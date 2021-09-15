К «новому альянсу Японии и Великобритании»: самурай-джентльмен, изумивший мир

Быстрое сближение через 100 лет: отношения Японии и Англии сегодня

Британия, владычица морей, и Япония – маленькое островное государство Азии из тех, что одно за другим колонизировали западные державы. Что привело к отношениям, итогом которых стало заключение этими странами двустороннего альянса? Давайте проследим за событиями у истоков этого союза, который критики иронично окрестили «браком луны и черепахи».

Брак луны и черепахи

В обстановке, когда Великобритания, которая приняла решение об «уходе из Европы в Азию» и сближается с Японией, стремясь к партнерским отношениям в области обеспечения безопасности, торговли и других, фоном для этого сближения служит и то, что эти две страны уже состояли в альянсе, просуществовавшем примерно до ста лет назад. Этот военный союз продолжительностью около 20 лет вступил в силу 30 января 1902 года и действовал до конца 1921 года, когда был расторгнут с намерением заключить четырехсторонний договор в ходе конференции Вашингтонского морского соглашения.

Заключение англо-японского альянса вызвало в мире столь сильное изумление, что некоторые презрительно прозвали этот союз «браком луны и черепахи» и «женитьбой принца на дочери мельника». Какие причины побудили Великобританию, доминирующую державу того времени, вступить в альянс с Японией – небольшим островным государством, населенным людьми, чей цвет кожи не был белым?

Ситуация в мире выглядела в то время так: Россия продвигалась с севера на юг, а с юга на север продвигалась Великобритания. В Японии, на Корейском полуострове и в Маньчжурии (северо-восточной части Китая) происходило столкновение британских и российских интересов. В связи с этими событиями у Британии возникало стремление дать отпор России, заключив союз с Японией. Непосредственным же фоном послужило то, что в ходе вспыхнувшего в северных районах Китая в 1900 году восстания ихэтуаней японские воины проявили себя столь смело и мужественно, что в Британии начали считать Японию страной, достойной стоять с ней в одном ряду.

Западные державы одна за другой продвигались в империи Цин, потерпевшей поражение в войне с Японией 1894-1895 годов: Россия занимала победно взятый Японией Ляодунский полуостров, Германия – бухту Цзяочжоувань и Циндао, Великобритания – Вэйхай и полуостров Коулун напротив острова Гонконг, а Франция заполучила Гуанчжоувань. На отпор этим чужеземным державам поднялось движение ихэтуаней, зародившееся в провинции Шаньдун в форме тайного общества.

Народные массы империи Цин, неприязненно относившиеся к выходцам с запада и христианской религии, вставали под лозунг «Поможем династии Цин и разобьем пришельцев с запада», и в результате вспыхнуло Ихэтуаньское восстание, участники которого стали убивать иностранцев. Дело дошло до того, что дипломатический корпус иностранных держав оказался в осаде в Посольском квартале Пекина и был вынужден отбиваться более двух месяцев.

Заслуга подполковника Сибы Горо в спасении иностранных жителей

Правительства западных стран требовали усмирить бунт, но власти империи Цин бездействовали, рассчитывая с помощью движения ихэтуаней ослабить силы держав Запада, а императрица Цыси даже приказала цинской армии оказывать ихэтуаням содействие, и восстание переросло в мощное движение за изгнание чужеземцев, а армия династии Цин отреагировала на это объявлением войны мировым державам и нападением на иностранный дипломатический корпус.

В период, когда ихэтуани и войска Цин действовали заодно, они напали на так называемый «Посольский квартал» в юго-восточной части Запретного города в Пекине – места, где открывали свои диппредставительства зарубежные державы (в то время в Китае действовали не посольства, а представительства более низкого ранга). Во время нападения там находились около тысячи граждан Британии и других стран Запада, а также Японии, а кроме того около 3 тыс. китайских беженцев-христиан. Из всех стран Альянса восьми держав Япония направила самый большой контингент в 10 тыс. солдат и более остальных отличилась в ведении боевых действий. Между тем Россия, пользуясь смутой, оккупировала Маньчжурию.

Из всех военных в составе дипломатических миссий и военнослужащих иностранных держав самым старшим по званию и опыту в реальных боевых действиях оказался японец – подполковник Сиба Горо. Еще ребенком ему довелось пережить осаду замка Айдзу в ходе войны Босин. Когда общее командование возглавил британский посланник Клод Максвелл Макдональд, он поручил руководить осажденными Сибе Горо, чей опыт и взгляды он высоко ценил.

Бегло владевший английским, французским и китайским языками Сиба Горо сумел укрепить союзнический дух осажденных. Он вел за собой японских солдат, которым выпал участок, где шли наиболее ожесточенные бои, и проявил себя в защите Посольского квартала как настоящий лев. Сиба снискал благодарность и уважение дипломатов и женщин всех стран, но особой признательности он удостоился за то, что поспешил на выручку и отбил цинских солдат в момент, когда была атакована дипмиссия Великобритании.



Подполковник Сиба Горо

В книге «Осажденные» (автор Мураками Хёэ, изд-во «Кодзинся») упоминается, что британский писатель Питер Флеминг в своей работе «Осада Пекина», опираясь на дневники очевидцев и другие источники того времени, писал об этом так.

Подполковник Сиба Горо во время осады оказался не просто самым способным и опытным из всех военных – он заслужил всеобщую симпатию и уважение. В то время практически никто из европейцев знакомств с японцами не водил, но благодаря этой осаде положение решительно изменилось. Теперь все видели в японцах пример для подражания. Храбрость, надежность и веселый нрав японцев снискали единодушную похвалу осажденных.

В книге «Осажденные» есть такая ссылка на слова британского солдата-добровольца, сражавшегося под началом Сибы Горо.

Людям не потребовалось много времени, чтобы заметить, что у японских солдат замечательный командующий. Этот щуплый командир сменил сумятицу организованностью, прекрасно наводя порядок не только среди своих подчиненных, но и среди беженцев, и укрепил передний край обороны. Глядя, как он командует, я решил, что под началом такого человека и умереть не жалко.

«Люди обязаны спасением силе Японии, и весь мир ей благодарен», – писали британские газеты.

А вот как похвально отозвался об этом в своем дневнике один из сотрудников британской дипломатической миссии:

Атаки на императорскую администрацию были особенно ожесточенными, и подполковник Сиба командовал, не смыкая глаз. Японские солдаты определенно были храбрее всех, и, по общему признанию, из находящихся здесь командиров разных стран подполковник Сиба – самый лучший. Смелость и мужество японских солдат поразительны, и наши британские матросы стремились от них не отставать, но японские солдаты их далеко превосходили, они были лучше всех.

В редакционной статье британской газеты «Тайм» признавалось:

Спасением посольский квартал обязан силе Японии, и весь мир ей благодарен. ... ни один народ не сражается столь мужественно и не исполняет свой долг так, как это делают японцы. ... Япония достойна того, чтобы стоять в одном ряду со странами Запада.

Когда ихэтуани были разбиты, в Пекинском замке солдаты разных стран чинили грабеж и насилие над женщинами, однако дисциплинированная японская армия вела себя вежливо и с достоинством. В этих обстоятельствах женщины, связанные с диппредставительствами западных стран, прозвали подполковника Сибу «рыцарем-джентльменом». Так он стал первым признанным миром «самураем-джентльменом».

После этих событий подполковник Сиба Горо был удостоен орденов нескольких государств, и в первую очередь, Великобритании. Он стал настолько широко известен, что это поспособствовало повышению оценки японской армии и Японии в целом.

«Японский путь воина – это кодекс европейского рыцарства»

Осуществлявший общее командование британский посланник Макдональд был тронут «самурайским духом» Сибы Горо, а также храбростью и воспитанностью японских солдат, дав похвальную оценку: «Японский путь война бусидо – это кодекс европейского рыцарства». Он поверил, что «никто не заслуживает доверия так, как японцы», и это убедило его: «Япония – единственная из стран Востока, с которой следует объединяться», а в конечном счете это привело к формированию англо-японского альянса. У Британии и после завершения истории с ихэтуанями оставалась неизменной задача сдерживать Россию, не выводившую свои войска из Маньчжурии. У Японии и Британии был общий интерес - предотвратить продвижение России на юг.

По возвращении на родину Макдональд убедил премьер-министра Роберта Гаскойн-Сесила, маркиза Солсбери, и с 1896 года в том, что касается британской политики в Азии, он отказался от курса «блестящей изоляции» и решительно выступал за заключение альянса с Японией. Безусловно, большая заслуга в этом принадлежит подполковнику Сибе Горо. В этом смысле Сиба Горо сыграл главную, хоть и теневую, роль в заключении англо-японского союза.

Макдональд выдвинул предложение англо-японского альянса японскому посланнику в Лондоне Хаяси Тадасу. В обстановке, когда в самой Японии дело шло к заключению договора с Россией, Хаяси, получивший полные полномочия от министра иностранных дел Комуры Дзютаро, довел до финала переговоры о заключении альянса Японии и Великобритании. Британский министр иностранных дел Генри Лансдаун говорил Хаяси: «Японцы вежливы, дисциплинированны и заслуживают доверия». Это явилось полной противоположностью британского отношения к Китаю. При этом стороны пришли к единому мнению о том, что «оккупация Россией Маньчжурии в связи с восстанием ихэтуаней угрожает британским интересам в Китае и японским интересам в Корее».

Тридцатого января 1902 года усилия Хаяси принесли свои плоды, и состоялось событие исторического значения – был заключен союз, прозванный «англо-японским альянсом». Именно в этот момент мир признал Японию одним из современных государств.



Экземпляр британской газеты «Таймс» от 12 февраля 1902 года с сообщением о заключении альянса Японии и Великобритании из собрания газетного филиала Британской библиотеки (© Jiji Press)

Фотография к заголовку: японские и британские военачальники, заключившие англо-японский союз и поспособствовавшие углублению дружеских связей – адмирал Того Хэйхатиро (5-й справа в переднем ряду), полковник ВМФ Такарабэ Такэси (крайний слева), маршал сухопутных сил Британии Артур, герцог Коннаутский (в середине), адмирал флота Британии Эвард Хобарт Сеймур (4-й справа) (© Mary Evans Picture Library / Grenville Collins Postcard Collection / «Кёдо цусин имидзидзу»)