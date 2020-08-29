Сохранить нынешнюю линию на переговорах о Северных территориях и после ухода Абэ

Объявленный уход в оставку премьер-министра Абэ Синдзо неизбежно скажется на дальнейших отношениях между Японией и Россией, и в первую очередь на переговорах по вопросу Северных территорий. Как отмечает специалист по России, бывший ведущий аналитик МИД Японии Сато Масару, «Не исключено, что придется полностью пересматривать дипломатию на российском направлении, основой которой служит Советско-японская совместная декларация 1956 года». Редакция nippon.com взяла у господина Сато интервью.

Родился в 1960 году в Токио. Писатель, в прошлом аналитик Министерства иностранных дел. Заслужил высокую репутацию со стороны зарубежных специалистов в области сбора и анализа данных на посту ведущего аналитика информации МИД Японии. Изучил русский язык в лингвистической школе сухопутных войск Великобритании; работая в посольстве Японии в Москве, занимался созданием информационной сети вокруг главных кремлёвских фигур. Автор многочисленных книг, среди которых «Государственная ловушка» (Кокка но вана, Синтё Бунко), «Разрушающая себя империя» (Дзимэцу суру тэйкоку, Синтё Бунко).

Подготовка почвы с Трампом перед началом диалога Японии и России

Редакция: На пресс-конференции, объявляя о выходе в отставку, премьер-министр Абэ выразил сожаление о том, что наряду с проблемой похищенных в Северную Корею японских граждан ему не удалось добиться прорыва и на переговорах о возвращении Северных территорий. Дипломатия на российском направлении определенно порождала тень, омрачавшая его лидерство, не правда ли?

Сато Масару: Сразу после начала работы второго кабинета Абэ премьер-министр стал вкладывать серьезные усилия в застопорившиеся переговоры по территориальному вопросу. В ноябре 2016 года, сразу же после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, Абэ немедленно вылетел в Нью-Йорк, где провел переговоры с Трампом в его резиденции в Трамп Тауэр. Что было центральной темой этой беседы, не сообщалось, однако премьер-министр Абэ, готовясь к переговорам с Владимиром Путиным в своей «домашней» префектуре Ямагути, проводил скрупулезную стратегическую подготовку, стремясь заручиться поддержкой со стороны Трампа переговоров между Японией и Россией по территориальному вопросу.

Редакция: Какой конкретной поддержкой он хотел заручиться со стороны администрации Трампа?

Сато: Если на японско-российских переговорах стороны достигнут прогресса, если удастся прийти к резульатату переговоров о заключении мирного договора и Японии будут переданы остров Сикотан и гряда Хамомаи, допустит ли японское правительство размещение на этих островах американского контингента в Японии на основании Договора о безопасности между Японией и США? Это было самым большим опасением правительства Путина. Вероятно, уже по этой причине премьер-министр Абэ хотел заручиться пониманием и поддержкой со стороны избранного президента США на переговорах по территориальному вопросу. Однако в России, главным образом, сторонники жесткой линии в отношении Японии и не думали отбрасывать подозрений о том, что на Северных территориях будут размещены американские войска. Премьер-министр Абэ объявил об отставке прежде, чем воспользоваться в качестве козыря дипломатическим капиталом отношений «Синдзо и Дональда».

Изменение в позиции российской стороны на переговорах

Редакция: В дальнейшем премьер-министр Абэ, пользуясь самыми разными оказиями, стремился сдвинуть с места решение территориальной проблемы, и все-таки, образно выражаясь, Северные территории постепенно становились от Японии еще дальше, не так ли?

Сато: Охлаждение в японо-российских отношениях стало особенно заметно в последнее время. Неизменной основой для переговоров по территориальному вопросу между Японией и Россией служила так называемая «совместная советско-японская декларация» 1956 года. На основании этой декларации Япония и СССР, а затем Япония и Россия исходили из того, чтобы сначала заключить мирный договор, а затем через какое-то время передать японской стороне остров Сикотан и гряду Хабомаи. Но в этом отношении становятся заметны изменения тональности.

Редакция: Это нельзя оставить без внимания. Пожалуйста, объясните подробнее.

Сато: Как отмечал Виталий Швыдко, завсектором Японии российского Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН), японско-российские отношения очевидно находятся в тупике. «Два года назад имелись ожидания на достижение между двумя странами компромисса, однако и это желание постепенно исчезало еще до того, как были приняты поправки Конституции, запрещающие отчуждение территорий». «Изменилась риторика переговоров. Что касается заключения мирного договора, предполагалось, что его подписание обеими странами должно официально завершить признание итогов Второй мировой войны. Но поскольку, пусть и в отсутствие мирного договора между Россией и Японией, дипломатические и экономические отношения уже существуют, серьезных изменений в этих отношениях не произойдет. Подписание мирного договора следует приветствовать, однако это не более чем формальность».

Этот комментарий был опубликован новостным агентством «Спутник», которым фактически управляет российское правительство. Вероятно, его можно воспринимать как отражение намерений какой-то части представителей политической власти Путина.

Позиция российской стороны заключалась в том, что в отношении острова Кунасири и острова Эторофу с учетом исторических обстоятельств и чувств японского народа она пойдет на особую меру в порядке преференциального отношения к Японии. Однако позиция российской стороны на переговорах очевидно изменяется. Подразумевается, что хотя на данный момент мирного договора между Японией и Россией нет, дипломатические и экономические отношения есть, и никаких проблем не возникает.

Не отступать от принципов совместной декларации!

Редакция: Такую логику российская сторона использовала по отношению к послевоенной Германии, не правда ли?

Сато: Совершенно верно. Полагаю, что Россия начинает задумываться о том, чтобы реализовать послевоенное урегулирование второй мировой войны по образцу отношений с Германией. В России и Германии согласны с тем, что хотя между Россией и Германией не существует мирного договора, это не препятствует развитию отношений между двумя странами. То есть, подразумевается, что и в японско-российских отношениях можно следовать этой «немецкой формуле». Между тем посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин в интервью в сентябрьском номере еженедельника «Бункэй сюндзю», подтверждая, что основой российской позиции является ускорение переговоров о заключении мирного договора на основе советско-японской совместной декларации 1956 года, заявляет, что обещание передать Японии остров Сикотан и гряду Хабомаи остается в силе и сейчас. Таким образом, российская сторона посылает смешанные сигналы.

Редакция: Понятно, что с российской стороны возникает новое течение. Считаете ли вы его приемлемым?

Сато: Никоим образом. Решение послевоенных отношений с Японией по образцу отношений с Германией – это ошибочный подход. Нацистская Германия напала на Советский Союз, нарушив пакт о ненападении. Гитлер намеревался обратить в рабство славянские народы, в том числе русский. Япония была союзницей Германии, однако у нее не было расовой идеологии, подобной нацистской. Более того, 9 августа 1945 года Советский Союз напал на Японию, нарушив действовавший пакт о нейтралитете между СССР и Японией. В Кремле тоже должны хорошо понимать, что контекст войны с Германией и войны с Японией совершенно разные.

Редакция: Какую дипломатию на российском направлении, по вашему мнению, следует продвигать новой политической власти после Абэ в нынешних непростых условиях?

Сато: Недопустимо ослаблять принципы дипломатии Японии, основанные на Девятой статье Совместной советско-японской декларации, в которой провозглашается следующее:

... Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией.

Новой политической власти следует недвусмысленно донести до Москвы то, что в случае, если Россия будет пытаться уклониться от заключения мирного договора, проигнорировав происходивший исторический процесс, то это вызовет резкое ухудшение отношения и чувств японского народа к России, и не идти с легостью на уступки.

Фотография к заголовку: Рукопожатие премьер-министра Абэ Синдзо и президента Владимира Путина на церемонии закрытия перекрестных годов России и Японии, июнь 2019 года, Осака (Jiji Press)