-то часть постоянно живущих в Японии иностранцев приветствует ужесточение политики, считая, что это приведет в норму поведение некоторых распоясавшихся иностранцев. Но негативное впечатление в отношении Японии усиливается, и есть опасения, что за рубежом принимаемые меры будут восприниматься как «ксенофобские». Не исключено, что часть иностранцев, которая до сих пор хотела учиться или работать в Японии, теперь станет ее избегать.

В новый курс заложено получение объективных данных о ситуации, в которой находятся иностранцы. Это следует расценивать как положительный шаг исходя из необходимости всесторонней оценки иностранцев на основании реальных данных, в том числе о вкладе, который они вносят в экономику и общество, о фактической ситуации с уровнем преступности, причинении разного рода проблем и т. д. Это важная работа ввиду необходимости отказаться от демагогии и предубежденности и спокойно принимать взвешенные политические решения.

Ожидается, что сокращение численности населения Японии и дальше будет продолжаться темпами около 900 тыс. в год. Следует считать, что структура общества, при котором нам не избежать зависимости от иностранной рабочей силы, будет сохраняться на протяжении более чем сотни лет. Будущее Японии зависит от того, каким образом страна обустроит прием иностранцев, и насколько она сможет выстроить отношения, сулящие выигрыш обеим сторонам. Вопросы детского образования тоже необходимо рассматривать исходя не из краткосрочных политических мер, а из долгосрочной перспективы.

Текст и редактирование: Мацумото Соити, редакция nippon.com.

