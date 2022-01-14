К новому альянсу Японии и Великобритании: урок разрыва первого союза двух стран и мрачного поворота в судьбе Японии

Быстрое сближение через 100 лет: отношения Японии и Англии сегодня

В условиях, когда продолжается быстрое сближение Японии и Великобритании, из-за которого стали поговаривать о «новом британско-японском альянсе», самое время вновь задаться вопросом о том, почему прекратил существование прошлый двусторонний союз этих стран. Альянс с Британией сыграл большую роль в победе Японии в Русско-японской войне, а также позволил ей занять место в ряду «пяти держав-победителей» по итогам Первой мировой войны. С ликвидацией альянса, который можно уподобить «щиту, прикрывающему спину», в судьбе Японии произошел полный разворот – выход из Лиги Наций, заключение Пакта трех держав с Германией и Италией, вступление в военные действия на Тихоокеанском театре Второй мировой и поражение в этой войне. Решительно невозможно утверждать, что разрыв британско-японского альянса не имел ко всему этому никакого отношения.

Почему разорвалась японская «линия судьбы»?

Британско-японский союз, способствовавший победе Японии в Русско-японской войне и проложивший ей путь к статусу азиатской державы, был для страны поистине «линией судьбы». По итогам Первой мировой войны Япония обеспечила себе международное положение наравне с США, Британией, Францией и Италией, войдя в «пятерку держав-победителей». Почему же британско-японский альянс, служивший главной осью японской дипломатии, был разорван через 20 лет после заключения?

В качестве причины следует в первую очередь отметить вмешательство новой могучей державы – Соединенных Штатов Америки. Утверждают, что разделить Японию и Великобританию спланировали США, недовольные продвижением Японии на континенте после Русско-японской войны. Все началось сразу после ее окончания с расхождения по вопросу прав в Маньчжурии, из-за которого Соединенные Штаты замыслили разделить Японию и Великобританию. Оказав Японии финансовую помощь во время Русско-японской войны с целью сдержать продвижение России, Соединенные Штаты активно участвовали в процессе примирения Японии и России, поскольку хотели получить права в Маньчжурии.

Сразу после заключения мира американский «железнодорожный король» Эдвард Генри Гарриман обратился к Японии с предложением о нейтрализации интересов в отношении одного из прав, полученных страной благодаря победе над Россией. Речь шла о Южноманьчжурской железной дороге, связывающей Чанчьунь и Далянь. Он предлагал за совместную эксплуатацию этой линии финансовую помощь в размере 100 млн йен. Поскольку в то время весь национальный бюджет Японии составлял около 420 млн йен, премьер-министр Кацура Таро приветствовал предложение со столь внушительной суммой.

В этот момент, разминувшись с Гарриманом, на родину вернулся министр иностранных дел Комура Дзютаро, который выступил против, считая: «Если мы разделим с Америкой интересы, обретенные ценой множества жертв нашего народа, то другие страны сочтут это за слабость, и в конечном счете мы лишимся этих интересов». Когда премьер-министр Кацура последовал советам Комуры, Гарриман был в ярости от того, что его проект отвергли. После этого Япония и США ожесточенно противостояли друг другу в том, что касалось прав в Маньчжурии.

Трещина между Японией и Британией из-за исчезновения общих врагов

В следующем 1919 году, когда завершилась Первая мировая война, на открывшейся в Париже мирной конференции Япония, будучи единственной страной, представляющей цветные нации, предложила проект резолюции о ликвидации расовой дискриминации, что привело к возникновению трещины в отношениях с Великобританией – обладательницей множества колоний. США ловко воспользовались этой трещиной, чтобы вызвать дипломатический раскол между Японией и Великобританией.

Затем в 1921 году Соединенные Штаты организовали Вашингтонскую конференцию по морскому разоружению, собрав на нее девять ведущих стран. В соответствии с желаниями Соединенных Штатов, США, Великобритания, Япония и Франция договорились об отказе от фортификации тихоокеанских островов, заключив Договор четырех держав. Следствием заключения этого договора стала ликвидация союза Японии и Великобритании, заключенного в 1902 году и впоследствии продленного в 1905 и 1911 годах.

В первую очередь, невозможно отрицать, что с исчезновением общих врагов – Российской и Германской империй, в самой Великобритании усилилась оппозиция дальнейшему сохранению японо-британского союза. Вдобавок, диссонирующим фактором в отношениях между Японией и Великобританией стало то, что во время Первой мировой войны Япония не откликнулась на настоятельные просьбы с британской стороны и не послала в Европу свои сухопутные войска, хотя военно-морской флот Японии сделал больше, чем предусматривалось союзническим долгом: вторая особая эскадра была направлена в Средиземное море, где, базируясь на Мальте, внесла большой вклад в транспортировку и защиту союзных войск.

К тому же продвижение Японии в Китае породило возможность возникновения конфликта интересов между Британией и Японией. Из-за этого в Великобритании, серьезно задолжавшей США в связи с военными расходами, отношения с Соединенными Штатами стали важнее по сравнению с прочими. Обремененная колоссальными военными долгами, Великобритания не могла противиться давлению братских Соединенных Штатов. Это можно истолковать как то, что Соединенные Штаты сменили Великобританию в качестве мирового гегемона.

Ведущие британские министры были за сохранение альянса

Тем не менее, основные министры, а также руководители британской армии, флота и даже генштаба были сторонниками сохранения альянса. Почетный профессор Лондонского университета Ян Ниш в своей работе «История британско-японских отношений 1600-2000» (раздел 1, том 9 «Эхо союза: британско-японские связи в 1920-1931 годах») отмечает: «В отношении британско-японского альянса в британском кабинете министров разделились позиции реалистов, либералов и приверженцев публичной дипломатии. Реалисты – премьер-министр Ллойд Джордж, сменивший Артура Бальфура на посту министра иностранных дел Джордж Керзон и другие лорды были признательны за вклад, который Япония внесла в Первую мировую войну, и настроены в пользу продления союзнических отношений. В числе противников альянса были Уинстон Черчилль, который на момент начала боевых действий был Первым лордом Адмиралтейства, а затем после работы на посту министра вооружений стал министром по делам колоний, а также лорд Адмиралтейства Артур Ли, которые, желая заключения военно-морского соглашения с Соединенными Штатами, под влиянием отношения американцев были недовольны действиями Японии в Китае и Сибири».

Среди автономных территорий, обладавших голосом в делах Британской империи, против продолжения союза выступала Канада, граничащая с США и отдававшая приоритет воле этой страны, между тем как Австралия и Новая Зеландия были согласны продлить действие союза, поскольку считали, что «альянс с сильнейшей державой Востока важнее всего прочего». Перед тем, как отправиться на Вашингтонскую конференцию, премьер-министр Ллойд Джордж, выступая в нижней палате парламента, тоже вновь подтвердил сохранение альянса как нечто естественное.

Однако, по словам Ниша, «После Русско-японской войны вмешательство Соединенных Штатов, встревоженных действиями Японии, главным образом, в Маньчжурии, усилилось, и главной проблемой для британско-японского альянса стали не взаимные отношения, а проблемы, связанные с Соединенными Штатами» («Альянс в упадке: исследование англо-японских отношений в 1908-1923 гг»). Более того, в «Истории британско-японских отношений 1600-2000» Ниш делится следующими выводами: «У Японии и Британии имелись схожие цели: по возможности, вовлечь в альянс Соединенные Штаты, а в случае неудачи реализовать привлечение США каким-то другим способом ..., а результатом стало то, что обе страны отказались от взаимных отношений ради более тесных связей каждой с Соединенными Штатами».

Посол Японии в США Сидэхара Кидзюро и конец британских сомнений

Однако Великобритания, в прошлом по собственной инициативе взявшая курс на союз с Японией, не хотела стать инициатором его разрыва. Вероятно, это было проявлением британской имперской гордости. Вне всякого сомнения, будь Япония «твердой сторонницей альянса», Британия оказалась бы в положении, когда заявить о его ликвидации со своей стороны оказалось затруднительно.

Между тем в Японии возглавлявший партию «Риккэн сэйюкай» премьер-министр Хара Такаси, а также члены кабинета под руководством премьер-министра Такахаси Корэкиё считали, что в то время, когда международная роль Великобритании снижается, важнее стремиться к согласию не с ней, а с Соединенными Штатами, и, хотя они не испытывали активного стремления «упразднить англо-японский союз», вместе с тем воли «сберечь союз» им тоже недоставало.

В конце концов, посол Японии в США Сидэхара Кидзюро, который пользовался полным доверием премьер-министра Хары и обладал всей полнотой полномочий на Вашингтонской конференции, стал человеком, решительно положившим конец «сомнениям» британской стороны. Не вдаваясь в дискуссию о том, что разрыв альянса с Великобританией привел к изоляции Японии, скончавшийся в октябре 2014 года японский дипломат и критик дипломатических отношений Окадзаки Хисахико тоже отмечает: «Ответственность за это, вероятно, несет Сидэхара. Не желай разрыва Япония, Англия не захотела бы беспричинно разорвать англо-японский союз».

Изначально Великобритания выступала за то, чтобы вместо продления действующего британо-японского альянса привлечь Соединенные Штаты и заключить «трехстороннее британско-американо-японское соглашение», но Сидэхара отверг это предложение, а вместе с ним и «баланс сил», который обеспечил бы такой альянс, и в соответствии с идеалистичными принципами Соединенных Штатов пошел на заключение Договора четырех держав (условием для чего был разрыв англо-японского союза). Не имея определенного мнения, в МИД Японии тоже склонились к заключению четырехстороннего договора, согласившись с требованиями США. В этих условиях Великобритании, склонявшейся перед финансовой мощью Соединенных Штатов, ничего не оставалось, кроме как пойти на историческую уступку по отношению к США и разорвать альянс с Японией.

По этой причине и после разрыва двустороннего союза Великобритания продолжала сохранять хорошие отношения с Японией, выступая в 1930-х годах независимым посредником между Японией и Китаем, и проводя линию, отличную от Соединенных Штатов, которые оказывали на Японию давление, добиваясь проведения финансовой и монетарной реформ. Во время Маньчжурских событий британские политики, начиная с Черчилля, который был сторонником разрыва двустороннего альянса, поддерживали Японию. В Британском архиве сохранились свидетельства о том, что и в 1930-е годы на Дальнем Востоке, в том числе в Маньчжурии, японская и британская армии активно обменивались сведениями о деятельности русской разведки.

Фатальная узколобость японской дипломатии

«Единство Великобритании и США» возникло лишь с тех пор, как в мае 1940 года пост премьер-министра военного кабинета возглавил Черчилль – когда нацистская Германия уже покорила почти всю территорию Европы, а Лондон стал ежесуточно озаряться заревом бомбежек, и иного выбора, как идти на поклон к Соединенным Штатам, не оставалось. Иными словами, пожалуй, до тех самых пор в поле зрения Великобритании оставалась и возможность улучшить отношений с Японией.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что разрыв англо-японского союза произошел по воле японской стороны, пошедшей навстречу американскому идеализму, нежели из-за действий со стороны Великобритании. После разрыва союза Японии и Британии, Япония столкнулась с США и Британией, вступив в войну на Тихом океане. Но все-таки в первую очередь следует помнить о том, что Российская империя, послужившая главным фактором заключения англо-японского союза, была сметена большевистской революцией, а вместе с тем был утрачен и смысл существования этого альянса. Пожалуй, есть все основания констатировать, что японская дипломатия не оказалась бы такой узколобой, не отнесись она уже в тот момент столь легкомысленно и беспечно к коммунистическому Советскому Союзу и не прогляди экспансионистскую «угрозу» со стороны СССР – страны еще более гегемонистской, нежели Российская империя.

С ликвидацией британско-японского союза Япония, переставшая быть щитом, прикрывающим спину Великобритании, оказалась оставлена на произвол судьбы в мире балансирующих сил, где сильный пожирает слабого, пошла на сближение с изолированной континентальной державой – нацистской Германией, заключив с ней Антикоминтерновский пакт, а затем и вступила в трехсторонний союз с фашистской Италией и нацистской Германией, что в конечном счете привело к беспрецедентной трагедии японского военного поражения. То, что альянс Японии с Великобританией не удалось сохранить, достойно крайнего сожаления. В наши дни, когда вслед за Соединенными Штатами Япония вновь сближается с Великобританией, нам, вероятно, следует извлечь урок из истории.

Фотография к заголовку: Делегация Японии по прибытии для участия в Вашингтонской конференции. Посол Японии в США Хидэхара Кидзюро (2-й слева), контр-адмирал Като Хирохару (4-й слева), генерал-майор Танака Кунисигэ (2-й справа), 24 октября 1921 г. (фотография Национальной фотографической компании из коллекции Герберта Френча)