Кисида Фумио – победитель на выборах лидера ЛДП: политический стиль от консервативного мейнстрима и разворот к левоцентристской экономической политике

На выборах председателя Либерально-демократической партии победу одержал бывший руководитель партийного Совета политических исследований Кисида Фумио, и теперь на внеочередной сессии парламента в октябре ему, по всей вероятности, предстоит стать сотым по счету премьер-министром Японии. Выдвижение кандидатуры Кисиды под лозунгом «ухода от политического недоверия» и обещание изменить срок полномочий партийных функционеров в конечном итоге послужили спусковым крючком для ухода Суги Ёсихидэ и вызвали ожесточенную борьбу на выборах партийного лидера.

«Возрождение» после поражения на выборах год назад

Консервативный мейнстрим Либерально-демократической партии расцветает вновь. Кисиде Фумио, победившему на выборах председателя Либерально-демократической партии под лозунгом «вежливой и почтительной политики, терпимой к многообразию мнений», теперь необходимо в свободных и открытых дискуссиях воплотить изначальный образ Либерально-демократической партии, опирающейся на широкую поддержку в обществе. Это испытание для ее руководства.

«Если мы сами этого не сделаем, то народ утратит веру в ЛДП». С этими словами, обращенными к своим сторонникам среди парламентариев, Кисида выдвинул свою кандидатуру на пост партийного лидера. Некоторых депутатов даже удивило то, насколько Кисида с его скромным и сдержанным характером, не проявляющий слишком пылко своих амбиций как политик, решительно вышел на авансцену.

Причиной такого изменения в поведении Кисиды стало прошлогоднее поражение на выборах председателя ЛДП, когда он уступил Суге Ёсихидэ, и люди стали потихоньку поговаривать: «Теперь политическая карьера Кисиды кончена». Свидетельством неукротимости его духа стал видавший виды блокнот, который Кисида продемонстрировал перед камерами во время пресс-конференции по случаю своего выдвижения. С тех пор, как ЛДП потерпела поражение в 2009 году, он исписал порядка 30 таких записных книжек, занося в них высказывания народа. Образ Кисиды, обратившего на себя внимание «умением слышать», нашел понимание у людей, страдающих в связи с пандемией коронавируса.

Провозглашение «отхода от неолиберальной экономики»

Главный упор Кисида сделал на «уход от политического недоверия». Острие своей критики он обратил на систему партийного руководства, осевой фигурой которой выступает генеральный секретарь Никай Тосихиро, занимающий этот пост более пяти лет. Кисида публично пообещал выработать порядок пребывания на партийных постах по принципу «срок полномочий – один год, максимум – три срока подряд». В настоящее время средний возраст тех, кто занимает 4 главных должности в партийном аппарате (генеральный секретарь, председатель Совета политических исследований, председатель Комитета по стратегии на выборах, председатель Исполнительного комитета) составляет 72,5 года, все они мужчины. Цель состоит в том, чтобы впустить свежий ветер, давая дорогу молодежи, и предотвратить организационный застой. Однако провести реформы, болезненные для партийных ветеранов, вероятно, будет нелегко.

Экономическая политика Кисиды имеет ярко выраженный левоцентристский оттенок. Он предложил отойти от неолиберального экономического курса, реализация которого ведется со времен кабинета под руководством Коидзуми Дзюнъитиро, и взяться за исправление неравенства, расширяющегося в условиях пандемии коронавируса, за счет реализации политики вытягивания со дна среднего класса. Будучи сторонником курса кабинета бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, в основу которой положены «три столпа» – финансовая реформа, бюджетная реформа и стратегия экономического роста, Кисида вместе с тем признает, что действенность «базуки» смягчения монетарной политики уже демонстрирует свои пределы, а эффект «просачивания» прибыли до персонала через «умасливание» корпораций так и не возник. При этом в стратегии роста он тоже предлагает сместить упор с туризма на сферу цифровых технологий.

Во внешней политике и обеспечении национальной безопасности Кисида сторонник практического подхода. Принимая во внимание текущее положение дел, когда сформировавшийся после Холодной войны либеральный международный порядок с центральной ролью США становится нестабильным в связи с подъемом стремящегося к гегемонии Китая и восстановлением России, он будет искать реалистичный дипломатический курс. В бытность Кисиды министром иностранных дел на протяжении четырех лет и семи месяцев – второго по продолжительности срока пребывания на этом посту за всю послевоенную историю – он привел страну к «таянию снега» в отношениях с Китаем, охладившихся из-за островов Сэнкаку префектуры Окинава, а в отношениях с Южной Кореей пришел к согласию и подтверждению того, что вопрос о так называемых «женщинах для утешения» урегулирован. Теперь, когда отношения Японии с Китаем и Южной Кореей вновь находятся в фазе противостояния, он подчеркивает важность того, чтобы, «оказывая давление, решать вопросы посредством диалога».

Политическая позиция, которая состоит в реализации внешней политики с главным упором на экономический рост, является в своей основе отражением традиции политического объединения «Котикай», председателем которого выступает Кисида. Это старейшая фракция Либерально-демократической партии, основанная в 1957 году бывшим тогда министром финансов Икэдой Хаято в русле традиции, заложенной бывшим премьер-министром Ёсидой Сигэру, который восстановил независимость Японии после Второй мировой войны. Появление премьер-министра от группы «Котикай» происходит впервые за 30 лет – со времени Миядзавы Киити. Политика, которую Кисида выдвинул как собственную под названием «Преумножение доходов – версия эпохи Рэйва», проистекает из плана преумножения доходов бывшего премьер-министра Икэды Хаято, а концепция «цифрового города-сада» вдохновлена идеей города-сада, которую выдвинул основатель «Котикай тюко» – бывший премьер-министр Охира Масаёси.

Дело всей жизни – политика ядерного разоружения

Вместе с тем Кисида предпримет попытку выхода из образа «голубя». В частности, в том, что касается проблемы Китая, он демонстрирует намерение, с одной стороны, развертывая в полном масштабе дипломатию общих ценностей, таких, как верховенство закона, продвигать наряду с ней и «силовой отпор» – усиление полномочий Управления береговой охраны и т.п. С учетом фиаско в эвакуации местного персонала из Афганистана, он будет стимулировать рассмотрение возможности внесения поправок в Закон о Силах самообороны, которые позволят при необходимости осуществлять их отправку незамедлительно. Действующее законодательство было изначально предложено кабинетом Миядзавы. В ходе дебатов в группе «Котикай» он и прежде высказывался о том, что «Силы самообороны отправляются не на войну, а для спасения граждан страны», но делал он это из стремления «проявить» группу, возглавив дебаты по вопросам обеспечения национальной безопасности.

По всей вероятности, наиболее ярко «показать себя» Кисида может в той области, которая стала для него «делом всей жизни» – ядерном разоружении. В бытность министром иностранных дел одним из ярких результатов его работы стал визит в 2016 году в город Хиросима президента США Барака Обамы. Как реализовать выдвинутую Кисидой идею служить «связующим звеном» между странами, обладающими ядерным оружием и неядерными странами в условиях, когда происходит активизация ядерной гонки между США и Россией, да еще и с вовлечением Китая? По всей вероятности, функции линии коммуникации с США и другими сторонами можно реализовать через присоединение в статусе наблюдателя к составу Конференции стран-участниц Договора о запрещении ядерного оружия. Кисида отнюдь не обязательно станет отвергать участие в статусе наблюдателя.

«Политика согласия»: испытание на прочность

Кисида Фумио родился в 1957 году в семье политиков из Хиросимы. Его дед Масаки был депутатом Палаты представителей, а отец Фумитакэ избирался в Палату представителей с поста чиновника в Министерстве внешней торговли и промышленности, служил в Агентстве по делам малых и средних предприятий. Бывший премьер-министр Миядзава – тоже родственник Кисиды. Когда отца перевели по работе, учеником начальных классов ему довелось пожить в Нью-Йорке и с детства узнать, что такое дискриминация. Учебу он продолжил в престижной частной полной средней школе Кайсэй, где активно занимался бейсболом. Трижды провалившись на экзаменах в Токийский университет, Кисида поступил в Университет Васэда. Является близким другом бывшего министра обороны Ивая Такэси, с которым познакомился в студенческие годы. Поработав в Японском банке долгосрочного кредитования, в 1993 году Кисида был впервые избран в Палату представителей.

В 2007 году Кисида впервые вошел в состав правительственного кабинета в качестве министра по делам Окинавы и Северных территорий. Затем он участвовал в создании Управления по делам потребителей на посту министра по делам потребителей. Во времена, когда партия находилась в оппозиции, на посту председателя партийного Комитета по парламентской политике расширил личные связи с представителями оппозиционных партий, а с декабря 2012 года занимал пост министра иностранных дел, причем в течение непродолжительного времени совмещал его с постом министра обороны. С августа 2017 года по сентябрь 2020 на посту руководителя партийного Совета политических исследований занимался выработкой мер реагирования на коронавирус и т. п. Находился на посту главы Совета политических исследований рекордно продолжительный срок.

Политическое кредо Кисиды – «От розни к согласию» – заключает в себе стремление преодолевать социальные противоречия, такие как дискриминация, которую ему самому довелось испытать на чужбине. Это мировоззрение крепло и во времена неудачи Кисиды как молодого политика, которой стало «восстание Като» в 2000 году, когда тот потерпел провал вместе с бывшим генсеком Като Коити и бывшим председателем Совета политических исследований Ямасаки Таку при попытке организовать вотум недоверия кабинету министров под руководством Мори Ёсиро. Рассказывают, что Кисида неоднократно встречался в гостиничных барах с действовавшими заодно бывшим министром здравоохранения, труда и соцобеспечения Тэмото Такуми, бывшим генсеком ЛДП Исихарой Нобутэру и другими политиками, «скрепляя чаркой» согласие и договоренности. И хотя под руководством Като группа «Котикай» пережила раскол и утратила свою центростремительную силу, возникшая тогда дружба продолжается до сих пор.

Победа Кисиды стала результатом того, что он, задействовав большой круг личных связей, заручился поддержкой широкого круга партийных фракций, снискав вместе с тем доверие отраслевых и других объединений. В то же время, поскольку Кисида избран при поддержке фракции Хосоды, фракции Асо и других влиятельных партийных групп, большое внимание вызывает вопрос, насколько у него будут свободны руки при формировании своего кабинета министров и принятии кадровых решений в руководстве партии. Холодное обращение с доставлявшим ему неприятности министром по делам административной реформы Коно Таро, а также группой молодых сторонников Коно чревато усилением неприятия со стороны общественного мнения. Сложно также сказать, насколько ему удастся выстроить согласие с оппозицией после выборов в Палату представителей, между тем как чрезмерная приверженность подходу «Правящие партии прежде всего» ведет лишь к углублению розни.

Фотография к заголовку: Кисида Фумио обращается к членам ЛДП 29 сентября 2021 года после своего избрания следующим президентом партии (© AFP / Jiji)