К «новому альянсу Японии и Великобритании»: Уход из Европы в Азию и амбициозные планы Британии под флагом свободной торговли

Быстрое сближение через 100 лет: отношения Японии и Англии сегодня

Курс британской политики все быстрее смещается в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона в целом и Японии в частности. Великобритания, которая в конце 2020 года с брекситом полностью освободилась от оков Европейского Союза, энергично стремится к выходу на растущий выдающимися темпами Азиатско-Тихоокеанский рынок, проявлением чего является, в частности, незамедлительная подача заявки на вступление в Транстихоокеанское партнерство. А соглашение об экономическом партнерстве (EPA) с Японией Великобритания заключила всего через 4 месяца после начала переговоров, продемонстрировав тем самым прочность двустороннего стратегического сотрудничества. В чем состоит цель быстрого сближения с Японией, которое продолжает Великобритания – сближения, которое южнокорейские СМИ уже окрестили «возрождением англо-японского альянса»?

Великобритания: смещение центра тяготения в Азию

В последний день 2020 года Великобритания окончательно вышла из состава Европейского Союза. Это удалось благодаря тому, что непосредственно перед окончанием переходного периода стороны пришли к согласию на переговорах о соглашении с Европейским Союзом о свободной торговле. Сохранив нулевые таможенные ставки, которых добивалась Великобритания, она выходит из-под правил ЕС и юрисдикции Европейского Суда, а также восстанавливает государственный суверенитет в ограничении миграции и ряде других вопросов. Пожалуй, есть все основания утверждать, что итогом переговорного марафона продолжительностью четыре с половиной года после референдума июня 2016 года стала победа Великобритании: по-дружески выйдя из состава ЕС, она оставила за собой возможности сохранить взаимовыгодные связи с этим региональным объединением.

Заявка на вступление в ТТП – «демонстрация амбиций под флагом свободной торговли»

Этими словами Борис Джонсон, добившийся своей заветной цели – выхода из ЕС – премьер-министр Великобритании, которая стала независимой как формально, так и фактически, сопроводил 1 февраля официальную подачу заявки на вступление в Транстихоокеанское партнерство. Тем самым он со всей очевидностью продемонстрировал намерение британского правительства сместить основной упор в экономике и дипломатии из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это «уход из Европы в Азию».

Почему же Великобритания возвращается в Азиатско-Тихоокеанский регион и вступает в ТТП?

Вышедшая из состава ЕС Великобритания намеревается выстроить новые связи и увеличить свое присутствие во всем мире, не ограничиваясь Западом (идея т. н. «глобальной Британии»), поставив целью до конца 2022 года охватить заключенными соглашениями о свободной торговле страны и территории, на которые приходится до 80% общемирового объема внешней торговли. Если ей удастся вступить в Транстихоокеанское партнерство, продвигающее более тесные экономические отношения в АТР с его исключительным экономическим ростом, то по расчетам эта доля достигнет около 65%.

В настоящее время на страны ТТП приходится не более 8% от общего объема британского экспорта, однако население 11 стран-участниц ТТП составляет около 500 млн человек, а их ВВП составляет 13% от общемирового и быстро растет. Если исходить из того, что в будущем наибольшая часть мирового экономического роста будет приходиться на АТР, то это также предоставит британскому бизнесу возможность нарастить экспорт и расширить цепочки поставок (а также сети сбыта готовой продукции и прочее). План состоит в том, чтобы сделать его детонатором для (словами Джонсона) «высвобождения британского потенциала».

К тому же в качестве форума для переговоров о формировании свободной торговли и международных правил, с учетом текущего состояния Всемирной торговой организации, долгое время пребывающей в функциональной недостаточности, присоединение к ТТП с его высоким уровнем торговых соглашений отвечает и ожиданиям в отношении участия в создании правил системы международных торговых отношений.

Заключение британско-японского экономического партнерства как следствие совпадающих ожиданий

Хотя сама Великобритания не соприкасается с Тихим океаном, у нее имеются заморские территории – в Тихом океане это острова Питкэрн, а в Индийском – остров Диего-Гарсия, который британцы сдают под военную базу Соединенным Штатам. Помимо этого, немало стран, в частности, Канада, входят в Содружество наций. В 1971 году, одновременно с уходом Великобритании из зоны «восточнее Суэца», с целью гарантировать обеспечение безопасности входящим в Содружество Сингапуру и Малайзии, с Австралией, Новой Зеландией, Сингапуром и Малайзией был заключен военный союз – Соглашение пяти государств в области обороны (FPDA). Вдобавок, до 1997 года под британским управлением находился Гонконг, иначе говоря, у Великобритании имеются многочисленные связи с Азией.

Фундамент Великобританией уже заложен. В конце января 2020 года с выходом из ЕС, начав с Японии, она заключила соглашения о свободной торговле с целым рядом стран-участниц ТТП – Канадой, Мексикой, Вьетнамом и т. д. То, что страна, обретя независимость от ЕС, получила возможность вести торговые переговоры со странами помимо западных, объясняется восстановлением ее суверенитета – именно в этом и состоял основной смысл брексита.

То, что первой страной, с которой было заключено соглашение об экономическом партнерстве, стала Япония, имело очень большой смысл. На переговоры по заключению EPA обычно уходит несколько лет. Между тем Япония и Великобритания, приступив к таким переговорам в июне 2020 года, подписали соглашение всего через 4 месяца.

Это объясняется тем, что у Японии и Великобритании имелись схожие соображения в том, что касается отношений с Европейским Союзом. Поскольку с брекситом Великобритания переставала быть частью Европейского Союза, у Японии после января 2021 года исчезала возможность беспошлинного экспорта в Великобританию японских автомобилей, который осуществлялся на основании соглашения EPA между Японией и ЕС. Что же касается Великобритании, заключение EPA c Японией, освобождающее японские автомобили на британском рынке от таможенных пошлин, приводило к падению относительной ценовой конкурентоспособности автомобилей из ЕС, облагаемых 10-процентной импортной пошлиной, и это позволяло оказать давление на ЕС в вопросе заключения соглашения EPA с этим блоком.

В своей стратегии после Брексита британское правительство выработало сценарий, предусматривавший сначала заключение EPA c Японией, а затем вхождение в состав ТТП при посредничестве Японии.

К отстаиванию справедливых правил ТТП совместными усилиями Японии и Великобритании

В случае присоединения Великобритании число стран Транстихоокеанского партнерства, начавшего действовать в 2018 году при участии 11 стран, увеличится до 12-ти, а доля совокупного ВВП стран-участниц в общемировом возрастет с 13% до 16%. Для того, чтобы присоединиться к партнерству, необходимо согласие всех стран, ратифицировавших соглашение, однако Япония как председательствующая страна, с которой у Великобритании заключено соглашение EPA, разделяя общую ценность – приоритетное значение свободной торговли, способна оказать Великобритании всемерную помощь для скорейшего присоединения.

В дополнение к высокой доле снятия таможенных пошлин, близкой к 100%, наряду со снижением или полной ликвидацией пошлин на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, Транстихоокеанское партнерство задает высокий уровень правил торговых отношений, в частности, задавая правила в отношении нарушения прав интеллектуальной собственности, а также субсидирования деятельности государственных предприятий. Уровень либерализации правил инвестирования и отказа от таможенных пошлин гораздо выше, чем у соглашения Всеобъемлющего регионального экономического партнерства Восточной Азии(ВРЭП), которое в прошлом году, в числе прочих, подписал Китай.

Что касается ТТП, в ноябре 2020 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении «активно рассматривать возможность вступления». Заинтересованность проявляют также Южная Корея, Таиланд и Тайвань. Однако для того, чтобы ТТП было значимым союзом, необходимо строго придерживаться не только принципов защиты интеллектуальной собственности, но и торгового правила, запрещающего создание преимуществ государственным предприятиям.

Китай не соблюдает правил ВТО, он не удовлетворяет условиям дисциплины в том, что касается инвестиций и деятельности госпредприятий, и вряд ли сможет соответствовать либерализации высокого уровня. Препятствия для присоединения Китая представляются очень высокими, но эта страна уже начала в неофициальном порядке контактировать с частью стран в составе ТТП по поводу присоединения. Отмечается, что при этом Китай также ставит целью воспользоваться брешью, которая образовалась с отказом от участия Соединенных Штатов, и за счет своего присоединения воспрепятствовать превращению ТТП в часть «антикитайской осады».

От Японии как председательствующей страны требуется решительно разъяснять Китаю: для того, чтобы быть принятым, ему неизбежно придется принять жесткие стандарты партнерства. Если эти правила будет поддерживать присоединившаяся к ТТП Великобритания, с энтузиазмом подходящая к выработке правил свободной торговли, то она сможет требовать такого же поведения от Китая и других стран, желающих войти в состав партнерства, что послужит созданию сильного механизма для коррекции несправедливой торговой практики.

Прелюдия к резким переменам международного порядка

Для того, чтобы заставить Китай скорректировать несправедливую торговую практику, весьма желательно отвечать на нее посредством многостороннего взаимодействия с участием Соединенных Штатов. Между тем, если говорить о политике по отношению к Китаю, Европейский союз, подгоняемый сроками, 30 декабря подписал с этой страной соглашение об инвестициях. Канцлер Германии Ангела Меркель, уступая требованиям промышленных кругов, пошла на его заключение, невзирая на призывы администрации Байдена отказаться от этого шага и оставив в стороне вопрос о соблюдении в Китае прав человека.

«В политике по отношению к Китаю мы расходимся с Соединенными Штатами». Меркель не скрывает прохлады по отношению к США. Это объясняется тем, что в Европейском Союзе считают маловероятной возможность восстановления международного порядка под руководством страдающих от внутреннего раскола Соединенных Штатов, возглавляемых администрацией Байдена.

По этой причине Японии необходимо, предпринимая согласованные шаги с Великобританией, подавлять протекционизм, поддерживая вместе с ней Соединенные Штаты с позиции ближайших американских союзников, и предпринимать усилия, ведущие мир по пути свободной торговли.

Для этого желательно возвращение Соединенных Штатов в состав участников ТТП. Изначально Транстихоокеанское партнерство представляло собой воплощение политики на китайском направлении прошлой американской администрации президента Барака Обамы, разочаровавшейся во Всемирной торговой организации, где со вступлением Китая усилились позиции развивающихся стран, выступающих против свободной торговли. Если при помощи ТТП распространить на весь мир процесс создания торговых правил высокого уровня, то Китай тоже будет вынужден присоединиться. Цель состояла в том, чтобы заставить при этом Китай следовать правилам.

В случае вступления в ТТП Великобритании об этом задумаются и такие континентальные державы Европы как Германия, Франция и другие. Если партнерство охватит и страны Европы, то существует также вероятность того, что в Соединенных Штатах усиливающееся неприятие Китая и опасение по поводу усиления китайского присутствия побудят рассмотреть возможность восстановления страны в составе участников ТТП администрацию Байдена, проявляющего осторожность в данном вопросе. В Соединенных Штатах тоже осознают, что для противостояния Китаю необходимо вырабатывать правила путем многостороннего сотрудничества. Необходимо призывать Соединенные Штаты восстановить участие партнерскими усилиями Японии и Великобритании.

В ходе встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и Великобритании (формат два плюс два), состоявшейся 3 февраля 2021 года в формате телеконференции, стороны разделили сильную обеспокоенность по поводу нарушения Китаем прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также вступившего в силе в этой стране Закона о береговой охране, а Япония приветствовала направление Великобританией в западную часть Тихого океана авианосной ударной группы во главе с авианосцем «Куин Элизабет» и приняла решение о проведении совместных тренировок. Южнокорейская газета «Чосон ильбо» сообщила о «возрождении англо-японского альянса».

Администрация президента Байдена именует Китай «самым грозным соперником», демонстрируя намерение проводить жесткую линию, однако окончательная картина пока неясна, поскольку американская власть намекает на возможность американо-китайского сотрудничества по проблеме изменения климата. Полагаться только на Соединенные Штаты опасно. Японии, для которой Китай является соседом, очень важно заручиться пониманием со стороны Великобритании и сделать китайскую угрозу предметом международных обсуждений.

Если углубление японо-британских отношений приведет к новому «альянсу», дополняющему альянс Японии и Соединенных Штатов, то «уход из Европы в Азию» Великобритании может стать открытием врат ада для Китая. Кроме того, это послужит прелюдией к быстрым изменениям нового международного порядка в посткоронавирусную эпоху.

Фотография к заголовку: японский министр иностранных дел Мотэги Тосимицу и британский госсекретарь по международной торговле Элизабет Трасс после подписания Соглашения об экономическом партнерстве Японии и Великобритании, 23 октября 2020 года, резиденция Иикура в токийском районе Минато, официальная съемка (© Jiji Press)