Аромат опасности: запахи, загрязняющие воздух

С распространением косметических средств и кондиционеров для белья, содержащих искусственные ароматизаторы, растет число жалоб на головные боли и тошноту, вызванные химическими веществами, используемыми для создания ароматов. Какие риски несет с собой этот новый вид загрязнения воздуха?

В последнее десятилетие растет количество жалоб на запахи, вызывающие тошноту: они исходят от белья, вывешенного на балконе соседом по многоквартирному дому, проникают повсюду в переполненном пригородном поезде, их источником может оказаться даже парфюм, которым пользуются коллеги по работе. Во многих случаях виновником этих неприятных запахов является кондиционер для белья, используемый в домашних условиях при стирке одежды. Явление, ставшее известным как «загрязнение ароматами», также может быть вызвано применением синтетических моющих средств с отдушкой, освежителей воздуха, дезинфицирующих спреев, дезодорантов и антиперспирантов, а также духов.

С начала 2000-х годов все больше и больше людей страдает от множественной чувствительности к химическим агентам, а также от синдрома хронической усталости и аутоиммунных заболеваний, что было редким явлением всего полвека назад. Считается, что эти состояния связаны с использованием химических веществ, но в настоящее время существует так много искусственных химических соединений, что трудно определить, какие именно из них вызывают проблемы. По этой причине жалобы людей на ухудшение здоровья не привлекают должного внимания: их списывают на чрезмерную чувствительность нервной системы. Считается, что источником загрязнения ароматами являются бытовые предметы и товары для дома: содержащиеся в них химические вещества, загрязняют воздух и могут представлять опасность при вдыхании. Однако в настоящее время научные доказательства вреда загрязнения ароматами для здоровья отсутствуют; осведомленность общественности об опасностях такого рода также недостаточно высока.

Растущее число жалоб

Точное число людей, пострадавших от загрязнения ароматами, не известно. В 2020 году Национальный центр по делам потребителей сообщил, что с 2014 года было проведено 928 консультаций (из них 78% – с женщинами в возрасте от 30 до 60 лет) по поводу жалоб на проблемы со здоровьем, вызванные запахом кондиционеров для белья. Следует отметить, что количество людей, подавших жалобы, вероятно, составляет лишь небольшую часть от фактического числа пострадавших.

Семь групп потребителей, включая Союз потребителей Японии, объединили свои усилия для проведения онлайн-опроса широкой публики о вредном воздействии ароматизированных продуктов. Опрос, в котором приняло участие 9332 человека, проводился с декабря 2019 года по март 2020 года. Учитывая, что целевой аудиторией опроса были те, кто проявил большой интерес к вопросам загрязнения ароматами, а также те, кто заявил, что такое загрязнение повлияло на их здоровье, результаты в некоторой степени могут оказаться предвзятыми. Тем не менее, примечательно, что 7000 респондентов заявили, что им противны определенные запахи.

В это число вошли 85% респондентов-женщин и 56% респондентов-мужчин. Возраст 87% респондентов – от тридцати до сорока лет, 83% – за сорок, 78% – за пятьдесят и 66% – за шестьдесят и старше. Около 20% заявили, что из-за ухудшения здоровья они были вынуждены бросить работу, а некоторые перестали посещать учебные заведения. Высокий процент женщин среди пострадавших может объясняться тем, что во многих случаях, в соответствии с традиционными гендерными ролями, именно женщины заняты домашней работой, такой как приготовление пищи и стирка.

Одна из проблем, связанных с загрязнением ароматами, заключается в том, что опасность для здоровья часто игнорируется: считается, что это не более чем особенности «личного вкуса» или «генов». В 2020 году в газете «Асахи симбун» была опубликована статья о загрязнении окружающей среды ароматами. Хотя в статье отмечается, что часть врачей наблюдает тревожную тенденцию к росту числа пациентов, страдающих этим недугом, в ней также цитируется комментарий эксперта, утверждающего, что «непереносимость кондиционеров для белья зависит от вашей генетической конституции». Меня беспокоит, что такое мнение является безоговорочным.

Учитывая, что многие люди жалуются на проблемы со здоровьем, а не просто на дискомфорт, загрязнение ароматами больше нельзя рассматривать как вопрос индивидуальной чувствительности или генов. Доктор Сакабэ Ко, профессор медицины в Университете Токаи и ведущий специалист в области химической чувствительности (сокращенно CS), утверждает, что характерным признаком загрязнения ароматами является обонятельная гиперчувствительность, вызванная химическими веществами. Весьма вероятно, что многие из жертв загрязнения ароматами страдают от CS.

Микрокапсулы и загрязнение окружающей среды

Товары для дома, в составе которых используются искусственные ароматизаторы, стали распространяться в Японии примерно в 2000 году, когда производители конкурировали между собой за расширение влияния на рынке. Разумеется, ароматизированные товары не были новинкой, но появление Downy, американского кондиционера для белья, побудило японских производителей сосредоточиться на разработке продуктов с цветочными и более яркими, сладкими ароматами. Ежедневный поток телевизионных рекламных роликов, продвигающих ароматизированные товары, способствовал увеличению объема продаж в полтора раза по сравнению с ситуацией десятилетней давности. Японские потребители покупают новые ароматизированные товары, даже если они довольно дорогие, чтобы избавиться от запаха тела и других неприятных запахов. Одержимость японцев чистотой способствует процветанию рынка.

Результатом всего этого стал новый вид загрязнения окружающей среды, вызванный смесью токсичных веществ, которые применяются для создания популярных ароматов. И ситуация усугубляется микрокапсулами, используемыми в кондиционерах для белья и других ароматизированных чистящих средствах. «Всплески ароматов», «стойкие ароматы» и «нано-освежение воздуха», рекламируемые производителями, стали возможны благодаря технологии, которая удерживает ароматы и дезодоранты в крошечных капсулах из уретановой и меламиновой смол.

Например, «стойкие ароматы» получаются в результате того, что бесчисленные микрокапсулы прилипают к одежде и лопаются при каждом движении и трении ткани. Это привело к загрязнению окружающей среды фрагментами микропластика и одномолекулярными мономерами синтетической смолы из поврежденных микрокапсул, а также выделяемыми ими ароматизирующими и дезодорирующими веществами. Вполне вероятно, что люди неосознанно вдыхают эти искусственные, токсичные химические вещества. В то время как некоторые производители начинают заменять микрокапсулы менее опасными веществами, другие продолжают исследования и разработки, позволяющие добиться того, чтобы еще больше микрокапсул прилипало к тканям и создавало еще более стойкие ароматы. Многие потребители не осознают, что ароматы розы и лаванды, которые они считают такими освежающими, созданы искусственно из синтезированных химикатов.

В настоящее время несколько общественных организаций требуют от правительства измерения уровня летучих органических соединений, выделяемых кондиционерами для белья и освежителями воздуха, а также проведения испытаний на ингаляционную токсичность. Кроме того, они просят запретить использование микрокапсул в кондиционерах для белья и призывают школы и общественные учреждения воздерживаться от использования ароматизаторов. Некоторые муниципалитеты даже начали выпускать плакаты, посвященные «парфюмерному этикету», но они всего лишь стремятся оповестить широкую общественность о проблеме, ни в коем случае не рискуя предупреждать или регулировать производителей, производящих проблемные продукты.



Плакаты для информирования общественности о парфюмерном этикете, выпущенные муниципальным управлением Саппоро (слева) и префектурой Сайтама (справа). По состоянию на июнь 2020 года 51 орган местного самоуправления выпустил подобные плакаты, и их число растет

Необходимость быстрых и решительных действий

Виновниками “загрязнения ароматами” являются самые разнообразные продукты, однако наиболее токсичными из них остаются кондиционеры для белья, поскольку они содержат огромное количество искусственных компонентов, включая ароматические и дезодорирующие вещества в микрокапсулах, и поверхностно-активные моющие средства, используемые для смягчения ткани при стирке.

Совсем недавно появились детские книжки с картинками, содержащие капсулы, излучающие аромат при прикосновении. Но лопнувшие микро- и наноразмерные капсулы можно вдохнуть; попадая в легкие, они проникают в кровоток. Существует острая необходимость в медицинских исследованиях для выяснения этого явления и оценки связанных с ним рисков.

В процессе стремительного экономического развития Японии после Второй мировой войны страна пережила несколько стихийных бедствий, среди которых самые известные – загрязнение органической ртутью, которое привело к болезни Минамата, загрязнение пищевых продуктов, вызванное ПХБ (полихлорированным бифенилом) и диоксином, что спровоцировало заболевание, известное как отравление маслом «Канэми». Потребовалось немало времени, чтобы установить связь между этими случаями загрязнения окружающей среды и опасностью для здоровья человека, и до сих пор многим жертвам не было оказано адекватной помощи.

Мы не должны повторять ошибки двадцатого века, отвергая мысль об опасности загрязнения ароматами просто потому, что причины еще не выяснены. Требуются незамедлительные действия прежде, чем загрязнение распространится. Обоняние имеет решающее значение для обнаружения опасности. Пусть число людей, которые жалуются на пагубное воздействие загрязнения ароматами на здоровье, все еще невелико, но это предупреждение о реальной угрозе самому нашему существованию.

Фотография к заголовку: Как токсичные выбросы кондиционеров для белья попадают в воздух при стирке (рисунок Ясутоми Саори)