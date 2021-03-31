«Отход от углерода» как новый фокус противостояния США и Китая при администрации Байдена: Япония, вынужденная сотрудничать

Администрация президента США Джо Байдена провозгласила возврат к многостороннему подходу в международных отношениях. «Борьба с изменением климата станет новой передовой противостояния Соединенных Штатов и Китая», – утверждают американские дипломатические источники, и велика вероятность того, что соперничество за превосходство с Китаем будет продолжаться. Администрация Байдена намерена добиваться содействия в «уходе от углерода» со стороны как Европейского Союза, так и Японии.

Первый день у власти: возвращение к Парижскому соглашению

Двадцатого января, в день начала исполнения президентских обязанностей, Джо Байден распорядился о возвращении страны в число участников международных рамок, именуемых «Парижским соглашением», из которых ее вывела администрация президента Трампа, и взял курс на реализацию цели по достижению нулевого баланса эмиссий двуокиси углерода и других газов, способствующих парниковому эффекту.

Провозглашенная администрацией Байдена «Революция чистой энергии» предусматривает расходование за 4 года 2 трлн долларов (около 10 трлн йен) в области окружающей среды и инфраструктуры, а также инвестирование за 10 лет 400 млрд долларов в исследования и разработки технологических инноваций в области энергии. Кроме того, ставится цель трудоустроить 10 млн человек в индустрии чистой энергетики. В дополнение к определению стран и регионов, пренебрегающих обязательствами по снижению эмиссий парниковых газов, планируется обложить пограничными сборами, связанными с углекислым газом, часть импортных товаров.

Бывший госсекретарь Джон Керри уже получил должность специального представителя президента США по вопросам климата и приступил к работе в этом качестве на ключевой позиции – в Совете национальной безопасности. Кроме того, 22 апреля администрация Байдена планирует провести саммит стран-главных эмитентов, в том числе Китая и Японии, стремясь продемонстрировать лидерство в формировании правил, связанных с политикой борьбы с глобальным потеплением и отхода от углерода, в преддверии 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которую запланировано провести в ноябре в Великобритании.

Сдерживание Китая в политике борьбы с глобальным потеплением

Такое усиление американской политики в борьбе с глобальным потеплением, помимо поддержки национального производства и трудовой занятости, одновременно нацелено на принуждение Китая к сотрудничеству и реформам. В прошлом году Байден опубликовал в журнале Foreign Affairs, посвященном вопросам американской дипломатии, статью под названием «Почему Америка вновь должна лидировать?» В ней он отмечает, что политика борьбы с изменением климата является «той областью, в которой возможно и предпринимать согласованные шаги с Китаем».

С другой стороны, отметив: «У Америки нет причин смотреть Китаю в спину в области чистой энергии, квантовых компьютеров, искусственного интеллекта, связи стандарта 5G», он указал, что субсидирование экспорта угла Китаем через свою обширную экономическую сеть инициативы «Один пояс, один путь» является «неподобающим и грязным», обозначив намерение оказывать давление для того, чтобы это изменить.

Хотя Китай является крупнейшим в мире эмитентом, в сентябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин провозгласил цель прийти к 2060 году к нулевому балансу эмиссий парниковых газов. Путем сбора информации и крупных инвестиций он продвигает технологические инновации в области энергетики и электрических автотранспортных средств (EV) и ищет возможности наращивать силу своего международного экономического влияния.

Судя по всему, через политику чистой энергии администрация Байдена намеревается, двигаясь в ногу с Европейским Союзом, принимающим передовые меры борьбы с глобальным потеплением, «противостоять Китаю, создавая новый порядок и правила» (по словам дипломатического источника). Словно в отпор такой позиции Соединенных Штатов, в последней декаде января председатель КНР Си Цзиньпин на проходившей в режиме онлайн сессии Всемирного экономического форума заявил: «Угрозы и санкции в отношении других стран в духе новой Холодной войны ведут к мировому расколу и противостоянию».

Провозглашение Японией цели по достижению нулевых эмиссий: «в самый последний момент»

Для Японии разворот США к чистой энергии, помимо усиления антикитайской позиции, чреват сложными проблемами. После аварии десятилетней давности на АЭС «Фукусима-1» увеличилась зависимость страны от ископаемого топлива. В последнее время она составляет 85.5%. Если Соединенные Штаты станут так же, как Европейский Союз, продвигать передовые экологические правила, то Япония будет вынуждена реформировать промышленность в соответствии с западными стандартами в условиях ограничений генерации электроэнергии.

Двадцать шестого декабря прошлого года, непосредственно перед выборами президента США, премьер-министр Суга Ёсихидэ провозгласил цель прийти к нулевому балансу эмиссий до 2050 года. Более того, в декабре прошлого года была опубликована стратегия достижения этой цели – «Стратегия зеленого роста», в которой определены задачи и заданы процессы в 14 областях – распространении электромобилей, развитии океанской ветроэнергетики и т. п. В результате курс страны стал соответствовать изменениям международного расклада, вызванным приходом к власти администрации Байдена. «Объявление о курсе на нулевые эмиссии было специально сделано в последний момент перед победой Байдена», – рассказывают в руководстве Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Однако администрации США еще только предстоит конкретизировать свою стратегию чистой энергии. Спецпредставитель президента Джон Керри резко критикует строительство новых мощностей и капиталовложения в угольную энергетику, и в японской энергетической отрасли с ее сильной зависимостью от ископаемого топлива встревожены этой тенденцией – по словам представителя одной из ведущих электроэнергетических компаний, «Это не то, что относится к кому-то другому».

Ожидается, что теперь в двусторонней экономической дипломатии Японии и США (как отметили в руководстве МИД Японии) «будут определены как важные темы повестки» дискуссии о политике мер борьбы с глобальным потеплением, технологическое сотрудничество в области электромобилей и т. п., а также укрепление цепочек поставок (сети взаимного снабжения) деталями и комплектующими, связанными с этой продукцией.

Япония, вынуждаемая реформировать производство

Для Японии важной вехой в дальнейшей политике на американском направлении, вероятно, станут переговоры на высшем уровне, на которых премьер-министр Суга и президент Байден встретятся лицом к лицу. В последней декаде января правительства Японии и США подтвердили, что они будут стремиться провести переговоры лидеров двух стран по телефону и, внимательно отслеживая изменения ситуации с распространением коронавируса, постараются провести непосредственную двустороннюю встречу лидеров, приурочив ее к саммиту крупнейших стран-эмитентов 22 апреля. Источники в дипломатических кругах рассказывают: «Главный вопрос состоит в том, в какой мере Байден потребует технического и финансового содействия в связи с политикой борьбы с глобальным потеплением».

Источники в японском правительстве также рассказывают о желании параллельно Всемирному экономическому форуму, который состоится летом в Сингапуре, «провести первую при администрации Байдена трехстороннюю встречу министров торговли Японии, США и Европейского Союза». Такие встречи на министерском уровне начались в декабре 2017 года при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа, когда японское правительство занимало посредническую позицию между склонными к конфронтации Соединенными Штатами и Европейским Союзом. И если до сих пор встречи в этом формате служили площадкой, пользуясь которой «третьи страны» (подразумевая Китай) призывали защищать интеллектуальную собственность и повышать прозрачность мер торговой политики, то при администрации Байдена, по словам источников в Министерстве экономики, торговли и промышленности, «повестку пополнят вопросы политического сотрудничества в мерах, связанных с глобальным потеплением, в том числе в отношении “третьих стран”».

Хотя Япония опоздала с производством и распространением электромобилей, она сохранила конкурентоспособность в таких областях как исследования, разработка и производство аккумуляторов для этих транспортных средств, повышение энергосберегающих характеристик производственного оборудования и т. п. Однако в случае, если в Соединенных Штатах, Китае и других странах ускорится реформирование промышленности в качестве основного вектора борьбы с глобальным потеплением, ей потребуются меры совершенно нового уровня – в ограничении эмиссий исходя из предпосылки использования электромобилей, в активизации использования энергии возобновляемых источников и т. д. В таком случае автомобилестроительная промышленность Японии, которая до сих пор делала основной упор на гибридные транспортные средства, столкнется с крайне насущной необходимостью добиваться смягчения политики с учетом этого обстоятельства.

В условиях, когда в таких областях как производство электромобилей все сильнее заявляет о своем присутствии Китай, для Японии на данный момент (по словам источника в правительстве) «совершенно неприемлемо принимать политические меры в духе китайского государственного регулирования». Вместе с тем, по словам того же источника, исходя из нынешней структуры японской энергетики, стране «будет трудно следовать передовой политике Европейского Союза в области защиты окружающей среды». Поэтому важной задачей становится заручиться содействием администрации Байдена, которая тяготеет скорее к позиции ЕС, тщательно разъяснив ей положение и позицию Японии.

Стимулировать «вовлеченность» Соединенных Штатов усилиями заинтересованных стран

Интерес вызывает и то, изменится ли со сменой власти внешнеторговая политика США. В самих Соединенных Штатах усиливается недоверие к глобализации, и если не удастся побудить к «вовлеченности» администрацию Байдена, то усиление обращенности США к своей внутренней повестке неминуемо приведет к печальным последствиям для Японии, поскольку для нее свобода торговли имеет жизненно важное значение.

«Маловероятно, что администрация Байдена, отдающая приоритет преодолению внутреннего раскола страны, а также созданию новой промышленности и рабочих мест, будет с самого начала проявлять стремление к свободной торговле», – отмечает Чад Баун, старший исследователь Института мировой экономики Петерсона. В руководстве МИД Японии тоже единодушно утверждают, что второй раунд переговоров в рамках японско-американского соглашения о торговле, вступившего в силу в январе 2020 года, возвращение США в состав участников Транс-тихоокеанского партнерства, из которого предыдущий президент Трамп вывел страну в 2017 году, а также другая работа в данном направлении «не продвигается».

В дипломатических кругах с большой тревогой задаются вопросом: «Как побудить Соединенные Штаты к вовлеченности?» Шесть японских, американских и европейских исследователей, в том числе Баун, по случаю вступления в должность президента Байдена опубликовали рекомендации под названием «Вернуть Соединенные Штаты в игру: перспективы многостороннего подхода». В рекомендациях говорится, что Японии, странам Европы и другим заинтересованным сторонам следует использовать рамочные структуры для обсуждения торговых вопросов для вовлечения Соединенных Штатов в решение таких частных задач как борьба с коронавирусом нового типа. Трехсторонним переговорам министров торговли Японии, США и ЕС, на которых предпринимались попытки выработки международных правил с вовлечением в эту работу Соединенных Штатов, отводится роль «одной из моделей».

По словам источника в руководстве Министерства экономики, торговли и промышленности, принимавшего участие в становлении этих встреч в 2017 году, «Америку, которая в то время повышала таможенные пошлины для своих союзников, убедили в важности сдерживания Китая объединенными усилиями Японии, США и Европы». Он отмечает, этот формат послужит площадкой для дискуссий по важным вопросам и при администрации Байдена.

Фотография к заголовку: Президент Байден выступает с речью по вопросам внешней политики (Reuters / «Кёдо цусин»)