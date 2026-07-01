Уроки на экране: итоги пилотного проекта онлайн-обучения японскому языку в Фукуоке

Обучение иностранцев японскому языку

В городе Фукуока стремительно растёт число детей с иностранными корнями. В связи с этим городской Комитет образования принял решение о запуске пилотного проекта по обучению японскому языку с помощью онлайн-уроков.

Дистанционное обучение

В феврале 2026 года я посетил онлайн-урок японского языка, организованный для учащихся с первого по четвёртый класс из четырёх начальных школ Фукуоки. В занятии принимали участие четверо детей, приехавших из Китая, Южной Кореи и Индонезии. Урок транслировался из начальной школы Харуёси, которая служит базой пилотного проекта. «Это карандаш. Такие предметы считают: иппон, нихон. Это ластик. Такие предметы считают: икко, нико», – объясняет преподаватель Это Риэко, называя предметы повседневного обихода и счётные суффиксы. Ученики на экране кивают ей в ответ.



Это Риэко во время онлайн-урока японского языка

Серия онлайн-уроков проводилась Комитетом образования Фукуоки в период с января по март 2026 года в рамках пилотного проекта. Дети с иностранными корнями подключались к урокам с помощью компьютера из своих школ или прямо из дома. Проект был запущен для оценки эффективности дистанционного формата, а также выявления потенциальных трудностей.

Во время уроков рядом с детьми находились учителя или родители, следившие за тем, чтобы дети не отвлекались. При работе с бумагой и карандашом взрослые регулировали положение камеры таким образом, чтобы преподаватель видел на экране руки ребёнка. Это обеспечивало полноценную двустороннюю связь.



Преподаватель контролирует выполнение задания по письму с помощью камеры

Снижение нагрузки на родителей и преподавателей

Цель онлайн-уроков – обеспечить детям с иностранными корнями возможность изучать японский язык, снижая при этом нагрузку на самих учеников, их родителей и преподавателей школы.

Комитет образования Фукуоки уже принял кадровые меры в соответствии со стандартом Министерства образования, предусматривающим наличие одного преподавателя на каждые 18 детей, нуждающихся в обучении японскому языку. В 2025 году преподаватели японского языка имелись в 12 из 146 начальных школ и в 6 из 72 школ средней ступени. Предполагалось, что дети из других школ будут приезжать в эти школы на уроки японского языка. «У некоторых учеников на дорогу уходило более часа, а родителям приходилось их сопровождать. Онлайн-формат помогает снизить эту нагрузку», – подчёркивает Абэ Маюко, старший сотрудник секции школьного планирования городского Комитета образования. «В течение учебного года число детей с иностранными корнями значительно выросло, и это стало главным стимулом для запуска онлайн-уроков», – поясняет она.

Стандарт Министерства образования рассчитывает число ставок преподавателей на основе количества детей с иностранными корнями по состоянию на 1 мая. Однако в Фукуоке прирост таких учеников происходит дважды в год – в мае и в сентябре. Если на 1 мая 2025 года в уроках нуждалось 527 детей, то к концу декабря их число выросло до 744. В целях адаптации к подобной динамике Комитет образования пытается нанимать внештатных преподавателей японского языка в течение учебного года, однако из-за дефицита кадров основная нагрузка ложится на школы. Запуск онлайн-обучения позволит сгладить дисбаланс между школами в течение учебного года.

В ходе пилотного проекта было проведено десять 45-минутных онлайн-уроков для двух возрастных групп – учеников с первого по четвёртый и учеников с пятого по девятый классы. Очные занятия японского языка обычно проходят индивидуально, однако в онлайн-уроке участвует сразу несколько детей. «Возможность видеть лица сверстников на экране формирует горизонтальные связи и стимулирует мотивацию к учёбе», - отмечают в Комитете образования.

Пилотный проект как часть научного исследования

Принятая Правительством Японии «Комплексная политика в отношении иностранных граждан» предусматривает использование многоязычных систем перевода, Интернета и информационных технологий для обучения японскому языку детей с иностранными корнями. В районах компактного проживания иностранцев многие школы нанимают преподавателей японского языка в соответствии с государственным стандартом (1 преподаватель на 18 учеников). В регионах, где численность иностранцев невелика, количество детей в школе может не достигать необходимого минимума. В таком случае учебное заведение не получает ставку специального преподавателя, и вся нагрузка ложится на обычных школьных учителей. Применение информационных технологий способствует решению данной проблемы.

Преподавательница Это, участвовавшая в пилотном проекте, отмечает, что онлайн-обучение значительно отличается от очных занятий. Детям бывает трудно удерживать внимание на экране, а если они практически не владеют японским языком, эта проблема лишь обостряется.

Во время онлайн-уроков преподавателю приходится активнее использовать жесты и другие невербальные методы, чтобы донести материал до учащихся. Слайды для занятий изготовлены Комитетом образования Фукуоки с помощью бесплатного приложения Canva на основе учебных материалов, разработанных в Токио и Йокогаме. Применение анимации и таймеров помогает удерживать внимание детей.



Во время онлайн-уроков преподаватель с помощью ручки выделяет на экране нужные предметы

Ещё одна проблема онлайн-обучения – налаживание зрительного контакта. Если преподаватель смотрит на изображение детей на экране, его взгляд отводится от камеры, и у детей создаётся ощущение, что учитель смотрит куда-то в сторону. «Мне приходится говорить, глядя в объектив камеры, иначе детям кажется, что я на них не смотрю. Это оказалось непросто, потому что до сих пор мне не доводилось проводить уроки перед камерой», - поделилась с нами Это Риэко.



Во время онлайн-урока преподаватель старается смотреть в камеру для обеспечения зрительного контакта с детьми

За онлайн-уроками, проводимыми в рамках исследовательского проекта, наблюдали преподаватели японского языка, старший сотрудник Комитета образования Абэ, а также координатор, отвечающий за проведение собеседований с учениками и их родителями. После уроков члены экспертной группы делились впечатлениями и обсуждали моменты, требующие доработки. В день интервью к дискуссии присоединилась Савада Хироко, адъюнкт-профессор университета Цукуба, специализирующаяся на методике преподавания японского языка как иностранного.

Исследователи высоко оценили онлайн-урок, проводимый Это: «Дети были полностью погружены в процесс и не отвлекались». Также они отметили, что первые пятнадцать минут урока ученики почти не улыбались. Эксперты указали на возможность улучшения учебного процесса: «Когда преподаватель использовала наглядные предметы, объясняя значение слов «есть» и «нет», ребята сразу оживились. Следовало применить этот подход с самого начала».



Экспертная группа анализирует онлайн-урок японского языка, проводимый в рамках пилотного проекта Комитета образования Фукуоки

От пилотного проекта к полномасштабному запуску

В 2026 учебном году городской Комитет образования приступит к полномасштабному внедрению дистанционного обучения японскому языку на базе ряда школ. Запускаемая программа предназначена преимущественно для освоения так называемого «сурвайвал-японского» – базовых навыков повседневного общения на японском языке. Во время занятий будут использоваться учебные материалы, разработанные с учётом результатов и выявленных задач пилотного проекта 2025 учебного года.

После начала учебного года сотрудники Комитета образования посещают участвующие в проекте школы для обсуждения запуска проекта с их руководством. Программа будет реализовываться в восемь этапов. Онлайн-уроки рассчитаны на детей, недавно приехавших в Японию и остро нуждающихся в языковой адаптации. Старший сотрудник Комитета образования Абэ стремится увеличить число школ, из которых будут транслироваться уроки японского языка, а также приступить к новому исследовательскому проекту по преподаванию языка, необходимого для изучения школьных предметов.

В апреле 2025 года Министерство образования выпустило новые методические рекомендации «Развитие речи и овладение языком», предлагающие постепенное обучение японскому языку с опорой на родной язык ребёнка. Комитет образования Фукуоки уже выдал преподавателям устройства голосового перевода на базе искусственного интеллекта. «Мы намерены поэтапно внедрять меры для поддержки учеников в соответствии с их потребностями, задействуя информационные технологии и прочие современные методы», - отмечает представитель Комитета образования.

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Фотография к заголовку: онлайн-урок японского языка для детей с иностранными корнями, проводимый в рамках пилотного проекта Комитета образования Фукуоки