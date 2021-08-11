Пандемия COVID-19: два-три года до победы над вирусом с помощью вакцин

Пандемия COVID-19: два-три года до победы над вирусом с помощью вакцинЗдоровье Наука Общество
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Прирост заболеваемости на фоне вакцинации
ВОПРОС: В связи с распространением штамма «дельта» в Токио вновь объявлено чрезвычайное положение. Каковы особенности индийского штамма?
МИЯСАКА МАСАЮКИ: Он в 1,8-2 раза заразнее предыдущих вариантов COVID-19. Раньше через 10 часов после проникновения одного вируса в клетку появлялось 1000 вирусов, которые заражали 1000 окружающих клеток. Однако у штамма «дельта» 1 вирус через 10 часов образует 2000 копий, которые заражают 2000 клеток. Если раньше через 20 часов количество копий вируса составляло один миллион, то теперь – четыре миллиона.
Патогенность одного вируса, то есть его способность вызывать тяжёлую болезнь, практически не изменилась, однако количество вируса резко увеличилось. Противостоять 2000 солдатам намного сложнее, чем 1000 солдат. Иммунная система проигрывает вирусной атаке, поэтому болезнь протекает тяжело.
ВОПРОС: Высокая вирулентность повышает риск тяжёлого течения болезни?
МИЯСАКА: Сейчас заражаются группы людей, которые раньше не болели – например, дети. Дети проходят вакцинацию от различных болезней, поэтому обладают сильным естественным иммунитетом, однако нам уже известно о всплесках заболеваемости в школах в Великобритании. Высокий процент вакцинированных в возрастной группе 65+ значительно снизил заболеваемость и число случаев тяжёлого течения болезни. Нынешний всплеск произошёл не из-за неэффективности вакцины, а из-за распространения инфекции среди невакцинированных слоёв населения.
ВОПРОС: Вакцинировано только пожилое население, и количество тяжёлых больных в возрастной категории 40-59 лет возрастает.
МИЯСАКА: Иммунитет 40-50-летних людей слабее, чем у молодёжи, но до сих пор они справлялись с инфекцией. Однако способность штамма «дельта» к быстрой репликации приводит к резкому увеличению количества вируса в кратчайшие сроки, поэтому иммунитет перестаёт справляться. Несмотря на ограниченный объём вакцины мы сможем защитить это поколение с помощью коллективной вакцинации по месту работы.
Путь к победе над вирусом
ВОПРОС: Получается, что существующие вакцины работают?
МИЯСАКА: Судя по данным из Израиля и других стран, вакцина эффективна не только для профилактики появления симптомов, но и профилактики заражения и тяжёлого течения болезни. Иными словами, вакцина предупреждает инфицирование, появление заболевания и снижает его тяжесть. Однако эффект от вакцинации населения проявляется минимум через месяц. В Израиле кривая заболеваемости пошла вниз через 2 месяца. Сначала уменьшилось количество тяжёлых больных, затем число новых случаев. Думаю, что по мере прогресса вакцинации то же самое произойдёт и в Токио.
ВОПРОС: Режим чрезвычайной ситуации утратил эффективность и уже не способен удержать людей дома.
МИЯСАКА: По мере прогресса вакцинации мы сможем постепенно отменять ограничительные меры. Например, недавно я поужинал в компании полностью вакцинированных людей. «Хотите участвовать в новогоднем корпоративе – вакцинируйтесь полностью», – объясняю я окружающим. Вакцинация поможет значительно смягчить ограничительные меры, сдерживающие развитие экономики.
ВОПРОС: Правительство намерено обеспечить вакциной всех желающих до конца года. Поможет ли это контролировать заболеваемость?
МИЯСАКА: Думаю, да. Полностью избавиться от инфекции не удастся, и вирус будет распространяться среди невакцинированной прослойки. Возможность вернуться к прежней жизни зависит от уровня вакцинации населения. Однако если мы начнём шумно праздновать отказ от масок, как это произошло в Великобритании, то быстро вернёмся к исходному положению вещей.
Даже если добиться снижения заболеваемости внутри Японии, инфекция может проникнуть из-за рубежа и произойдёт новый всплеск. Мы не сможем расслабиться до тех пор, пока заболеваемость не сократится на глобальном уровне, однако для распространения вакцины во всём мире потребуется 2-3 года. Всё это время следует быть готовым к проникновению вируса извне.
Меня часто спрашивают, можно ли отказаться от ношения маски после вакцинации, но ответить на этот вопрос очень трудно. Две дозы вакцины обеспечивают безопасность. Однако вирус невидим и распространяется в том числе через людей, не имеющих симптомов. Если вакцинировать 70% населения, 30% останутся незащищёнными. При 1% заболеваемости и 1% смертности в год будет умирать около 3600 человек.
Сырьевая зависимость от Китая
ВОПРОС: Объём поставок вакцины Moderna меньше, чем было заявлено правительством, и люди волнуются, хватит ли вакцины на всех.
МИЯСАКА: Вакцина обязательно поступит в Японию, поэтому я не беспокоюсь на этот счёт. Ситуация на глобальном уровне может немного дестабилизировать поставки, однако вряд ли Pfizer и Moderna пойдут на несоблюдение своих обязательств по отношению к Японии.
Есть ещё один малоизвестный фактор – дефицит сырья для вакцин. Pfyzer и Moderna – это РНК-вакцины. Их производят из размноженной с помощью бактерий E.coli ДНК, с которой считывается РНК, интегрирующийся в вакцину. Для изготовления ДНК необходимы 4 основных белка. Мы уже сталкивались с дефицитом реагентов для ПЦР-тестов, производимых в Китае. Однако Китай производит в том числе дешёвое сырьё для вакцин, и если он откажется сотрудничать, глобальное производство вакцин столкнётся с серьёзными трудностями.
ВОПРОС: Это значит, что Японии следует иметь собственное производство сырья для вакцин?
МИЯСАКА: Зависимость от импорта приводит к дефициту, как это уже случалось с масками. К счастью, в Японии можно производить не только РНК-вакцину, но и другие виды, включая неактивированную вакцину. Нельзя допустить, чтобы производство вакцины остановилось из-за нехватки одного компонента. Важно организовать собственное производство нескольких видов вакцин.
Длительность иммунитета – 1 год
ВОПРОС: Как долго сохраняется эффект после двух доз?
МИЯСАКА: Думаю, что в течение года. Данные о наблюдениях после вакцинации двумя дозами Moderna и Pfizer на протяжении восьми месяцев свидетельствуют, что количество нейтрализующих вирус антител возрастает от нескольких сотен до 1000 раз. Минимальный эффективный показатель для борьбы с вирусом – 40-кратный прирост. Со временем уровень антител снижается, однако даже по прошествии 200 с лишним дней он сокращается лишь на 10-20%. Судя по кривой спада, эффекта хватает на 1 год. Т-лимфоциты, помогающие В-лимфоцитам вырабатывать антитела, тоже остаются активными в течение года.
ВОПРОС: Pfizer заявляет о необходимости получения третьей дозы.
МИЯСАКА: Pfizer считает, что бустерная вакцинация позволит повысить уровень антител в 5-10 раз по сравнению с показателем после второй дозы, чтобы обеспечить эффективность в отношении новых штаммов. Это неплохо, однако при третьей дозе побочный эффект будет усиливаться. Кроме того, антитела – это не единственное средство для борьбы с вирусом.
ВОПРОС: Нам придётся вакцинироваться ежегодно?
МИЯСАКА: Если эффект от вакцины сохраняется на протяжении 2 лет, достаточно вакцинироваться каждые 2-3 года. Если 4-5 лет – то каждые 5 лет, по аналогии с пневмококковой вакциной. Вакцинация значительно снижает уровень стресса в обществе. Думаю, что вакцины от COVID-19 тоже войдут в нашу жизнь.
Влияние Олимпиады
ВОПРОС: Токио находится в преддверии Олимпиады, однако на карантинной службе есть ряд проблем, а водители автобусов и другой обслуживающий Игры персонал не вакцинирован. Существует ли риск распространения инфекции в городе?
МИЯСАКА: Эти опасения вполне обоснованы, однако думаю, что риск ограничен. Сотрудники гостиниц и другие незаменимые для проведения Олимпиады работники действительно не прошли вакцинацию, и это ужасно. Они станут источником определённого количества новых случаев, однако есть более серьёзная проблема – неэффективная карантинная служба. Нам уже известно о многих десятках случаев завоза инфекции из-за рубежа, поэтому не стоит воспринимать Олимпиаду как единственное зло. Если бы ситуация действительно беспокоила чиновников, они нашли бы способ повысить эффективность карантинных служб задолго до Олимпиады.
Для борьбы со штаммом «дельта» правительство ввело усиленные карантинные меры для прибывающих из Индии и окрестных стран, однако этот штамм уже распространился по всему миру. В аэропортах пассажиры сдают анализы на антиген и ПЦР-тесты, однако тестирование способно выявить лишь 70% ковид-позитивных, а остальные 30% проникают в страну. Для повышения точности выявления инфекции необходимо многократное тестирование в течение небольшого промежутка времени.
ВОПРОС: Не получим ли мы коктейль из штаммов, привозимых людьми со всего мира?
МИЯСАКА: Вряд ли. В отличие от гриппа, штаммы COVID-19 не способны смешиваться. Вирус гриппа мутировал у свиньи, передался птицам и образовался гибридный штамм. Существует более 10 000 штаммов COVID-19, однако среди них нет химеры – смеси клеток с разной генетической информацией. В странах, где наблюдался сильный всплеск заражений, появлялись собственные штаммы.
Как правило, несколько вирусов не могут проникнуть в организм человека. При появлении вируса в организме начинает вырабатываться интерферон, затрудняющий проникновение других вирусов. Мне не доводилось слышать о случаях заражения одного человека несколькими штаммами.
ВОПРОС: Насколько большой риск представляет Олимпиада?
МИЯСАКА: Изначально Игры вызывали у меня множество опасений, которые рассеялись после принятия решения о проведении соревнований без зрителей. Большое значение имеет вакцинация спортсменов. Даже если будет выявлено несколько случаев заражения, вряд ли это приведёт к большой вспышке или распространению инфекции спортсменами после возвращения на родину.
Экология как источник пандемии
ВОПРОС: Есть мнение, что пандемия связана с разрушением окружающей среды.
МИЯСАКА: Антропогенное воздействие, особенно вырубка лесов – главная причина пандемий. В качестве примера можно привести вирус СПИДа, который передался человеку от обезьян, мутировал и распространился по планете. Все африканские инфекции, включая лихорадку Эбола, связаны с вырубкой лесов.
ВОПРОС: Это приводит к учащению контактов между животными и человеком?
МИЯСАКА: Именно так. Глобальное потепление климата тоже создаёт благоприятные условия для распространения инфекций. Однако следует понимать, что в отличие от бактерий, которые распространяются в жаркой среде с повышенной влажностью, вирусы могут размножаться только после проникновения в клетку. Поэтому даже с учётом глобального потепления вирусы являются менее серьёзной проблемой, чем бактерии.
ВОПРОС: Где и когда может появиться следующий вирус?
МИЯСАКА: За два года до появления COVID-19 американский исследователь предсказал, что мы неизбежно столкнёмся с пандемией. По его расчётам, это должен быть РНК-вирус, отличающийся высокой вирулентностью, низкой патогенностью и высокой способностью к мутациям. Этот прогноз полностью оправдался. Начало заболевания COVID-19 протекает без серьёзных симптомов, поэтому заражённый человек остаётся активным и распространяет инфекцию среди окружающих. Это приводит к пандемии. Мутировавшие штаммы более устойчивы к иммунитету, поэтому легче распространяются. Думаю, что нынешняя пандемия закончится через два-три года, однако следующая пандемия тоже будет вызвана РНК-вирусом.
Фотография к заголовку: Центр коллективной вакцинации от COVID-19 в Осаке (© «Кёдо цусин»)