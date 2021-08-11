Пандемия COVID-19: два-три года до победы над вирусом с помощью вакцин

Прирост заболеваемости на фоне вакцинации

ВОПРОС: В связи с распространением штамма «дельта» в Токио вновь объявлено чрезвычайное положение. Каковы особенности индийского штамма?

МИЯСАКА МАСАЮКИ: Он в 1,8-2 раза заразнее предыдущих вариантов COVID-19. Раньше через 10 часов после проникновения одного вируса в клетку появлялось 1000 вирусов, которые заражали 1000 окружающих клеток. Однако у штамма «дельта» 1 вирус через 10 часов образует 2000 копий, которые заражают 2000 клеток. Если раньше через 20 часов количество копий вируса составляло один миллион, то теперь – четыре миллиона.

Патогенность одного вируса, то есть его способность вызывать тяжёлую болезнь, практически не изменилась, однако количество вируса резко увеличилось. Противостоять 2000 солдатам намного сложнее, чем 1000 солдат. Иммунная система проигрывает вирусной атаке, поэтому болезнь протекает тяжело.

ВОПРОС: Высокая вирулентность повышает риск тяжёлого течения болезни?

МИЯСАКА: Сейчас заражаются группы людей, которые раньше не болели – например, дети. Дети проходят вакцинацию от различных болезней, поэтому обладают сильным естественным иммунитетом, однако нам уже известно о всплесках заболеваемости в школах в Великобритании. Высокий процент вакцинированных в возрастной группе 65+ значительно снизил заболеваемость и число случаев тяжёлого течения болезни. Нынешний всплеск произошёл не из-за неэффективности вакцины, а из-за распространения инфекции среди невакцинированных слоёв населения.

ВОПРОС: Вакцинировано только пожилое население, и количество тяжёлых больных в возрастной категории 40-59 лет возрастает.

МИЯСАКА: Иммунитет 40-50-летних людей слабее, чем у молодёжи, но до сих пор они справлялись с инфекцией. Однако способность штамма «дельта» к быстрой репликации приводит к резкому увеличению количества вируса в кратчайшие сроки, поэтому иммунитет перестаёт справляться. Несмотря на ограниченный объём вакцины мы сможем защитить это поколение с помощью коллективной вакцинации по месту работы.

Путь к победе над вирусом

ВОПРОС: Получается, что существующие вакцины работают?

МИЯСАКА: Судя по данным из Израиля и других стран, вакцина эффективна не только для профилактики появления симптомов, но и профилактики заражения и тяжёлого течения болезни. Иными словами, вакцина предупреждает инфицирование, появление заболевания и снижает его тяжесть. Однако эффект от вакцинации населения проявляется минимум через месяц. В Израиле кривая заболеваемости пошла вниз через 2 месяца. Сначала уменьшилось количество тяжёлых больных, затем число новых случаев. Думаю, что по мере прогресса вакцинации то же самое произойдёт и в Токио.

ВОПРОС: Режим чрезвычайной ситуации утратил эффективность и уже не способен удержать людей дома.

МИЯСАКА: По мере прогресса вакцинации мы сможем постепенно отменять ограничительные меры. Например, недавно я поужинал в компании полностью вакцинированных людей. «Хотите участвовать в новогоднем корпоративе – вакцинируйтесь полностью», – объясняю я окружающим. Вакцинация поможет значительно смягчить ограничительные меры, сдерживающие развитие экономики.

ВОПРОС: Правительство намерено обеспечить вакциной всех желающих до конца года. Поможет ли это контролировать заболеваемость?

МИЯСАКА: Думаю, да. Полностью избавиться от инфекции не удастся, и вирус будет распространяться среди невакцинированной прослойки. Возможность вернуться к прежней жизни зависит от уровня вакцинации населения. Однако если мы начнём шумно праздновать отказ от масок, как это произошло в Великобритании, то быстро вернёмся к исходному положению вещей.

Даже если добиться снижения заболеваемости внутри Японии, инфекция может проникнуть из-за рубежа и произойдёт новый всплеск. Мы не сможем расслабиться до тех пор, пока заболеваемость не сократится на глобальном уровне, однако для распространения вакцины во всём мире потребуется 2-3 года. Всё это время следует быть готовым к проникновению вируса извне.

Меня часто спрашивают, можно ли отказаться от ношения маски после вакцинации, но ответить на этот вопрос очень трудно. Две дозы вакцины обеспечивают безопасность. Однако вирус невидим и распространяется в том числе через людей, не имеющих симптомов. Если вакцинировать 70% населения, 30% останутся незащищёнными. При 1% заболеваемости и 1% смертности в год будет умирать около 3600 человек.

Сырьевая зависимость от Китая

ВОПРОС: Объём поставок вакцины Moderna меньше, чем было заявлено правительством, и люди волнуются, хватит ли вакцины на всех.

МИЯСАКА: Вакцина обязательно поступит в Японию, поэтому я не беспокоюсь на этот счёт. Ситуация на глобальном уровне может немного дестабилизировать поставки, однако вряд ли Pfizer и Moderna пойдут на несоблюдение своих обязательств по отношению к Японии.



Министр по административной реформе Коно Таро объявляет о приостановлении приёма заявок на коллективную вакцинацию по месту работы и по месту жительства (© «Кёдо цусин»)

Есть ещё один малоизвестный фактор – дефицит сырья для вакцин. Pfyzer и Moderna – это РНК-вакцины. Их производят из размноженной с помощью бактерий E.coli ДНК, с которой считывается РНК, интегрирующийся в вакцину. Для изготовления ДНК необходимы 4 основных белка. Мы уже сталкивались с дефицитом реагентов для ПЦР-тестов, производимых в Китае. Однако Китай производит в том числе дешёвое сырьё для вакцин, и если он откажется сотрудничать, глобальное производство вакцин столкнётся с серьёзными трудностями.

ВОПРОС: Это значит, что Японии следует иметь собственное производство сырья для вакцин?

МИЯСАКА: Зависимость от импорта приводит к дефициту, как это уже случалось с масками. К счастью, в Японии можно производить не только РНК-вакцину, но и другие виды, включая неактивированную вакцину. Нельзя допустить, чтобы производство вакцины остановилось из-за нехватки одного компонента. Важно организовать собственное производство нескольких видов вакцин.