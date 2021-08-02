«Жизнь остановилась»: 27 000 студентов не могут въехать в Японию

«Жизнь остановилась»: 27 000 студентов не могут въехать в ЯпониюПолитика Общество
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Когда олимпийские спортсмены могут въехать в страну
26 мая 2021 года двое итальянских студентов колледжа провели пресс-конференцию в Японской ассоциации иностранных корреспондентов в Токио. Они – одни из тех иностранных студентов, которые не могут въехать в Японию из-за коронавируса, и общее количество которых, по оценкам, насчитывается около 27000 человек со всего мира, и у них было много вопросов – почему Япония не возобновляет приём иностранных студентов из семи развитых стран (G7): Франции, США, Великобритании, Германии, Японии, Италии и Канады? Почему спортсменам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и связанным с ними людям разрешили въезд, а на иностранных студентов распространяются строгие иммиграционные ограничения? Студенты из своей страны указывали на несправедливость со стороны Японии.
Политику изоляции Японии в отношении таких иностранных студентов критикуют в основном в западных странах. Хотя многие японцы могут этого не знать, но иностранные студенты, ожидающие въезда для обучения, начали объединяться и высказывать своё мнение в соцсетях. Многие ждут поступления уже более года, а некоторые лишены права на получение стипендии.
В японских посольствах в разных странах не могут дать чёткого ответа, когда иммиграция будет возобновлена или хотя бы появятся перспективы возобновления въезда. Ситуация застопорилась. Время идёт, а людям сложно решиться на изменение планов, отказаться от карьеры в Японии и избрать другой жизненный путь. Иностранные студенты чувствуют, что Япония оставила их на произвол судьбы.
Японцы могут учиться за границей, но иностранных студентов в Японию не допускают
Япония в принципе не выдаёт новых виз иностранцам из всех стран и регионов из-за пандемии коронавируса, это относится и к иностранным студентам. Япония – единственная среди семи ведущих стран, куда не могут въехать иностранные студенты.
«В популярных для обучения странах, таких как США, Канада и Великобритания, есть карантинные меры – тесты ПЦР и изоляция по прибытии, но студенты могут въезжать в страну для обучения. В некоторых университетах, особенно в Соединённых Штатах, ПЦР-тесты и вакцинация доступны 24 часа в сутки, возобновляются очные занятия, и с этого лета количество японских студентов увеличится», – сказал представитель крупного агентства по обучению за рубежом.
24 июня 2021 года японская знаменитость Мицуура Ясуко объявила, что с июля будет учиться в Канаде, и это вызвало горячие обсуждения. Японцы могут учиться за границей даже сейчас, несмотря на коронавирус. Однако въехать в Японию с целью обучения невозможно, исключением является лишь небольшое число студентов, получивших японские государственные стипендии. Иностранные студенты задаются вопросом – разве правила въезда и выезда из стран не должны устанавливаться на взаимной основе?
Ощущение несправедливости усугубляет тот факт, что спортсмены и официальные лица Олимпийских игр в Токио въезжают в Японию по особым правилам, освобождаясь от карантина.
Некоторые японцы могут подумать о планирующих приехать студентах, что это те, кто едут в основном чтобы подзаработать, однако сейчас к правительству Японии обращаются студенты университетов, аспиранты и исследователи, в основном в Европе и США, люди со специальными навыками и высокими академическими способностями, которые много лет готовились к учёбе в Японии.
Кроме того, для многих студентов жизнь и изучение японского языка в Японии, проведение исследований в специализированных областях являются частью жизненного плана и построения карьеры. Многие после обучения стремятся устроиться на работу в крупные японские компании. Это те «иностранцы со специальными навыками и знаниями», которые изначально нужны японскому правительству, то есть кандидаты на то, чтобы стать частью «передовых иностранных человеческих ресурсов».
Согласно опросу шести организаций, связанных со школами японского языка, в настоящее время около 27 000 иностранных студентов ожидают въезда в Японию.
Больше года ожидать разрешения на въезд в страну
Для учёбы в Японии иностранцы сначала должны получить сертификат приемлемости (CoE). Обычно его выдаёт принимающее учебное заведение с японской стороны, подающее заявление в иммиграционное бюро в Японии от имени кандидата. Иностранные студенты с этим сертификатом подают заявку в японское посольство и получают студенческую визу.
Таким образом, сертификат практически гарантирует возможность въезда для обучения, и немало людей, получив сертификат, или уже студенческую визу, рассчитывали на отъезд, уволились с работы и съехали со съёмного жилья – но в Японию уехать не смогли.
Колумбийская аспирантка Мария Алехандра рассказывает, что она получила CoE, официальный документ, но ждёт уже больше года, с ней никто не связывается по поводу возможности въезда в Японию.
В Колумбии, где она выросла, существуют серьёзные проблемы с безопасностью, и она как-то услышала о Конституции Японии от японца, которого встретила во время учёбы в Канаде. Идея законодательного запрета войны её впечатлила, и она около двух лет готовилась к изучению японской правовой системы и культуры.
Чтобы поехать по обмену в аспирантуру в Японии, она много училась, успешно сдала экзамен, получила CoE, и в феврале 2020 года – студенческую визу. В марте, когда она вот-вот должна была ехать, разразилась пандемия. Во всём мире ужесточились иммиграционные ограничения, Япония закрыла границы.
После этого Япония ослабила иммиграционные ограничения в октябре 2020 года. Мария сделала необходимые приготовления, снова получила визу и купила билет на январь 2021 года, но незадолго до вылета иммиграционные ограничения снова усилились.
«У меня нет никакой информации о том, смогу ли я поехать или нет. Я слышала, что Япония примет к Олимпиаде 90 000 спортсменов и официальных лиц, но мы, иностранные студенты, остались брошенными уже более года».
Возвращение в дом собственных родителей после отказа от своего дома
Бельгийке Ику Три также запретили въезд в страну незадолго до отъезда, и она уже больше года ждёт того момента, когда сможет учиться в Японии.
«Я намеревалась жить в Японии долгое время, поэтому избавилась от жилья и распродал всё до последней ложки, готовясь к отъезду...».
Из-за иммиграционных ограничений она потеряла место учёбы в Японии и стала жить в доме своих родителей. С тех пор она не знает, когда сможет въехать в Японию, из-за этого не может арендовать новое жильё, и это не совсем удобно для семьи.
«Тяжело чувствовать себя бременем для семьи, и очень трудно строить планы на будущее».
Ику – иллюстратор. Её заинтересовала японская манга и аниме, в том числе «NANA» Ядзавы Ай. Она решила поступить в школу японского языка, чтобы учиться в Японии, изучать японский язык и культуру и использовать это в своей работе. Однако пока неясно, удастся ли ей претворить в жизнь свою мечту.
«Я живу, совершенно не представляя, что ждёт меня в будущем. Японское правительство не даёт никаких объяснений относительно въезда в страну».
Мария тоже говорит о насущных проблемах: «Я делала ПЦР-тесты много раз, согласна на карантин после прибытия и ограничения передвижения. При этом я дважды вакцинировалась. Почему мне не разрешают въезд в страну?».
Онлайн-занятия с 2:30 утра
И Мария, и Ику учатся онлайн. Однако из-за разницы во времени Ику каждое утро нужно вставать в 5 утра.
«Всё-таки мне очень хочется быть вместе с одноклассниками. Когда я смотрю в экран монитора, меня переполняет желание учиться там, дышать воздухом Японии и каждый день соприкасаться с культурой».
Мария начинает занятия в 2:30 по колумбийскому времени. После этого до утра она учится, немного спит, а потом идёт на работу. Однако жизнь в таком режиме создаёт психические и физические проблемы, у неё появилось состояние подавленности и бессонница, поэтому сейчас она временно отдыхает от занятий.
«Это тянется уже больше года. Профессиональная жизнь замедлилась, психика уже на грани. Я так старалась, для учёбы в Японии я потратила массу времени, энергии и денег. Я хотела бы внести свой вклад в японское общество. Мне бы не хотелось, чтобы в иностранных студентах видели угрозу».
Ику присоединяется к Марии: «Я хочу, чтобы японцы знали, что за границей много таких иностранных студентов, как мы. Я люблю Японию и по-прежнему хочу поехать туда. Мы хотим, чтобы японское правительство о нас не забывало».
Проблемы иностранцев, желающих учиться в Японии
Ямамото Хироко из школы японского языка «Кай» в токийском районе Синдзюку, основанной в 1987 году, говорит, что до пандемии в школе было около 210 иностранных студентов, но сейчас – около 120, и двадцать из них посещают занятия онлайн из-за границы.
Новые иностранные студенты прибывали только в короткий период с октября по декабрь 2020 года. В настоящее время около 60 новых студентов ждут за границей, не зная, смогут ли они въехать в страну в новом семестре с октября 2021 года, даже несмотря на полученные CoE и визу. Большинство из них – инженеры, учителя и исследователи.
Анкеты, собранные шестью организациями, связанными с обучением японскому языку, членом которых является школа «Кай», доносят живые голоса иностранных студентов.
«Я так долго готовился к этому великому приключению, но проходит день за днём, а я не знаю, смогу ли я поступить, и мне очень грустно жить в неопределённости. И если бы я сказал, что не чувствую дискриминации в отношении иностранных студентов, которые хотят осуществить свои мечты и стремятся внести свой вклад в японское общество, то это было бы неправдой» (Испания, 25 лет).
«Если я ещё какое-то время не смогу въехать в страну, то потеряю стипендию и возможность учиться. Стипендия обеспечивает проживание и обучение, и это единственная возможность поехать в Японию» (Индия, 22 года).
«Я могу учиться за границей только на третьем курсе моего университета, и если я упущу этот шанс, его больше не будет. И это несмотря на то, что я провёл бесчисленные часы, самостоятельно изучая японский язык. Слёзы наворачиваются на глаза, когда я думаю, что годы, потраченные на достижение этой цели, ушли зря» (Великобритания, 20 лет).
«Олимпийские спортсмены едут в Японию, потому что Олимпийские игры будут проводиться в Токио. Если бы они проводились в другом месте, спортсмены ехали бы туда. Иностранные студенты приезжают в Японию, потому что любят и уважают культуру, потому что испытывают интерес к изучению языка и культуры» (США, 29 лет).
«Моя жизнь остановилась» (Канада, 21 год).
Проблемы, которые могут привести к снижению доверия между странами
Конечно, пандемия коронавируса – это глобальная и историческая катастрофа, и строгие иммиграционные ограничения, я думаю, естественны. Однако японское правительство должно по крайней мере предоставить какие-то рекомендации, чтобы остановившаяся жизнь иностранных студентов снова пришла в движение.
Если въехать в страну нельзя – скажите это определённо, иначе живущие в состоянии неопределённости молодые люди будут просто впустую тратить своё время жизни.
Вообще-то говоря, причина сильного роста количества иностранных студентов в Японии связана с планом добиться количества в 300 000 иностранных студентов, установленным правительством в 2008 году. С этой целью за рубежом активно рекламировали обучение в Японии, в стране было создано множество учебных заведений по изучению японского языка, университеты и аспирантуры поощряли принимать иностранцев. План был выполнен в 2019 году, но если вот так с приходом коронавируса внезапно выбить опору из-под ног, то это приведёт к потере кредита доверия в международных масштабах.
Ямамото Хироко говорит: «При этом студенты, которые посещают онлайн-классы, действительно серьёзно и с интересом относятся к учёбе. Я думаю, что они – сокровище (для Японии), и считаю, что в нынешней ситуации мы должны поступать с ними честно».
Я искренне надеюсь, что правительство Японии будет обращать внимание не только на Олимпийские игры, но будет учитывать то, насколько драгоценен каждый год жизни для молодых иностранных студентов.
Фотография к заголовку: Ику Три, бельгийка, жалуется, что не может въехать в страну, хотя уже заплатила за обучение за полгода и за жильё