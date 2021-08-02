«Жизнь остановилась»: 27 000 студентов не могут въехать в Японию

Когда пик заражений новым коронавирусом спал, многие страны возобновили приём иностранных студентов, однако Япония по-прежнему ограничивает въезд. Некоторые студенты, которые запланировали обучение в Японии и не смогли въехать в страну, уже съехали со съёмного жилья и вынуждены были вернуться в дом своих родителей, кто-то лишился стипендии, у других наблюдаются симптомы депрессии. Мы расскажем истории нескольких таких иностранных студентов.

Когда олимпийские спортсмены могут въехать в страну

26 мая 2021 года двое итальянских студентов колледжа провели пресс-конференцию в Японской ассоциации иностранных корреспондентов в Токио. Они – одни из тех иностранных студентов, которые не могут въехать в Японию из-за коронавируса, и общее количество которых, по оценкам, насчитывается около 27000 человек со всего мира, и у них было много вопросов – почему Япония не возобновляет приём иностранных студентов из семи развитых стран (G7): Франции, США, Великобритании, Германии, Японии, Италии и Канады? Почему спортсменам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и связанным с ними людям разрешили въезд, а на иностранных студентов распространяются строгие иммиграционные ограничения? Студенты из своей страны указывали на несправедливость со стороны Японии.

Политику изоляции Японии в отношении таких иностранных студентов критикуют в основном в западных странах. Хотя многие японцы могут этого не знать, но иностранные студенты, ожидающие въезда для обучения, начали объединяться и высказывать своё мнение в соцсетях. Многие ждут поступления уже более года, а некоторые лишены права на получение стипендии.

В японских посольствах в разных странах не могут дать чёткого ответа, когда иммиграция будет возобновлена ​​или хотя бы появятся перспективы возобновления въезда. Ситуация застопорилась. Время идёт, а людям сложно решиться на изменение планов, отказаться от карьеры в Японии и избрать другой жизненный путь. Иностранные студенты чувствуют, что Япония оставила их на произвол судьбы.

Японцы могут учиться за границей, но иностранных студентов в Японию не допускают

Япония в принципе не выдаёт новых виз иностранцам из всех стран и регионов из-за пандемии коронавируса, это относится и к иностранным студентам. Япония – единственная среди семи ведущих стран, куда не могут въехать иностранные студенты.

«В популярных для обучения странах, таких как США, Канада и Великобритания, есть карантинные меры – тесты ПЦР и изоляция по прибытии, но студенты могут въезжать в страну для обучения. В некоторых университетах, особенно в Соединённых Штатах, ПЦР-тесты и вакцинация доступны 24 часа в сутки, возобновляются очные занятия, и с этого лета количество японских студентов увеличится», – сказал представитель крупного агентства по обучению за рубежом.

24 июня 2021 года японская знаменитость Мицуура Ясуко объявила, что с июля будет учиться в Канаде, и это вызвало горячие обсуждения. Японцы могут учиться за границей даже сейчас, несмотря на коронавирус. Однако въехать в Японию с целью обучения невозможно, исключением является лишь небольшое число студентов, получивших японские государственные стипендии. Иностранные студенты задаются вопросом – разве правила въезда и выезда из стран не должны устанавливаться на взаимной основе?

Ощущение несправедливости усугубляет тот факт, что спортсмены и официальные лица Олимпийских игр в Токио въезжают в Японию по особым правилам, освобождаясь от карантина.

Некоторые японцы могут подумать о планирующих приехать студентах, что это те, кто едут в основном чтобы подзаработать, однако сейчас к правительству Японии обращаются студенты университетов, аспиранты и исследователи, в основном в Европе и США, люди со специальными навыками и высокими академическими способностями, которые много лет готовились к учёбе в Японии.

Кроме того, для многих студентов жизнь и изучение японского языка в Японии, проведение исследований в специализированных областях являются частью жизненного плана и построения карьеры. Многие после обучения стремятся устроиться на работу в крупные японские компании. Это те «иностранцы со специальными навыками и знаниями», которые изначально нужны японскому правительству, то есть кандидаты на то, чтобы стать частью «передовых иностранных человеческих ресурсов».

Согласно опросу шести организаций, связанных со школами японского языка, в настоящее время около 27 000 иностранных студентов ожидают въезда в Японию.

Больше года ожидать разрешения на въезд в страну

Для учёбы в Японии иностранцы сначала должны получить сертификат приемлемости (CoE). Обычно его выдаёт принимающее учебное заведение с японской стороны, подающее заявление в иммиграционное бюро в Японии от имени кандидата. Иностранные студенты с этим сертификатом подают заявку в японское посольство и получают студенческую визу.

Таким образом, сертификат практически гарантирует возможность въезда для обучения, и немало людей, получив сертификат, или уже студенческую визу, рассчитывали на отъезд, уволились с работы и съехали со съёмного жилья – но в Японию уехать не смогли.

Колумбийская аспирантка Мария Алехандра рассказывает, что она получила CoE, официальный документ, но ждёт уже больше года, с ней никто не связывается по поводу возможности въезда в Японию.

В Колумбии, где она выросла, существуют серьёзные проблемы с безопасностью, и она как-то услышала о Конституции Японии от японца, которого встретила во время учёбы в Канаде. Идея законодательного запрета войны её впечатлила, и она около двух лет готовилась к изучению японской правовой системы и культуры.

Чтобы поехать по обмену в аспирантуру в Японии, она много училась, успешно сдала экзамен, получила CoE, и в феврале 2020 года – студенческую визу. В марте, когда она вот-вот должна была ехать, разразилась пандемия. Во всём мире ужесточились иммиграционные ограничения, Япония закрыла границы.

После этого Япония ослабила иммиграционные ограничения в октябре 2020 года. Мария сделала необходимые приготовления, снова получила визу и купила билет на январь 2021 года, но незадолго до вылета иммиграционные ограничения снова усилились.

«У меня нет никакой информации о том, смогу ли я поехать или нет. Я слышала, что Япония примет к Олимпиаде 90 000 спортсменов и официальных лиц, но мы, иностранные студенты, остались брошенными уже более года».



Мария, колумбийка, создавшая страницу в Facebook для иностранных студентов, которые не могут въехать в Японию. Сфотографировано автором статьи во время онлайн-интервью

Возвращение в дом собственных родителей после отказа от своего дома

Бельгийке Ику Три также запретили въезд в страну незадолго до отъезда, и она уже больше года ждёт того момента, когда сможет учиться в Японии.

«Я намеревалась жить в Японии долгое время, поэтому избавилась от жилья и распродал всё до последней ложки, готовясь к отъезду...».

Из-за иммиграционных ограничений она потеряла место учёбы в Японии и стала жить в доме своих родителей. С тех пор она не знает, когда сможет въехать в Японию, из-за этого не может арендовать новое жильё, и это не совсем удобно для семьи.

«Тяжело чувствовать себя бременем для семьи, и очень трудно строить планы на будущее».

Ику – иллюстратор. Её заинтересовала японская манга и аниме, в том числе «NANA» Ядзавы Ай. Она решила поступить в школу японского языка, чтобы учиться в Японии, изучать японский язык и культуру и использовать это в своей работе. Однако пока неясно, удастся ли ей претворить в жизнь свою мечту.

«Я живу, совершенно не представляя, что ждёт меня в будущем. Японское правительство не даёт никаких объяснений относительно въезда в страну».

Мария тоже говорит о насущных проблемах: «Я делала ПЦР-тесты много раз, согласна на карантин после прибытия и ограничения передвижения. При этом я дважды вакцинировалась. Почему мне не разрешают въезд в страну?».

Онлайн-занятия с 2:30 утра

И Мария, и Ику учатся онлайн. Однако из-за разницы во времени Ику каждое утро нужно вставать в 5 утра.

«Всё-таки мне очень хочется быть вместе с одноклассниками. Когда я смотрю в экран монитора, меня переполняет желание учиться там, дышать воздухом Японии и каждый день соприкасаться с культурой».

Мария начинает занятия в 2:30 по колумбийскому времени. После этого до утра она учится, немного спит, а потом идёт на работу. Однако жизнь в таком режиме создаёт психические и физические проблемы, у неё появилось состояние подавленности и бессонница, поэтому сейчас она временно отдыхает от занятий.

«Это тянется уже больше года. Профессиональная жизнь замедлилась, психика уже на грани. Я так старалась, для учёбы в Японии я потратила массу времени, энергии и денег. Я хотела бы внести свой вклад в японское общество. Мне бы не хотелось, чтобы в иностранных студентах видели угрозу».



В школе японского языка «Кай» в токийском районе Синдзюку уроки проходят в основном онлайн. В этот день школу посещали только трое из 12 учеников (фотография автора)

Ику присоединяется к Марии: «Я хочу, чтобы японцы знали, что за границей много таких иностранных студентов, как мы. Я люблю Японию и по-прежнему хочу поехать туда. Мы хотим, чтобы японское правительство о нас не забывало».

Проблемы иностранцев, желающих учиться в Японии

Ямамото Хироко из школы японского языка «Кай» в токийском районе Синдзюку, основанной в 1987 году, говорит, что до пандемии в школе было около 210 иностранных студентов, но сейчас – около 120, и двадцать из них посещают занятия онлайн из-за границы.

Новые иностранные студенты прибывали только в короткий период с октября по декабрь 2020 года. В настоящее время около 60 новых студентов ждут за границей, не зная, смогут ли они въехать в страну в новом семестре с октября 2021 года, даже несмотря на полученные CoE и визу. Большинство из них – инженеры, учителя и исследователи.

Анкеты, собранные шестью организациями, связанными с обучением японскому языку, членом которых является школа «Кай», доносят живые голоса иностранных студентов.

«Я так долго готовился к этому великому приключению, но проходит день за днём, а я не знаю, смогу ли я поступить, и мне очень грустно жить в неопределённости. И если бы я сказал, что не чувствую дискриминации в отношении иностранных студентов, которые хотят осуществить свои мечты и стремятся внести свой вклад в японское общество, то это было бы неправдой» (Испания, 25 лет).

«Если я ещё какое-то время не смогу въехать в страну, то потеряю стипендию и возможность учиться. Стипендия обеспечивает проживание и обучение, и это единственная возможность поехать в Японию» (Индия, 22 года).

«Я могу учиться за границей только на третьем курсе моего университета, и если я упущу этот шанс, его больше не будет. И это несмотря на то, что я провёл бесчисленные часы, самостоятельно изучая японский язык. Слёзы наворачиваются на глаза, когда я думаю, что годы, потраченные на достижение этой цели, ушли зря» (Великобритания, 20 лет).

«Олимпийские спортсмены едут в Японию, потому что Олимпийские игры будут проводиться в Токио. Если бы они проводились в другом месте, спортсмены ехали бы туда. Иностранные студенты приезжают в Японию, потому что любят и уважают культуру, потому что испытывают интерес к изучению языка и культуры» (США, 29 лет).

«Моя жизнь остановилась» (Канада, 21 год).

Проблемы, которые могут привести к снижению доверия между странами

Конечно, пандемия коронавируса – это глобальная и историческая катастрофа, и строгие иммиграционные ограничения, я думаю, естественны. Однако японское правительство должно по крайней мере предоставить какие-то рекомендации, чтобы остановившаяся жизнь иностранных студентов снова пришла в движение.

Если въехать в страну нельзя – скажите это определённо, иначе живущие в состоянии неопределённости молодые люди будут просто впустую тратить своё время жизни.

Вообще-то говоря, причина сильного роста количества иностранных студентов в Японии связана с планом добиться количества в 300 000 иностранных студентов, установленным правительством в 2008 году. С этой целью за рубежом активно рекламировали обучение в Японии, в стране было создано множество учебных заведений по изучению японского языка, университеты и аспирантуры поощряли принимать иностранцев. План был выполнен в 2019 году, но если вот так с приходом коронавируса внезапно выбить опору из-под ног, то это приведёт к потере кредита доверия в международных масштабах.

Ямамото Хироко говорит: «При этом студенты, которые посещают онлайн-классы, действительно серьёзно и с интересом относятся к учёбе. Я думаю, что они – сокровище (для Японии), и считаю, что в нынешней ситуации мы должны поступать с ними честно».

Я искренне надеюсь, что правительство Японии будет обращать внимание не только на Олимпийские игры, но будет учитывать то, насколько драгоценен каждый год жизни для молодых иностранных студентов.



Ямамото Хироко, представительница школы японского языка «Кай», сетует, что многие иностранные студенты не могут въехать в Японию, хотя потратили много лет на подготовку и учёбу, и даже избавились от вещей

Фотография к заголовку: Ику Три, бельгийка, жалуется, что не может въехать в страну, хотя уже заплатила за обучение за полгода и за жильё