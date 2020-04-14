Резкие перемены из-за коронавируса: как проводят время японцы? Чрезвычайное положение. Часть 1

Разгул коронавирусной инфекции вынудил правительство объявить чрезвычайное положение, существенно усилив ограничения. Как живётся населению, и как жители страны относятся к этой беспрецедентной ситуации? Мы расспросили представителей различных кругов.

Своевременное введение чрезвычайного положения

Сато Масару

Писатель, бывший ведущий аналитик МИД Японии, живёт в Токио

«Я считаю, что на этот раз чрезвычайное положение объявили вполне своевременно. Пусть некоторые страны критикуют нас за слабость власти, я считаю, что эта критика бьёт мимо цели. В чрезвычайных обстоятельствах проявляется национальная культура. У Японии есть культура стыда, и она создаёт должное давление с тем, чтобы люди воздерживались от выхода из дома. Полагаю, это действенно для сдерживания инфекции. Сам я намерен решительно следовать указаниям правительства. Поскольку государственные лидеры, избранные народом страны, представляют волю народа, мы будем по собственной воле следовать его указаниям».

«В этих целях я на указанный период отменил все запланированные выходы из дома и перешёл на работу в удалённом режиме. Если число выходящих из дома сократится на 70-80%, это позволит уменьшить число инфицированных, это статистически верно. Пожалуй, можно сказать, что это – вопрос поведения каждого отдельного гражданина страны. Станет ли народ слушать, что скажет правительство, после того как чрезвычайная ситуация закончится – отдельный вопрос».

Это задел времени на будущее

Уэно Макото

Профессор Университета Нара, живёт в городе Нара

«Мне кажется, и сейчас, и в старину инфекционные заболевания были уделом городов. Вместе с тем, хотя в моей персональной истории этот опыт первый, в истории человечества изоляция городов в борьбе с эпидемией – метод классический. Как люди проводили такое время? – на этот счёт имеются литературные источники в форме рассказов тех, кто оказался взаперти, такие, как «Декамерон». В «Собрании мириад листьев» (Манъёсю) тоже имеется песня о том, как во время эпидемии не допускаются большие скопления людей, а исключение делается только для незначительных контактов родственников.

Вот и мне в ближайший месяц хотелось бы воспользоваться ситуацией как поводом обратиться к собственным настроениям, и заглянуть поглубже. Раз в университете нет студентов, я намереваюсь пораньше завершить планируемую к публикации работу о сборнике Манъёсю. Сделать пораньше всё необходимое, чтобы подготовиться к тому времени, когда университет откроется вновь. Хочется думать, что я создаю таким образом задел времени на будущее».

Сейчас самое время быть благодарным

Исикава Юки

Профессиональный волейболист (играет за итальянский клуб Падуя), входит в состав сборной Японии на Олимпиаду в Токио, живёт в Италии

«В Италии решили отменить игры остатка сезона в Серии А. Сейчас мне очень тяжело, потому что я лишился возможности играть в свой любимый волейбол. Вместе с тем, я с новой силой чувствую: то, что мне всегда казалось естественным, было создано не только моими собственными усилиями, но поддержкой и помощью множества людей. Поэтому мне хочется стать человеком, думающем об окружающих в той же мере, как о себе самом. Именно сейчас мы не можем забывать о благодарности... С этим настроением я стал думать о том, что же я могу сделать, и решил публиковать в своём "Инстаграме" полученные мною сообщения, в которых выражается благодарность».

«Вдруг стало невозможно провести церемонии окончания и поступления, отменены матчи, для победы в которых долго и упорно тренировались… из-за этого не удалось сказать «спасибо» всем тем, кому хотелось сказать, рассказать о задачах, которым хочется бросить вызов. Я верю, что если чувства благодарности свяжут каждого отдельного человека свяжутся между собой, то в нашу будничную жизнь придут покой и светлое будущее, и вся планета будет жить в мире».

(Редакция nippon.com)