К «новому альянсу Японии и Великобритании»: ликвидация англо-японского альянса и сожаления Черчилля

Быстрое сближение через 100 лет: отношения Японии и Англии сегодня

Заключенный в 1902 году альянс Японии и Великобритании был расторгнут «по соображениям развития ситуации» в 1921 году в связи с заключением «Четырехстороннего договора» между Японией, Великобританией, Соединенными Штатами и Францией на Вашингтонской конференции. Упразднение англо-японского альянса стало событием, резко изменившим судьбу Японии. Каким образом причастен ко всему этому Уинстон Черчилль, сыгравший, как утверждают, главную роль в разрыве союза двух стран?

Отправка авианосца «Куин Элизабет»

«Символ выхода отношений между Японией и Великобританией на новый уровень».

Этими словами министр обороны Японии Киси Нобуо приветствовал в апреле 2021 года объявление правительства Великобритании о заходе в порт Японии авианосной ударной группы, ядром которой является новейший авианосец «Куин Элизабет», сопровождаемый эсминцами и другими кораблями.

В условиях, когда Китай, рассматривающий возможность наступательных десантных операций в Восточно- и Южно-Китайском морях, ввел в строй первый универсальный десантный корабль «Хайнань», усилив уровень опасности для Тайваня и островов Сэнкаку префектуры Окинава, решение Великобритании стало свидетельством ее желания активно участвовать в подкреплении выдвигаемой Японией инициативы свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Угроза военного столкновения достигла опасного уровня, и напряженность усиливается, грозя нарушить мир в любой момент. Британская авианосная ударная группа появляется на Дальнем Востоке в боевом порядке впервые за 68 лет с начала перемирия в Корейской войне, заключенного в 1953 году.

«Куин Элизабет», несущий новейшие истребители технологии «стелс» с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B британских ВМС и корпуса морской пехоты США, сопровождаемый американским эсминцем и фрегатом ВМС Нидерландов, в составе объединенной британо-американской эскадры проводит совместные тренировки с Силами самообороны Японии. Это придает Японии уверенности.

В основных направлениях политики в области дипломатии и обеспечения безопасности Великобритании, обнародованных в апреле 2021 года, Индо-Тихоокеанский регион провозглашается стратегическим центром, а возможность вторжения Китая на Тайвань и острова Сэнкаку расценивается как «реальная опасность». Вполне можно утверждать, что формирование с Японией отношений «самого тесного партнерства» продемонстрировало намерение сдержать Китай.

Япония и Великобритания, которые в прошлом уже связывал так называемый «англо-японский альянс», действовавший с 1902 по 1921 год, сближаются вновь и формируют «ось», испытывая необходимость друг в друге в качестве партнеров.

У Японии и Великобритании немало общего. Обе являются островными странами, расположенными поблизости от материка, и можно утверждать, что, помимо монархической традиции, сходства им придает то, что японский самурай и британский джентльмен похожи друг друга как близнецы, а самурайский путь воина «бусидо» близок к рыцарскому кодексу чести.

Соображения Черчилля – главного действующего лица при расторжении англо-британского альянса

Говоря о Великобритании, мне хочется привести в качестве личности, проявившей дух рыцарства по отношению к Японии, пример канцлера Уинстона Черчилля. Этот человек, который стал премьер-министром в 1940 году и привел свою страну к победе, явив миру несгибаемый «дух Джона Булля», снискал уважение как один из «величайших людей в истории».

Важнейшими странами для Уинстона Черчилля были братские англо-саксонские Соединенные Штаты и нацистская Германия Гитлера, лелеявшая амбиции по завоеванию всей Европы. Тем не менее, среди немногочисленных независимых стран Азии Япония вызывала у него в определенной степени понимание и ощущение близости как цивилизованная страна под монархической властью. Это объясняется тем, что Япония была важной страной для семейства Черчилля. В 1894 году его родители отправились в кругосветное путешествие и посетили Японию, а сразу после этого в 1895-м его отец лорд Рэндольф Черчилль скончался. В отправленное из Японии письмо матери были вложены сделанные в Японии фотографии. Япония стала страной, о которой он вряд ли мог бы забыть.

Япония и Великобритания стали развивать отношения в 1894 году, заключив двусторонний договор о торговле и навигации. При этом Британия стала первой из стран Запада, отказавшейся от принципа экстерриториальности, и Черчилль, оценивая заключенный в 1902 году англо-японский альянс, приветствовал то, что победа союзницы-Японии в Русско-японской войне позволила британской эскадре безопасно вернуться на родину из Китая.

В Первую мировую войну, которая разразилась в 1914 году, министр иностранных дел Великобритании лорд Эдуард Грей настаивал на том, что Японии не следует участвовать в этой войне, между тем как Черчилль на посту Первого лорда адмиралтейства, выступая за изгнание немецкого флота из Тихого океана, считал участие в военных действиях союзницы Британии Японии жизненно важным.

Тем не менее, при обсуждении вопроса о прекращении просуществовавшего 21 год союза с Японией Черчилль сыграл решающую роль в его разрыве, поскольку был вынужден помнить о том, что против этого альянса выступают Соединенные Штаты. В подходе к Японии он исходил из реалий и стратегических соображений. В статье, опубликованной в американском журнале «Кориаз», Черчилль, отмечая, что «ликвидация англо-японского альянса, наверное, является одной из трагических страниц истории», сожалел: «Япония, требовавшая покончить с дискриминацией по отношению к японцам, восприняла роспуск этого альянса как оскорбление, а Британии и США недоставало понимания в данном вопросе». Таким образом, он считал, что «ликвидация альянса была ошибкой» (Сэки Эйдзи, «Япония, которую полюбил Черчилль»).

Недооценка Японии: «Военной угрозы Япония не представляет»

Хотя в том, что касается событий сентября 1931 года в Маньчжурии Черчилль поддерживал Японию, отмечая: «Японцы делают в Китае то же самое, что мы делали в Индии» (Роберт Пэйн, «Черчилль»), когда в 1936 году Япония заключила с Германией Антикоминтерновсий пакт, он занял антияпонскую позицию, будучи встревожен тем, что фактически это представляет собой «военный союз Японии с Германией».

Когда в 1937 году при Второй японско-китайской войне произошло столкновение интересов Японии и Великобритании, в обстановке, когда британское общественное мнение склонялось к антияпонской позиции, Черчилль недооценил Японию, решив, что она не представляет военной угрозы для Британии. Это объясняется тем, что он считал Японию слабой страной с несопоставимым финансовым и промышленным потенциалом для противостояния Великобритании.

Быть может, уже потому, что он был рожден в семействе аристократов империи-владычицы морей и океанов, где «не скрывали убежденности в том, что белый человек превосходит всех остальных» (Ричард Той, профессор Эксетерского университета), его постоянно окружало пренебрежительное отношение к японцам как к «маленьким желтым азиатам».

Во Второй мировой войне, которая началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу, Черчилль, будучи поставлен перед необходимостью противостоять немецкой агрессии, избрал на Тихом океане «обходную стратегию», склоняя Японию ввязаться в войну с Соединенными Штатами. Оказавшаяся в экономической блокаде санкций, введенных США, Великобританией, Китаем и Нидерландами, 8 декабря 1941 года Япония атаковала Пёрл-Харбор, высадилась на полуострове Малакка, а через 69 дней, 15 февраля 1942 года, склонила к капитуляции британский Сингапур.

Согласно хранящемуся в архиве государственных документов Великобритании докладу Объединенного подкомитета кабмина по информации, 18 ноября 1941 года, когда японо-американские переговоры вступили в решающую фазу, этот орган провел заседание, на котором в отношении «намерений Японии» прогнозировалось, что она будет вести боевые действия: «если переговоры провалятся, то она будет вынуждена решиться на проведение наступательных военных операций, открыв фронт против Великобритании, Соединенных Штатов и Голландии». Точно спрогнозировав, как будет действовать Япония, и вместе с тем недооценив ее силу, Черчилль стал человеком, вызвавшим «самую большую трагедию и катастрофу в истории Британской империи» (Черчилль, «Мемуары о Второй мировой войне»).

Подспудное сочувствие к Японии в ее трудный час

Однако в июле 1945 года, после безоговорочной капитуляции нацистской Германии, во время первых переговоров с президентом Трумэном в берлинском пригороде Потсдам, Черчилль сделал заявление, выказывающее сочувствие к Японии в ее отчаянном положении. Американский историк и драматург Чарльз Ми в своей книге «Потсдамская конференция: 17 дней, определившие судьбу Японии», писал об этом так.

Черчилль уведомил Трумэна о том, что Япония не примет безоговорочной капитуляции, однако она готова согласиться на другие условия. … «Я задумался о том, какие ужасные человеческие потери понесет Америка, если станет принуждать Японию к “безоговорочной капитуляции”, а также о потерях Великобритании, хотя они и будут гораздо меньшими. Я задумался о том, нельзя ли, получив все необходимое для будущего мира и безопасности, создать для Японии какую-то видимость сохранения воинской чести и каким-то образом гарантировать Японии сохранение государственности, прибегнув к какой-то иной формулировке» .... Он (Трумэн) подхватил слова Черчилля о японской «чести», заявив в ответ: «Я считаю, что после Пёрл-Харбора никакой воинской чести у Японии нет».

Черчилль допускал сохранение политического устройства – последнее требование Японии, и сделал Трумэну соответствующее предложение о смягчении условий капитуляции. Это ли не проявление жалости к потерпевшему поражение – того самого «добросердечия», которое превозносит моральный кодекс японского воина «бусидо»?

Трумэн отверг это предложение, поскольку намеревался закончить войну атомной бомбардировкой, а Черчилль с этим замыслом согласился, и тем не менее, пусть лишь на время, он проявил подспудное сочувствие оказавшейся в отчаянном положении Японии, и можно утверждать, что в его желании дать возможность сохранить воинскую честь было то, что называют «духом бусидо». Внимание к военной чести Японии, продемонстрированное перед Трумэном в Потсдаме – это то, что японцам, наверное, следовало бы сохранить в своей памяти.

Хочется, чтобы мы сохранили в своих сердцах и память о том, что именно Черчилль добился после войны восстановления связей между Великобританией и Японией, против которой было сильно настроено британское общество, поддержав, в частности, визит в то время 19-летнего наследного принца Акихито, а ныне почетного императора, в Великобританию на коронацию королевы Елизаветы II. Хочется надеяться и на то, что Борису Джонсону, большому поклоннику Черчилля, которому тоже удалось подняться до премьер-министра, также не чужд «дух бусидо».

Фотография к заголовку: Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (справа), президент США Франклин Рузвельт (посередине), генсек СССР Иосиф Сталин на конференции в Тегеране, 28 ноября 1943 г. (© AFP / Jiji Press)