Почему в Японии не реализована возможность разных фамилий для супругов и однополые браки: консерваторы крепко держатся за «мужскую власть»

По всему миру система ношения супругами по собственному выбору разных фамилий не признается только в Японии. Голос противников её введения, главным образом политиков консервативного толка, громок, а отрицательное отношение в обществе по-прежнему широко распространено. С другой стороны, отход от международного социального мейнстрима, в том числе в отношении к однополым бракам, уже начинает приводить к перекосам в правоприменительной практике.

Новое контрнаступление

В последние годы всё громче звучат призывы ввести систему, позволяющую супругам по собственному выбору носить разные фамилии. В ответ на сбор по всей стране подписей под петицией местные законодательные собрания одно за другим принимают резолюции, выражающие позицию местного самоуправления, и, согласно опросам общественного мнения, одобряющие введение системы находятся в подавляющем большинстве. Казалось бы, подходящий момент уже настал, да не тут-то было – набирает силу и контрнаступление противников. Дошло до того, что в ходе заседания 16 марта 2021 года резолюцию против возможности для супругов выбирать жизнь под разными фамилиями приняло законодательное собрание префектуры Окаяма. Как утверждают, это стало первым вынесением такого решения законодательным органом на уровне префектуры за 10 лет.

И в парламенте страны до сих пор остаются депутаты, выступающие против разных фамилий для супругов. Для того, чтобы этого не допустить, 1 апреля в рядах Либерально-демократической партии было даже сформировано депутатское объединение «Лига парламентариев за распространение использования добрачной фамилии в качестве общепринятого обращения и повышение осведомленности» (инициатор и официальный представитель – депутат Палаты советников Накасонэ Хирофуми). Поскольку в учреждении непосредственно участвовали 88 депутатов, а еще 56 направили своих заместителей, то есть общая численность составила 144 парламентария, а единожды сказанного уже не воротишь, приходится констатировать: в то время как среди граждан страны противники все более оказываются в меньшинстве, о депутатах от ЛДП этого решительно не скажешь. При этом, вероятно, на ловкую замену формулировкой «распространение практики использования общепринятого обращения» им пришлось пойти из-за того, что прямо заявлять: «Мы против того, чтобы дать супругам возможность выбирать жизнь под разными фамилиями» становится все труднее.

Почему даже сегодня, когда на дворе уже 2021 год, в политических кругах так и не исчезают консерваторы, яростно противящиеся введению системы, позволяющей супругам выбирать жизнь под разными фамилиями? Роль данной статьи состоит в том, чтобы попытаться разгадать эту загадку.

Речь идет о желании появления системы, которая дает возможность супругам иметь разные фамилии «по выбору». Она никоим образом не задевает выбор тех, кто желает носить одну фамилию (более чем в 90% случаев – фамилию мужа). Иными словами, противники стремятся лишить возможности выбора тех, кто сам желает состоять в браке и при этом носить разные фамилии. В чем причина столь серьезного вмешательства в дела других людей? Противники утверждают, что опасаются «утраты чувства семейного единства», но речь при этом идет о чувстве единства в посторонней для них семье. Разве не говорят сами желающие выбрать разные фамилии, что их выбор никоим образом не повлияет на их чувство семейного единства? Откуда такое беспокойство о том, чем живут люди в другом доме? Или несчастье других действительно слаще меда? Ситуация кажется все более и более странной.

Общий характер с проблемой однополых браков

Наряду с изложенной проблемой в последние годы в качестве проблемы законодательства, связанной с брачными отношениями, в поле общественного интереса быстро выдвинулся еще один вопрос: может ли брак заключаться и между лицами одного пола, то есть проблема однополых браков. В 2015 году в токийских районах Сибуя и Сэтагая было положено начало системе однополого партнерства, что наглядно проявило тот факт, что такой стиль жизни как однополые пары существует и в Японии. С тех пор эта система распространяется во все регионы Японии, и по состоянию на данный момент – 6 мая 2021 года – она охватывает 105 муниципалитетов, число жителей которых составляет 37% от общего населения страны.

В 2019 году в пять окружных судов по всей стране были разом поданы иски с требованием компенсации государством законодательного бездействия в отношении непризнания гражданским правом однополых браков, которое противоречит Конституции Японии (иски о свободе брака для всех людей). Если до тех пор имели место несколько отдельных судебных исков с требованием определенной законодательной защиты однополых пар (по таким вопросам как предоставление вида на жительство иностранным однополым партнерам граждан Японии, возможность компенсации пострадавшему от преступления, требования к родственникам о передаче собственности однополого партнера после его смерти, требования компенсации, приведшие к распаду фактически брачных отношений однополой пары и т. д), то теперь наконец дело дошло до прямого рассмотрения в суде требований предоставить полноценные супружеские права однополым парам.

Самый первый вердикт суда первой инстанции по этим искам был вынесен 17 марта Окружным судом Саппоро, который признал нарушающим Статью 14 Конституции гражданское право страны, не предоставляющее никакой юридической защиты однополым парам. При этом в требовании выплаты компенсации за законодательное бездействие в отношении нарушения основного закона суд отказал, определив, что он «не может заключить, что Парламент на протяжении длительного времени без надлежащих оснований пренебрегал принятием законодательных мер по отмене или внесению поправок». Тем не менее, это судебное решение побуждает к исправлению гражданского права, будучи формальным призывом к изменению системы, ориентированному в конечном счете на перемены, делающие возможными однополые браки, и в этом смысле вынесение вердикта о неконституционности гражданского права является большим шагом вперед к реализации однополых браков – можно сказать, что данный вердикт является фактической победой. Истцы подали апелляцию в суд вышестоящей инстанции, и дальнейшая борьба переместилась в Апелляционный суд Саппоро. По всей вероятности, окончательное решение предстоит принимать Верховному суду.

Со второй половины 2021-го и на протяжении 2022 года предстоит вынесение целой серии судебных решений по данным искам окружными судами в Токио, Нагое, Осаке, Фукуоке. По всей вероятности, за этот период система однополого партнерства получит еще более широкое распространение среди муниципалитетов страны, что сделает еще более зримым существование такого явления как однополые пары, а это, как ожидается, приведет в свою очередь к дальнейшему росту осведомленности о вопросе однополых отношений населением страны. По всей вероятности, рациональные основания для дифференцированного отношения в зависимости от разнополости или однополости пары будут исчезать, и длительное непринятие парламентом законодательных мер будет становиться все менее и менее оправданным.

Говоря об однополых браках, правительство и Либерально-демократическая партия тоже без конца повторяют, словно заклинания, фразы с неясным смыслом: «Поскольку этот вопрос коренным образом связан с подходом к семье, принятым в нашей стране, рассматривать его необходимо с крайней осторожностью» (из ответов на вопросы депутатов премьер-министра Суги Ёсихидэ в Бюджетном комитете Палаты представителей 17 февраля 2021 г.), и даже если предположить, что они будут пристально следить за решениями, принимаемыми судами по всей стране вслед за вердиктом Окружного суда Саппоро о неконституционности гражданского права, они совершенно не настроены приводить в движение свою неповоротливую громаду. Политики-консерваторы препятствуют как возможности выбора разных фамилий супругами, так и однополым бракам, совершенно аналогичным образом заявляя: «Это разрушит традиционную семью».

Волна перемен из-за рубежа

В этих условиях кинорежиссер Сода Кадзухиро и киропродюсер Касиваги Киёко, оформившие брак в американском штате Нью-Йорк, подали иск, по которому Токийский окружной суд 21 апреля вынес постановление, признающее, что брак, при заключении которого супруги не сообщили о своих намерениях в отношении фамилии (фамилий), тоже является заключенным надлежащим образом на основании Закона о месте проведения бракосочетания. То есть, в том случае, если брак заключен на основании законов иностранного государства, брачный союз считается действительным даже в том случае, когда супруги остались при разных фамилиях. Тем не менее данный судебный вердикт по причинам процедурного характера не признал возможность для супругов быть зарегистрированными в домовом реестре под разными фамилиями.

Таким образом возникла ситуация, когда среди браков, в которые вступают японцы, сосуществуют заключенные внутри страны браки с одной фамилией и заключенные за рубежом браки с разными фамилиями супругов (по крайней мере временно), при этом лица, заключившие последние, не могут быть внесены в домовой реестр. Смогут ли пары, которые могут оформить брак за рубежом, заключив за рубежом брак с сохранением разных фамилий, жить в супружестве по возвращении на родину? Пожалуй, как раз отказ регистрировать таких супругов в домовом реестре, создавая наглядное исключение из общего порядка демонстрации обществу отношений между людьми, является ничем иным как изменением подхода к семье.

За исключением Японии, в наши дни уже не осталось стран, которые принуждают супругов носить одну фамилию. При этом мне не доводилось слышать о том, что не только возможность выбора, но и в принципе жизнь под разными фамилиями привела бы где-нибудь к разрушению института семьи. Тот факт, что ношение супругами одной или разных фамилий никоим образом не связано с продолжением существования или разрушением данного института общества, исчерпывающе доказывает практический опыт самых разных государств.

Как быть с однополыми парами, заключившими брак за рубежом?

В настоящее время 29 стран по всему миру, включая Мексику, имеют законодательство, исключающее дифференцированное отношение в вопросах брака в зависимости от пола (иначе говоря, допускающее брачный союз между лицами одного пола). Страны Европы, Америки, Афники, Южной Америки и Океании 24 мая 2019 года пополнил близкий сосед Японии – Тайвань. К концу апреля 2021 года на Тайване заключила брак 5871 однополая пара (4088 женских и 1783 мужских). В общем количестве браков однополые составили в первый год введения этой практики 2,2%, а в 2020 году – 2%. Признание однополых браков приводит к увеличению числа семейных пар примерно на 2%.

Нет никаких прецедентов, когда сообщалось бы о том, что законодательное признание однополых браков стало причиной разрушения института семьи, нигде не наблюдается и ситуации, когда из-за того, что браком сочетаются однополые пары, которых набирается всего лишь 2%, каким-то образом серьезно изменились бы основы семейных отношений. И это тоже уже давно доказано на практике в самых разных странах.

Имеются случаи, когда однополые пары иностранцев, заключившие брак за рубежом, приезжают и живут в Японии. В случае, когда один партнер получает рабочую визу, японское правительство предоставляет другой стороне статус пребывания, именуемый «особые виды деятельности», и пара получает возможность проживать в Японии. Фактически государство относится ко второму однополому супругу как к члену семьи. По данным Министерства юстиции, с 2013 по 2020 год таких прецедентов насчитывается по меньшей мере 93.

Между тем в случае, если японец или японка заключает за рубежом однополый брак с иностранцем или иностранкой, брачному партнеру этого человека вид на жительство в Японии в качестве члена семьи не предоставляется. Следствием того, что виза не предоставляется в случае, если законодательство страны партнера по брачному союзу не признает однополых браков, можно назвать то, что второй супруг-иностранец оказывается в преимущественном положении относительно второго супруга-японца, иначе говоря, мы имеем дело с противоречивым отношением, при котором гражданин Японии может оказаться в ущемленном положении.

Будь то возможность по выбору супругов носить разные фамилии или однополые браки, в международном сообществе – по крайней мере, в промышленно развитые странах – это уже стандартная система. Причем по мере того, как все более распространенными становятся перемещения людей через государственные границы, происходит и постепенное увеличение числа ситуаций, ставящих под вопрос то, как японское законодательство обращается с заключенными за рубежом браками с разными фамилиями супругов и однополыми браками. Более того, уже сейчас, пусть и отчасти, возникают ситуации, когда фактически признается действительность браков с разными фамилиями и однополых браков.

Япония живет отнюдь не в изоляции от внешнего мира. Ей неизбежно необходимо заниматься гармонизацией отношений с международным сообществом. Безусловно, есть и те, кто заявляет: «Япония – не заграница», «Совершенно незачем во всем следовать иностранным подходам», «Япония – это Япония», но при столь сильной приверженности японской самобытности им, вероятно, остается только покинуть большую деревню под названием Земля и переселиться к какой-нибудь другой звезде.

Противники, ратующие за сохранение в семье патриархального уклада

Что же делает столь непреклонной оппозицию, будь то возможности выбрать жизнь в браке под разными фамилиями или однополым бракам? Сами они почему-то избегают говорить о том, что лежит в самом центре их претензий. По моим наблюдениям, все дело в распределении власти в семье, при котором мужчина властвует над женщиной, иначе говоря, речь идет о сохранении патриархального семейного уклада. Если муж и жена будут иметь разные фамилии, то это будет означать, что теперь они на равных. А с появлением однополых браков исчезнет предпосылка о том, что брак есть «сосуд, в котором мужчина властвует над женщиной».

С этой точки зрения становится видна суть позиции противников, скрытая за словами о разрушении традиционной семьи и о связи с семейными основами. Сопротивляются те, кому хотелось бы сохранить структуру семейных отношений по формуле «мужчина властвует над женщиной» - пережиток довоенного понимания «дома». А наличие в данной лиге (и даже в роли знаменосцев) немалого числа женщин-депутатов от ЛДП, вероятно, объясняется тем, что они хорошо понимают, что самим им удалось подняться наверх как раз за счет использования таких неравноправных отношений между мужчиной и женщиной.

Если большинство японцев, в особенности, молодых, воспринимают брак как союз, связывающий двух равноправных людей, и желают законодательного оформления такого понимания, то у них нет иного пути, кроме как соответствующим образом голосовать на выборах. Во всяком случае, ключ к этой долгосрочной работе состоит в том, чтобы пойти на выборы и воспользоваться собственным правом голоса, внимательно обращая внимание на тех, кто отчаянно отстаивает систему власти мужчины.

Сколько бы ни твердили о том, что здесь Япония, приходит пора, когда эти проблемы необходимо решить.

Фотография к заголовку: Группа поддержки с флагом «Вердикт о неконституционности!» после вынесения судебного решения по иску о возмещении ущерба в связи с несоответствием Конституции Японии непризнания однополых браков, 17 марта 2021 г., город Саппоро, район Тюо (© Jiji Press)