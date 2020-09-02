«Сотрудничающие больницы» – анонимные добровольцы на передовой борьбы с коронавирусом

В Японии существуют медицинские учреждения, имеющие статус «больниц, оказывающих содействие в лечении инфекционных заболеваний». В настоящее время в соответствии с требованием государства они принимают пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Перечень этих больниц не оглашается под предлогом заботы об их репутации. Директор по лечению новых инфекционных заболеваний Ассоциации врачей города Фунабаси Асахара Синго – о тяжёлой ситуации, в которой оказались «сотрудничающие больницы», стоящие на грани банкротства ввиду отсутствия надлежащего финансирования.

Доктор медицинских наук. Работал в больнице Университета Дзюнтэндо и больнице онкологических исследований Ариакэ, с 2007 года – заместитель директора больницы Тиба Токусюкай. В течение 2 лет является директором по гигиене и новым инфекционным заболеваниям Ассоциации врачей города Фунабаси (префектура Тиба). До начала пандемии новой коронавирусной инфекции занимался разработкой мер по борьбе с эпидемией гриппа. Специалист по сложным случаям болезней гепатобилиарной системы (рак поджелудочной железы, рак печени и пр.), ответственный по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в городе Фунабаси. Сертифицированный специалист и консультант японской Ассоциации болезней пищеварительного тракта, сертифицированный специалист и консультант японской Ассоциации эндоскопии пищеварительного тракта, сертифицированный консультант японской Ассоциации заболеваний поджелудочной железы, сертифицированный консультант японской Ассоциации заболеваний желчных путей, сертифицированный онколог.

Ничтожный размер государственных дотаций

В Японии существует два вида медицинских учреждений, принимающих пациентов с новой коронавирусной инфекцией – специализированные инфекционные больницы и так называемые «сотрудничающие больницы». Специализированные больницы получают от государства целевое финансирование и дотации, однако система поддержки сотрудничающих больниц несовершенна. По словам доктора Асахара, сотрудничающие больницы работают практически на добровольных началах. В целях профилактики внутрибольничной инфекции многие из них закрыли профильные отделения и выделили палаты для пациентов с коронавирусом, однако за койко-место, занимаемое коронавирусным пациентом, государство платит всего 16 000 йен в день (около 150 долл. США).

«Некоторые сотрудничающие больницы, заботясь в том числе о профилактике заражения, выделили для коронавирусных пациентов до 50 коек, однако государство не оплачивает простаивающие койки, а при помещении коронавирусного пациента в палату интенсивной терапии (ПИТ) надбавка от государства составляет лишь 80 000 йен (около 755 долл. США)», – продолжает Асахара.

Сотрудничающие больницы сталкиваются со множеством трудностей. Некоторые выплачивают персоналу пособия в связи с риском заражения коронавирусом и выделяют дополнительных медсестёр в ночную смену для 4-5 коронавирусных пациентов. Больницы уже не сводят концы с концами, и если данное положение вещей будет продолжаться, многие из них окажутся на грани банкротства.

«Если ежедневно простаивает по 40 коек, сумма дефицита за месяц достигает нескольких десятков миллионов йен. Государство даже не задумывается о необходимости компенсации. В Ассоциацию врачей поступают жалобы от сотрудничающих больниц, что «май месяц- это крайний срок» и «мы не сможем противостоять второй волне»».

Работа не по специальности и отсутствие СИЗ

В условиях пандемии коронавируса специализированные инфекционные больницы оказались в центре внимания. Существует несколько уровней этих больниц. На вершине пирамиды находятся медицинские учреждения, сертифицированные для работы с любыми инфекциями. За ними следуют больницы, специализирующиеся на лечении инфекций первого типа (лихорадка Эбола и пр.), инфекций второго типа (полиомиелит, туберкулёз и пр.) и больницы с туберкулёзным отделением. Врачи и медсёстры, работающие в таких больницах, хорошо разбираются в новых вирусах, лихорадке Эбола и других инфекционных заболеваниях, и регулярно проходят специальные тренинги.

Какова же роль сотрудничающих больниц?

На первом этапе появления нового инфекционного заболевания пациентов принимают 4 высокоспециализированные больницы, способные работать с любыми инфекциями. По мере распространения коронавируса пациенты стали поступать в больницы, специализирующиеся на инфекциях первого и второго типа, однако после появления инфекционных кластеров возник дефицит коек, и сотрудничающие больницы были вынуждены в экстренном порядке создать условия для приёма пациентов с коронавирусом. К ним поступали преимущественно лёгкие больные и пациенты средней степени тяжести, которым не хватило места в специализированных больницах, а также лица с подозрением на коронавирус, то есть их роль была вспомогательной.

Требование о приёме пациентов направлялось в больницы в индивидуальном порядке после рассмотрения вопроса в органах местной власти, Ассоциации врачей и санэпидемстанции.

«В отличие от специализированных больниц, сведения о количестве и локации сотрудничающих больниц не разглашаются. Государство мотивирует это необходимостью профилактики распространения инфекций и защиты репутации больниц. Однако даже сами врачи не знают, какие больницы в их районе являются сотрудничающими».

В процессе подготовки статьи я обратился с запросом о количестве сотрудничающих больниц в Министерство здравоохранения, однако до указанного срока ответа не поступило.

В условиях крайнего дефицита оборудования и материальных ресурсов, необходимых для защиты от заражения, а также специализированных кадров, уровень риска инфицирования среди медработников сотрудничающих больниц не ниже, а то и выше, чем в специализированных больницах.

«Сотрудничающие больницы продолжают вести амбулаторный приём. Коронавирусных пациентов лечат реаниматологи, кардиохирурги, в некоторых учреждениях ими занимается только директор больницы, хирург по специальности»

Сотрудничающие больницы испытывают острый дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ). В отличие от специализированных больниц, они находятся в тени, поэтому рассчитывать на помощь от частного сектора не приходится. В апреле в некоторых больницах находящиеся в декретном отпуске медсёстры изготовляли на дому одноразовые халаты из мешков для мусора для своих коллег.

Нерешённый вопрос финансирования

Роль координатора между стоящими на грани сотрудничающими больницами и органами местной власти, санэпидемстанцией и прочими компетентными органами выполняют ответственные по инфекционным заболеваниям в Ассоциациях врачей, коллеги доктора Асахара.

«Система сотрудничающих больниц появилась не во время пандемии нового коронавируса. Она существовала ещё в 2003 году, во время эпидемии тяжёлого острого респираторного синдрома (SARS). Но в Японии при смене ответственых лиц теряется весь предшествующий опыт. Государство переложило все полномочия на префектуры, а политика органов местной власти зависит от личности губернатора. Если он не отличается оперативностью, то прогресс отсутствует до тех пор, пока население не проявит инициативу».

Власти префектуры Тиба объявили об отсутствии намерения выделять Касива, Фунабаси, Тиба и другим крупным городам дотации на создание мобильных пунктов для желающих сдать ПЦР-тест не выходя из автомобиля, а также на аренду гостиниц с целью размещения лёгких и бессимптомных больных. Ассоциации врачей вынуждены обращаться только к городским администрациям.

Политика городских администраций на территории префектуры Тиба неоднородна. Власти города Нарита объявили о выделении 100-миллионной субсидии обеим больницам, принимающим пациентов с коронавирусом. В префектуре Осака, помимо дотаций больницам и специальных надбавок работающему с коронавирусными больными персоналу, каждому медработнику выдают купоны Quo Card на сумму до 200 000 йен за счёт пожертвований от частного сектора. Об оказании помощи медицинским учреждениям, принимающим пациентов с коронавирусом, объявили власти префектуры Айти, мэрии городов Фукуока и Киото. Количество органов власти, принимающих решение о выделении дотаций на местном уровне, которые распространяются в том числе на сотрудничающие больницы, постепенно растёт.



Морита Кэнсаку, губернатор префектуры Тиба. Местные сотрудничающие больницы на данный момент не получают помощи в достаточном объёме (фото Jiji Press)

«Мы ведём переговоры с мэрией города Фунабаси. Могут ли они помочь медицинским учреждениям? До каких пор нам нужно держать места для коронавирусных пациентов? Каким образом предполагается восполнять дефицит бюджета в больницах? Если сотрудничающие больницы будут оставаться в статусе волонтёров, власти не смогут рассчитывать на них в случае прихода второй волны пандемии. Нужно решать проблемы именно сейчас, пока число новых случаев заражения идёт на спад».

25 мая в Японии отменили режим чрезвычайного положения, однако это не решило проблем в сотрудничающих больницах. Необходимо оперативное принятие мер на уровне государства и местных администраций(*1).

Фотография к заголовку: больница, принимающая пациентов с новой коронавирусной инфекцией (не относится к категории «сотрудничающих»). (фото Майнити Симбун/AFLO)