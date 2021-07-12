К «новому альянсу Японии и Великобритании»: быстрое сближение сто лет спустя

Быстрое сближение через 100 лет: отношения Японии и Англии сегодня

В условиях, когда поднимает голову претендующий на гегемонию Китай, быстрыми темпами происходит сближение Японии и Великобритании. Будет ли выкован новый альянс из отношений этих двух стран-союзников в прошлом теперь, по прошествии сотни лет? Свой прогноз предлагает бывший руководитель отделения газеты «Санкэй симбун» в Лондоне Окабэ Нобору.

Как адмирал Того сыграл свою роль на саммите в формате 2+2

Похоже, что мы являемся свидетелями нового «медового месяца» отношений, уже имевших место в прошлом. Япония и Великобритания состояли в альянсе, пока он не утратил силу в 1923 году. После окончания Войны на Тихом океане, долгое время они выстраивали отношения дружбы, будучи странами, разделяющими общие демократические ценности, но эти отношения нельзя было назвать союзническими. Однако подъем китайской гегемонии вновь вынуждает обе страны к быстрому сближению. Настоящая серия из шести частей посвящена будущему «нового японско-британского альянса», который может стать вторым краеугольным камнем безопасности вслед за союзническими отношениями Японии и Соединенных Штатов Америки.

«Этот снимок адмирала Того был сделан примерно за полгода до Цусимского сражения». Такие слова прозвучали в одном из юго-восточных пригородов Лондона. Гринвич, через который проходит нулевой меридиан, место расположения бывшей Королевской обсерватории, задававшей мировой стандарт времени, ныне зарегистрирован ЮНЕСКО в качестве объекта Всемирного наследия. Четырнадцатого декабря 2017 года именно здесь состоялась третья по счету встреча глав оборонных и внешнеполитических ведомств Японии и Великобритании (так называемый «формат два плюс два»). В Квинс-хаус, примыкающем к Национальному морскому музею Великобритании, японские министр иностранных дел Коно Таро и министр обороны Онодэра Ицунори вместе со своими британскими коллегами – Борисом Джонсоном, в то время министром иностранных дел, и министром обороны Гэвином Уильямсоном, с улыбками рассматривали дневник адмирала флота её величества Уильяма Пакенема и старинную портретную фотографию адмирала Того Хэйхатиро.

Фотографию сохранил адмирал Пакенем, который в мае 1905 года в качестве офицера-наблюдателя собственными глазами видел с борта броненосца «Асахи», как в Цусимском сражении был разгромлен Балтийский флот России. В тот год в январе по случаю капитуляции Порт-Артура Пакенем пригласил Того в гости, а затем вложил в свой дневник портретную фотографию, которую Того прислал с ответом на приглашение. Именно эта фотография хранится в музее.

Письмо датировано пятым января 1905 года – четыре дня спустя после падения после осады, продолжавшейся около 150 дней, неприступной крепости Люйшунь – Порт-Артура.

«С огромным удовольствием принимаю приглашение побывать у Вас в гостях 7 января после 8 часов пополудни. Моя супруга сожалеет, что не сможет принять участие», – собственноручно написал адмирал по-английски, поставив подпись: «H. Togo».

На снимке, сделанном в фотоателье токийского района Кудан, Того запечатлен в форме военно-морского флота. На фотографии имеется надпись от руки: «Адмирал Х. Того». Поскольку Того стал адмиралом в 1913 году, предположительно надпись сделал уже после русско-японской войны хранивший фотографию адмирал Пакенем.

Хотя в качестве офицеров-наблюдателей на Русско-японской войне присутствовали представители многих стран Запада, наибольшее их количество – 33 человека – направила Великобритания, которую связывали с Японией союзнические отношения. Пакенем, у которого сложились наиболее близкие отношения с Того, стал тем из них, кто поднялся на борт эскадренного броненосца «Асахи», построенного на верфи компании Джон Браун в Шотландии, и во время Цусимского сражения с риском для жизни следил за этой битвой века с самого переднего края – с четвертого номера Первого флота.

К фактическому построению альянса Японии и Великобритании

Почему Того преподнес в подарок свое портретное фото? Согласно пояснению, которое дал четырем министрам научный сотрудник музея Эндрю Лин, «Пакенем созвал этот ужин и пригласил Того, чтобы отметить успешное завершение осады Порт-Артура, которое стало переломным моментом войны. А адмирал Того, преподнося свой портрет, демонстрировал решимость во что бы то ни стало победить в решающей схватке с Балтийским флотом России, который уже вышел с Балтики в направлении Дальнего Востока двумя месяцами ранее». Таким образом, снимок был выражением решимости перед грядущей схваткой.

Примерно через пять месяцев после этого праздничного ужина, 27 мая 1905 года, объединенная эскадра под командованием Того разгромила Балтийскую эскадру близ Цусимы, одержав победу исторического значения. И в дневнике Пакенема 27 мая записано: «Сражение».

Фотографию именно этого человека, адмирала Того, британская сторона подготовила ко встрече в формате 2+2. Этим она выражала волю к укреплению связей между Великобританией и Японией по примеру Того, снискавшего прозвище «восточный Нельсон».



Портретная фотография Того Хэйхатиро и письмо, собственноручно им написанное. Снимок сделан автором статьи (при содействии Национального морского музея Великобритании)



Дневники Уильяма Пакенема за 1904 (слева) и 1905 (справа) годы. Снимок сделан автором статьи (при любезном содействии Национального морского музея Великобритании)



Майские страницы дневника Пакенема за 1905 год. Снимок сделан автором статьи (при содействии Национального морского музея Великобритании)

На переговорах четыре министра, ознакомленные с глубокими историческими связами Японии и Великобритании, которыми страны обязаны адмиралу Пакенему и победителю Балтийского флота адмиралу Того, пришли к согласию, и в совместном заявлении по итогам встречи объявили о подъеме на новый уровень «глобального стратегического партнерства» двух стран и о договоренности работать в тесном взаимодействии над реализацией инициативы Японии о формировании «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Японский министр иностранных дел Коно отметил, что «Япония приветствует возвращение Великобритании в зону “восточнее Суэцкого Канала” (Азиатско-Тихоокеанский регион)» а британский министр обороны Уильямсон назвал Японию «ближайшим другом Великобритании в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Тем самым стороны со всей очевидностью продемонстрировали намерение двигаться курсом на углубление сотрудничества в области обеспечения безопасности фактически в качестве союзников (квази-альянса), наряду с тем, как обе страны являются союзниками Соединенных Штатов Америки.

Два островных государства с общей историей и общими потребностями в области обороны

После встречи в формате 2+2 две морские державы – Япония и Великобритания – стали быстро сближаться в военной сфере. В 2018 и 20119 годах в Японии побывали фрегаты ВМФ Великобритании «Сазерленд» и «Аргайл», а также «Монтроз», которые, наряду с наблюдением с целью препятствовать незаконной перевалке «с борта на борт» северокорейских грузов в Южно-Китайском море и других акваториях, провели совместные учения с Морскими силами самообороны Японии в акватории южнее острова Хонсю. Совместные учения военно-морских сил Великобритании и Морских сил самообороны состоялись впервые с тех пор, как после окончания Первой мировой войны утратил силу японско-британский альянс. Более того, состоялись также совместные трехсторонние учения Японии, США и Великобритании с участием американского палубного самолета-разведчика P-8A. В 2018 году в Японии побывало подразделение британских сухопутных войск, и впервые в истории состоялись совместные учения сухопутных сил двух стран.

Япония и Великобритания прилагают усилия и к технологическому сотрудничеству в области оборонного оборудования: начата совместная разработка новой модели ракеты класса «воздух-воздух» идея которой состоит в оснащении британской ракеты «Метеор» радаром производства японской компании «Мицубиси дэнки», и в 2022 году будет создан опытный прототип. Такими ракетами планируется оснащать истребители F-35, и при благополучном завершении работы она будет иметь лучшие в мире характеристики. Помимо этого, с 2021 финансового года начинаются совместные исследования технологии радаров с высокими функциональными возможностями для истребителей.

В британской газете «Дейли телеграф» Джон Хэмингс, который в июле 2019 года перешел с должности руководителя Азиатского отдела связанного с правительством Великобритании исследовательского «Общества Генри Джексона» на должность доцента в Центре исследований проблем обеспечения безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона им. Дэниела Иноуэ при Министерстве обороны США, опубликовал статью, в которой он отмечает: «У Великобритании и Японии имеются схожие потребности в том, что касается обороны. Будучи островными странами, связанными тесными отношениями в области обороны с Соединенными Штатами Америки, с приблизительно одинаковым оборонным бюджетом, они имеют похожие потребности в оборонном оборудовании, в особенности, для морских сил и авиации. Обе страны не только разделяют общую историю военно-морских сил, но и обращены к общему будущему».

Фоном для быстрого сближения Японии и Великобритании служат изменения ситуации на планете: угроза гегемонии Китая, мощью военно-морских сил превзошедшего ВМС США (согласно ежегодному докладу Министерства обороны США), обострение ситуации на Корейском полуострове, выход Великобритании из состава Европейского Союза и другие факторы. Для Великобритании, покинувшей Европейский Союз в канун наступления 2021 года, в условиях активизации морской деятельности Китая, защита судоходных коммуникаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддерживающих национальную экономику, является вопросом жизни и смерти.

По мнению господина Хэмингса, стратегия после брексита состоит в том, чтобы, увеличив через Организацию Североатлантического договора (НАТО) вклад Германии в защиту Восточной Европы, переориентировать высвободившиеся силы на оборону торговых путей от Суэцкого канала до Сингапура.

«Великобритания и Япония рассматривают считают друг друга союзниками, или по меньшей мере квази-союзниками»

Профессор Оксфордского университета Иан Нири, который пришел к такому выводу, отмечает: «С точки зрения права на коллективную самооборону (если возникнет такая необходимость) Япония тоже может приходить на помощь союзным государствам», истолковывая усилия правительства прежнего премьер-министра Абэ Синдзо, которое пошло на внесение поправок в Конституацию и смягчение режима экспорта вооружений, в качестве стремления заключить «новый союз Японии и Великобритании».

Размещение авианосца «Куин Элизабет» на Дальнем Востоке: два зайца одним выстрелом

На следующий день после переговоров в формате 2+2 по приглашению ВМФ Великобритании министр обороны Онодэра в Портсмуте первым из зарубежных официальных лиц поднялся на борт вступившего в строй неделю назад новейшего авианосца «Куин Элизабет», где предложил провести в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместные учения с кораблем Морских сил самообороны «Идзумо».

Эти совместные учения становятся реальностью три года спустя. Четвертого января 2021 года Военно-морские силы Великобритании объявили о завершении подготовки к первой навигации авианосной ударной группы во главе с «Куин Элизабет» и о готовности выйти в море в течение пяти суток по получении приказа. Примерно в апреле или мае авианосная ударная группа, выйдя из Портсмута, с заходом в Джибути и Сингапур, будет направлена в близкие к Японии воды, в том числе в акваторию близ островов Сэнкаку префектуры Окинава, а также в Южно-Китайское море, и будет в течение длительного времени пребывать в Сасэбо и других местах.

Полвека минуло с тех пор, как в 1968 году Великобритания объявила об «уходе из зоны восточнее Суэца». С важной вехой, которой стал выход из состава Европейского Союза, эта страна вновь возвращается на «восток». Партнером, углубляющим с нею отношения, выступает Япония.

«Самое амбициозное развертывание за последние 20 лет в ответ на неотложные вызовы, стоящие перед Великобританией и ее союзниками».

Столь высоко похвалил себя за отправку «Куин Элизабет» в Тихий океан премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Министерство обороны Соединенных Штатов 19 января 2021 года объявило о том, что силы военно-морского флота и морской пехоты США будут участвовать в ударной авианосной группе, ядром которой является новейший британский авианосец «Куин Элизабет». При развертывании авианосной ударной группы в западной части Тихого океана будут использованы новейшие стелс-истребители палубного базирования морской пехоты США F-35B; в группировку войдет эсминец УРО ВМС США «Салливанз». Целью является продемонстрировать тесное сотрудничество Соединенных Штатов и Великобритании в обеспечении безопасности и сдерживании Китая, быстро наращивающего военную мощь.

Отойдя из зоны «восточнее Суэца», в 1973 году Великобритания вступила в Европейское Сообщество – предшественника Европейского Союза, и с тех пор два столпа ее дипломатии составляли, с одной стороны, единая позиция со странами Европы, а с другой – прочные отношения с Соединенными Штатами. В 2016 году на референдуме население страны высказалось за выход из ЕС, освободившись от бремени его ограничений, и восстановление позиций в Индо-Тихоокеанском регионе стало задачей, не терпящей отлагательств.

С дипломатической точки зрения долгосрочное развертывание в западной части Тихого океана авианосной ударной группы выглядят как намерение убить одним выстрелом двух зайцев – укрепить отношения в области обороны со странами-партнерами, и в первую очередь Японией, а вместе с тем «одолжить» свои силы Соединенным Штатам, облегчив бремя, которое несет важнейший союзник, с которым Великобритания поддерживает особые отношения.

По соглашению о статусе сил Объединенных Наций времен Корейской войны вооруженные силы Великобритании могу использовать японскую базу американских войск в Йокосуке; продвигается план техобслуживания американских и британских истребителей F-35B – палубной авиации «Куин Элизабет» – на заводе Комакиминами компании Mitsubishi Heavy Industries, ожидается также, что тыловую поддержку будут оказывать и Морские силы самообороны Японии.

В обеспечении собственной безопасности Япония зависит от стратегического ядерного оружия и других средств США. Великобритания также является страной, обладающей стратегическим ядерным оружием. И хотя вероятность того, что ядерным оружием будет оснащен авианосец «Куин Элизабет», невелика, надежды возлагаются на то, что проведение трехсторонних совместных учений японского «Идзумо» с американскими и британскими авианосцами «повысит японский потенциал сдерживания». Это крайне важно и для обеспечения безопасности Японии. Если станет реальностью выдвижение в Азиатско-Тихоокеанский регион военно-морских сил Великобритании, которое можно будет считать и возрождением японско-британских уз, то это, вероятно, согреет ностальгическим чувством и дух покойного маршала Того.

Фотография к заголовку: 14 декабря 2017 года на третьей встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и Великобритании (формат два плюс два) в Гринвиче (слева направо) министр обороны Гэвин Уильямсон, министр обороны Онодэра Ицунори, министр иностранных дел Коно Таро и министр иностранных дел Борис Джонсон изучают исторические документы о военно-морских силах двух стран (AFP / Jiji Press)